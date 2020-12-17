  1. Футбол
  2. Матчи
Дефенса и Хустисия
1:0
Конец матча
Байя
0'
27' Желтая карточка
Valentin Larralde
34' Желтая карточка
Franco Paredes
64' Желтая карточка
Nelson Acevedo
68' Желтая карточка
Gregore
71' Красная карточка
Росси
75' Вторая желтая карточка
Nelson Acevedo
82' Желтая карточка
Clayson
1:0
87' Гол
Braian Romero
90'+5
22
Унсаин
Луис
33
Franco
Paredes
2
Adonis
Frias
21
Hector
Martinez2
12
Ciro
Rius
5
Nelson
Acevedo
35
Valentin
Larralde
37
Emanuel
Britez
29
Пиццини
Франсиско
23
Eugenio
Isnaldo
31
Braian
Romero
1
Douglas
Friedrich
2
Nino
Paraiba
14
Эрнандо
4
Jose
Ferreira
6
Juninho
Capixaba
16
Ronaldo
VI
26
Gregore
11
Росси
21
Juan
Pablo
Ramirez
7
Jose
Elber
9
Gilberto
IV
Дефенса и Хустисия
Байя

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Braian Romero 6 (1) 1
2. Gabriel Hachen 1 0.17
3. Зидан Энцо 1 0.17
Байя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Gilberto IV 6 (3) 0.75
2. Jose Elber 2 0.25
3. Fessin 2 0.25
4. Gregore 2 0.25
5. Matheus Bahia 1 0.13

Карточки

Дефенса и Хустисия
# Игрок      
1. Nelson Acevedo 2 1
2. Braian Romero 3 0
3. Franco Paredes 3 0
4. Ciro Rius 1 0
5. Gabriel Hachen 1 0
6. Miguel Merentiel 1 0
7. Raul Loaiza 1 0
8. Adonis Frias 1 0
9. Valentin Larralde 1 0
Байя
# Игрок      
1. Gregore 4 0
2. Daniel XII 2 0
3. Juninho Capixaba 2 0
4. Ramon1 2 0
5. Росси 0 1
6. Nino Paraiba 1 0
7. Clayson 1 0
8. Артур IV 1 0
9. Ronaldo VI 1 0
10. Fernando Edson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дефенса и Хустисия 12.5% (1) 12.5% (1) 0 25% (2) 12.5% (1) 37.5% (3)
 Байя 15.38% (2) 7.69% (1) 53.85% (7) 7.69% (1) 0 15.38% (2)

Предыдущие игры

Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Унион Санта-Фе 1:3 Дефенса и Хустисия Байя 2:3 Дефенса и Хустисия Индепендьенте 1:0 Дефенса и Хустисия Васко да Гама 0:1 Дефенса и Хустисия
Дефенса и Хустисия 2:3 Сентраль Кордоба Дефенса и Хустисия 1:1 Васко да Гама Колон 2:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Индепендьенте Сентраль Кордоба 2:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:1 Спортиво Лукеньо Дефенса и Хустисия 0:3 Колон Спортиво Лукеньо 1:2 Дефенса и Хустисия Сантос 2:1 Дефенса и Хустисия Дельфин 3:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:1 Олимпия Асунсьон Дефенса и Хустисия 3:0 Дельфин Олимпия Асунсьон 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:0 Патронато де Парана Дефенса и Хустисия 1:2 Сантос Ривер Плейт 1:1 Дефенса и Хустисия
Байя Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Палмейрас 3:0 Байя Байя 2:3 Дефенса и Хустисия Байя 0:2 Сеара Унион Санта-Фе 0:0 Байя
Байя 1:3 Сан-Паулу Байя 1:0 Унион Санта-Фе Брагантино 4:0 Байя Куритиба 1:2 Байя Байя 2:1 Форталеза Байя 1:0 Ботафого Рибейрао Байя 4:0 Мелгар Сантос 3:1 Байя Мелгар 1:0 Байя Байя 3:1 Атлетико Минейро Гойяс 1:1 Байя Флуминенсе 1:0 Байя Байя 3:0 Васко да Гама Байя 1:2 Спорт Ресифи Ботафого Рибейрао 1:2 Байя Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя

Последние игры между собой

Дефенса и Хустисия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Байя: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Байя 2:3 Дефенса и Хустисия Копа Судамерикана
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Franco Paredes получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Valentin Larralde получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.90 1.35 6.60
Бонус: 5 000 ₽ 5.55 1.37 5.80
Бонус: 5 000 ₽ 2.12 3.48 3.34
  3.52 1.87 4.10

Самый высокий коэффициент на матч «Дефенса и Хустисия» – «Байя» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дефенса и Хустисия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Байя» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дефенса и Хустисия» – «Байя», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
1.42 2.75 7.60 1.07 1.03 10.00 2.50 1.53 2.11 1.77 1.04 9.00 1.71 2.15 1.41 2.80 1.02 11.00 1.11 5.90 1.02 11.00 1.01 12.50 1.01 12.00 0.00 19.50
9.00 1.02 8.00 1.04 3.26 1.31 2.55 1.50 1.87 2.01 1.44 2.75 1.29 3.40 1.11 5.65 1.08 6.30 1.00 11.25
2.21 1.67 1.83 2.00 1.42 2.83 1.28 3.57 1.21 4.29 1.35 3.15 1.18 4.72 1.53 2.51 1.41 2.88 1.53 2.50 1.35 3.18 1.30 3.54 1.10 7.18
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.15 5.00 1.85 1.95 1.13 5.40 1.10 5.90 1.08 7.00
2.90 1.40 1.92 1.86 1.41 2.86
2.99 1.40 2.46 1.56 1.93 1.91 1.56 2.44 1.40 2.97
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.55 1.44 1.67 2.12 1.25 3.70
2.55 1.50 1.64 2.23 1.25 3.86

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Где смотреть матч Дефенса и Хустисия 1:0 Байя онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный