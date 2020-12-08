Сиэтл Саундерс
3:2
Конец матча
Стадион: Lumen Field
Миннесота Юнайтед
9' Желтая карточкаРольдан Александер
27' Желтая карточкаО'Нил Шейн
0:1
29' ГолEmanuel Reynoso2
62' Желтая карточкаДибасси Бакай
0:2
67' ГолДибасси Бакай
1:2
75' ГолБрюин Уилл
2:2
89' ГолРуидиас Рауль
3:2
90' ГолСвенссон Густаф
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
27
О'Нил
Шейн
33
Джонс
Джовин
77
Гаспер
Чейз
13
Финлей
Итан
17
Лод
Робин
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Джонс ДжовинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Торрес РоманЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Брюин УиллНападающий
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Гаспер ЧейзЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лод РобинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
4 Аха ХосеЗащитник
- Защитник
-
11 Хакон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Камара КейНападающий
-
Главный тренер: Adrian Heath
Ход матча
27'
29'
0:1
62'
67'
75'
1:2
89'
2:2
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Руидиас Рауль
|2
|0.67
|2.
|Лодейро Николас
|1
|0.33
|3.
|Моррис Джордан
|1
|0.33
|4.
|О'Нил Шейн
|1
|0.33
|5.
|Свенссон Густаф
|1
|0.33
|6.
|Брюин Уилл
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Молино Кевин
|4
|1.33
|2.
|Дибасси Бакай
|2
|0.67
|3.
|Emanuel Reynoso2
|1
|0.33
|4.
|Лод Робин
|1
|0.33
|5.
|Грегуш Ян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лодейро Николас
|1
|0
|2.
|О'Нил Шейн
|1
|0
|3.
|Joao Paulo I
|1
|0
|4.
|Рольдан Александер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дибасси Бакай
|2
|0
|2.
|Грегуш Ян
|1
|0
|3.
|Боксолл Михаэл
|1
|0
|4.
|Хэрстон Марлон
|1
|0
|5.
|Гаспер Чейз
|1
|0
|6.
|Emanuel Reynoso2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сиэтл Саундерс
|0
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|42.86% (3)
|Миннесота Юнайтед
|0
|37.5% (3)
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +11 =4 -5Сиэтл Саундерс 1:0 Даллас Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сиэтл Саундерс
Колорадо Рэпидс 3:1 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 3:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 1:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 7:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 0:3 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =5 -6Спортинг Канзас-Сити 0:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:0 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 3:0 Даллас Миннесота Юнайтед 2:2 Чикаго Файр
Миннесота Юнайтед 2:1 Колорадо Рэпидс Цинциннати 0:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:2 Хьюстон Динамо Нэшвилл 0:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати Миннесота Юнайтед 0:0 Реал Солт-Лейк Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 2:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:2 Даллас Миннесота Юнайтед 4:0 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед Даллас 3:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед
Последние игры между собой
Сиэтл Саундерс: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
Миннесота Юнайтед: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сиэтл Саундерс» – «Миннесота Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сиэтл Саундерс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Миннесота Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сиэтл Саундерс» – «Миннесота Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров