0:0
8' Не забитый пенальтиБрайтвайт Мартин
25' Undefined phrase: football_event_Брайтвайт Мартин
24
Фирпо
Жуниор
11
Луиш
Рафаэл
10
Эспозито
Эду
14
Инуи
Такаси
17
Кике
Гарсия
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Фирпо ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Нето МурараВратарь
-
26 Пенья ИньякиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Пуч РикардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Куман Рональд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Луиш РафаэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эспозито ЭдуПолузащитник
-
14 Инуи ТакасиПолузащитник
-
17 Кике ГарсияНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Педро ЛеонПолузащитник
-
18 Ресио ХосеПолузащитник
-
29 Дуфур УнаиПолузащитник
- Нападающий
-
32 Арьета УнаиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
8'
0:0
25'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Месси Лионель
|7 (2)
|0.47
|2.
|Фати Ансу
|4
|0.27
|3.
|Гризманн Антуан
|3
|0.2
|4.
|Коутиньо Филиппе
|2
|0.13
|5.
|Брайтвайт Мартин
|2
|0.13
|6.
|Альба Жорди
|1
|0.07
|7.
|Роберто Серхи
|1
|0.07
|8.
|Де Йонг Френки
|1
|0.07
|9.
|Гонсалес Педро
|1
|0.07
|10.
|Ленгле Клеман
|1
|0.07
|11.
|Дембеле Усман
|1
|0.07
|12.
|Араухо Рональд
|1
|0.07
|13.
|Тринкан Франсишку
|0
|0
|14.
|Дест Серджино
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кике Гарсия
|4
|0.25
|2.
|Бургос Эстебан
|3 (2)
|0.19
|3.
|Педро Леон
|1
|0.06
|4.
|Кевин Родригес
|1
|0.06
|5.
|Энрич Серхи
|1
|0.06
|6.
|Муто Йосинори
|1
|0.06
|7.
|Папа Диоп
|0
|0
|8.
|Паулу Оливейра
|0
|0
|9.
|Арбилья Анайц
|0
|0
|10.
|Эспозито Эду
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ленгле Клеман
|5
|1
|2.
|Альба Жорди
|5
|0
|3.
|Месси Лионель
|3
|0
|4.
|Бускетс Серхио
|3
|0
|5.
|Пике Херард
|2
|0
|6.
|Де Йонг Френки
|2
|0
|7.
|Пьянич Миралем
|1
|0
|8.
|Брайтвайт Мартин
|1
|0
|9.
|Гризманн Антуан
|1
|0
|10.
|Роберто Серхи
|1
|0
|11.
|Аленья Карлес
|1
|0
|12.
|Тринкан Франсишку
|1
|0
|13.
|Дест Серджино
|1
|0
|14.
|Мингеса Оскар
|1
|0
|15.
|Гонсалес Педро
|1
|0
|16.
|Фати Ансу
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Папа Диоп
|3
|2
|2.
|Бургос Эстебан
|5
|0
|3.
|Арбилья Анайц
|4
|0
|4.
|Кике Гарсия
|1
|1
|5.
|Альварес Серхио
|2
|0
|6.
|Эспозито Эду
|2
|0
|7.
|Хиль Бриан
|2
|0
|8.
|Педро Леон
|1
|0
|9.
|Ресио Хосе
|1
|0
|10.
|Бигас Педро
|1
|0
|11.
|Корреа Робер
|1
|0
|12.
|Кевин Родригес
|1
|0
|13.
|Техеро Альваро
|1
|0
|14.
|Атьенса Мигель
|1
|0
|15.
|Арьета Унаи
|1
|0
|16.
|Мендиа Эньяут
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Барселона
|16% (4)
|16% (4)
|24% (6)
|12% (3)
|16% (4)
|16% (4)
|Эйбар
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|36.36% (4)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
Предыдущие игры
Барселона Последние 20 матчей: +12 =3 -5Вальядолид 0:3 Барселона Барселона 2:2 Валенсия Барселона 2:1 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Леванте
Барселона 0:3 Ювентус Кадис 2:1 Барселона Ференцварош 0:3 Барселона Барселона 4:0 Осасуна Динамо Киев 0:4 Барселона Атлетико М 1:0 Барселона Барселона 5:2 Бетис Барселона 2:1 Динамо Киев Алавес 1:1 Барселона Ювентус 0:2 Барселона Барселона 1:3 Реал Мадрид Барселона 5:1 Ференцварош Хетафе 1:0 Барселона Барселона 1:1 Севилья Сельта 0:3 Барселона Барселона 4:0 Вильярреал
Эйбар Последние 20 матчей: +5 =8 -7Алавес 2:1 Эйбар Эйбар 1:3 Реал Мадрид Расинг Риоха 0:2 Эйбар Реал Сосьедад 1:1 Эйбар
Последние игры между собой
Барселона: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 0
Эйбар: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|26 - 5
|32
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|27 - 14
|32
|3.
|Севилья
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|17 - 10
|26
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|25 - 12
|26
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|20 - 16
|26
|6.
|Барселона
|0:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|28 - 14
|25
|7.
|Гранада
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 22
|21
|8.
|Сельта
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 21
|20
|9.
|Бетис
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|16 - 26
|19
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 18
|18
|11.
|Кадис
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|11 - 20
|18
|12.
|Хетафе
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|12 - 15
|17
|13.
|Алавес
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|13 - 17
|17
|14.
|Эйбар
|0:0 Заявка
|16
|3
|7
|6
|11 - 15
|16
|15.
|Эльче
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|12 - 16
|15
|16.
|Леванте
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|16 - 18
|15
|17.
|Валенсия
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|21 - 22
|15
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|15 - 24
|14
|19.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|13 - 23
|12
|20.
|Уэска
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|13 - 23
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 2
|19
|2.
|Барселона
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 9
|18
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 6
|16
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 5
|15
|5.
|Гранада
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|6.
|Севилья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 4
|12
|8.
|Сельта
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 11
|12
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 6
|12
|10.
|Хетафе
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|11.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|12.
|Алавес
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|13.
|Леванте
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|14.
|Валенсия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 12
|9
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|16.
|Осасуна
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|17.
|Уэска
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|18.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 9
|7
|19.
|Кадис
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 10
|5
|20.
|Эйбар
|0:0 Заявка
|8
|0
|4
|4
|2 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 9
|17
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 6
|14
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|4.
|Севилья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 5
|13
|5.
|Кадис
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|7 - 10
|13
|6.
|Эйбар
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|8.
|Бетис
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|7 - 16
|9
|9.
|Эльче
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Сельта
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|11.
|Барселона
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 5
|7
|12.
|Алавес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|13.
|Гранада
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 14
|7
|14.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|15.
|Валенсия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|16.
|Леванте
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|17.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|19.
|Осасуна
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|20.
|Уэска
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 16
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Барселона» – «Эйбар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Барселона» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эйбар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Барселона» – «Эйбар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Барселона 0:0 Эйбар
Исход игры
Барселона
99.3% (151)
Ничья
0% (0)
Эйбар
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
60.14% (89)
Меньше
39.86% (59)
Обе команды забьют
Да
31.08% (46)
Нет
68.92% (102)
Популярный счёт
2:0 Барселона
36.2% (55)
3:0 Барселона
23.7% (36)
3:1 Барселона
13.8% (21)
2:1 Барселона
10.5% (16)
4:0 Барселона
3.9% (6)
4:1 Барселона
3.3% (5)
1:0 Барселона
2.6% (4)
5:1 Барселона
1.3% (2)
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