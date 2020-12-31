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Осасуна
 
Позже

Стадион:
Алавес
13
Рубен
Мартинес
2
Видаль
Начо
23
Эрнандес
Аридане
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
10
Торрес
Роберто
6
Ойер
Санхурхо
27
Монкайола
Хон
14
Гарсия
Рубен
16
Кальери
Хонатан
17
Будимир
Анте
1
Пачеко
Фернандо
23
Химо
Наварро
5
Лагуардия
Виктор
22
Лежён
Флорьян
3
Дуарте
Рубен
16
Эдгар
Мендес
8
Пина
Томас
19
Ману
Гарсия
11
Риоха
Луис
9
Хоселу
Санмартин
14
Дейверсон
Силва
Осасуна
4-4-2
Алавес
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарсия Рубен 3 (1) 0.21
2. Торрес Роберто 3 (1) 0.21
3. Будимир Анте 2 0.14
4. Ронкалья Факундо 1 0.07
5. Адриан Лопес 1 0.07
6. Кальери Хонатан 1 0.07
7. Брашанац Дарко 1 0.07
8. Гарсия Давид III 1 0.07
9. Ойер Санхурхо 0 0
10. Торро Лукас 0 0
11. Хони Родригес 0 0
12. Барха Энрике 0 0
Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукас Перес 3 (2) 0.2
2. Хоселу Санмартин 2 0.13
3. Эдгар Мендес 2 0.13
4. Дейверсон Силва 1 0.07
5. Риоха Луис 1 0.07
6. Химо Наварро 1 0.07
7. Пина Томас 1 0.07
8. Эли Родриго 1 0.07
9. Сайнс Борха 1 0.07
10. Йота Пелетейро 0 0

Карточки

Осасуна
# Игрок      
1. Перес Иньиго 3 1
2. Эрнандес Аридане 3 1
3. Ойер Санхурхо 4 0
4. Гарсия Давид III 4 0
5. Видаль Начо 4 0
6. Монкайола Хон 2 1
7. Будимир Анте 2 0
8. Унаи Гарсия 2 0
9. Гарсия Рубен 1 0
10. Брашанац Дарко 1 0
11. Торро Лукас 1 0
12. Эррера Серхио 1 0
13. Кальери Хонатан 1 0
14. Круз Хуан 1 0
15. Барха Энрике 1 0
Алавес
# Игрок      
1. Батталья Родриго 5 1
2. Эдгар Мендес 4 1
3. Дуарте Рубен 4 1
4. Лежён Флорьян 5 0
5. Пина Томас 4 0
6. Йота Пелетейро 2 1
7. Риоха Луис 3 0
8. Лагуардия Виктор 2 0
9. Хоселу Санмартин 1 0
10. Хави Лопеc 1 0
11. Химо Наварро 1 0
12. Пачеко Фернандо 1 0
13. Эли Родриго 1 0
14. Дейверсон Силва 1 0
15. Тачи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Осасуна 15.38% (2) 15.38% (2) 15.38% (2) 0 23.08% (3) 30.77% (4)
 Алавес 23.08% (3) 15.38% (2) 30.77% (4) 15.38% (2) 7.69% (1) 7.69% (1)

Предыдущие игры

Осасуна Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Эльче 2:2 Осасуна Осасуна 1:3 Вильярреал Томарес 0:6 Осасуна Вальядолид 3:2 Осасуна
Осасуна 0:2 Бетис Барселона 4:0 Осасуна Осасуна 1:1 Уэска Севилья 1:0 Осасуна Осасуна 1:3 Атлетико М Осасуна 1:0 Атлетик Б Эйбар 0:0 Осасуна Алавес 0:0 Осасуна Осасуна 2:0 Сельта Осасуна 1:3 Леванте Хетафе 1:0 Осасуна Кадис 0:2 Осасуна Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Осасуна 1:1 Эйбар Осасуна 2:1 Алавес Мирандес 0:2 Осасуна
Алавес Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Алавес 2:1 Эйбар Сельта 2:0 Алавес Ринкон 0:2 Алавес Уэска 1:0 Алавес
Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:2 Алавес Алавес 2:2 Валенсия Леванте 1:1 Алавес Алавес 1:1 Барселона Вальядолид 0:2 Алавес Алавес 0:2 Эльче Алавес 0:0 Осасуна Алавес 1:0 Атлетик Б Вильярреал 3:1 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Гранада 2:1 Алавес Алавес 0:1 Бетис Реал Сосьедад 2:2 Алавес Атлетик Б 2:1 Алавес Осасуна 2:1 Алавес

