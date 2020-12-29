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  2. Матчи
  3. Испания
Севилья
1:0
Первый тайм: 33'

Стадион:
Вильярреал
0'
7' Желтая карточка
Фойт Хуан
1:0
8' Пенальти
Окампос Лукас
33'
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
19
Акунья
Маркос
8
Хордан
Хоан
25
Фернандо
Режес
10
Ракитич
Иван
7
Сусо
Хесус
15
Эн-Несири
Юссеф
5
Окампос
Лукас
1
Асенхо
Серхио
20
Пенья
Рубен
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
14
Тригерос
Мануэль
8
Фойт
Хуан
5
Парехо
Даниэль
7
Морено
Херард
34
Ниньо
Фер
23
Гомес
Мойсес
Севилья
4-3-3
Вильярреал
4-3-3

Ход матча

7'
 
Фойт Хуан
8'
Окампос Лукас
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эн-Несири Юссеф 4 0.29
2. Окампос Лукас 3 (3) 0.21
3. Мунир Эль-Хаддади 2 0.14
4. Де Йонг Люк 2 0.14
5. Ракитич Иван 1 0.07
6. Эскудеро Серхио 1 0.07
7. Сусо Хесус 1 0.07
8. Кунде Жюль 1 0.07
9. Навас Хесус 0 0
10. Хордан Хоан 0 0
11. Фернандо Режес 0 0
Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Херард 8 (4) 0.5
2. Алькасер Пако 5 (1) 0.31
3. Торрес Пау II 2 0.13
4. Тригерос Мануэль 1 0.06
5. Парехо Даниэль 1 0.06
6. Чуквезе Саму 1 0.06
7. Пино Йереми 1 0.06
8. Ниньо Фер 1 0.06
9. Марио Гаспар 0 0
10. Педраса Альфонсо 0 0

Карточки

Севилья
# Игрок      
1. Хордан Хоан 3 1
2. Фернандо Режес 4 0
3. Гудель Неманья 4 0
4. Навас Хесус 3 0
5. Карлос Диего Сантос 3 0
6. Ракитич Иван 2 0
7. Де Йонг Люк 2 0
8. Окампос Лукас 2 0
9. Кунде Жюль 2 0
10. Эскудеро Серхио 1 0
11. Васкес Франко 1 0
12. Акунья Маркос 1 0
13. Рекик Карим 1 0
14. Торрес Оливер 1 0
15. Сусо Хесус 1 0
16. Видаль Алеш 1 0
Вильярреал
# Игрок      
1. Педраса Альфонсо 5 0
2. Иборра Висенте 4 0
3. Альбиоль Рауль 3 0
4. Морено Херард 3 0
5. Кубо Такефуса 1 1
6. Марио Гаспар 2 0
7. Коклен Франсис 2 0
8. Тригерос Мануэль 2 0
9. Пино Йереми 2 0
10. Парехо Даниэль 1 0
11. Гомес Мойсес 1 0
12. Фойт Хуан 1 0
13. Ниньо Фер 1 0
14. Торрес Пау II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Севилья 21.43% (3) 0 14.29% (2) 7.14% (1) 7.14% (1) 50% (7)
 Вильярреал 30% (6) 15% (3) 10% (2) 0 35% (7) 10% (2)

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Валенсия 0:1 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Сьюдад-де-Лусена 0:3 Севилья Хетафе 0:1 Севилья
Ренн 1:3 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Севилья 0:4 Челси Уэска 0:1 Севилья Краснодар 1:2 Севилья Севилья 4:2 Сельта Севилья 1:0 Осасуна Севилья 3:2 Краснодар Атлетик Б 2:1 Севилья Севилья 1:0 Ренн Севилья 0:1 Эйбар Челси 0:0 Севилья Гранада 1:0 Севилья Барселона 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леванте Кадис 1:3 Севилья
Вильярреал Последние 20 матчей: +12 =8 -0
Вильярреал 1:1 Атлетик Б Осасуна 1:3 Вильярреал Лехона 0:6 Вильярреал Бетис 1:1 Вильярреал
Вильярреал 3:0 Карабах Вильярреал 0:0 Эльче Сивасспор 0:1 Вильярреал Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал Маккаби Тель-Авив 1:1 Вильярреал Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Хетафе 1:3 Вильярреал Вильярреал 4:0 Маккаби Тель-Авив Вильярреал 2:0 Вальядолид Карабах 1:3 Вильярреал Кадис 0:0 Вильярреал Вильярреал 5:3 Сивасспор Вильярреал 2:1 Валенсия Вильярреал 2:0 Ориуэла Атлетико М 0:0 Вильярреал Вильярреал 3:1 Алавес

