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Дефенса и Хустисия
0:0
Первый тайм: 17'
Байя
0' 17'
22
Унсаин
Луис
2
Adonis
Frias
37
Emanuel
Britez
33
Franco
Paredes
21
Hector
Martinez2
5
Nelson
Acevedo
35
Valentin
Larralde
31
Braian
Romero
29
Пиццини
Франсиско
12
Ciro
Rius
23
Eugenio
Isnaldo
1
Douglas
Friedrich
2
Nino
Paraiba
14
Эрнандо
4
Jose
Ferreira
6
Juninho
Capixaba
26
Gregore
21
Juan
Pablo
Ramirez
16
Ronaldo
VI
11
Росси
9
Gilberto
IV
7
Jose
Elber
Дефенса и Хустисия
Байя

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Braian Romero 5 (1) 1
2. Gabriel Hachen 1 0.2
3. Зидан Энцо 1 0.2
Байя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Gilberto IV 6 (3) 0.86
2. Jose Elber 2 0.29
3. Fessin 2 0.29
4. Gregore 2 0.29
5. Matheus Bahia 1 0.14

Карточки

Дефенса и Хустисия
# Игрок      
1. Braian Romero 3 0
2. Franco Paredes 2 0
3. Ciro Rius 1 0
4. Gabriel Hachen 1 0
5. Nelson Acevedo 1 0
6. Miguel Merentiel 1 0
7. Raul Loaiza 1 0
8. Adonis Frias 1 0
Байя
# Игрок      
1. Gregore 3 0
2. Daniel XII 2 0
3. Juninho Capixaba 2 0
4. Ramon1 2 0
5. Nino Paraiba 1 0
6. Артур IV 1 0
7. Ronaldo VI 1 0
8. Fernando Edson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дефенса и Хустисия 14.29% (1) 14.29% (1) 0 28.57% (2) 14.29% (1) 28.57% (2)
 Байя 15.38% (2) 7.69% (1) 53.85% (7) 7.69% (1) 0 15.38% (2)

Предыдущие игры

Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Унион Санта-Фе 1:3 Дефенса и Хустисия Байя 2:3 Дефенса и Хустисия Индепендьенте 1:0 Дефенса и Хустисия Васко да Гама 0:1 Дефенса и Хустисия
Дефенса и Хустисия 2:3 Сентраль Кордоба Дефенса и Хустисия 1:1 Васко да Гама Колон 2:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Индепендьенте Сентраль Кордоба 2:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:1 Спортиво Лукеньо Дефенса и Хустисия 0:3 Колон Спортиво Лукеньо 1:2 Дефенса и Хустисия Сантос 2:1 Дефенса и Хустисия Дельфин 3:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:1 Олимпия Асунсьон Дефенса и Хустисия 3:0 Дельфин Олимпия Асунсьон 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:0 Патронато де Парана Дефенса и Хустисия 1:2 Сантос Ривер Плейт 1:1 Дефенса и Хустисия
Байя Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Палмейрас 3:0 Байя Байя 2:3 Дефенса и Хустисия Байя 0:2 Сеара Унион Санта-Фе 0:0 Байя
Байя 1:3 Сан-Паулу Байя 1:0 Унион Санта-Фе Брагантино 4:0 Байя Куритиба 1:2 Байя Байя 2:1 Форталеза Байя 1:0 Ботафого Рибейрао Байя 4:0 Мелгар Сантос 3:1 Байя Мелгар 1:0 Байя Байя 3:1 Атлетико Минейро Гойяс 1:1 Байя Флуминенсе 1:0 Байя Байя 3:0 Васко да Гама Байя 1:2 Спорт Ресифи Ботафого Рибейрао 1:2 Байя Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя

Последние игры между собой

Дефенса и Хустисия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Байя: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Байя 2:3 Дефенса и Хустисия Копа Судамерикана
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Дефенса и Хустисия
Ничья
Байя
2.42
3.48
3.34
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.25 3.45 2.85
Бонус: 5 000 ₽ 2.12 3.48 3.34
  2.42 3.26 2.90

Самый высокий коэффициент на матч «Дефенса и Хустисия» – «Байя» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дефенса и Хустисия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Байя» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дефенса и Хустисия» – «Байя», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.50 1.03 7.60 1.07 3.45 1.32 2.50 1.53 2.11 1.77 1.85 1.96 1.71 2.15 1.41 2.80 1.31 3.25 1.11 5.90 1.09 6.25 1.01 12.50 1.01 12.00 0.00 19.50
9.00 1.02 8.00 1.04 3.26 1.31 2.55 1.50 1.87 2.01 1.44 2.75 1.29 3.40 1.11 5.65 1.08 6.30 1.00 11.25
3.16 1.35 2.77 1.44 2.37 1.59 1.95 1.88 1.71 2.14 1.53 2.50 1.35 3.18 1.30 3.54 1.10 7.18
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.38 1.85 1.95 1.40 2.95 1.10 5.90 1.08 7.00
2.90 1.40 1.92 1.86 1.41 2.86
2.99 1.40 2.46 1.56 1.93 1.91 1.56 2.44 1.40 2.97
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.55 1.44 1.67 2.12 1.25 3.70
2.55 1.50 1.64 2.23 1.25 3.86

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.01
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
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