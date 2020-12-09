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Барселона
 
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Стадион:
Эйбар

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Месси Лионель 7 (2) 0.5
2. Фати Ансу 4 0.29
3. Гризманн Антуан 3 0.21
4. Коутиньо Филиппе 2 0.14
5. Брайтвайт Мартин 2 0.14
6. Альба Жорди 1 0.07
7. Роберто Серхи 1 0.07
8. Де Йонг Френки 1 0.07
9. Гонсалес Педро 1 0.07
10. Ленгле Клеман 1 0.07
11. Дембеле Усман 1 0.07
12. Араухо Рональд 1 0.07
13. Тринкан Франсишку 0 0
14. Дест Серджино 0 0
Эйбар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кике Гарсия 4 0.27
2. Бургос Эстебан 3 (2) 0.2
3. Педро Леон 1 0.07
4. Кевин Родригес 1 0.07
5. Энрич Серхи 1 0.07
6. Муто Йосинори 1 0.07
7. Папа Диоп 0 0
8. Паулу Оливейра 0 0
9. Арбилья Анайц 0 0
10. Эспозито Эду 0 0

Карточки

Барселона
# Игрок      
1. Ленгле Клеман 5 1
2. Альба Жорди 5 0
3. Месси Лионель 3 0
4. Бускетс Серхио 3 0
5. Пике Херард 2 0
6. Де Йонг Френки 2 0
7. Пьянич Миралем 1 0
8. Брайтвайт Мартин 1 0
9. Гризманн Антуан 1 0
10. Роберто Серхи 1 0
11. Аленья Карлес 1 0
12. Тринкан Франсишку 1 0
13. Дест Серджино 1 0
14. Мингеса Оскар 1 0
15. Гонсалес Педро 1 0
16. Фати Ансу 1 0
Эйбар
# Игрок      
1. Папа Диоп 3 2
2. Бургос Эстебан 5 0
3. Арбилья Анайц 4 0
4. Кике Гарсия 1 1
5. Альварес Серхио 2 0
6. Эспозито Эду 2 0
7. Хиль Бриан 2 0
8. Педро Леон 1 0
9. Ресио Хосе 1 0
10. Бигас Педро 1 0
11. Корреа Робер 1 0
12. Кевин Родригес 1 0
13. Техеро Альваро 1 0
14. Атьенса Мигель 1 0
15. Арьета Унаи 1 0
16. Мендиа Эньяут 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Барселона 16% (4) 16% (4) 24% (6) 12% (3) 16% (4) 16% (4)
 Эйбар 9.09% (1) 18.18% (2) 18.18% (2) 36.36% (4) 9.09% (1) 9.09% (1)

Предыдущие игры

Барселона Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Вальядолид 0:3 Барселона Барселона 2:2 Валенсия Барселона 2:1 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Леванте
Барселона 0:3 Ювентус Кадис 2:1 Барселона Ференцварош 0:3 Барселона Барселона 4:0 Осасуна Динамо Киев 0:4 Барселона Атлетико М 1:0 Барселона Барселона 5:2 Бетис Барселона 2:1 Динамо Киев Алавес 1:1 Барселона Ювентус 0:2 Барселона Барселона 1:3 Реал Мадрид Барселона 5:1 Ференцварош Хетафе 1:0 Барселона Барселона 1:1 Севилья Сельта 0:3 Барселона Барселона 4:0 Вильярреал
Эйбар Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Алавес 2:1 Эйбар Эйбар 1:3 Реал Мадрид Расинг Риоха 0:2 Эйбар Реал Сосьедад 1:1 Эйбар
Эйбар 0:0 Валенсия Бетис 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Хетафе Уэска 1:1 Эйбар Эйбар 0:2 Кадис Севилья 0:1 Эйбар Эйбар 0:0 Осасуна Вальядолид 1:2 Эйбар Эйбар 0:1 Эльче Эйбар 1:2 Атлетик Б Вильярреал 2:1 Эйбар Эйбар 0:0 Сельта Атлетик Б 2:2 Эйбар Осасуна 1:1 Эйбар Леганес 3:1 Эйбар Райо Вальекано 0:1 Эйбар

