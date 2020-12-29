Кадис
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Рамон де Карранса
Вальядолид
6' Желтая карточкаРоке Меса
16
Кала
Хуан
14
Алехо
Иван
11
Эрвиас
Пабло
17
Роке
Меса
10
Оскар
Плано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Кала ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
-
27 Баро МаркЗащитник
- Защитник
-
15 Акапо КарлосЗащитник
-
12 Бодиже ЯннПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Помбо ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cервера Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Эрвиас ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Роке МесаПолузащитник
-
10 Оскар ПланоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Рубио ВальдоПолузащитник
-
40 Жота СерранПолузащитник
-
19 Вилья ТониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мичел МигельПолузащитник
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
6'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
28 Владение мячом, % 72
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Негредо Альваро
|3
|0.2
|2.
|Хименес Альваро
|2
|0.13
|3.
|Санчес Сальвадор
|2
|0.13
|4.
|Лосано Энтони
|1
|0.07
|5.
|Помбо Хорхе
|1
|0.07
|6.
|Алехо Иван
|1
|0.07
|7.
|Переа Альберто
|0
|0
|8.
|Малбашич Филип
|0
|0
|9.
|Альфонсо Луис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андре Маркос
|3
|0.2
|2.
|Вайссман Шон
|2
|0.13
|3.
|Орельяна Фабиан
|2 (2)
|0.13
|4.
|Оскар Плано
|1
|0.07
|5.
|Гвардиола Серхи
|1 (1)
|0.07
|6.
|Мичел Мигель
|1
|0.07
|7.
|Жота Серран
|1
|0.07
|8.
|Бруно Гонсалес
|1
|0.07
|9.
|Вилья Тони
|1
|0.07
|10.
|Карнеро Рауль
|1
|0.07
|11.
|Рубио Вальдо
|1 (1)
|0.07
|12.
|Эрвиас Пабло
|0
|0
|13.
|Начо Мартинес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кала Хуан
|3
|0
|2.
|Хименес Фали
|3
|0
|3.
|Негредо Альваро
|1
|1
|4.
|Акапо Карлос
|1
|1
|5.
|Йонссон Йенс
|2
|0
|6.
|Малбашич Филип
|2
|0
|7.
|Альфонсо Луис
|2
|0
|8.
|Мауро Маркос
|2
|0
|9.
|Лосано Энтони
|1
|0
|10.
|Алекс Фернандес
|1
|0
|11.
|Аугусто Фернандес
|1
|0
|12.
|Мари Хосе
|1
|0
|13.
|Помбо Хорхе
|1
|0
|14.
|Гарридо Хон
|1
|0
|15.
|Искьердо Хайро
|1
|0
|16.
|Санчес Сальвадор
|1
|0
|17.
|Алехо Иван
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бруно Гонсалес
|4
|0
|2.
|Хоакин Фернандес
|4
|0
|3.
|Алькарас Рубен
|3
|0
|4.
|Сан Эметерио Феде
|3
|0
|5.
|Начо Мартинес
|1
|1
|6.
|Роке Меса
|2
|0
|7.
|Санчес Хавьер
|2
|0
|8.
|Карнеро Рауль
|2
|0
|9.
|Орельяна Фабиан
|1
|0
|10.
|Масип Хорди
|1
|0
|11.
|Мичел Мигель
|1
|0
|12.
|Эрвиас Пабло
|1
|0
|13.
|Жота Серран
|1
|0
|14.
|Янко Саиди
|1
|0
|15.
|Вилья Тони
|1
|0
|16.
