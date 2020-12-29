Сложно без Месси созидать хозяевам. Не научились они пока без него играть.

Араухо нарушает правила у центральной линии поля. Судья все видел.

Теперь "Барселона" контролирует мяч в позиционном нападении, но без опасных моментов.

Гризманн наносит удар низом с линии штрафной, мяч летит мимо ворот.

Пауз и остановок было очень много. Судья справедливо накинул к первому тайму 4 минуты.

Возможность получать кэшбек на каждую ставку до 10%.

40' Брайтвайт с мячом. Только вот офсайд у датчанина.

39' И после непродолжительной паузу судья показывает жест на возобновление игры. Не было там нарушения.

38' Падение в штрафной "Барселоны". Хавьер Альберола Рохас берёт очередную паузу.

37' "Эйбар" подает очередной угловой и снова не приводит это к опасному моменту.

36' Кадзиор прямой удар исполнил с этой позиции. До ворот было около 29 метров, Тер Штеген отбил мяч перед собой, Менгеса подстраховал. Будет угловой.

35' Грубо на своей половине поля играет Де Йонг. Кике Гарсия пострадал.

34' На угловой мяч уходит от игрока "Эйбара". Следует подача в центр штрафной, но Мингеса отправил игровой снаряд далеко от ворот.

33' Эспозито нарушает правила в середине поля.

32' Гости перехватывают мяч в центре поля, отправляют его вперед, но безадресно.

31' Рваный темп. То взрываются игроки и опасно бегают в атаки, то остановятся в центре поля и перекатывают мяч.

30' За 30 минут игрового времени хозяева превзошли своего соперника почти вдвое по проценту владения мячом, 66 процентов против 34.

29' Игра снова сместилась на половину поля гостей, но сконцентрировалась между центральным кругом и периметром штрафной.

28' Оба тренера наблюдают за игрой от бровки. Куман молчит. Мендилибар требует от своих игроков высокой скорости.

27' Гол отменен, нападающий "Барселоны" забил из офсайда.

27' А судья опять берёт паузу, на предмет офсайда у датчанина.

26' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Брайтвайт!!!

Фирпо прострелил с левого угла штрафной на 11 метров, а Брайтвайт в касание переправил мяч точно в цель.

25' "Барселона" решила передохнуть от атак, и "Эйбар", играющий на котратаках, позиционно не рассчитывал наступать и тоже останавливается.

24' Устроив контрвыпад на ворота "Барселоны" гости вновь оттянулись к своим воротам, почти всем составом.

23' Розыгрыш мяча с угла поля довольно быстро заканчивается его потерей, Араухо слабым ударом отправил игровой снаряд в руки Дмитровичу.

22' И "Барселона" добивается углового, передавая мяч вперед по правой бровке.

21' "Барселона" долгой и осторожной перепасовкой выискивает мячу пути в чужую штрафную.

20' И подопечные Кумана неторопливо приступают к организации позиционных атак.

19' Мяч заметался по штрафной площади "Барселоны", но так и не нашел ногу игрока "Эйбара".

18' Серхио Альварес нарушает правила у штрафной "Барселоны".

17' Ещё один угловой у ворот "Барселоны". И здесь защита сыграла надёжно, первым на мяче оказался собственный защитник.

17' Вот это да, "Барселона" со своей половины поля уже долгое время выйти толком не может.

16' Очередная атака "Эйбара" заканчивается угловым ударом, последующий розыгрыш этого стандарта опасности у ворот соперника не принёс.

15' "Эйбар" наконец-то почувствовал, что "Барселона" дает играть, поэтому гости стали играть активнее и уже дважды побывали в чужой штрафной.

14' Первый угловой зарабатывают игроки "Эйбара". Последовал хороший навес в центр штрафной, но соперник отвёл угрозу от ворот.

13' Кике Гарсия свободно принял мяч в центре штрафной. Только вот завершающий удар не получился.

12' Фирпо нарушает правила на левом фланге обороны. Досталось Кадзиору.

11' Наконец-то первая атака гостей через левый фланг. Инуи сместился к штрафной и покатил мяч в ближний угол. Разминка для Тер Штегена.

10' Игроки "Эйбара" никак не могут толком зацепиться за мяч, "Барселона" играет с минимальным процентом брака, как всегда.

9' Брайтвайт промахивается с точки пенальти. Продолжаем смотреть.



8' И после просмотра главный арбитр встречи указывает на точку.

7' Пошёл сам смотреть Хавьер Альберола Рохас.

6' Так. при розыгрыше углового Араухо получил по ногам от Бигаса. Судья берет паузу. Обслуживает встречу бригада Хавьера Альберола Рохаса.

5' А вот и первый угловой в матче у нас, у ворот "Эйбара" он состоялся. Последовал навес в штрафную, защита играет надёжно.

4' Продолжаются атаки "Барселоны". Но два подряд заброса к штрафной не имели успеха.

3' "Барселона" играет легко и свободно. Полное преимущество подопечных Кумана на первых минутах.

2' Дважды за минуту хозяева атаковали, но в центре защиты "Эйбара" оказалось достаточно игроков, чтобы спокойно отбиться.

1' "Барселона" проводит матч в комплекте формы сине-гранатового цвета, в белой футболисты "Эйбара".