  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Кадис
0:0
Конец матча

Стадион:
Вальядолид
0'
6' Желтая карточка
Роке Меса
26' Желтая карточка
Хименес Фали
27' Желтая карточка
Алехо Иван
33' Желтая карточка
Лосано Энтони
45' Желтая карточка
Эль-Ямик Джавад
90'+3
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
16
Кала
Хуан
4
Мауро
Маркос
22
Альфонсо
Луис
14
Алехо
Иван
2
Йонссон
Йенс
3
Хименес
Фали
10
Переа
Альберто
18
Негредо
Альваро
9
Лосано
Энтони
1
Масип
Хорди
11
Эрвиас
Пабло
6
Бруно
Гонсалес
15
Эль-Ямик
Джавад
3
Карнеро
Рауль
14
Алькарас
Рубен
12
Орельяна
Фабиан
17
Роке
Меса
10
Оскар
Плано
9
Вайссман
Шон
7
Гвардиола
Серхи
Кадис
4-4-2
Вальядолид
4-4-2

Ход матча

6'
 
Роке Меса
26'
Хименес Фали
 
27'
Алехо Иван
 
33'
Лосано Энтони
 
45'
 
Эль-Ямик Джавад
46'
Алекс Фернандес
Алехо Иван
 
60'
Хименес Альваро
Лосано Энтони
 
61'
Искьердо Хайро
Переа Альберто
 
69'
 
Жота Серран
Орельяна Фабиан
69'
 
Вилья Тони
Вайссман Шон
79'
 
Сан Эметерио Феде
Роке Меса
79'
 
Перес Кике
Оскар Плано
84'
Бодиже Янн
Йонссон Йенс
 
84'
Малбашич Филип
Негредо Альваро
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 6
  • 0 Офсайды 4
  • 14 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Негредо Альваро 3 0.19
2. Хименес Альваро 2 0.13
3. Санчес Сальвадор 2 0.13
4. Лосано Энтони 1 0.06
5. Помбо Хорхе 1 0.06
6. Алехо Иван 1 0.06
7. Переа Альберто 0 0
8. Малбашич Филип 0 0
9. Альфонсо Луис 0 0
Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андре Маркос 3 0.19
2. Вайссман Шон 2 0.13
3. Орельяна Фабиан 2 (2) 0.13
4. Оскар Плано 1 0.06
5. Гвардиола Серхи 1 (1) 0.06
6. Мичел Мигель 1 0.06
7. Жота Серран 1 0.06
8. Бруно Гонсалес 1 0.06
9. Вилья Тони 1 0.06
10. Карнеро Рауль 1 0.06
11. Рубио Вальдо 1 (1) 0.06
12. Эрвиас Пабло 0 0
13. Начо Мартинес 0 0

Карточки

Кадис
# Игрок      
1. Хименес Фали 4 0
2. Кала Хуан 3 0
3. Негредо Альваро 1 1
4. Акапо Карлос 1 1
5. Лосано Энтони 2 0
6. Йонссон Йенс 2 0
7. Малбашич Филип 2 0
8. Альфонсо Луис 2 0
9. Мауро Маркос 2 0
10. Алехо Иван 2 0
11. Алекс Фернандес 1 0
12. Аугусто Фернандес 1 0
13. Мари Хосе 1 0
14. Помбо Хорхе 1 0
15. Гарридо Хон 1 0
16. Искьердо Хайро 1 0
17. Санчес Сальвадор 1 0
Вальядолид
# Игрок      
1. Бруно Гонсалес 4 0
2. Хоакин Фернандес 4 0
3. Роке Меса 3 0
4. Алькарас Рубен 3 0
5. Сан Эметерио Феде 3 0
6. Начо Мартинес 1 1
7. Санчес Хавьер 2 0
8. Эль-Ямик Джавад 2 0
9. Карнеро Рауль 2 0
10. Орельяна Фабиан 1 0
11. Масип Хорди 1 0
12. Мичел Мигель 1 0
13. Эрвиас Пабло 1 0
14. Жота Серран 1 0
15. Янко Саиди 1 0
16. Вилья Тони 1 0
17. Гвардиола Серхи 1 0
18. Рубио Вальдо 1 0
19. Вайссман Шон 1 0
20. Перес Кике 1 0
21. Андре Маркос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кадис 20% (2) 10% (1) 20% (2) 30% (3) 10% (1) 10% (1)
 Вальядолид 6.67% (1) 6.67% (1) 26.67% (4) 33.33% (5) 6.67% (1) 20% (3)

