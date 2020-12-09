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Севилья
 
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Стадион:
Вильярреал

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эн-Несири Юссеф 4 0.31
2. Мунир Эль-Хаддади 2 0.15
3. Окампос Лукас 2 (2) 0.15
4. Де Йонг Люк 2 0.15
5. Ракитич Иван 1 0.08
6. Эскудеро Серхио 1 0.08
7. Сусо Хесус 1 0.08
8. Кунде Жюль 1 0.08
9. Навас Хесус 0 0
10. Хордан Хоан 0 0
11. Фернандо Режес 0 0
Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Херард 8 (4) 0.53
2. Алькасер Пако 5 (1) 0.33
3. Торрес Пау II 2 0.13
4. Тригерос Мануэль 1 0.07
5. Парехо Даниэль 1 0.07
6. Чуквезе Саму 1 0.07
7. Пино Йереми 1 0.07
8. Ниньо Фер 1 0.07
9. Марио Гаспар 0 0
10. Педраса Альфонсо 0 0

Карточки

Севилья
# Игрок      
1. Хордан Хоан 3 1
2. Фернандо Режес 4 0
3. Гудель Неманья 4 0
4. Навас Хесус 3 0
5. Карлос Диего Сантос 3 0
6. Ракитич Иван 2 0
7. Де Йонг Люк 2 0
8. Окампос Лукас 2 0
9. Кунде Жюль 2 0
10. Эскудеро Серхио 1 0
11. Васкес Франко 1 0
12. Акунья Маркос 1 0
13. Рекик Карим 1 0
14. Торрес Оливер 1 0
15. Сусо Хесус 1 0
16. Видаль Алеш 1 0
Вильярреал
# Игрок      
1. Педраса Альфонсо 5 0
2. Иборра Висенте 4 0
3. Альбиоль Рауль 3 0
4. Морено Херард 3 0
5. Кубо Такефуса 1 1
6. Марио Гаспар 2 0
7. Коклен Франсис 2 0
8. Тригерос Мануэль 2 0
9. Пино Йереми 2 0
10. Парехо Даниэль 1 0
11. Гомес Мойсес 1 0
12. Ниньо Фер 1 0
13. Торрес Пау II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Севилья 21.43% (3) 0 14.29% (2) 7.14% (1) 7.14% (1) 50% (7)
 Вильярреал 30% (6) 15% (3) 10% (2) 0 35% (7) 10% (2)

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Валенсия 0:1 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Сьюдад-де-Лусена 0:3 Севилья Хетафе 0:1 Севилья
Ренн 1:3 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Севилья 0:4 Челси Уэска 0:1 Севилья Краснодар 1:2 Севилья Севилья 4:2 Сельта Севилья 1:0 Осасуна Севилья 3:2 Краснодар Атлетик Б 2:1 Севилья Севилья 1:0 Ренн Севилья 0:1 Эйбар Челси 0:0 Севилья Гранада 1:0 Севилья Барселона 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леванте Кадис 1:3 Севилья
Вильярреал Последние 20 матчей: +12 =8 -0
Вильярреал 1:1 Атлетик Б Осасуна 1:3 Вильярреал Лехона 0:6 Вильярреал Бетис 1:1 Вильярреал
Вильярреал 3:0 Карабах Вильярреал 0:0 Эльче Сивасспор 0:1 Вильярреал Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал Маккаби Тель-Авив 1:1 Вильярреал Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Хетафе 1:3 Вильярреал Вильярреал 4:0 Маккаби Тель-Авив Вильярреал 2:0 Вальядолид Карабах 1:3 Вильярреал Кадис 0:0 Вильярреал Вильярреал 5:3 Сивасспор Вильярреал 2:1 Валенсия Вильярреал 2:0 Ориуэла Атлетико М 0:0 Вильярреал Вильярреал 3:1 Алавес

