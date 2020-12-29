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  2. Матчи
  3. Испания
Барселона
0:0
Первый тайм: 44'

Стадион:
Эйбар
0'
0:0
8' Не забитый пенальти
Брайтвайт Мартин
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Брайтвайт Мартин
44'
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
28
Мингеса
Оскар
4
Араухо
Рональд
15
Ленгле
Клеман
2
Дест
Серджино
8
Пьянич
Миралем
21
Де
Йонг
Френки
24
Фирпо
Жуниор
16
Гонсалес
Педро
7
Гризманн
Антуан
9
Брайтвайт Мартин
1
Дмитрович
Марко
22
Посо
Алехандро
2
Бургос
Эстебан
3
Бигас
Педро
11
Луиш
Рафаэл
8
Папа
Диоп
6
Альварес
Серхио
19
Кадзиор
Дамиан
10
Эспозито
Эду
14
Инуи
Такаси
17
Кике
Гарсия
Барселона
3-4-1-2
Эйбар
4-2-3-1

Ход матча

8'
Брайтвайт Мартин
0:0
25'
Брайтвайт Мартин
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Месси Лионель 7 (2) 0.47
2. Фати Ансу 4 0.27
3. Гризманн Антуан 3 0.2
4. Коутиньо Филиппе 2 0.13
5. Брайтвайт Мартин 2 0.13
6. Альба Жорди 1 0.07
7. Роберто Серхи 1 0.07
8. Де Йонг Френки 1 0.07
9. Гонсалес Педро 1 0.07
10. Ленгле Клеман 1 0.07
11. Дембеле Усман 1 0.07
12. Араухо Рональд 1 0.07
13. Тринкан Франсишку 0 0
14. Дест Серджино 0 0
Эйбар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кике Гарсия 4 0.25
2. Бургос Эстебан 3 (2) 0.19
3. Педро Леон 1 0.06
4. Кевин Родригес 1 0.06
5. Энрич Серхи 1 0.06
6. Муто Йосинори 1 0.06
7. Папа Диоп 0 0
8. Паулу Оливейра 0 0
9. Арбилья Анайц 0 0
10. Эспозито Эду 0 0

Карточки

Барселона
# Игрок      
1. Ленгле Клеман 5 1
2. Альба Жорди 5 0
3. Месси Лионель 3 0
4. Бускетс Серхио 3 0
5. Пике Херард 2 0
6. Де Йонг Френки 2 0
7. Пьянич Миралем 1 0
8. Брайтвайт Мартин 1 0
9. Гризманн Антуан 1 0
10. Роберто Серхи 1 0
11. Аленья Карлес 1 0
12. Тринкан Франсишку 1 0
13. Дест Серджино 1 0
14. Мингеса Оскар 1 0
15. Гонсалес Педро 1 0
16. Фати Ансу 1 0
Эйбар
# Игрок      
1. Папа Диоп 3 2
2. Бургос Эстебан 5 0
3. Арбилья Анайц 4 0
4. Кике Гарсия 1 1
5. Альварес Серхио 2 0
6. Эспозито Эду 2 0
7. Хиль Бриан 2 0
8. Педро Леон 1 0
9. Ресио Хосе 1 0
10. Бигас Педро 1 0
11. Корреа Робер 1 0
12. Кевин Родригес 1 0
13. Техеро Альваро 1 0
14. Атьенса Мигель 1 0
15. Арьета Унаи 1 0
16. Мендиа Эньяут 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Барселона 16% (4) 16% (4) 24% (6) 12% (3) 16% (4) 16% (4)
 Эйбар 9.09% (1) 18.18% (2) 18.18% (2) 36.36% (4) 9.09% (1) 9.09% (1)

