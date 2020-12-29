Леванте
4:3
Конец матча
Стадион: Сьюдад де Валенсия
Бетис
1:0
2' ГолДуарте Оскар
1:1
12' ГолМанди Аисса
16' Желтая карточкаРохер Марти
2:1
22' ГолМоралес Луис
3:1
24' ГолМоралес Луис
45' Желтая карточкаДе Фрутос Хорхе
4:1
55' ГолРохер Марти
68' Красная карточкаРобер Пьер
75' Желтая карточкаКлерк Карлос
4:2
78' ПенальтиКаналес Серхио
81' Желтая карточкаАкуоку Поль
4:3
86' ГолКаналес Серхио
90' Желтая карточкаМанди Аисса
19
Клерк
Карлос
11
Моралес
Луис
23
Манди
Аисса
33
Миранда
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Моралес ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
2 СонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Рочина РубенПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 СиднейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лаинес ДиегоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
2'
1:0
12'
1:1
16'
22'
2:1
24'
3:1
45'
55'
4:1
62'
68'
75'
78'
4:2
81'
86'
4:3
90'
Статистика матча
-
4 Голы 3
-
3 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 7
-
3 Угловые 6
-
0 Офсайды 4
-
9 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моралес Луис
|6
|0.4
|2.
|Рохер Марти
|5 (1)
|0.33
|3.
|Мелеро Гонсало
|3
|0.2
|4.
|Де Фрутос Хорхе
|2
|0.13
|5.
|Кампанья Хосе
|1 (1)
|0.07
|6.
|Гомес Даниэль
|1
|0.07
|7.
|Дуарте Оскар
|1
|0.07
|8.
|Везу Рубен
|1
|0.07
|9.
|Клерк Карлос
|0
|0
|10.
|Мирамон Хорхе
|0
|0
|11.
|Барди Энис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тельо Кристиан
|4
|0.25
|2.
|Каналес Серхио
|3 (1)
|0.19
|3.
|Манди Аисса
|2
|0.13
|4.
|Карвалью Вилльям
|2
|0.13
|5.
|Санабрия Антонио
|2
|0.13
|6.
|Руибаль Айтор
|1
|0.06
|7.
|Миранда Хуан
|1
|0.06
|8.
|Фекир Набиль
|1 (1)
|0.06
|9.
|Гидо Родригес
|1
|0.06
|10.
|Иглесиас Борха
|1
|0.06
|11.
|Морон Лоренцо
|1
|0.06
|12.
|Хоакин Санчес
|0
|0
|13.
|Морено Алекс
|0
|0
|14.
|Лаинес Диего
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Везу Рубен
|4
|0
|2.
|Робер Пьер
|2
|1
|3.
|Клерк Карлос
|3
|0
|4.
|Постиго Серхио
|2
|0
|5.
|Гомес Даниэль
|2
|0
|6.
|Рочина Рубен
|2
|0
|7.
|Вукчевич Никола
|2
|0
|8.
|Рохер Марти
|2
|0
|9.
|Кампанья Хосе
|1
|0
|10.
|Дуарте Оскар
|1
|0
|11.
|Сон
|1
|0
|12.
|Радоя Неманья
|1
|0
|13.
|Малса Микаэль
|1
|0
|14.
|Мирамон Хорхе
|1
|0
|15.
|Антонио Гарсия
|1
|0
|16.
|Мелеро Гонсало
|1
|0
|17.
|Барди Энис
|1
|0
|18.
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Манди Аисса
|4
|2
|2.
|Эмерсон Жуниор
|5
|1
|3.
|Гидо Родригес
|5
|0
|4.
|Фекир Набиль
|4
|0
|5.
|Бартра Марк
|3
|0
|6.
|Каналес Серхио
|2
|0
|7.
|Морено Алекс
|2
|0
|8.
|Санабрия Антонио
|2
|0
|9.
|Иглесиас Борха
|2
|0
|10.
|Акуоку Поль
|2
|0
|11.
|Монтойя Мартин
|0
|1
|12.
|Сидней
|1
|0
|13.
|Виктор Руис
|1
|0
|14.
|Карвалью Вилльям
|1
|0
|15.