Последние игры между собой

Севилья: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Вильярреал: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Вильярреал 2:2 Севилья Ла Лига Севилья 1:2 Вильярреал Ла Лига Вильярреал 3:0 Севилья Примера Севилья 0:0 Вильярреал Примера
Севилья 2:2 Вильярреал Примера Вильярреал 2:3 Севилья Примера Севилья 0:0 Вильярреал Примера Вильярреал 0:0 Севилья Примера Севилья 4:2 Вильярреал Примера Вильярреал 2:1 Севилья Примера Вильярреал 0:2 Севилья Примера Севилья 2:1 Вильярреал Лига Европы Вильярреал 1:3 Севилья Лига Европы Севилья 2:1 Вильярреал Примера Севилья 0:0 Вильярреал Примера Вильярреал 1:2 Севилья Примера Севилья 1:2 Вильярреал Примера Вильярреал 2:2 Севилья Примера Севилья 3:2 Вильярреал Примера Севилья 3:0 Вильярреал Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 13 10 2 1 26 - 5 32
2. Реал Мадрид Заявка 15 10 2 3 27 - 14 32
3. Вильярреал Заявка 15 6 8 1 20 - 14 26
4. Реал Сосьедад Заявка 16 7 5 4 25 - 12 26
5. Барселона Заявка 14 7 3 4 28 - 14 24
6. Севилья Заявка 13 7 2 4 15 - 10 23
7. Гранада Заявка 14 6 3 5 17 - 22 21
8. Сельта Заявка 15 5 5 5 20 - 21 20
9. Бетис Заявка 15 6 1 8 16 - 26 19
10. Атлетик Б Заявка 15 5 3 7 18 - 18 18
11. Кадис Заявка 15 5 3 7 11 - 20 18
12. Хетафе Заявка 14 4 5 5 12 - 15 17
13. Алавес Заявка 15 4 5 6 13 - 17 17
14. Эльче Заявка 13 3 6 4 12 - 16 15
15. Леванте Заявка 14 3 6 5 16 - 18 15
16. Валенсия Заявка 15 3 6 6 21 - 22 15
17. Эйбар Заявка 15 3 6 6 11 - 15 15
18. Вальядолид Заявка 15 3 5 7 15 - 24 14
19. Осасуна Заявка 14 3 3 8 13 - 23 12
20. Уэска Заявка 15 1 9 5 13 - 23 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 7 6 1 0 18 - 2 19
2. Барселона Заявка 8 5 2 1 20 - 9 17
3. Вильярреал Заявка 8 4 4 0 12 - 6 16
4. Реал Мадрид Заявка 7 5 0 2 13 - 5 15
5. Гранада Заявка 7 4 2 1 12 - 8 14
6. Атлетик Б Заявка 6 4 0 2 10 - 4 12
7. Сельта Заявка 7 4 0 3 12 - 11 12
8. Реал Сосьедад Заявка 8 3 3 2 11 - 6 12
9. Хетафе Заявка 8 3 2 3 8 - 7 11
10. Севилья Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
11. Бетис Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
12. Алавес Заявка 8 2 4 2 6 - 7 10
13. Леванте Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
14. Валенсия Заявка 8 2 3 3 13 - 12 9
15. Вальядолид Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
16. Осасуна Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
17. Уэска Заявка 7 1 4 2 5 - 7 7
18. Эльче Заявка 7 1 4 2 6 - 9 7
19. Кадис Заявка 7 1 2 4 4 - 10 5
20. Эйбар Заявка 8 0 4 4 2 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
2. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 6 14
3. Атлетико М Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
4. Севилья Заявка 7 4 1 2 8 - 5 13
5. Кадис Заявка 8 4 1 3 7 - 10 13
6. Эйбар Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
7. Вильярреал Заявка 7 2 4 1 8 - 8 10
8. Бетис Заявка 8 3 0 5 7 - 16 9
9. Эльче Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Сельта Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
11. Барселона Заявка 6 2 1 3 8 - 5 7
12. Алавес Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
13. Гранада Заявка 7 2 1 4 5 - 14 7
14. Хетафе Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
15. Валенсия Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
16. Леванте Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
17. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
18. Вальядолид Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
19. Осасуна Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
20. Уэска Заявка 8 0 5 3 8 - 16 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Вильярреал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 декабря 2020, осталось 2 дня 11 часов 6 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 71
    Севилья 76.1% (54)
    X 18.3% (13)
    Вильярреал 5.6% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Вильярреал
    2.23
    3.42
    3.80
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.15 3.30 3.60
    Бонус: 5 000 ₽ 2.12 3.30 3.55
    Бонус: 5 000 ₽ 2.23 3.42 3.80
      2.17 3.42 3.73

    Самый высокий коэффициент на матч «Севилья» – «Вильярреал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Севилья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вильярреал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Севилья» – «Вильярреал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    9.00 1.05 6.50 1.10 2.95 1.39 2.30 1.68 1.91 1.96 1.69 2.20 1.33 3.25 1.21 4.00 1.07 7.20 1.08 7.70 1.01 14.50 0.00 14.50 0.00 22.00
    7.60 1.04 6.70 1.08 2.94 1.38 2.26 1.64 1.80 2.30 1.34 3.26 1.24 3.88 1.07 7.00 1.05 7.50
    3.10 1.41 2.72 1.51 2.32 1.68 1.93 1.97 1.70 2.26 1.54 2.64 1.26 4.11
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.72 2.12 1.35 3.25 1.08 7.20
    2.65 1.48 1.76 2.06 1.36 3.15 1.10 7.10 1.07 8.50
    2.80 1.49 2.29 1.69 1.77 2.17 1.49 2.78 1.36 3.40
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.30 1.58 1.52 2.37 1.19 4.30
    3.45 1.31 2.31 1.61 1.56 2.43 1.21 4.40 1.14 5.70

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.91 1.83
    Букмекер Да Нет
    5.20 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.75 1.23
    Где смотреть матч Севилья - Вильярреал онлайн

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    Прогнозы на матч Севилья - Вильярреал

    Исход игры
    Севилья
    76.1% (54)
    Ничья
    18.3% (13)
    Вильярреал
    5.6% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.87% (42)
    Меньше
    39.13% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    76.81% (53)
    Нет
    23.19% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Севилья
    49.3% (35)
    1:1 Ничья
    15.5% (11)
    1:0 Севилья
    12.7% (9)
    2:0 Севилья
    7% (5)
    3:2 Севилья
    2.8% (2)
    1:2 Вильярреал
    2.8% (2)
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