Предыдущие игры

Кадис Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Бетис 1:0 Кадис Кадис 0:2 Хетафе Рибадумия 0:2 Кадис Сельта 4:0 Кадис
Кадис 2:1 Барселона Эльче 1:1 Кадис Кадис 0:1 Реал Сосьедад Атлетико М 4:0 Кадис Эйбар 0:2 Кадис Кадис 0:0 Вильярреал Реал Мадрид 0:1 Кадис Кадис 1:1 Гранада Атлетик Б 0:1 Кадис Кадис 1:3 Севилья Уэска 0:2 Кадис Кадис 0:2 Осасуна Кадис 1:1 Альмерия Кадис 1:0 Эспаньол Малага 1:2 Кадис Малага 1:2 Кадис
Вальядолид Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Вальядолид 0:3 Барселона Севилья 1:1 Вальядолид Кантолагуа 0:5 Вальядолид Вальядолид 3:2 Осасуна
Атлетико М 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Леванте Гранада 1:3 Вальядолид Вальядолид 2:1 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:2 Алавес Уэска 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Атлетик Б Вальядолид 1:2 Эйбар Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Сельта Бетис 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Брага 2:2 Вальядолид Спортинг Л 2:1 Вальядолид Спортинг 2:1 Вальядолид

Последние игры между собой

Кадис: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Вальядолид: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Вальядолид 1:1 Кадис Сегунда Кадис 1:0 Вальядолид Сегунда Вальядолид 1:0 Кадис Сегунда Кадис 0:1 Вальядолид Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 13 10 2 1 26 - 5 32
2. Реал Мадрид Заявка 15 10 2 3 27 - 14 32
3. Севилья Заявка 14 8 2 4 17 - 10 26
4. Реал Сосьедад Заявка 16 7 5 4 25 - 12 26
5. Вильярреал Заявка 16 6 8 2 20 - 16 26
6. Барселона Заявка 15 7 4 4 29 - 15 25
7. Гранада Заявка 14 6 3 5 17 - 22 21
8. Сельта Заявка 15 5 5 5 20 - 21 20
9. Бетис Заявка 16 6 1 9 19 - 30 19
10. Кадис Заявка 16 5 4 7 11 - 20 19
11. Атлетик Б Заявка 15 5 3 7 18 - 18 18
12. Леванте Заявка 15 4 6 5 20 - 21 18
13. Хетафе Заявка 14 4 5 5 12 - 15 17
14. Алавес Заявка 15 4 5 6 13 - 17 17
15. Эйбар Заявка 16 3 7 6 12 - 16 16
16. Эльче Заявка 13 3 6 4 12 - 16 15
17. Валенсия Заявка 15 3 6 6 21 - 22 15
18. Вальядолид Заявка 16 3 6 7 15 - 24 15
19. Осасуна Заявка 14 3 3 8 13 - 23 12
20. Уэска Заявка 15 1 9 5 13 - 23 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 7 6 1 0 18 - 2 19
2. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
3. Вильярреал Заявка 8 4 4 0 12 - 6 16
4. Реал Мадрид Заявка 7 5 0 2 13 - 5 15
5. Гранада Заявка 7 4 2 1 12 - 8 14
6. Севилья Заявка 7 4 1 2 9 - 5 13
7. Атлетик Б Заявка 6 4 0 2 10 - 4 12
8. Сельта Заявка 7 4 0 3 12 - 11 12
9. Леванте Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
10. Реал Сосьедад Заявка 8 3 3 2 11 - 6 12
11. Хетафе Заявка 8 3 2 3 8 - 7 11
12. Бетис Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
13. Алавес Заявка 8 2 4 2 6 - 7 10
14. Валенсия Заявка 8 2 3 3 13 - 12 9
15. Вальядолид Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
16. Осасуна Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
17. Уэска Заявка 7 1 4 2 5 - 7 7
18. Эльче Заявка 7 1 4 2 6 - 9 7
19. Кадис Заявка 8 1 3 4 4 - 10 6
20. Эйбар Заявка 8 0 4 4 2 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
2. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 6 14
3. Атлетико М Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
4. Севилья Заявка 7 4 1 2 8 - 5 13
5. Кадис Заявка 8 4 1 3 7 - 10 13
6. Эйбар Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
7. Вильярреал Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
8. Бетис Заявка 9 3 0 6 10 - 20 9
9. Эльче Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Сельта Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
11. Барселона Заявка 6 2 1 3 8 - 5 7
12. Алавес Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
13. Гранада Заявка 7 2 1 4 5 - 14 7
14. Хетафе Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
15. Валенсия Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
16. Леванте Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
17. Вальядолид Заявка 8 1 3 4 6 - 11 6
18. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
19. Осасуна Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
20. Уэска Заявка 8 0 5 3 8 - 16 5
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  • — Вылет в Сегунду
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ramon de Carranza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Кадис 43.6% (65)
X 38.3% (57)
Вальядолид 18.1% (27)
Все прогнозы
2.55 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 9.00 1.20 8.50
Бонус: 5 000 ₽ 10.50 1.18 9.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.08 2.94 2.65
  5.85 1.50 4.92

