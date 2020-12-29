Севилья
1:0
Первый тайм: 33'
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Вильярреал
7' Желтая карточкаФойт Хуан
1:0
8' ПенальтиОкампос Лукас
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
10
Ракитич
Иван
20
Пенья
Рубен
34
Ниньо
Фер
23
Гомес
Мойсес
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
-
12 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Диас ХавьерВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Видаль АлешЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Пенья РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Ниньо ФерНападающий
-
23 Гомес МойсесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Шакла СофьянЗащитник
-
21 Коста ХаумеЗащитник
-
30 Пино ЙеремиПолузащитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
-
28 Гарсия КарлоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
7'
8'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эн-Несири Юссеф
|4
|0.29
|2.
|Окампос Лукас
|3 (3)
|0.21
|3.
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0.14
|4.
|Де Йонг Люк
|2
|0.14
|5.
|Ракитич Иван
|1
|0.07
|6.
|Эскудеро Серхио
|1
|0.07
|7.
|Сусо Хесус
|1
|0.07
|8.
|Кунде Жюль
|1
|0.07
|9.
|Навас Хесус
|0
|0
|10.
|Хордан Хоан
|0
|0
|11.
|Фернандо Режес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морено Херард
|8 (4)
|0.5
|2.
|Алькасер Пако
|5 (1)
|0.31
|3.
|Торрес Пау II
|2
|0.13
|4.
|Тригерос Мануэль
|1
|0.06
|5.
|Парехо Даниэль
|1
|0.06
|6.
|Чуквезе Саму
|1
|0.06
|7.
|Пино Йереми
|1
|0.06
|8.
|Ниньо Фер
|1
|0.06
|9.
|Марио Гаспар
|0
|0
|10.
|Педраса Альфонсо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хордан Хоан
|3
|1
|2.
|Фернандо Режес
|4
|0
|3.
|Гудель Неманья
|4
|0
|4.
|Навас Хесус
|3
|0
|5.
|Карлос Диего Сантос
|3
|0
|6.
|Ракитич Иван
|2
|0
|7.
|Де Йонг Люк
|2
|0
|8.
|Окампос Лукас
|2
|0
|9.
|Кунде Жюль
|2
|0
|10.
|Эскудеро Серхио
|1
|0
|11.
|Васкес Франко
|1
|0
|12.
|Акунья Маркос
|1
|0
|13.
|Рекик Карим
|1
|0
|14.
|Торрес Оливер
|1
|0
|15.
|Сусо Хесус
|1
|0
|16.
|Видаль Алеш
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Педраса Альфонсо
|5
|0
|2.
|Иборра Висенте
|4
|0
|3.
|Альбиоль Рауль
|3
|0
|4.
|Морено Херард
|3
|0
|5.
|Кубо Такефуса
|1
|1
|6.
|Марио Гаспар
|2
|0
|7.
|Коклен Франсис
|2
|0
|8.
|Тригерос Мануэль
|2
|0
|9.
|Пино Йереми
|2
|0
|10.
|Парехо Даниэль
|1
|0
|11.
|Гомес Мойсес
|1
|0
|12.
|Фойт Хуан
|1
|0
|13.
|Ниньо Фер
|1
|0
|14.
