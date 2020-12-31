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Атлетик Б
 
Позже

Стадион:
Реал Сосьедад
1
Унай
Симон
21
Капа
Андер
3
Нуньес
Унай
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
27
Венседор
Унай
6
Весга
Микель
9
Уильямс
Иньяки
10
Муньяин
Икер
12
Беренгер
Алекс
20
Вильялибре
Асьер
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
20
Монреаль
Начо
7
Порту
Кристиан
16
Гевара
Андер
8
Мерино
Микель
10
Оярсабаль
Микель
19
Исак
Александр
14
Гуриди
Хон
Атлетик Б
4-2-3-1
Реал Сосьедад
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уильямс Иньяки 3 (1) 0.2
2. Капа Андер 2 0.13
3. Беренгер Алекс 2 0.13
4. Муньяин Икер 2 0.13
5. Лопес Унаи 2 0.13
6. Вильялибре Асьер 2 0.13
7. Нуньес Унай 1 0.07
8. Сансет Ойян 1 0.07
9. Гарсия Рауль 1 (1) 0.07
10. Кодро Кенан 1 (1) 0.07
11. Юри Берчиче 0 0
12. Морсильо Хон 0 0
13. Гарсия Дани 0 0
14. Весга Микель 0 0
Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оярсабаль Микель 7 (5) 0.44
2. Порту Кристиан 4 0.25
3. Исак Александр 3 0.19
4. Виллиан Жозе 3 0.19
5. Янузай Аднан 2 (1) 0.13
6. Лопес Роберто III 2 0.13
7. Сильва Давид 1 0.06
8. Мерино Микель 1 0.06
9. Монреаль Начо 1 0.06
10. Барренечеа Андер 1 0.06
11. Горосабел Андони 0 0
12. Муньос Айхен 0 0

Карточки

Атлетик Б
# Игрок      
1. Гарсия Рауль 4 1
2. Иньиго Мартинес 5 0
3. Йерай Альварес 5 0
4. Лопес Унаи 4 0
5. Весга Микель 3 0
6. Капа Андер 2 0
7. Гарсия Дани 2 0
8. Кодро Кенан 2 0
9. Беренгер Алекс 2 0
10. Нуньес Унай 2 0
11. Морсильо Хон 2 0
12. Муньяин Икер 1 0
13. Юри Берчиче 1 0
14. Вильялибре Асьер 1 0
15. Уильямс Иньяки 1 0
16. Унай Симон 1 0
Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Ле Норман Робен 4 1
2. Сильва Давид 4 0
3. Ариц Элустондо 4 0
4. Муньос Айхен 4 0
5. Исак Александр 3 0
6. Барренечеа Андер 3 0
7. Субименди Мартин 3 0
8. Мерино Микель 2 0
9. Янузай Аднан 1 0
10. Сальдуа Хосеба 1 0
11. Горосабел Андони 1 0
12. Гуриди Хон 1 0
13. Субельдия Игор 1 0
14. Оярсабаль Микель 1 0
15. Гевара Андер 1 0
16. Модибо Саньян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетик Б 5.88% (1) 5.88% (1) 11.76% (2) 17.65% (3) 11.76% (2) 47.06% (8)
 Реал Сосьедад 0 28% (7) 16% (4) 16% (4) 16% (4) 24% (6)

Предыдущие игры

Атлетик Б Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Вильярреал 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Уэска Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Валенсия 2:2 Атлетик Б
Атлетик Б 0:2 Сельта Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 4:0 Бетис Вальядолид 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Севилья Осасуна 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Леванте Вальядолид 2:2 Атлетик Б Алавес 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Кадис Эйбар 1:2 Атлетик Б Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Гранада 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Эйбар Реал Овьедо 2:2 Атлетик Б
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Леванте 2:1 Реал Сосьедад Барселона 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Эйбар
Наполи 1:1 Реал Сосьедад Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Риека Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал АЗ Алкмаар 0:0 Реал Сосьедад Кадис 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Гранада Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар Сельта 1:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Наполи Реал Сосьедад 4:1 Уэска Риека 0:1 Реал Сосьедад Бетис 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Эльче 0:3 Реал Сосьедад

