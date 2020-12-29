Акунья в центре поля нарушил правила против Морено. Быстро разыграть стандарт игрокам "Вильярреала" не удалось.

Через левый фланг вновь "Вильярреал" разыграл атаку, Педраса выполнил подачу в центр штрафной площади, Акунья выпрыгнул лучше Морено и головой выбил мяч подальше от своих ворот.

Тригерос получил мяч на левой половине поля от Педрасы, но у Мануэля не получился прострел в центр штрафной площади, защитники "Севильи" в очередной раз перехватили мяч.

Из центра поля последовала длинная передача по левому флангу на ход Акунье, Маркос в борьбе с Пеньей зацепился за мяч у лицевой линии и выполнил подачу на правый угол штрафной площади, сразу за мяч никто из партнёров по команде не смог зацепиться, а затем уже момент был упущен.

Хордан на левом фланге выполнил передачу к лицевой линии на ход Акунье, Пенья на этот раз оказался первым на мяче и выбил его в аут.

Вернём первую ставку если она не сыграет.

30' Педраса с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Карлос головой выбил мяч обратно на левый фланг.

29' Парехо в центре поля нарушил правила против Сусо. Игроки "Севильи" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

28' Сусо из центра поля выполнил заброс на ход Окампосу по левому флангу, Пенья за счёт более грамотной позиции без особого труда перехватил мяч.

27' Морено с правого фланга вошёл в штрафную площадь и вновь выполнил прострел в центр штрафной, мяч попал в Ракитича, а затем уже игроки "Севильи" наконец-то окончательно перехватили мяч.

26' Парехо прошёл вперёд по центру, затем Дани выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Педраса сразу же выполнил прострел к линии вратарской, мяч заметался у ворот "Севильи", но Ниньо в окружении соперников так и не смог завершить момент ударом по воротам.

25' С правого фланга последовала передача к правому углу штрафной площади "Вильярреала", на этот раз Окампос нарушил правила против Торреса.

24' Игроки "Севильи" наконец-то перехватили контроль над мячом, но пока дальше центра поля им также стало довольно проблематично проходить.

23' Тригерос перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади "Севильи", правила были нарушены против Окампоса.

22' Пенья прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Морено в свою очередь выполнил прострел в центр штрафной, Фернандо вновь отработал в обороне и выбил мяч обратно на правый фланг.

21' Тригерос из центра поля выполнил заброс на ход Миньо по правому флангу, Кунде перехватил мяч, а затем отыгрался с Буну.

20' Ещё один угловой удалось заработать игрокам "Вильярреала". Гости на этот раз решили разыграть корнер, но затем ничего интересного им так и не удалось придумать у ворот соперника.

19' Парехо с углового выполнил подачу к правой штанге, Альбиоль в борьбе с Фернандо не смог головой пробить по воротам.

18' Педраса с левого фланга выполнил прострел к линии вратарской, Кунде не стал рисковать и выбил мяч на угловой.

17' Тригерос из центра поля выполнил перевод на левый фланг на ход Педрасе, но мяч на этот раз полетел в сторону от Альфонсо, мяч в итоге вновь был перехвачен защитниками "Севильи".

16' Угловой у ворот "Вильярреала". Ракитич разыграл корнер с Сусо, затем Хесус выполнил подачу в центр штрафной площади, Карлос в касание пробил по воротам, мяч задел ногу Фойта и ушёл на повторный корнер, но Сото Градо показал, что будет удар от ворот.

15' Сусо со стандарта выполнил подачу на правый угол штрафной площади, оттуда сразу же последовал прострел в центр штрафной, но Торрес удачно подставил ногу и выбил мяч в аут.

14' Фойт на своей половине поля огрел по ногам Хордану. Нужно Хуану успокоиться, чтобы окончательно не подставить свою команду и не получить вторую жёлтую карточку.

13' Пенья с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Севильи" сыграли внимательно и перехватили мяч.

12' Карлос в центре поля нарушил правила против Морено. Игроки "Вильярреала" быстро разыграли стандарт.

11' "Севилья" в нужный момент способна сыграть от обороны, довольно низко садится команда Хулена Лопетеги после забитого гола.

10' Игроки "Вильярреала" после пропущенного мяча сразу же перехватили контроль над мячом, но пока дальше центра поля гостям стало довольно трудно проходить.

9' Полузащитник "Вильярреала" Хуан Фойт также получил жёлтую карточку за игру рукой в своей штрафной площади.

8' Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Окампос!!! Лукас Окампос с "точки" пробил в правый угол ворот, Асенхо гадал и прыгнул в левый угол ворот.

7' Пенальти назначается в ворота "Вильярреала". Сото Градо на повторе увидел игру рукой со стороны Фойта после удара Акуньи, главный арбитр матча дал свисток и указал на "точку".

6' Сото Градо послушал подсказки от судей из комнаты VAR и отправился пересматривать момент, сразу попадание в руку главный арбитр матча не заметил.

5' Окампос прошёл вперёд по левому флангу, затем Лукас при входе в штрафную площадь выполнил передачу немного назад к линии штрафной на Акунью, Маркос пробил по воротам, мяч попал в руку Фойту и ушёл на угловой.

4' Гомес прошёл по центру практически к радиусу штрафной площади, затем Мойсес выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Морено зацепился за мяч, сместился в центр и пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

3' С правого фланга последовала подача в центр штрафной площади "Вильярреала", Пенья оказался первым на мяче и грудью сбросил его в руки Асенхо.

2' Из глубины поля последовала разрезающая передача на ход Ниньо к линии штрафной площади, Буну выбежал за пределы штрафной и сильно выбил мяч на половину поля "Вильярреала".