Последние игры между собой

Севилья: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Вильярреал: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Вильярреал 2:2 Севилья Ла Лига Севилья 1:2 Вильярреал Ла Лига Вильярреал 3:0 Севилья Примера Севилья 0:0 Вильярреал Примера
Севилья 2:2 Вильярреал Примера Вильярреал 2:3 Севилья Примера Севилья 0:0 Вильярреал Примера Вильярреал 0:0 Севилья Примера Севилья 4:2 Вильярреал Примера Вильярреал 2:1 Севилья Примера Вильярреал 0:2 Севилья Примера Севилья 2:1 Вильярреал Лига Европы Вильярреал 1:3 Севилья Лига Европы Севилья 2:1 Вильярреал Примера Севилья 0:0 Вильярреал Примера Вильярреал 1:2 Севилья Примера Севилья 1:2 Вильярреал Примера Вильярреал 2:2 Севилья Примера Севилья 3:2 Вильярреал Примера Севилья 3:0 Вильярреал Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 13 10 2 1 26 - 5 32
2. Реал Мадрид Заявка 15 10 2 3 27 - 14 32
3. Севилья 1:0 Заявка 14 8 2 4 16 - 10 26
4. Реал Сосьедад Заявка 16 7 5 4 25 - 12 26
5. Вильярреал 0:1 Заявка 16 6 8 2 20 - 15 26
6. Барселона Заявка 14 7 3 4 28 - 14 24
7. Гранада Заявка 14 6 3 5 17 - 22 21
8. Сельта Заявка 15 5 5 5 20 - 21 20
9. Бетис Заявка 15 6 1 8 16 - 26 19
10. Атлетик Б Заявка 15 5 3 7 18 - 18 18
11. Кадис Заявка 15 5 3 7 11 - 20 18
12. Хетафе Заявка 14 4 5 5 12 - 15 17
13. Алавес Заявка 15 4 5 6 13 - 17 17
14. Эльче Заявка 13 3 6 4 12 - 16 15
15. Леванте Заявка 14 3 6 5 16 - 18 15
16. Валенсия Заявка 15 3 6 6 21 - 22 15
17. Эйбар Заявка 15 3 6 6 11 - 15 15
18. Вальядолид Заявка 15 3 5 7 15 - 24 14
19. Осасуна Заявка 14 3 3 8 13 - 23 12
20. Уэска Заявка 15 1 9 5 13 - 23 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 7 6 1 0 18 - 2 19
2. Барселона Заявка 8 5 2 1 20 - 9 17
3. Вильярреал 0:1 Заявка 8 4 4 0 12 - 6 16
4. Реал Мадрид Заявка 7 5 0 2 13 - 5 15
5. Гранада Заявка 7 4 2 1 12 - 8 14
6. Севилья 1:0 Заявка 7 4 1 2 8 - 5 13
7. Атлетик Б Заявка 6 4 0 2 10 - 4 12
8. Сельта Заявка 7 4 0 3 12 - 11 12
9. Реал Сосьедад Заявка 8 3 3 2 11 - 6 12
10. Хетафе Заявка 8 3 2 3 8 - 7 11
11. Бетис Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
12. Алавес Заявка 8 2 4 2 6 - 7 10
13. Леванте Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
14. Валенсия Заявка 8 2 3 3 13 - 12 9
15. Вальядолид Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
16. Осасуна Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
17. Уэска Заявка 7 1 4 2 5 - 7 7
18. Эльче Заявка 7 1 4 2 6 - 9 7
19. Кадис Заявка 7 1 2 4 4 - 10 5
20. Эйбар Заявка 8 0 4 4 2 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
2. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 6 14
3. Атлетико М Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
4. Севилья 1:0 Заявка 7 4 1 2 8 - 5 13
5. Кадис Заявка 8 4 1 3 7 - 10 13
6. Эйбар Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
7. Вильярреал 0:1 Заявка 8 2 4 2 8 - 9 10
8. Бетис Заявка 8 3 0 5 7 - 16 9
9. Эльче Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Сельта Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
11. Барселона Заявка 6 2 1 3 8 - 5 7
12. Алавес Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
13. Гранада Заявка 7 2 1 4 5 - 14 7
14. Хетафе Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
15. Валенсия Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
16. Леванте Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
17. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
18. Вальядолид Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
19. Осасуна Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
20. Уэска Заявка 8 0 5 3 8 - 16 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • 35'
    Хордан на левом фланге выполнил передачу к лицевой линии на ход Акунье, Пенья на этот раз оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
  • 34'
    Из центра поля последовала длинная передача по левому флангу на ход Акунье, Маркос в борьбе с Пеньей зацепился за мяч у лицевой линии и выполнил подачу на правый угол штрафной площади, сразу за мяч никто из партнёров по команде не смог зацепиться, а затем уже момент был упущен. 
  • 33'
    Тригерос получил мяч на левой половине поля от Педрасы, но у Мануэля не получился прострел в центр штрафной площади, защитники "Севильи" в очередной раз перехватили мяч. 
  • 32'
    Через левый фланг вновь "Вильярреал" разыграл атаку, Педраса выполнил подачу в центр штрафной площади, Акунья выпрыгнул лучше Морено и головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • Фол, нарушение
    31'
    Акунья в центре поля нарушил правила против Морено. Быстро разыграть стандарт игрокам "Вильярреала" не удалось. 
  • 30'
    Педраса с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Карлос головой выбил мяч обратно на левый фланг. 
  • Фол, нарушение
    29'
    Парехо в центре поля нарушил правила против Сусо. Игроки "Севильи" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 28'
    Сусо из центра поля выполнил заброс на ход Окампосу по левому флангу, Пенья за счёт более грамотной позиции без особого труда перехватил мяч. 
  • 27'
    Морено с правого фланга вошёл в штрафную площадь и вновь выполнил прострел в центр штрафной, мяч попал в Ракитича, а затем уже игроки "Севильи" наконец-то окончательно перехватили мяч. 