Последние игры между собой

Атлетик Б: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Реал Сосьедад: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Ла Лига Атлетик Б 2:0 Реал Сосьедад Ла Лига Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:3 Реал Сосьедад Примера
Атлетик Б 1:0 Реал Сосьедад Товарищеские матчи Реал Сосьедад 3:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:2 Реал Сосьедад Примера Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:3 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Реал Сосьедад Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 14 11 2 1 27 - 5 35
2. Реал Мадрид Заявка 16 10 3 3 28 - 15 33
3. Севилья Заявка 14 8 2 4 17 - 10 26
4. Реал Сосьедад Заявка 16 7 5 4 25 - 12 26
5. Вильярреал Заявка 16 6 8 2 20 - 16 26
6. Барселона Заявка 15 7 4 4 29 - 15 25
7. Гранада Заявка 15 7 3 5 19 - 23 24
8. Сельта Заявка 16 6 5 5 22 - 22 23
9. Бетис Заявка 16 6 1 9 19 - 30 19
10. Кадис Заявка 16 5 4 7 11 - 20 19
11. Атлетик Б Заявка 15 5 3 7 18 - 18 18
12. Леванте Заявка 15 4 6 5 20 - 21 18
13. Алавес Заявка 15 4 5 6 13 - 17 17
14. Хетафе Заявка 15 4 5 6 12 - 16 17
15. Эльче Заявка 14 3 7 4 13 - 17 16
16. Эйбар Заявка 16 3 7 6 12 - 16 16
17. Валенсия Заявка 16 3 6 7 22 - 24 15
18. Вальядолид Заявка 16 3 6 7 15 - 24 15
19. Осасуна Заявка 14 3 3 8 13 - 23 12
20. Уэска Заявка 16 1 9 6 14 - 25 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 8 7 1 0 19 - 2 22
2. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
3. Гранада Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
4. Вильярреал Заявка 8 4 4 0 12 - 6 16
5. Реал Мадрид Заявка 7 5 0 2 13 - 5 15
6. Сельта Заявка 8 5 0 3 14 - 12 15
7. Севилья Заявка 7 4 1 2 9 - 5 13
8. Атлетик Б Заявка 6 4 0 2 10 - 4 12
9. Леванте Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
10. Реал Сосьедад Заявка 8 3 3 2 11 - 6 12
11. Хетафе Заявка 8 3 2 3 8 - 7 11
12. Бетис Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
13. Алавес Заявка 8 2 4 2 6 - 7 10
14. Валенсия Заявка 8 2 3 3 13 - 12 9
15. Вальядолид Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
16. Эльче Заявка 8 1 5 2 7 - 10 8
17. Осасуна Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
18. Уэска Заявка 7 1 4 2 5 - 7 7
19. Кадис Заявка 8 1 3 4 4 - 10 6
20. Эйбар Заявка 8 0 4 4 2 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 5 3 1 15 - 10 18
2. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 6 14
3. Атлетико М Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
4. Севилья Заявка 7 4 1 2 8 - 5 13
5. Кадис Заявка 8 4 1 3 7 - 10 13
6. Эйбар Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
7. Вильярреал Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
8. Бетис Заявка 9 3 0 6 10 - 20 9
9. Эльче Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Сельта Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
11. Барселона Заявка 6 2 1 3 8 - 5 7
12. Алавес Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
13. Гранада Заявка 7 2 1 4 5 - 14 7
14. Хетафе Заявка 7 1 3 3 4 - 9 6
15. Валенсия Заявка 8 1 3 4 9 - 12 6
16. Леванте Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
17. Вальядолид Заявка 8 1 3 4 6 - 11 6
18. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
19. Осасуна Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
20. Уэска Заявка 9 0 5 4 9 - 18 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетик Б - Реал Сосьедад от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 декабря 2020, осталось 16 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 150
    Атлетик Б 28.7% (43)
    X 50.7% (76)
    Реал Сосьедад 20.7% (31)
    Все прогнозы
    2.04 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Атлетик Б
    Ничья
    Реал Сосьедад
    3.20
    3.01
    2.68
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.20 2.95 2.65
    Бонус: 5 000 ₽ 3.15 2.95 2.50
    Бонус: 5 000 ₽ 3.05 2.97 2.67
      3.15 3.01 2.68

    Самый высокий коэффициент на матч «Атлетик Б» – «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетик Б» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетик Б» – «Реал Сосьедад», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    6.10 1.11 4.80 1.19 2.45 1.60 2.12 1.78 1.78 2.11 1.86 2.01 1.45 2.75 1.18 4.70 1.15 5.60 1.02 10.00 1.02 11.00 1.01 19.00 0.00 19.50 0.00 26.00
    5.75 1.09 4.60 1.17 2.34 1.57 1.77 2.05 1.45 2.96 1.19 4.75 1.13 5.50 1.02 10.50 1.01 11.00
    6.74 1.13 3.15 1.40 2.44 1.61 2.13 1.81 1.79 2.13 1.58 2.52 1.45 2.89 1.49 2.80 1.16 6.03
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.48 2.65 1.25 4.00 1.05 10.00
    2.24 1.65 1.50 2.59 1.25 3.95 1.05 9.80 1.04 11.50
    2.32 1.67 1.92 1.99 1.49 2.79 1.34 3.55 1.35 3.47
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.92 1.82 1.40 2.70 1.12 5.50
    2.79 1.44 1.89 1.91 1.39 3.00 1.12 6.20 1.09 7.60

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.21 1.62
    Букмекер Да Нет
    6.30 1.10
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.19
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    Прогнозы на матч Атлетик Б - Реал Сосьедад

    Исход игры
    Атлетик Б
    28.7% (43)
    Ничья
    50.7% (76)
    Реал Сосьедад
    20.7% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.73% (58)
    Меньше
    60.27% (88)
    Обе команды забьют
    Да
    85.62% (125)
    Нет
    14.38% (21)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    44.7% (67)
    2:1 Атлетик Б
    18.7% (28)
    1:2 Реал Сосьедад
    14% (21)
    1:0 Атлетик Б
    4.7% (7)
    2:2 Ничья
    4.7% (7)
    0:1 Реал Сосьедад
    3.3% (5)
    2:0 Атлетик Б
    3.3% (5)
    0:2 Реал Сосьедад
    1.3% (2)
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