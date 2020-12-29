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  2. Матчи
  3. Испания
Леванте
4:3
Конец матча

Стадион:
Бетис
0'
1:0
2' Гол
Дуарте Оскар
1:1
12' Гол
Манди Аисса
16' Желтая карточка
Рохер Марти
2:1
22' Гол
Моралес Луис
3:1
24' Гол
Моралес Луис
45' Желтая карточка
Де Фрутос Хорхе
4:1
55' Гол
Рохер Марти
68' Красная карточка
Робер Пьер
75' Желтая карточка
Клерк Карлос
4:2
78' Пенальти
Каналес Серхио
81' Желтая карточка
Акуоку Поль
4:3
86' Гол
Каналес Серхио
90' Желтая карточка
Манди Аисса
90'+6
13
Айтор
Фернандес
20
Мирамон
Хорхе
4
Робер
Пьер
6
Дуарте
Оскар
19
Клерк
Карлос
18
Де
Фрутос
Хорхе
5
Радоя
Неманья
12
Малса
Микаэль
11
Моралес
Луис
9
Рохер
Марти
21
Гомес
Даниэль
1
Роблес
Жоэль
22
Эмерсон
Жуниор
23
Манди
Аисса
6
Виктор
Руис
33
Миранда
Хуан
21
Гидо
Родригес
18
Гуардадо
Андрес
24
Руибаль
Айтор
8
Фекир
Набиль
11
Тельо
Кристиан
7
Хуанми
Мигель
Леванте
4-4-2
Бетис
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моралес Луис 6 0.4
2. Рохер Марти 5 (1) 0.33
3. Мелеро Гонсало 3 0.2
4. Де Фрутос Хорхе 2 0.13
5. Кампанья Хосе 1 (1) 0.07
6. Гомес Даниэль 1 0.07
7. Дуарте Оскар 1 0.07
8. Везу Рубен 1 0.07
9. Клерк Карлос 0 0
10. Мирамон Хорхе 0 0
11. Барди Энис 0 0
Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тельо Кристиан 4 0.25
2. Каналес Серхио 3 (1) 0.19
3. Манди Аисса 2 0.13
4. Карвалью Вилльям 2 0.13
5. Санабрия Антонио 2 0.13
6. Руибаль Айтор 1 0.06
7. Миранда Хуан 1 0.06
8. Фекир Набиль 1 (1) 0.06
9. Гидо Родригес 1 0.06
10. Иглесиас Борха 1 0.06
11. Морон Лоренцо 1 0.06
12. Хоакин Санчес 0 0
13. Морено Алекс 0 0
14. Лаинес Диего 0 0

Карточки

Леванте
# Игрок      
1. Везу Рубен 4 0
2. Робер Пьер 2 1
3. Клерк Карлос 3 0
4. Постиго Серхио 2 0
5. Гомес Даниэль 2 0
6. Рочина Рубен 2 0
7. Вукчевич Никола 2 0
8. Рохер Марти 2 0
9. Кампанья Хосе 1 0
10. Дуарте Оскар 1 0
11. Сон 1 0
12. Радоя Неманья 1 0
13. Малса Микаэль 1 0
14. Мирамон Хорхе 1 0
15. Антонио Гарсия 1 0
16. Мелеро Гонсало 1 0
17. Барди Энис 1 0
18. Де Фрутос Хорхе 1 0
Бетис
# Игрок      
1. Манди Аисса 4 2
2. Эмерсон Жуниор 5 1
3. Гидо Родригес 5 0
4. Фекир Набиль 4 0
5. Бартра Марк 3 0
6. Каналес Серхио 2 0
7. Морено Алекс 2 0
8. Санабрия Антонио 2 0
9. Иглесиас Борха 2 0
10. Акуоку Поль 2 0
11. Монтойя Мартин 0 1
12. Сидней 1 0
13. Виктор Руис 1 0
14. Карвалью Вилльям 1 0
15. Морон Лоренцо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Леванте 20% (4) 20% (4) 15% (3) 25% (5) 0 20% (4)
 Бетис 15.79% (3) 15.79% (3) 15.79% (3) 10.53% (2) 15.79% (3) 26.32% (5)