Последние игры между собой

Барселона: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 0
Эйбар: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 11
Барселона 5:0 Эйбар Ла Лига Эйбар 0:3 Барселона Ла Лига Эйбар 2:2 Барселона Примера Барселона 3:0 Эйбар Примера
Эйбар 0:2 Барселона Примера Барселона 6:1 Эйбар Примера Барселона 4:2 Эйбар Примера Эйбар 0:4 Барселона Примера Эйбар 0:4 Барселона Примера Барселона 3:1 Эйбар Примера Эйбар 0:2 Барселона Примера Барселона 3:0 Эйбар Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 13 10 2 1 26 - 5 32
2. Реал Мадрид Заявка 15 10 2 3 27 - 14 32
3. Вильярреал Заявка 15 6 8 1 20 - 14 26
4. Реал Сосьедад Заявка 16 7 5 4 25 - 12 26
5. Барселона Заявка 14 7 3 4 28 - 14 24
6. Севилья Заявка 13 7 2 4 15 - 10 23
7. Гранада Заявка 14 6 3 5 17 - 22 21
8. Сельта Заявка 15 5 5 5 20 - 21 20
9. Бетис Заявка 15 6 1 8 16 - 26 19
10. Атлетик Б Заявка 15 5 3 7 18 - 18 18
11. Кадис Заявка 15 5 3 7 11 - 20 18
12. Хетафе Заявка 14 4 5 5 12 - 15 17
13. Алавес Заявка 15 4 5 6 13 - 17 17
14. Эльче Заявка 13 3 6 4 12 - 16 15
15. Леванте Заявка 14 3 6 5 16 - 18 15
16. Валенсия Заявка 15 3 6 6 21 - 22 15
17. Эйбар Заявка 15 3 6 6 11 - 15 15
18. Вальядолид Заявка 15 3 5 7 15 - 24 14
19. Осасуна Заявка 14 3 3 8 13 - 23 12
20. Уэска Заявка 15 1 9 5 13 - 23 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 7 6 1 0 18 - 2 19
2. Барселона Заявка 8 5 2 1 20 - 9 17
3. Вильярреал Заявка 8 4 4 0 12 - 6 16
4. Реал Мадрид Заявка 7 5 0 2 13 - 5 15
5. Гранада Заявка 7 4 2 1 12 - 8 14
6. Атлетик Б Заявка 6 4 0 2 10 - 4 12
7. Сельта Заявка 7 4 0 3 12 - 11 12
8. Реал Сосьедад Заявка 8 3 3 2 11 - 6 12
9. Хетафе Заявка 8 3 2 3 8 - 7 11
10. Севилья Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
11. Бетис Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
12. Алавес Заявка 8 2 4 2 6 - 7 10
13. Леванте Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
14. Валенсия Заявка 8 2 3 3 13 - 12 9
15. Вальядолид Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
16. Осасуна Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
17. Уэска Заявка 7 1 4 2 5 - 7 7
18. Эльче Заявка 7 1 4 2 6 - 9 7
19. Кадис Заявка 7 1 2 4 4 - 10 5
20. Эйбар Заявка 8 0 4 4 2 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
2. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 6 14
3. Атлетико М Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
4. Севилья Заявка 7 4 1 2 8 - 5 13
5. Кадис Заявка 8 4 1 3 7 - 10 13
6. Эйбар Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
7. Вильярреал Заявка 7 2 4 1 8 - 8 10
8. Бетис Заявка 8 3 0 5 7 - 16 9
9. Эльче Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Сельта Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
11. Барселона Заявка 6 2 1 3 8 - 5 7
12. Алавес Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
13. Гранада Заявка 7 2 1 4 5 - 14 7
14. Хетафе Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
15. Валенсия Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
16. Леванте Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
17. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
18. Вальядолид Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
19. Осасуна Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
20. Уэска Заявка 8 0 5 3 8 - 16 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Эйбар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 декабря 2020, осталось 2 дня 13 часов 20 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 66
    Барселона 97% (64)
    X 1.5% (1)
    Эйбар 1.5% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Эйбар
    1.28
    6.78
    13.50
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.22 6.50 13.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.28 6.50 12.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.27 6.35 10.75
      1.25 6.78 12.34

    Самый высокий коэффициент на матч «Барселона» – «Эйбар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Барселона» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эйбар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Барселона» – «Эйбар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
    14.50 1.01 5.90 1.11 5.00 1.16 2.80 1.40 2.39 1.61 2.04 1.86 1.83 2.08 1.48 2.75 1.32 3.35 1.15 5.10 1.12 5.70 1.04 9.50 1.03 10.00 0.00 15.00
    5.70 1.10 4.95 1.14 2.82 1.41 2.28 1.63 1.81 2.11 1.44 2.77 1.32 3.26 1.14 5.15 1.10 5.60 1.02 9.40
    6.80 1.13 3.09 1.40 2.44 1.60 2.05 1.83 1.84 2.06 1.65 2.35 1.46 2.86 1.32 3.54 1.12 6.90
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.90 1.42 1.78 2.04 1.32 3.40
    4.25 1.22 2.91 1.41 1.76 2.06 1.33 3.32 1.22 4.30
    3.15 1.40 2.18 1.74 1.81 2.09 1.57 2.52 1.34 3.49
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    2.21 1.62 1.66 2.14 1.39 2.90
    5.90 1.13 4.45 1.21 2.21 1.67 1.65 2.24 1.39 3.00 1.16 5.35

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.77 1.98
    Букмекер Да Нет
    4.00 1.22
    Букмекер Да Нет
    3.05 1.32
    Где смотреть матч Барселона - Эйбар онлайн

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    Прогнозы на матч Барселона - Эйбар

    Исход игры
    Барселона
    97% (64)
    Ничья
    1.5% (1)
    Эйбар
    1.5% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.5% (40)
    Меньше
    37.5% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    28.13% (18)
    Нет
    71.88% (46)
    Популярный счёт
    2:0 Барселона
    31.8% (21)
    3:0 Барселона
    30.3% (20)
    3:1 Барселона
    9.1% (6)
    2:1 Барселона
    7.6% (5)
    4:1 Барселона
    4.5% (3)
    4:0 Барселона
    4.5% (3)
    1:0 Барселона
    3% (2)
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