  1. Футбол
  2. Матчи
Байя
1:2
Второй тайм: 65'
Дефенса и Хустисия
0'
0:1
4' Гол
Braian Romero
0:2
26' Пенальти
Braian Romero
32' Желтая карточка
Braian Romero
1:2
40' Пенальти
Gilberto IV
1:2
45' Не забитый пенальти
Gilberto IV
50' Желтая карточка
Fernando Edson
58' Желтая карточка
Juninho Capixaba
65'
12
Anderson
Oliveira2
2
Nino
Paraiba
44
Anderson
IV
4
Jose
Ferreira
6
Juninho
Capixaba
35
Fernando
Edson
27
Ramon1
11
Росси
10
Daniel
XII
7
Jose
Elber
9
Gilberto
IV
22
Унсаин
Луис
33
Franco
Paredes
2
Adonis
Frias
21
Hector
Martinez2
5
Nelson
Acevedo
12
Ciro
Rius
35
Valentin
Larralde
29
Пиццини
Франсиско
23
Eugenio
Isnaldo
31
Braian
Romero
20
Walter
Bou
Байя
Дефенса и Хустисия

Бомбардиры внутри турнира

Байя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Gilberto IV 6 (3) 0.86
2. Jose Elber 2 0.29
3. Fessin 2 0.29
4. Gregore 2 0.29
Дефенса и Хустисия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Braian Romero 5 (1) 1
2. Gabriel Hachen 1 0.2

Карточки

Байя
# Игрок      
1. Gregore 3 0
2. Daniel XII 2 0
3. Ramon1 2 0
4. Nino Paraiba 1 0
5. Артур IV 1 0
6. Ronaldo VI 1 0
7. Juninho Capixaba 1 0
8. Fernando Edson 1 0
Дефенса и Хустисия
# Игрок      
1. Braian Romero 3 0
2. Ciro Rius 1 0
3. Gabriel Hachen 1 0
4. Nelson Acevedo 1 0
5. Miguel Merentiel 1 0
6. Raul Loaiza 1 0
7. Adonis Frias 1 0
8. Franco Paredes 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Байя 18.18% (2) 9.09% (1) 54.55% (6) 9.09% (1) 0 9.09% (1)
 Дефенса и Хустисия 0 0 0 50% (2) 0 50% (2)

Предыдущие игры

Байя Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Байя 0:2 Сеара Унион Санта-Фе 0:0 Байя Байя 1:3 Сан-Паулу Байя 1:0 Унион Санта-Фе
Брагантино 4:0 Байя Куритиба 1:2 Байя Байя 2:1 Форталеза Байя 1:0 Ботафого Рибейрао Байя 4:0 Мелгар Сантос 3:1 Байя Мелгар 1:0 Байя Байя 3:1 Атлетико Минейро Гойяс 1:1 Байя Флуминенсе 1:0 Байя Байя 3:0 Васко да Гама Байя 1:2 Спорт Ресифи Ботафого Рибейрао 1:2 Байя Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Коринтианс 3:2 Байя Байя 0:1 Атлетико Гойяненсе
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Индепендьенте 1:0 Дефенса и Хустисия Васко да Гама 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:3 Сентраль Кордоба Дефенса и Хустисия 1:1 Васко да Гама
Колон 2:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Индепендьенте Сентраль Кордоба 2:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:1 Спортиво Лукеньо Дефенса и Хустисия 0:3 Колон Спортиво Лукеньо 1:2 Дефенса и Хустисия Сантос 2:1 Дефенса и Хустисия Дельфин 3:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:1 Олимпия Асунсьон Дефенса и Хустисия 3:0 Дельфин Олимпия Асунсьон 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:0 Патронато де Парана Дефенса и Хустисия 1:2 Сантос Ривер Плейт 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 3:0 Росарио Сентраль Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Дефенса и Хустисия
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Gilberto пробил пенальти, но не смог забить!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Gilberto из команды Байя забивает с точки!
  • Желтая карточка
    32'
    Braian Romero получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Braian Romero из команды Дефенса и Хустисия забивает с точки!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Gilberto бьет в цель!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Braian Romero бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Байя
Ничья
Дефенса и Хустисия
7.62
3.40
3.25
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.30 3.40 1.67
Бонус: 5 000 ₽ 7.25 3.15 1.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.32 3.04 3.25
  7.62 3.33 1.56

Самый высокий коэффициент на матч «Байя» – «Дефенса и Хустисия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Байя» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дефенса и Хустисия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Байя» – «Дефенса и Хустисия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5
8.40 1.05 6.30 1.10 2.80 1.40 2.15 1.70 1.82 1.99 1.63 2.28 1.29 3.40 3.20 1.32 1.07 7.40 1.47 2.55 0.00 22.00 1.12 5.90
7.00 1.06 5.35 1.12 2.77 1.41 2.11 1.71 1.65 2.34 1.30 3.45 1.21 4.10 1.06 7.40 1.04 8.00
2.85 1.43 2.51 1.54 4.46 1.20 2.81 1.43 2.22 1.66 1.96 1.87 1.66 2.22 1.50 2.58 3.11 1.36 2.57 1.50 2.01 1.82 1.61 2.32 1.43 2.82 1.29 3.60 1.23 4.14
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
1.65 2.25 1.29 3.40 1.07 7.50 1.14 5.20
2.42 1.55 1.67 2.18 1.33 3.26
2.56 1.52 2.11 1.76 1.62 2.31 1.41 2.96 1.72 2.12 1.44 2.74 1.17 4.96 1.12 5.98 1.26 3.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.26 1.59 1.53 2.39 1.19 4.30
3.26 1.33 2.19 1.66 1.53 2.47

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.93 1.81
Букмекер Да Нет
5.40 1.14
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
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