Атлетик Б
Позже
Стадион: Сан-Мамес
Реал Сосьедад
21
Капа
Андер
17
Юри
Берчиче
10
Муньяин
Икер
16
Гевара
Андер
14
Гуриди
Хон
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Гарсия РаульПолузащитник
-
16 Сансет ОйянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
-
19 Кодро КенанНападающий
-
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Гуриди ХонНападающий
- Запасные игроки
-
34 Айеса ГайзкаВратарь
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Баутиста ХонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Unai Marrero
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уильямс Иньяки
|3 (1)
|0.2
|2.
|Капа Андер
|2
|0.13
|3.
|Беренгер Алекс
|2
|0.13
|4.
|Муньяин Икер
|2
|0.13
|5.
|Лопес Унаи
|2
|0.13
|6.
|Вильялибре Асьер
|2
|0.13
|7.
|Нуньес Унай
|1
|0.07
|8.
|Сансет Ойян
|1
|0.07
|9.
|Гарсия Рауль
|1 (1)
|0.07
|10.
|Кодро Кенан
|1 (1)
|0.07
|11.
|Юри Берчиче
|0
|0
|12.
|Морсильо Хон
|0
|0
|13.
|Гарсия Дани
|0
|0
|14.
|Весга Микель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оярсабаль Микель
|7 (5)
|0.44
|2.
|Порту Кристиан
|4
|0.25
|3.
|Исак Александр
|3
|0.19
|4.
|Виллиан Жозе
|3
|0.19
|5.
|Янузай Аднан
|2 (1)
|0.13
|6.
|Лопес Роберто III
|2
|0.13
|7.
|Сильва Давид
|1
|0.06
|8.
|Мерино Микель
|1
|0.06
|9.
|Монреаль Начо
|1
|0.06
|10.
|Барренечеа Андер
|1
|0.06
|11.
|Горосабел Андони
|0
|0
|12.
|Муньос Айхен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гарсия Рауль
|4
|1
|2.
|Иньиго Мартинес
|5
|0
|3.
|Йерай Альварес
|5
|0
|4.
|Лопес Унаи
|4
|0
|5.
|Весга Микель
|3
|0
|6.
|Капа Андер
|2
|0
|7.
|Гарсия Дани
|2
|0
|8.
|Кодро Кенан
|2
|0
|9.
|Беренгер Алекс
|2
|0
|10.
|Нуньес Унай
|2
|0
|11.
|Морсильо Хон
|2
|0
|12.
|Муньяин Икер
|1
|0
|13.
|Юри Берчиче
|1
|0
|14.
|Вильялибре Асьер
|1
|0
|15.
|Уильямс Иньяки
|1
|0
|16.
|Унай Симон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ле Норман Робен
|4
|1
|2.
|Сильва Давид
|4
|0
|3.
|Ариц Элустондо
|4
|0
|4.
|Муньос Айхен
|4
|0
|5.
|Исак Александр
|3
|0
|6.
|Барренечеа Андер
|3
|0
|7.
|Субименди Мартин
|3
|0
|8.
|Мерино Микель
|2
|0
|9.
|Янузай Аднан
|1
|0
|10.
|Сальдуа Хосеба
|1
|0
|11.
|Горосабел Андони
|1
|0
|12.
|Гуриди Хон
|1
|0
|13.
|Субельдия Игор
|1
|0
|14.
|Оярсабаль Микель
|1
|0
|15.
|Гевара Андер
|1
|0
|16.
|Модибо Саньян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетик Б
|5.88% (1)
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|47.06% (8)
|Реал Сосьедад
|0
|28% (7)
|16% (4)
|16% (4)
|16% (4)
|24% (6)
Предыдущие игры
Атлетик Б Последние 20 матчей: +7 =5 -8Вильярреал 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Уэска Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Валенсия 2:2 Атлетик Б
Атлетик Б 0:2 Сельта Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 4:0 Бетис Вальядолид 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Севилья Осасуна 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Леванте Вальядолид 2:2 Атлетик Б Алавес 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Кадис Эйбар 1:2 Атлетик Б Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Гранада 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Эйбар Реал Овьедо 2:2 Атлетик Б
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +9 =6 -5Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Леванте 2:1 Реал Сосьедад Барселона 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Эйбар
Наполи 1:1 Реал Сосьедад Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Риека Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал АЗ Алкмаар 0:0 Реал Сосьедад Кадис 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Гранада Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар Сельта 1:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Наполи Реал Сосьедад 4:1 Уэска Риека 0:1 Реал Сосьедад Бетис 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Эльче 0:3 Реал Сосьедад
Последние игры между собой
Атлетик Б: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Реал Сосьедад: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Атлетик Б 1:0 Реал Сосьедад Товарищеские матчи Реал Сосьедад 3:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:2 Реал Сосьедад Примера Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:3 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Реал Сосьедад Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|27 - 5
|35
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|28 - 15
|33
|3.
|Севилья
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|17 - 10
|26
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|25 - 12
|26
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|20 - 16
|26
|6.
|Барселона
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|29 - 15
|25
|7.
|Гранада
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 23
|24
|8.
|Сельта
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 22
|23
|9.
|Бетис
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|19 - 30
|19
|10.
|Кадис
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|11 - 20
|19
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 18
|18
|12.
|Леванте
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|20 - 21
|18
|13.
|Алавес
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|13 - 17
|17
|14.
|Хетафе
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|12 - 16
|17
|15.
|Эльче
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|13 - 17
|16
|16.
|Эйбар
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|12 - 16
|16
|17.
|Валенсия
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|22 - 24
|15
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 24
|15
|19.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|13 - 23
|12
|20.
|Уэска
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|14 - 25
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 2
|22
|2.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 10
|18
|3.
|Гранада
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 9
|17
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 6
|16
|5.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 5
|15
|6.
|Сельта
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|14 - 12
|15
|7.
|Севилья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 4
|12
|9.
|Леванте
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 6
|12
|11.
|Хетафе
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|12.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|13.
|Алавес
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|14.
|Валенсия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 12
|9
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|16.
|Эльче
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|7 - 10
|8
|17.
|Осасуна
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|18.
|Уэска
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|19.
|Кадис
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 10
|6
|20.
|Эйбар
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|2 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 10
|18
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 6
|14
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|4.
|Севилья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 5
|13
|5.
|Кадис
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|7 - 10
|13
|6.
|Эйбар
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|8.
|Бетис
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|10 - 20
|9
|9.
|Эльче
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Сельта
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|11.
|Барселона
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 5
|7
|12.
|Алавес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|13.
|Гранада
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 14
|7
|14.
|Хетафе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 9
|6
|15.
|Валенсия
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 12
|6
|16.
|Леванте
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|19.
|Осасуна
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|20.
|Уэска
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|9 - 18
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Атлетик Б» – «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетик Б» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетик Б» – «Реал Сосьедад», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Атлетик Б - Реал Сосьедад
Исход игры
Атлетик Б
28.7% (43)
Ничья
50.7% (76)
Реал Сосьедад
20.7% (31)
Тотал 2.5
Больше
39.73% (58)
Меньше
60.27% (88)
Обе команды забьют
Да
85.62% (125)
Нет
14.38% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.7% (67)
2:1 Атлетик Б
18.7% (28)
1:2 Реал Сосьедад
14% (21)
1:0 Атлетик Б
4.7% (7)
2:2 Ничья
4.7% (7)
0:1 Реал Сосьедад
3.3% (5)
2:0 Атлетик Б
3.3% (5)
0:2 Реал Сосьедад
1.3% (2)
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