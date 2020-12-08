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Сиэтл Саундерс
0:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Миннесота Юнайтед
0' 27'
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
27
О'Нил
Шейн
5
Толо
Нуху
7
Ролдан
Кристиан
6
Joao
Paulo
I
33
Джонс
Джовин
10
Лодейро
Николас
13
Моррис
Джордан
9
Руидиас
Рауль
97
Сен
Клер
Дейн
19
Метанир
Ромен
15
Боксолл
Михаэл
21
Дибасси
Бакай
77
Гаспер
Чейз
8
Грегуш
Ян
6
Алонсо
Освальдо
13
Финлей
Итан
10
Emanuel
Reynoso2
7
Молино
Кевин
17
Лод
Робин
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лодейро Николас 1 0.5
2. Руидиас Рауль 1 0.5
3. Моррис Джордан 1 0.5
4. О'Нил Шейн 1 0.5
Миннесота Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Молино Кевин 4 2
2. Лод Робин 1 0.5
3. Дибасси Бакай 1 0.5
4. Emanuel Reynoso2 0 0
5. Грегуш Ян 0 0

Карточки

Сиэтл Саундерс
# Игрок      
1. Лодейро Николас 1 0
2. Joao Paulo I 1 0
Миннесота Юнайтед
# Игрок      
1. Грегуш Ян 1 0
2. Боксолл Михаэл 1 0
3. Хэрстон Марлон 1 0
4. Дибасси Бакай 1 0
5. Гаспер Чейз 1 0
6. Emanuel Reynoso2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сиэтл Саундерс 0 25% (1) 0 25% (1) 25% (1) 25% (1)
 Миннесота Юнайтед 0 33.33% (2) 33.33% (2) 16.67% (1) 0 16.67% (1)

Предыдущие игры

Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Сиэтл Саундерс 1:0 Даллас Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сиэтл Саундерс
Колорадо Рэпидс 3:1 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 3:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 1:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 7:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 0:3 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Спортинг Канзас-Сити 0:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:0 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 3:0 Даллас Миннесота Юнайтед 2:2 Чикаго Файр
Миннесота Юнайтед 2:1 Колорадо Рэпидс Цинциннати 0:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:2 Хьюстон Динамо Нэшвилл 0:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати Миннесота Юнайтед 0:0 Реал Солт-Лейк Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 2:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:2 Даллас Миннесота Юнайтед 4:0 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед Даллас 3:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед

Последние игры между собой

Сиэтл Саундерс: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
Миннесота Юнайтед: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Миннесота Юнайтед 1:2 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 3:1 Миннесота Юнайтед МЛС
Сиэтл Саундерс 2:1 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 0:4 Сиэтл Саундерс МЛС
1/4 финала
1 Сиэтл Саундерс
0 Даллас
0 Спортинг Канзас-Сити
3 Миннесота Юнайтед
2 Коламбус Кру
0 Нэшвилл
1 Орландо Сити
3 Нью-Инглэнд Революшн
1/2 финала
0 Сиэтл Саундерс
0 Миннесота Юнайтед
1 Коламбус Кру
0 Нью-Инглэнд Революшн
Финал
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lumen Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Сиэтл Саундерс
Ничья
Миннесота Юнайтед
1.69
4.45
4.85
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.60 4.30 4.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.58 4.30 4.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.69 4.45 4.85
  1.68 4.36 4.81

Самый высокий коэффициент на матч «Сиэтл Саундерс» – «Миннесота Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сиэтл Саундерс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Миннесота Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сиэтл Саундерс» – «Миннесота Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
17.50 1.01 12.50 1.01 4.90 1.15 3.90 1.22 2.41 1.55 2.12 1.72 1.91 1.89 1.70 2.15 1.57 2.40 1.29 3.40 1.23 3.85 1.10 6.70 1.08 7.30 1.02 12.00 1.01 12.50
12.75 1.00 13.00 1.00 5.05 1.16 3.95 1.25 2.54 1.58 1.94 1.86 1.58 2.32 1.30 3.26 1.21 3.84 1.07 6.35 1.06 7.00
5.27 1.18 2.73 1.50 2.51 1.57 2.24 1.70 1.96 1.93 1.73 2.19 1.59 2.47 1.24 4.37
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.75 1.25 2.30 1.62 1.53 2.39 1.19 4.20 1.15 5.00
3.76 1.27 2.56 1.51 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.05
3.41 1.35 3.02 1.42 2.38 1.63 1.83 2.08 1.57 2.51 1.39 3.16
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.06 1.71 1.53 2.40 1.33 3.10
5.05 1.16 3.64 1.28 2.01 1.80 1.50 2.59 1.31 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.55 2.33
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
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