Предыдущие игры

Леванте Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Уэска 1:1 Леванте Леванте 2:1 Реал Сосьедад Racing Murcia 0:5 Леванте Барселона 1:0 Леванте
Леванте 3:0 Хетафе Вальядолид 1:1 Леванте Леванте 1:1 Эльче Леванте 1:1 Алавес Гранада 1:1 Леванте Леванте 1:1 Сельта Атлетик Б 2:0 Леванте Леванте 0:2 Реал Мадрид Севилья 1:0 Леванте Осасуна 1:3 Леванте Севилья 3:2 Леванте Валенсия 4:2 Леванте Леванте 1:0 Кастельон Вильярреал 1:2 Леванте Леванте 2:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия
Бетис Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Бетис 1:0 Кадис Гранада 2:0 Бетис УКАМ Мурсия 0:2 Бетис Бетис 1:1 Вильярреал
Осасуна 0:2 Бетис Бетис 0:2 Эйбар Атлетик Б 4:0 Бетис Барселона 5:2 Бетис Бетис 3:1 Эльче Атлетико М 2:0 Бетис Бетис 0:3 Реал Сосьедад Валенсия 0:2 Бетис Хетафе 3:0 Бетис Бетис 2:3 Реал Мадрид Бетис 2:0 Вальядолид Алавес 0:1 Бетис Бетис 3:2 Гранада Альмерия 0:2 Бетис Бетис 1:0 Кадис Бетис 1:0 Кадис

Последние игры между собой

Леванте: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 8
Бетис: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 8
Леванте 4:2 Бетис Ла Лига Бетис 3:1 Леванте Ла Лига Леванте 4:0 Бетис Примера Бетис 0:3 Леванте Примера
Леванте 0:2 Бетис Примера Бетис 4:0 Леванте Примера Бетис 1:0 Леванте Примера Леванте 0:1 Бетис Примера Леванте 1:3 Бетис Примера Бетис 0:0 Леванте Примера Леванте 1:1 Бетис Примера Бетис 2:0 Леванте Примера Леванте 3:1 Бетис Примера Бетис 0:1 Леванте Примера Бетис 4:0 Леванте Сегунда Леванте 1:0 Бетис Сегунда Бетис 0:1 Леванте Первый дивизион Леванте 4:3 Бетис Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 13 10 2 1 26 - 5 32
2. Реал Мадрид Заявка 15 10 2 3 27 - 14 32
3. Севилья Заявка 14 8 2 4 17 - 10 26
4. Реал Сосьедад Заявка 16 7 5 4 25 - 12 26
5. Вильярреал Заявка 16 6 8 2 20 - 16 26
6. Барселона Заявка 15 7 4 4 29 - 15 25
7. Гранада Заявка 14 6 3 5 17 - 22 21
8. Сельта Заявка 15 5 5 5 20 - 21 20
9. Бетис Заявка 16 6 1 9 19 - 30 19
10. Кадис Заявка 16 5 4 7 11 - 20 19
11. Атлетик Б Заявка 15 5 3 7 18 - 18 18
12. Леванте Заявка 15 4 6 5 20 - 21 18
13. Хетафе Заявка 14 4 5 5 12 - 15 17
14. Алавес Заявка 15 4 5 6 13 - 17 17
15. Эйбар Заявка 16 3 7 6 12 - 16 16
16. Эльче Заявка 13 3 6 4 12 - 16 15
17. Валенсия Заявка 15 3 6 6 21 - 22 15
18. Вальядолид Заявка 16 3 6 7 15 - 24 15
19. Осасуна Заявка 14 3 3 8 13 - 23 12
20. Уэска Заявка 15 1 9 5 13 - 23 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 7 6 1 0 18 - 2 19
2. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
3. Вильярреал Заявка 8 4 4 0 12 - 6 16
4. Реал Мадрид Заявка 7 5 0 2 13 - 5 15
5. Гранада Заявка 7 4 2 1 12 - 8 14
6. Севилья Заявка 7 4 1 2 9 - 5 13
7. Атлетик Б Заявка 6 4 0 2 10 - 4 12
8. Сельта Заявка 7 4 0 3 12 - 11 12
9. Леванте Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
10. Реал Сосьедад Заявка 8 3 3 2 11 - 6 12
11. Хетафе Заявка 8 3 2 3 8 - 7 11
12. Бетис Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
13. Алавес Заявка 8 2 4 2 6 - 7 10
14. Валенсия Заявка 8 2 3 3 13 - 12 9
15. Вальядолид Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
16. Осасуна Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
17. Уэска Заявка 7 1 4 2 5 - 7 7
18. Эльче Заявка 7 1 4 2 6 - 9 7
19. Кадис Заявка 8 1 3 4 4 - 10 6
20. Эйбар Заявка 8 0 4 4 2 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
2. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 6 14
3. Атлетико М Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
4. Севилья Заявка 7 4 1 2 8 - 5 13
5. Кадис Заявка 8 4 1 3 7 - 10 13
6. Эйбар Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
7. Вильярреал Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
8. Бетис Заявка 9 3 0 6 10 - 20 9
9. Эльче Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Сельта Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
11. Барселона Заявка 6 2 1 3 8 - 5 7
12. Алавес Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
13. Гранада Заявка 7 2 1 4 5 - 14 7
14. Хетафе Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
15. Валенсия Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
16. Леванте Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
17. Вальядолид Заявка 8 1 3 4 6 - 11 6
18. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
19. Осасуна Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
20. Уэска Заявка 8 0 5 3 8 - 16 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Леванте 48.6% (72)
X 41.2% (61)
Бетис 10.1% (15)
Все прогнозы
2.33 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.03 19.00 100.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.01 23.00 48.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.56 3.45 2.79
  1.14 8.74 22.30