|Морон Лоренцо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Леванте
|20% (4)
|20% (4)
|15% (3)
|25% (5)
|0
|20% (4)
|Бетис
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|26.32% (5)
Предыдущие игры
Леванте Последние 20 матчей: +7 =7 -6Уэска 1:1 Леванте Леванте 2:1 Реал Сосьедад Racing Murcia 0:5 Леванте Барселона 1:0 Леванте
Леванте 3:0 Хетафе Вальядолид 1:1 Леванте Леванте 1:1 Эльче Леванте 1:1 Алавес Гранада 1:1 Леванте Леванте 1:1 Сельта Атлетик Б 2:0 Леванте Леванте 0:2 Реал Мадрид Севилья 1:0 Леванте Осасуна 1:3 Леванте Севилья 3:2 Леванте Валенсия 4:2 Леванте Леванте 1:0 Кастельон Вильярреал 1:2 Леванте Леванте 2:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия
Бетис Последние 20 матчей: +11 =1 -8Бетис 1:0 Кадис Гранада 2:0 Бетис УКАМ Мурсия 0:2 Бетис Бетис 1:1 Вильярреал
Последние игры между собой
Леванте: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 8
Бетис: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 8
Леванте 0:2 Бетис Примера Бетис 4:0 Леванте Примера Бетис 1:0 Леванте Примера Леванте 0:1 Бетис Примера Леванте 1:3 Бетис Примера Бетис 0:0 Леванте Примера Леванте 1:1 Бетис Примера Бетис 2:0 Леванте Примера Леванте 3:1 Бетис Примера Бетис 0:1 Леванте Примера Бетис 4:0 Леванте Сегунда Леванте 1:0 Бетис Сегунда Бетис 0:1 Леванте Первый дивизион Леванте 4:3 Бетис Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|26 - 5
|32
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|27 - 14
|32
|3.
|Севилья
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|17 - 10
|26
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|25 - 12
|26
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|20 - 16
|26
|6.
|Барселона
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|29 - 15
|25
|7.
|Гранада
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 22
|21
|8.
|Сельта
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 21
|20
|9.
|Бетис
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|19 - 30
|19
|10.
|Кадис
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|11 - 20
|19
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 18
|18
|12.
|Леванте
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|20 - 21
|18
|13.
|Хетафе
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|12 - 15
|17
|14.
|Алавес
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|13 - 17
|17
|15.
|Эйбар
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|12 - 16
|16
|16.
|Эльче
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|12 - 16
|15
|17.
|Валенсия
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|21 - 22
|15
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 24
|15
|19.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|13 - 23
|12
|20.
|Уэска
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|13 - 23
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 2
|19
|2.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 10
|18
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 6
|16
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 5
|15
|5.
|Гранада
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|6.
|Севилья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 4
|12
|8.
|Сельта
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 11
|12
|9.
|Леванте
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 6
|12
|11.
|Хетафе
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|12.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|13.
|Алавес
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|14.
|Валенсия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 12
|9
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|16.
|Осасуна
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|17.
|Уэска
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|18.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 9
|7
|19.
|Кадис
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 10
|6
|20.
|Эйбар
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|2 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 9
|17
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 6
|14
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|4.
|Севилья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 5
|13
|5.
|Кадис
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|7 - 10
|13
|6.
|Эйбар
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|8.
|Бетис
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|10 - 20
|9
|9.
|Эльче
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Сельта
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|11.
|Барселона
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 5
|7
|12.
|Алавес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|13.
|Гранада
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 14
|7
|14.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|15.
|Валенсия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|16.
|Леванте
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|19.
|Осасуна
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|20.
|Уэска
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 16
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Леванте» – «Бетис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Леванте» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бетис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Леванте» – «Бетис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Леванте 4:3 Бетис
Исход игры
Леванте
48.6% (72)
Ничья
41.2% (61)
Бетис
10.1% (15)
Тотал 2.5
Больше
36.55% (53)
Меньше
63.45% (92)
Обе команды забьют
Да
69.66% (101)
Нет
30.34% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.4% (48)
2:1 Леванте
23% (34)
1:0 Леванте
23% (34)
1:2 Бетис
7.4% (11)
2:2 Ничья
4.1% (6)
0:0 Ничья
3.4% (5)
0:2 Бетис
1.4% (2)
0:1 Бетис
1.4% (2)
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