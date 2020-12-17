Дефенса и Хустисия
1:0
Конец матча
Байя
27' Желтая карточкаValentin Larralde
34' Желтая карточкаFranco Paredes
64' Желтая карточкаNelson Acevedo
68' Желтая карточкаGregore
71' Красная карточкаРосси
75' Вторая желтая карточкаNelson Acevedo
82' Желтая карточкаClayson
1:0
87' ГолBraian Romero
22
Унсаин
Луис
12
Ciro
Rius
14
Эрнандо
16
Ronaldo
VI
26
Gregore
11
Росси
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Зидан ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Walter BouНападающий
-
-
30 Raul Loaiza
-
-
-
Главный тренер: Креспо Эрнан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 ЭрнандоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Ronaldo VIПолузащитник
-
26 GregoreПолузащитник
-
11 РоссиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
13 Зе КарлосПолузащитник
-
25 ClaysonНападающий
-
44 Anderson IV
-
30 Mateus Claus
-
-
-
-
27 Ramon1
-
-
37 Fessin
-
Главный тренер: Менезес Мано
Ход матча
34'
60'
64'
68'
71'
71'
75'
82'
87'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Braian Romero
|6 (1)
|1
|2.
|Gabriel Hachen
|1
|0.17
|3.
|Зидан Энцо
|1
|0.17
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Gilberto IV
|6 (3)
|0.75
|2.
|Jose Elber
|2
|0.25
|3.
|Fessin
|2
|0.25
|4.
|Gregore
|2
|0.25
|5.
|Matheus Bahia
|1
|0.13
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Nelson Acevedo
|2
|1
|2.
|Braian Romero
|3
|0
|3.
|Franco Paredes
|3
|0
|4.
|Ciro Rius
|1
|0
|5.
|Gabriel Hachen
|1
|0
|6.
|Miguel Merentiel
|1
|0
|7.
|Raul Loaiza
|1
|0
|8.
|Adonis Frias
|1
|0
|9.
|Valentin Larralde
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Gregore
|4
|0
|2.
|Daniel XII
|2
|0
|3.
|Juninho Capixaba
|2
|0
|4.
|Ramon1
|2
|0
|5.
|Росси
|0
|1
|6.
|Nino Paraiba
|1
|0
|7.
|Clayson
|1
|0
|8.
|Артур IV
|1
|0
|9.
|Ronaldo VI
|1
|0
|10.
|Fernando Edson
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дефенса и Хустисия
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|0
|25% (2)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|Байя
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|53.85% (7)
|7.69% (1)
|0
|15.38% (2)
Предыдущие игры
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +7 =5 -8Унион Санта-Фе 1:3 Дефенса и Хустисия Байя 2:3 Дефенса и Хустисия Индепендьенте 1:0 Дефенса и Хустисия Васко да Гама 0:1 Дефенса и Хустисия
Дефенса и Хустисия 2:3 Сентраль Кордоба Дефенса и Хустисия 1:1 Васко да Гама Колон 2:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Индепендьенте Сентраль Кордоба 2:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:1 Спортиво Лукеньо Дефенса и Хустисия 0:3 Колон Спортиво Лукеньо 1:2 Дефенса и Хустисия Сантос 2:1 Дефенса и Хустисия Дельфин 3:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:1 Олимпия Асунсьон Дефенса и Хустисия 3:0 Дельфин Олимпия Асунсьон 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:0 Патронато де Парана Дефенса и Хустисия 1:2 Сантос Ривер Плейт 1:1 Дефенса и Хустисия
Байя Последние 20 матчей: +8 =2 -10Палмейрас 3:0 Байя Байя 2:3 Дефенса и Хустисия Байя 0:2 Сеара Унион Санта-Фе 0:0 Байя
Байя 1:3 Сан-Паулу Байя 1:0 Унион Санта-Фе Брагантино 4:0 Байя Куритиба 1:2 Байя Байя 2:1 Форталеза Байя 1:0 Ботафого Рибейрао Байя 4:0 Мелгар Сантос 3:1 Байя Мелгар 1:0 Байя Байя 3:1 Атлетико Минейро Гойяс 1:1 Байя Флуминенсе 1:0 Байя Байя 3:0 Васко да Гама Байя 1:2 Спорт Ресифи Ботафого Рибейрао 1:2 Байя Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя
Последние игры между собой
Дефенса и Хустисия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Байя: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Победитель
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