Самый высокий коэффициент на матч «Леванте» – «Бетис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Леванте» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бетис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Леванте» – «Бетис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 6.75 6.75 7 7 7.5 7.5 8.5 8.5
16.00 1.01 11.00 1.02 4.40 1.29 3.35 1.30 2.12 1.72 3.70 1.27 2.00 1.86 2.90 1.40 1.97 1.82 1.55 2.45 5.10 1.16 3.70 1.27 2.70 1.45 1.77 2.04 1.44 2.75 1.06 8.80 1.03 12.00 1.07 8.40
10.25 1.01 9.40 1.03 4.20 1.21 3.30 1.33 2.25 1.72 1.75 2.08 1.49 2.54 1.24 3.72 1.14 4.40 1.04 7.30
4.68 1.21 3.04 1.43 2.67 1.51 4.21 1.24 1.98 1.91 1.72 2.21 2.46 1.58 2.09 1.80 1.85 2.02 1.61 2.39 1.49 2.73 1.40 3.07 3.84 1.28 2.49 1.57 2.68 1.50 2.17 1.74 1.65 2.32 1.41 3.03 1.63 2.35 1.46 2.82 1.28 3.75
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5
2.18 1.65 3.00 1.38 2.00 1.80 1.44 2.75 1.03 12.00 1.28 3.60 1.15 5.30
3.15 1.36 2.15 1.70 1.55 2.45 1.18 4.60 1.14 5.80
3.33 1.36 2.75 1.49 2.17 1.76 1.71 2.23 2.99 1.42 2.45 1.59 1.93 1.96 1.57 2.50 1.41 3.05 1.80 2.08 1.50 2.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.22 3.35 1.30 1.90 1.85 1.42 2.75 1.27 3.70
4.70 1.19 3.32 1.33 1.92 1.88 1.44 2.79 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.27 3.70
Букмекер Да Нет
2.05 1.75
Букмекер Да Нет
2.75 1.41
Где смотреть матч Леванте 4:3 Бетис онлайн

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Прогнозы на матч Леванте 4:3 Бетис

Исход игры
Леванте
48.6% (72)
Ничья
41.2% (61)
Бетис
10.1% (15)
Тотал 2.5
Больше
36.55% (53)
Меньше
63.45% (92)
Обе команды забьют
Да
69.66% (101)
Нет
30.34% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.4% (48)
2:1 Леванте
23% (34)
1:0 Леванте
23% (34)
1:2 Бетис
7.4% (11)
2:2 Ничья
4.1% (6)
0:0 Ничья
3.4% (5)
0:2 Бетис
1.4% (2)
0:1 Бетис
1.4% (2)
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1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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