Предыдущие игры

Барселона Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Вальядолид 0:3 Барселона Барселона 2:2 Валенсия Барселона 2:1 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Леванте
Барселона 0:3 Ювентус Кадис 2:1 Барселона Ференцварош 0:3 Барселона Барселона 4:0 Осасуна Динамо Киев 0:4 Барселона Атлетико М 1:0 Барселона Барселона 5:2 Бетис Барселона 2:1 Динамо Киев Алавес 1:1 Барселона Ювентус 0:2 Барселона Барселона 1:3 Реал Мадрид Барселона 5:1 Ференцварош Хетафе 1:0 Барселона Барселона 1:1 Севилья Сельта 0:3 Барселона Барселона 4:0 Вильярреал
Эйбар Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Алавес 2:1 Эйбар Эйбар 1:3 Реал Мадрид Расинг Риоха 0:2 Эйбар Реал Сосьедад 1:1 Эйбар
Эйбар 0:0 Валенсия Бетис 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Хетафе Уэска 1:1 Эйбар Эйбар 0:2 Кадис Севилья 0:1 Эйбар Эйбар 0:0 Осасуна Вальядолид 1:2 Эйбар Эйбар 0:1 Эльче Эйбар 1:2 Атлетик Б Вильярреал 2:1 Эйбар Эйбар 0:0 Сельта Атлетик Б 2:2 Эйбар Осасуна 1:1 Эйбар Леганес 3:1 Эйбар Райо Вальекано 0:1 Эйбар