  • 26'
    Парехо прошёл вперёд по центру, затем Дани выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Педраса сразу же выполнил прострел к линии вратарской, мяч заметался у ворот "Севильи", но Ниньо в окружении соперников так и не смог завершить момент ударом по воротам. 
  • Фол, нарушение
    25'
    С правого фланга последовала передача к правому углу штрафной площади "Вильярреала", на этот раз Окампос нарушил правила против Торреса. 
  • 24'
    Игроки "Севильи" наконец-то перехватили контроль над мячом, но пока дальше центра поля им также стало довольно проблематично проходить. 
  • Фол, нарушение
    23'
    Тригерос перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади "Севильи", правила были нарушены против Окампоса. 
  • 22'
    Пенья прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Морено в свою очередь выполнил прострел в центр штрафной, Фернандо вновь отработал в обороне и выбил мяч обратно на правый фланг. 
  • 21'
    Тригерос из центра поля выполнил заброс на ход Миньо по правому флангу, Кунде перехватил мяч, а затем отыгрался с Буну. 
  • Угловой
    20'
    Ещё один угловой удалось заработать игрокам "Вильярреала". Гости на этот раз решили разыграть корнер, но затем ничего интересного им так и не удалось придумать у ворот соперника. 
  • Угловой
    19'
    Парехо с углового выполнил подачу к правой штанге, Альбиоль в борьбе с Фернандо не смог головой пробить по воротам. 
  • 18'
    Педраса с левого фланга выполнил прострел к линии вратарской, Кунде не стал рисковать и выбил мяч на угловой. 
  • 17'
    Тригерос из центра поля выполнил перевод на левый фланг на ход Педрасе, но мяч на этот раз полетел в сторону от Альфонсо, мяч в итоге вновь был перехвачен защитниками "Севильи". 
  • Угловой
    16'
    Угловой у ворот "Вильярреала". Ракитич разыграл корнер с Сусо, затем Хесус выполнил подачу в центр штрафной площади, Карлос в касание пробил по воротам, мяч задел ногу Фойта и ушёл на повторный корнер, но Сото Градо показал, что будет удар от ворот. 
  • 15'
    Сусо со стандарта выполнил подачу на правый угол штрафной площади, оттуда сразу же последовал прострел в центр штрафной, но Торрес удачно подставил ногу и выбил мяч в аут. 
  • Фол, нарушение
    14'
    Фойт на своей половине поля огрел по ногам Хордану. Нужно Хуану успокоиться, чтобы окончательно не подставить свою команду и не получить вторую жёлтую карточку. 
  • 13'
    Пенья с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Севильи" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • Фол, нарушение
    12'
    Карлос в центре поля нарушил правила против Морено. Игроки "Вильярреала" быстро разыграли стандарт. 
  • 11'
    "Севилья" в нужный момент способна сыграть от обороны, довольно низко садится команда Хулена Лопетеги после забитого гола. 
  • 10'
    Игроки "Вильярреала" после пропущенного мяча сразу же перехватили контроль над мячом, но пока дальше центра поля гостям стало довольно трудно проходить. 
  • Желтая карточка
    9'
    Полузащитник "Вильярреала" Хуан Фойт также получил жёлтую карточку за игру рукой в своей штрафной площади. 
  • Пенальти
    8'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Окампос!!! Лукас Окампос с "точки" пробил в правый угол ворот, Асенхо гадал и прыгнул в левый угол ворот. 
  • Пенальти!
    7'
    Пенальти назначается в ворота "Вильярреала". Сото Градо на повторе увидел игру рукой со стороны Фойта после удара Акуньи, главный арбитр матча дал свисток и указал на "точку". 
  • Видеоповтор
    6'
    Сото Градо послушал подсказки от судей из комнаты VAR и отправился пересматривать момент, сразу попадание в руку главный арбитр матча не заметил. 
  • 5'
    Окампос прошёл вперёд по левому флангу, затем Лукас при входе в штрафную площадь выполнил передачу немного назад к линии штрафной на Акунью, Маркос пробил по воротам, мяч попал в руку Фойту и ушёл на угловой. 
  • 4'
    Гомес прошёл по центру практически к радиусу штрафной площади, затем Мойсес выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Морено зацепился за мяч, сместился в центр и пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • 3'
    С правого фланга последовала подача в центр штрафной площади "Вильярреала", Пенья оказался первым на мяче и грудью сбросил его в руки Асенхо. 
  • 2'
    Из глубины поля последовала разрезающая передача на ход Ниньо к линии штрафной площади, Буну выбежал за пределы штрафной и сильно выбил мяч на половину поля "Вильярреала". 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. "Севилья" и "Вильярреал" набрали сейчас неплохой ход, но при этом стоит отметить, что команда Унаи Эмери довольно мало побеждала в последних турах. "Вильярреал" очень много играл вничью, за последние шесть матчей это было сделано аж пять раз. Посмотрим, быть может "жёлтая субмарина" в очередной раз распишет мировую со своим соперником. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio R. Sanchez Pizjuan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.50 4.05 7.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.47 4.20 7.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.31 3.46 3.54
  1.50 4.22 7.35

