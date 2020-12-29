  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Кадис
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Вальядолид
0'
6' Желтая карточка
Роке Меса
8'
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
16
Кала
Хуан
4
Мауро
Маркос
22
Альфонсо
Луис
14
Алехо
Иван
2
Йонссон
Йенс
3
Хименес
Фали
10
Переа
Альберто
18
Негредо
Альваро
9
Лосано
Энтони
1
Масип
Хорди
11
Эрвиас
Пабло
6
Бруно
Гонсалес
15
Эль-Ямик
Джавад
3
Карнеро
Рауль
14
Алькарас
Рубен
12
Орельяна
Фабиан
17
Роке
Меса
10
Оскар
Плано
9
Вайссман
Шон
7
Гвардиола
Серхи
Кадис
4-4-2
Вальядолид
4-4-2

Ход матча

6'
 
Роке Меса

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 28 Владение мячом, % 72

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Негредо Альваро 3 0.2
2. Хименес Альваро 2 0.13
3. Санчес Сальвадор 2 0.13
4. Лосано Энтони 1 0.07
5. Помбо Хорхе 1 0.07
6. Алехо Иван 1 0.07
7. Переа Альберто 0 0
8. Малбашич Филип 0 0
9. Альфонсо Луис 0 0
Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андре Маркос 3 0.2
2. Вайссман Шон 2 0.13
3. Орельяна Фабиан 2 (2) 0.13
4. Оскар Плано 1 0.07
5. Гвардиола Серхи 1 (1) 0.07
6. Мичел Мигель 1 0.07
7. Жота Серран 1 0.07
8. Бруно Гонсалес 1 0.07
9. Вилья Тони 1 0.07
10. Карнеро Рауль 1 0.07
11. Рубио Вальдо 1 (1) 0.07
12. Эрвиас Пабло 0 0
13. Начо Мартинес 0 0

Карточки

Кадис
# Игрок      
1. Кала Хуан 3 0
2. Хименес Фали 3 0
3. Негредо Альваро 1 1
4. Акапо Карлос 1 1
5. Йонссон Йенс 2 0
6. Малбашич Филип 2 0
7. Альфонсо Луис 2 0
8. Мауро Маркос 2 0
9. Лосано Энтони 1 0
10. Алекс Фернандес 1 0
11. Аугусто Фернандес 1 0
12. Мари Хосе 1 0
13. Помбо Хорхе 1 0
14. Гарридо Хон 1 0
15. Искьердо Хайро 1 0
16. Санчес Сальвадор 1 0
17. Алехо Иван 1 0
Вальядолид
# Игрок      
1. Бруно Гонсалес 4 0
2. Хоакин Фернандес 4 0
3. Алькарас Рубен 3 0
4. Сан Эметерио Феде 3 0
5. Начо Мартинес 1 1
6. Роке Меса 2 0
7. Санчес Хавьер 2 0
8. Карнеро Рауль 2 0
9. Орельяна Фабиан 1 0
10. Масип Хорди 1 0
11. Мичел Мигель 1 0
12. Эрвиас Пабло 1 0
13. Жота Серран 1 0
14. Янко Саиди 1 0
15. Вилья Тони 1 0
16. Гвардиола Серхи 1 0
17. Рубио Вальдо 1 0
18. Эль-Ямик Джавад 1 0
19. Вайссман Шон 1 0
20. Перес Кике 1 0
21. Андре Маркос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кадис 20% (2) 10% (1) 20% (2) 30% (3) 10% (1) 10% (1)
 Вальядолид 6.67% (1) 6.67% (1) 26.67% (4) 33.33% (5) 6.67% (1) 20% (3)

Предыдущие игры

Кадис Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Бетис 1:0 Кадис Кадис 0:2 Хетафе Рибадумия 0:2 Кадис Сельта 4:0 Кадис
Кадис 2:1 Барселона Эльче 1:1 Кадис Кадис 0:1 Реал Сосьедад Атлетико М 4:0 Кадис Эйбар 0:2 Кадис Кадис 0:0 Вильярреал Реал Мадрид 0:1 Кадис Кадис 1:1 Гранада Атлетик Б 0:1 Кадис Кадис 1:3 Севилья Уэска 0:2 Кадис Кадис 0:2 Осасуна Кадис 1:1 Альмерия Кадис 1:0 Эспаньол Малага 1:2 Кадис Малага 1:2 Кадис
Вальядолид Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Вальядолид 0:3 Барселона Севилья 1:1 Вальядолид Кантолагуа 0:5 Вальядолид Вальядолид 3:2 Осасуна
Атлетико М 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Леванте Гранада 1:3 Вальядолид Вальядолид 2:1 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:2 Алавес Уэска 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Атлетик Б Вальядолид 1:2 Эйбар Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Сельта Бетис 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Брага 2:2 Вальядолид Спортинг Л 2:1 Вальядолид Спортинг 2:1 Вальядолид