Последние игры между собой

Барселона: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 0
Эйбар: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 11
Барселона 5:0 Эйбар Ла Лига Эйбар 0:3 Барселона Ла Лига Эйбар 2:2 Барселона Примера Барселона 3:0 Эйбар Примера
Эйбар 0:2 Барселона Примера Барселона 6:1 Эйбар Примера Барселона 4:2 Эйбар Примера Эйбар 0:4 Барселона Примера Эйбар 0:4 Барселона Примера Барселона 3:1 Эйбар Примера Эйбар 0:2 Барселона Примера Барселона 3:0 Эйбар Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 13 10 2 1 26 - 5 32
2. Реал Мадрид Заявка 15 10 2 3 27 - 14 32
3. Севилья Заявка 14 8 2 4 17 - 10 26
4. Реал Сосьедад Заявка 16 7 5 4 25 - 12 26
5. Вильярреал Заявка 16 6 8 2 20 - 16 26
6. Барселона 0:0 Заявка 15 7 4 4 28 - 14 25
7. Гранада Заявка 14 6 3 5 17 - 22 21
8. Сельта Заявка 15 5 5 5 20 - 21 20
9. Бетис Заявка 15 6 1 8 16 - 26 19
10. Атлетик Б Заявка 15 5 3 7 18 - 18 18
11. Кадис Заявка 15 5 3 7 11 - 20 18
12. Хетафе Заявка 14 4 5 5 12 - 15 17
13. Алавес Заявка 15 4 5 6 13 - 17 17
14. Эйбар 0:0 Заявка 16 3 7 6 11 - 15 16
15. Эльче Заявка 13 3 6 4 12 - 16 15
16. Леванте Заявка 14 3 6 5 16 - 18 15
17. Валенсия Заявка 15 3 6 6 21 - 22 15
18. Вальядолид Заявка 15 3 5 7 15 - 24 14
19. Осасуна Заявка 14 3 3 8 13 - 23 12
20. Уэска Заявка 15 1 9 5 13 - 23 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 7 6 1 0 18 - 2 19
2. Барселона 0:0 Заявка 9 5 3 1 20 - 9 18
3. Вильярреал Заявка 8 4 4 0 12 - 6 16
4. Реал Мадрид Заявка 7 5 0 2 13 - 5 15
5. Гранада Заявка 7 4 2 1 12 - 8 14
6. Севилья Заявка 7 4 1 2 9 - 5 13
7. Атлетик Б Заявка 6 4 0 2 10 - 4 12
8. Сельта Заявка 7 4 0 3 12 - 11 12
9. Реал Сосьедад Заявка 8 3 3 2 11 - 6 12
10. Хетафе Заявка 8 3 2 3 8 - 7 11
11. Бетис Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
12. Алавес Заявка 8 2 4 2 6 - 7 10
13. Леванте Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
14. Валенсия Заявка 8 2 3 3 13 - 12 9
15. Вальядолид Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
16. Осасуна Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
17. Уэска Заявка 7 1 4 2 5 - 7 7
18. Эльче Заявка 7 1 4 2 6 - 9 7
19. Кадис Заявка 7 1 2 4 4 - 10 5
20. Эйбар 0:0 Заявка 8 0 4 4 2 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
2. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 6 14
3. Атлетико М Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
4. Севилья Заявка 7 4 1 2 8 - 5 13
5. Кадис Заявка 8 4 1 3 7 - 10 13
6. Эйбар 0:0 Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
7. Вильярреал Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
8. Бетис Заявка 8 3 0 5 7 - 16 9
9. Эльче Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Сельта Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
11. Барселона 0:0 Заявка 6 2 1 3 8 - 5 7
12. Алавес Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
13. Гранада Заявка 7 2 1 4 5 - 14 7
14. Хетафе Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
15. Валенсия Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
16. Леванте Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
17. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
18. Вальядолид Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
19. Осасуна Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
20. Уэска Заявка 8 0 5 3 8 - 16 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • Дополнительное время
    45'
    Пауз и остановок было очень много. Судья справедливо накинул к первому тайму 4 минуты.
  • 44'
    Гризманн наносит удар низом с линии штрафной, мяч летит мимо ворот.
  • 43'
    Теперь "Барселона" контролирует мяч в позиционном нападении, но без опасных моментов.
  • Фол, нарушение
    42'
    Араухо нарушает правила у центральной линии поля. Судья все видел.
  • 41'
    Сложно без Месси созидать хозяевам. Не научились они пока без него играть.
  • Офсайд
    40'
    Брайтвайт с мячом. Только вот офсайд у датчанина.
  • 39'
    И после непродолжительной паузу судья показывает жест на возобновление игры. Не было там нарушения.
  • Судья
    38'
    Падение в штрафной "Барселоны". Хавьер Альберола Рохас берёт очередную паузу.
  • Угловой
    37'
    "Эйбар" подает очередной угловой и снова не приводит это к опасному моменту.
  • Опасный момент
    36'
    Кадзиор прямой удар исполнил с этой позиции. До ворот было около 29 метров, Тер Штеген отбил мяч перед собой, Менгеса подстраховал. Будет угловой.
  • Фол, нарушение
    35'
    Грубо на своей половине поля играет Де Йонг. Кике Гарсия пострадал.
  • Угловой
    34'
    На угловой мяч уходит от игрока "Эйбара". Следует подача в центр штрафной, но Мингеса отправил игровой снаряд далеко от ворот.
  • Фол, нарушение
    33'
    Эспозито нарушает правила в середине поля.
  • 32'
    Гости перехватывают мяч в центре поля, отправляют его вперед, но безадресно.
  • 31'
    Рваный темп. То взрываются игроки и опасно бегают в атаки, то остановятся в центре поля и перекатывают мяч.
  • 30'
    За 30 минут игрового времени хозяева превзошли своего соперника почти вдвое по проценту владения мячом, 66 процентов против 34.
  • 29'
    Игра снова сместилась на половину поля гостей, но сконцентрировалась между центральным кругом и периметром штрафной. 
  • 28'
    Оба тренера наблюдают за игрой от бровки. Куман молчит. Мендилибар требует от своих игроков высокой скорости.
  • Офсайд
    27'
    Гол отменен, нападающий "Барселоны" забил из офсайда.
  • Судья
    27'
    А судья опять берёт паузу, на предмет офсайда у датчанина.
  • 26'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Брайтвайт!!!
    Фирпо прострелил с левого угла штрафной на 11 метров, а Брайтвайт в касание переправил мяч точно в цель.
  • 25'
    "Барселона" решила передохнуть от атак, и "Эйбар", играющий на котратаках, позиционно не рассчитывал наступать и тоже останавливается.
  • 24'
    Устроив контрвыпад на ворота "Барселоны" гости вновь оттянулись к своим воротам, почти всем составом.
  • Угловой
    23'
    Розыгрыш мяча с угла поля довольно быстро заканчивается его потерей,  Араухо слабым ударом отправил игровой снаряд в руки Дмитровичу.
  • 22'
    И "Барселона" добивается углового, передавая мяч вперед по правой бровке.
  • 21'
    "Барселона" долгой и осторожной перепасовкой выискивает мячу пути в чужую штрафную.
  • 20'
    И подопечные Кумана неторопливо приступают к организации позиционных атак.
  • 19'
    Мяч заметался по штрафной площади "Барселоны", но так и не нашел ногу игрока "Эйбара".
  • Фол, нарушение
    18'
    Серхио Альварес нарушает правила у штрафной "Барселоны".
  • Угловой
    17'
    Ещё один угловой у ворот "Барселоны". И здесь защита сыграла надёжно, первым на мяче оказался собственный защитник.
  • 17'
    Вот это да, "Барселона" со своей половины поля уже долгое время выйти толком не может.
  • Угловой
    16'
    Очередная атака "Эйбара" заканчивается угловым ударом, последующий розыгрыш этого стандарта опасности у ворот соперника не принёс.
  • 15'
    "Эйбар" наконец-то почувствовал, что "Барселона" дает играть, поэтому гости стали играть активнее и уже дважды побывали в чужой штрафной.
  • Угловой
    14'
    Первый угловой зарабатывают игроки "Эйбара". Последовал хороший навес в центр штрафной, но соперник отвёл угрозу от ворот.
  • 13'
    Кике Гарсия свободно принял мяч в центре штрафной. Только вот завершающий удар не получился. 
  • Фол, нарушение
    12'
    Фирпо нарушает правила на левом фланге обороны. Досталось Кадзиору.
  • 11'
    Наконец-то первая атака гостей через левый фланг. Инуи сместился к штрафной и покатил мяч в ближний угол. Разминка для Тер Штегена.
  • 10'
    Игроки "Эйбара" никак не могут толком зацепиться за мяч, "Барселона" играет с минимальным процентом брака, как всегда.
  • Не забитый пенальти
    9'
    Брайтвайт промахивается с точки пенальти. Продолжаем смотреть.
     