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|17.
|Рубио Вальдо
|1
|0
|18.
|Эль-Ямик Джавад
|1
|0
|19.
|Вайссман Шон
|1
|0
|20.
|Перес Кике
|1
|0
|21.
|Андре Маркос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кадис
|20% (2)
|10% (1)
|20% (2)
|30% (3)
|10% (1)
|10% (1)
|Вальядолид
|6.67% (1)
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|33.33% (5)
|6.67% (1)
|20% (3)
Предыдущие игры
Кадис Последние 20 матчей: +9 =4 -7Бетис 1:0 Кадис Кадис 0:2 Хетафе Рибадумия 0:2 Кадис Сельта 4:0 Кадис
Кадис 2:1 Барселона Эльче 1:1 Кадис Кадис 0:1 Реал Сосьедад Атлетико М 4:0 Кадис Эйбар 0:2 Кадис Кадис 0:0 Вильярреал Реал Мадрид 0:1 Кадис Кадис 1:1 Гранада Атлетик Б 0:1 Кадис Кадис 1:3 Севилья Уэска 0:2 Кадис Кадис 0:2 Осасуна Кадис 1:1 Альмерия Кадис 1:0 Эспаньол Малага 1:2 Кадис Малага 1:2 Кадис
Вальядолид Последние 20 матчей: +4 =6 -10Вальядолид 0:3 Барселона Севилья 1:1 Вальядолид Кантолагуа 0:5 Вальядолид Вальядолид 3:2 Осасуна
Атлетико М 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Леванте Гранада 1:3 Вальядолид Вальядолид 2:1 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:2 Алавес Уэска 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Атлетик Б Вальядолид 1:2 Эйбар Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Сельта Бетис 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Брага 2:2 Вальядолид Спортинг Л 2:1 Вальядолид Спортинг 2:1 Вальядолид
Последние игры между собой
Кадис: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Вальядолид: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|26 - 5
|32
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|27 - 14
|32
|3.
|Севилья
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|17 - 10
|26
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|25 - 12
|26
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|20 - 16
|26
|6.
|Барселона
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|29 - 15
|25
|7.
|Гранада
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 22
|21
|8.
|Сельта
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 21
|20
|9.
|Бетис
|0:1 Заявка
|16
|6
|1
|9
|16 - 27
|19
|10.
|Кадис
|0:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|11 - 20
|19
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 18
|18
|12.
|Леванте
|1:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 18
|18
|13.
|Хетафе
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|12 - 15
|17
|14.
|Алавес
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|13 - 17
|17
|15.
|Эйбар
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|12 - 16
|16
|16.
|Эльче
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|12 - 16
|15
|17.
|Валенсия
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|21 - 22
|15
|18.
|Вальядолид
|0:0 Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 24
|15
|19.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|13 - 23
|12
|20.
|Уэска
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|13 - 23
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 2
|19
|2.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 10
|18
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 6
|16
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 5
|15
|5.
|Гранада
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|6.
|Севилья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 4
|12
|8.
|Сельта
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 11
|12
|9.
|Леванте
|1:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 6
|12
|11.
|Хетафе
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|12.
|Бетис
|0:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|13.
|Алавес
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|14.
|Валенсия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 12
|9
|15.
|Вальядолид
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|16.
|Осасуна
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|17.
|Уэска
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|18.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 9
|7
|19.
|Кадис
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 10
|6
|20.
|Эйбар
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|2 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 9
|17
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 6
|14
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|4.
|Севилья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 5
|13
|5.
|Кадис
|0:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|7 - 10
|13
|6.
|Эйбар
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|8.
|Бетис
|0:1 Заявка
|9
|3
|0
|6
|7 - 17
|9
|9.
|Эльче
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Сельта
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|11.
|Барселона
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 5
|7
|12.
|Алавес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|13.
|Гранада
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 14
|7
|14.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|15.
|Валенсия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|16.
|Леванте
|1:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|17.
|Вальядолид
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|19.
|Осасуна
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|20.
|Уэска
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 16
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Кадис» – «Вальядолид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кадис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вальядолид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кадис» – «Вальядолид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Кадис 0:0 Вальядолид
Исход игры
Кадис
43.6% (65)
Ничья
38.3% (57)
Вальядолид
18.1% (27)
Тотал 2.5
Больше
24.83% (36)
Меньше
75.17% (109)
Обе команды забьют
Да
60% (87)
Нет
40% (58)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.2% (51)
1:0 Кадис
29.5% (44)
1:2 Вальядолид
12.1% (18)
2:1 Кадис
10.7% (16)
0:1 Вальядолид
3.4% (5)
0:0 Ничья
2% (3)
0:2 Вальядолид
2% (3)
2:0 Кадис
2% (3)
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