Последние игры между собой

Кадис: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Вальядолид: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Вальядолид 1:1 Кадис Сегунда Кадис 1:0 Вальядолид Сегунда Вальядолид 1:0 Кадис Сегунда Кадис 0:1 Вальядолид Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 13 10 2 1 26 - 5 32
2. Реал Мадрид Заявка 15 10 2 3 27 - 14 32
3. Севилья Заявка 14 8 2 4 17 - 10 26
4. Реал Сосьедад Заявка 16 7 5 4 25 - 12 26
5. Вильярреал Заявка 16 6 8 2 20 - 16 26
6. Барселона Заявка 15 7 4 4 29 - 15 25
7. Гранада Заявка 14 6 3 5 17 - 22 21
8. Сельта Заявка 15 5 5 5 20 - 21 20
9. Бетис 0:1 Заявка 16 6 1 9 16 - 27 19
10. Кадис 0:0 Заявка 16 5 4 7 11 - 20 19
11. Атлетик Б Заявка 15 5 3 7 18 - 18 18
12. Леванте 1:0 Заявка 15 4 6 5 17 - 18 18
13. Хетафе Заявка 14 4 5 5 12 - 15 17
14. Алавес Заявка 15 4 5 6 13 - 17 17
15. Эйбар Заявка 16 3 7 6 12 - 16 16
16. Эльче Заявка 13 3 6 4 12 - 16 15
17. Валенсия Заявка 15 3 6 6 21 - 22 15
18. Вальядолид 0:0 Заявка 16 3 6 7 15 - 24 15
19. Осасуна Заявка 14 3 3 8 13 - 23 12
20. Уэска Заявка 15 1 9 5 13 - 23 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 7 6 1 0 18 - 2 19
2. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
3. Вильярреал Заявка 8 4 4 0 12 - 6 16
4. Реал Мадрид Заявка 7 5 0 2 13 - 5 15
5. Гранада Заявка 7 4 2 1 12 - 8 14
6. Севилья Заявка 7 4 1 2 9 - 5 13
7. Атлетик Б Заявка 6 4 0 2 10 - 4 12
8. Сельта Заявка 7 4 0 3 12 - 11 12
9. Леванте 1:0 Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
10. Реал Сосьедад Заявка 8 3 3 2 11 - 6 12
11. Хетафе Заявка 8 3 2 3 8 - 7 11
12. Бетис 0:1 Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
13. Алавес Заявка 8 2 4 2 6 - 7 10
14. Валенсия Заявка 8 2 3 3 13 - 12 9
15. Вальядолид 0:0 Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
16. Осасуна Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
17. Уэска Заявка 7 1 4 2 5 - 7 7
18. Эльче Заявка 7 1 4 2 6 - 9 7
19. Кадис 0:0 Заявка 8 1 3 4 4 - 10 6
20. Эйбар Заявка 8 0 4 4 2 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
2. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 6 14
3. Атлетико М Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
4. Севилья Заявка 7 4 1 2 8 - 5 13
5. Кадис 0:0 Заявка 8 4 1 3 7 - 10 13
6. Эйбар Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
7. Вильярреал Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
8. Бетис 0:1 Заявка 9 3 0 6 7 - 17 9
9. Эльче Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Сельта Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
11. Барселона Заявка 6 2 1 3 8 - 5 7
12. Алавес Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
13. Гранада Заявка 7 2 1 4 5 - 14 7
14. Хетафе Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
15. Валенсия Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
16. Леванте 1:0 Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
17. Вальядолид 0:0 Заявка 8 1 3 4 6 - 11 6
18. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
19. Осасуна Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
20. Уэска Заявка 8 0 5 3 8 - 16 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ramon de Carranza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Кадис 43.6% (65)
X 38.3% (57)
Вальядолид 18.1% (27)
Все прогнозы
2.55 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кадис
Ничья
Вальядолид
3.20
3.00
2.70
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.00 3.00 2.60
Бонус: 5 000 ₽ 3.00 3.00 2.65
Бонус: 5 000 ₽ 3.08 2.94 2.65
  3.20 2.96 2.70

Самый высокий коэффициент на матч «Кадис» – «Вальядолид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кадис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вальядолид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кадис» – «Вальядолид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.30 1.11 5.00 1.17 2.44 1.59 2.12 1.77 1.75 2.05 1.45 2.75 1.19 4.75 1.15 5.55 1.02 10.50 1.01 12.00 0.00 20.00 0.00 19.50 0.00 26.00
6.10 1.11 4.85 1.18 2.46 1.61 1.78 2.04 1.44 2.70 1.17 4.50 1.01 9.90 1.01 10.75
6.46 1.14 3.13 1.41 2.47 1.60 2.14 1.78 1.81 2.12 1.59 2.50 1.46 2.89 1.14 6.40
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.27 1.62 1.44 2.65 1.24 4.10 1.05 9.90
2.28 1.63 1.51 2.56 1.26 3.85 1.05 9.70 1.04 11.25
2.32 1.67 1.91 2.00 1.47 2.85 1.32 3.64
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.40 1.92 1.87 1.41 2.80 1.12 5.60
2.88 1.42 1.90 1.90 1.41 2.91 1.12 6.15 1.09 7.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.27 1.62
Букмекер Да Нет
6.40 1.11
Букмекер Да Нет
4.44 1.17
Где смотреть матч Кадис 0:0 Вальядолид онлайн

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Прогнозы на матч Кадис 0:0 Вальядолид

Исход игры
Кадис
43.6% (65)
Ничья
38.3% (57)
Вальядолид
18.1% (27)
Тотал 2.5
Больше
24.83% (36)
Меньше
75.17% (109)
Обе команды забьют
Да
60% (87)
Нет
40% (58)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.2% (51)
1:0 Кадис
29.5% (44)
1:2 Вальядолид
12.1% (18)
2:1 Кадис
10.7% (16)
0:1 Вальядолид
3.4% (5)
0:0 Ничья
2% (3)
0:2 Вальядолид
2% (3)
2:0 Кадис
2% (3)
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