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.40 1.05 7.20 1.10 6.50 1.11 4.90 1.17 1.96 1.90 2.40 1.57 1.77 2.04 1.45 2.70 1.19 4.60 1.14 5.55 1.01 14.50 0.00 14.50 0.00 22.00
7.50 1.04 6.80 1.08 2.99 1.37 2.31 1.61 1.81 2.22 1.35 3.20 1.24 3.88 1.08 6.60 1.05 7.10
7.17 1.11 2.71 1.50 2.31 1.67 3.14 1.39 2.42 1.61 2.10 1.80 1.76 2.14 1.56 2.53 1.44 2.92
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.70 1.45 1.75 2.12 1.97 1.82 1.30 3.50 1.16 5.10
2.62 1.49 1.78 2.04 1.36 3.15 1.10 6.95 1.07 8.10
2.67 1.50 2.19 1.72 1.70 2.23 1.45 2.87 1.87 2.01 1.54 2.56 1.23 4.42
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.31 2.44 1.58 1.60 2.45 1.19 3.90
3.45 1.31 2.34 1.57 1.57 2.40 1.22 4.25 1.14 5.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.53 2.50
Букмекер Да Нет
3.15 1.35
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
Где смотреть матч Севилья 1:0 Вильярреал онлайн

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Прогнозы на матч Севилья 1:0 Вильярреал

Исход игры
Севилья
73.9% (113)
Ничья
22.2% (34)
Вильярреал
3.9% (6)
Тотал 2.5
Больше
50.34% (75)
Меньше
49.66% (74)
Обе команды забьют
Да
69.8% (104)
Нет
30.2% (45)
Популярный счёт
2:1 Севилья
41.8% (64)
1:0 Севилья
19.6% (30)
1:1 Ничья
19.6% (30)
2:0 Севилья
7.2% (11)
3:2 Севилья
2% (3)
1:2 Вильярреал
2% (3)
0:1 Вильярреал
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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