|Торрес Пау II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Севилья
|21.43% (3)
|0
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|50% (7)
|Вильярреал
|30% (6)
|15% (3)
|10% (2)
|0
|35% (7)
|10% (2)
Предыдущие игры
Севилья Последние 20 матчей: +12 =3 -5Валенсия 0:1 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Сьюдад-де-Лусена 0:3 Севилья Хетафе 0:1 Севилья
Ренн 1:3 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Севилья 0:4 Челси Уэска 0:1 Севилья Краснодар 1:2 Севилья Севилья 4:2 Сельта Севилья 1:0 Осасуна Севилья 3:2 Краснодар Атлетик Б 2:1 Севилья Севилья 1:0 Ренн Севилья 0:1 Эйбар Челси 0:0 Севилья Гранада 1:0 Севилья Барселона 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леванте Кадис 1:3 Севилья
Вильярреал Последние 20 матчей: +12 =8 -0Вильярреал 1:1 Атлетик Б Осасуна 1:3 Вильярреал Лехона 0:6 Вильярреал Бетис 1:1 Вильярреал
Вильярреал 3:0 Карабах Вильярреал 0:0 Эльче Сивасспор 0:1 Вильярреал Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал Маккаби Тель-Авив 1:1 Вильярреал Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Хетафе 1:3 Вильярреал Вильярреал 4:0 Маккаби Тель-Авив Вильярреал 2:0 Вальядолид Карабах 1:3 Вильярреал Кадис 0:0 Вильярреал Вильярреал 5:3 Сивасспор Вильярреал 2:1 Валенсия Вильярреал 2:0 Ориуэла Атлетико М 0:0 Вильярреал Вильярреал 3:1 Алавес
Последние игры между собой
Севилья: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Вильярреал: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Севилья 2:2 Вильярреал Примера Вильярреал 2:3 Севилья Примера Севилья 0:0 Вильярреал Примера Вильярреал 0:0 Севилья Примера Севилья 4:2 Вильярреал Примера Вильярреал 2:1 Севилья Примера Вильярреал 0:2 Севилья Примера Севилья 2:1 Вильярреал Лига Европы Вильярреал 1:3 Севилья Лига Европы Севилья 2:1 Вильярреал Примера Севилья 0:0 Вильярреал Примера Вильярреал 1:2 Севилья Примера Севилья 1:2 Вильярреал Примера Вильярреал 2:2 Севилья Примера Севилья 3:2 Вильярреал Примера Севилья 3:0 Вильярреал Кубок Короля
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|26 - 5
|32
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|27 - 14
|32
|3.
|Севилья
|1:0 Заявка
|14
|8
|2
|4
|16 - 10
|26
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|25 - 12
|26
|5.
|Вильярреал
|0:1 Заявка
|16
|6
|8
|2
|20 - 15
|26
|6.
|Барселона
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|28 - 14
|24
|7.
|Гранада
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 22
|21
|8.
|Сельта
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 21
|20
|9.
|Бетис
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|16 - 26
|19
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 18
|18
|11.
|Кадис
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|11 - 20
|18
|12.
|Хетафе
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|12 - 15
|17
|13.
|Алавес
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|13 - 17
|17
|14.
|Эльче
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|12 - 16
|15
|15.
|Леванте
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|16 - 18
|15
|16.
|Валенсия
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|21 - 22
|15
|17.
|Эйбар
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|11 - 15
|15
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|15 - 24
|14
|19.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|13 - 23
|12
|20.
|Уэска
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|13 - 23
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 2
|19
|2.
|Барселона
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|20 - 9
|17
|3.
|Вильярреал
|0:1 Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 6
|16
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 5
|15
|5.
|Гранада
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|6.
|Севилья
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 5
|13
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 4
|12
|8.
|Сельта
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 11
|12
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 6
|12
|10.
|Хетафе
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|11.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|12.
|Алавес
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|13.
|Леванте
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|14.
|Валенсия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 12
|9
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|16.
|Осасуна
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|17.
|Уэска
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|18.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 9
|7
|19.
|Кадис
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 10
|5
|20.
|Эйбар
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|2 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 9
|17
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 6
|14
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|4.
|Севилья
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 5
|13
|5.
|Кадис
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|7 - 10
|13
|6.
|Эйбар
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Вильярреал
|0:1 Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 9
|10
|8.
|Бетис
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|7 - 16
|9
|9.
|Эльче
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Сельта
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|11.
|Барселона
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 5
|7
|12.
|Алавес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|13.
|Гранада
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 14
|7
|14.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|15.
|Валенсия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|16.
|Леванте
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|17.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|19.
|Осасуна
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|20.
|Уэска
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 16
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Севилья» – «Вильярреал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Севилья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вильярреал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Севилья» – «Вильярреал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Севилья 1:0 Вильярреал
Исход игры
Севилья
73.9% (113)
Ничья
22.2% (34)
Вильярреал
3.9% (6)
Тотал 2.5
Больше
50.34% (75)
Меньше
49.66% (74)
Обе команды забьют
Да
69.8% (104)
Нет
30.2% (45)
Популярный счёт
2:1 Севилья
41.8% (64)
1:0 Севилья
19.6% (30)
1:1 Ничья
19.6% (30)
2:0 Севилья
7.2% (11)
3:2 Севилья
2% (3)
1:2 Вильярреал
2% (3)
0:1 Вильярреал
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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