Самый высокий коэффициент на матч «Кадис» – «Вальядолид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кадис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вальядолид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кадис» – «Вальядолид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
1.18 4.75 1.20 4.44 1.12 6.10 2.12 1.77 1.09 7.20 1.06 8.80 1.07 8.40 1.05 9.50 1.02 10.50 1.01 12.00 0.00 20.00 0.00 19.50 0.00 26.00
6.10 1.11 4.85 1.18 2.46 1.61 1.78 2.04 1.44 2.70 1.17 4.50 1.01 9.90 1.01 10.75
1.59 2.45 1.35 3.33 1.12 6.81 1.43 2.94 1.38 3.15 1.49 2.74 1.65 2.32 1.49 2.74 1.18 5.08 1.14 6.40
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.53 2.50 1.10 6.80 1.06 8.80 1.05 9.90
2.28 1.63 1.51 2.56 1.26 3.85 1.05 9.70 1.04 11.25
1.37 3.22 1.20 4.79 1.34 3.40 1.32 3.64
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.42 1.92 1.87 1.41 2.80 1.12 5.60
2.88 1.42 1.90 1.90 1.41 2.91 1.12 6.15 1.09 7.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
13.00 1.02
Букмекер Да Нет
4.75 1.17
Где смотреть матч Кадис 0:0 Вальядолид онлайн

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Прогнозы на матч Кадис 0:0 Вальядолид

Исход игры
Кадис
43.6% (65)
Ничья
38.3% (57)
Вальядолид
18.1% (27)
Тотал 2.5
Больше
24.83% (36)
Меньше
75.17% (109)
Обе команды забьют
Да
60% (87)
Нет
40% (58)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.2% (51)
1:0 Кадис
29.5% (44)
1:2 Вальядолид
12.1% (18)
2:1 Кадис
10.7% (16)
0:1 Вальядолид
3.4% (5)
0:2 Вальядолид
2% (3)
2:0 Кадис
2% (3)
0:0 Ничья
2% (3)
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