  • Пенальти!
    8'
    И после просмотра главный арбитр встречи указывает на точку.
  • Видеоповтор
    7'
    Пошёл сам смотреть Хавьер Альберола Рохас.
  • Судья
    6'
    Так. при розыгрыше углового Араухо получил по ногам от Бигаса. Судья берет паузу. Обслуживает встречу бригада Хавьера Альберола Рохаса.
  • Угловой
    5'
    А вот и первый угловой в матче у нас, у ворот "Эйбара" он состоялся. Последовал навес в штрафную, защита играет надёжно. 
  • 4'
    Продолжаются атаки "Барселоны". Но два подряд заброса к штрафной не имели успеха.
  • 3'
    "Барселона" играет легко и свободно. Полное преимущество подопечных Кумана на первых минутах.
  • 2'
    Дважды за минуту хозяева атаковали, но в центре защиты "Эйбара" оказалось достаточно игроков, чтобы спокойно отбиться.
  • 1'
    "Барселона" проводит матч в комплекте формы сине-гранатового цвета, в белой футболисты "Эйбара".
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали футболисты "Эйбара".
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Camp Nou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.40 4.20 10.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.44 4.50 7.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.30 5.75 10.50
  1.43 4.37 8.88

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
12.00 1.01 3.25 1.33 2.52 1.52 1.80 2.00 1.42 2.85 1.77 2.12 1.28 3.60 1.12 6.10 1.09 7.20 1.09 6.40 1.08 7.00 1.01 12.00 1.01 12.50 0.00 15.00
4.85 1.13 4.05 1.21 2.44 1.53 1.95 1.85 1.63 2.42 1.32 3.38 1.23 3.98 1.08 6.55 1.06 7.00 1.00 11.25
5.41 1.17 2.88 1.44 2.47 1.58 2.02 1.86 1.77 2.13 1.58 2.48 1.79 2.10 1.61 2.40 1.61 2.43 1.51 2.69 1.46 2.86 1.23 4.40 1.10 8.05
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.40 1.57 1.55 2.45 1.27 3.70 1.23 4.10
3.85 1.26 2.62 1.49 1.65 2.24 1.26 3.85 1.18 5.05
2.08 1.81 1.70 2.22 2.14 1.76 1.69 2.25 1.64 2.35 1.44 2.94 1.34 3.49
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
1.92 1.87 1.42 2.85 1.27 3.70
5.20 1.16 3.68 1.28 2.01 1.80 1.50 2.59 1.31 3.45 1.16 5.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.33 1.60
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
3.60 1.29
Где смотреть матч Барселона 0:0 Эйбар онлайн

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Прогнозы на матч Барселона 0:0 Эйбар

Исход игры
Барселона
99.3% (151)
Ничья
0% (0)
Эйбар
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
60.14% (89)
Меньше
39.86% (59)
Обе команды забьют
Да
31.08% (46)
Нет
68.92% (102)
Популярный счёт
2:0 Барселона
36.2% (55)
3:0 Барселона
23.7% (36)
3:1 Барселона
13.8% (21)
2:1 Барселона
10.5% (16)
4:0 Барселона
3.9% (6)
4:1 Барселона
3.3% (5)
1:0 Барселона
2.6% (4)
5:1 Барселона
1.3% (2)
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