Последние игры между собой

Осасуна: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 5
Алавес: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 5
Алавес 0:0 Осасуна Товарищеские матчи Осасуна 2:1 Алавес Товарищеские матчи Алавес 0:1 Осасуна Ла Лига Осасуна 4:2 Алавес Ла Лига
Алавес 0:1 Осасуна Примера Осасуна 0:1 Алавес Примера Осасуна 3:1 Алавес Сегунда Алавес 3:0 Осасуна Сегунда Алавес 3:0 Осасуна Сегунда Алавес 2:0 Осасуна Кубок Короля Осасуна 1:3 Алавес Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 14 11 2 1 27 - 5 35
2. Реал Мадрид Заявка 16 10 3 3 28 - 15 33
3. Реал Сосьедад Заявка 17 8 5 4 26 - 12 29
4. Севилья Заявка 14 8 2 4 17 - 10 26
5. Вильярреал Заявка 16 6 8 2 20 - 16 26
6. Барселона Заявка 15 7 4 4 29 - 15 25
7. Гранада Заявка 15 7 3 5 19 - 23 24
8. Сельта Заявка 16 6 5 5 22 - 22 23
9. Бетис Заявка 16 6 1 9 19 - 30 19
10. Кадис Заявка 16 5 4 7 11 - 20 19
11. Леванте Заявка 15 4 6 5 20 - 21 18
12. Атлетик Б Заявка 16 5 3 8 18 - 19 18
13. Алавес Заявка 15 4 5 6 13 - 17 17
14. Хетафе Заявка 15 4 5 6 12 - 16 17
15. Эльче Заявка 14 3 7 4 13 - 17 16
16. Эйбар Заявка 16 3 7 6 12 - 16 16
17. Валенсия Заявка 16 3 6 7 22 - 24 15
18. Вальядолид Заявка 16 3 6 7 15 - 24 15
19. Осасуна Заявка 14 3 3 8 13 - 23 12
20. Уэска Заявка 16 1 9 6 14 - 25 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 8 7 1 0 19 - 2 22
2. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
3. Гранада Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
4. Вильярреал Заявка 8 4 4 0 12 - 6 16
5. Реал Мадрид Заявка 7 5 0 2 13 - 5 15
6. Сельта Заявка 8 5 0 3 14 - 12 15
7. Севилья Заявка 7 4 1 2 9 - 5 13
8. Атлетик Б Заявка 7 4 0 3 10 - 5 12
9. Леванте Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
10. Реал Сосьедад Заявка 8 3 3 2 11 - 6 12
11. Хетафе Заявка 8 3 2 3 8 - 7 11
12. Бетис Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
13. Алавес Заявка 8 2 4 2 6 - 7 10
14. Валенсия Заявка 8 2 3 3 13 - 12 9
15. Вальядолид Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
16. Эльче Заявка 8 1 5 2 7 - 10 8
17. Осасуна Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
18. Уэска Заявка 7 1 4 2 5 - 7 7
19. Кадис Заявка 8 1 3 4 4 - 10 6
20. Эйбар Заявка 8 0 4 4 2 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 5 3 1 15 - 10 18
2. Реал Сосьедад Заявка 9 5 2 2 15 - 6 17
3. Атлетико М Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
4. Севилья Заявка 7 4 1 2 8 - 5 13
5. Кадис Заявка 8 4 1 3 7 - 10 13
6. Эйбар Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
7. Вильярреал Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
8. Бетис Заявка 9 3 0 6 10 - 20 9
9. Эльче Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Сельта Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
11. Барселона Заявка 6 2 1 3 8 - 5 7
12. Алавес Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
13. Гранада Заявка 7 2 1 4 5 - 14 7
14. Хетафе Заявка 7 1 3 3 4 - 9 6
15. Валенсия Заявка 8 1 3 4 9 - 12 6
16. Леванте Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
17. Вальядолид Заявка 8 1 3 4 6 - 11 6
18. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
19. Осасуна Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
20. Уэска Заявка 9 0 5 4 9 - 18 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Приветствую всех посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 16-го тура испанской Ла Лиги, в котором памплонская "Осасуна" сыграет дома с баскским "Алавесом".
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Осасуна - Алавес от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 декабря 2020, осталось считанные секунды.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.35 3.25 3.55
Бонус: 5 000 ₽ 2.40 3.10 3.55
Бонус: 5 000 ₽ 2.32 3.20 3.38
  2.41 3.20 3.40

Самый высокий коэффициент на матч «Осасуна» – «Алавес» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Осасуна» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Алавес» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Осасуна» – «Алавес», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.80 1.04 6.90 1.12 2.90 1.44 2.28 1.71 1.89 2.00 1.69 2.30 1.33 3.40 1.23 4.40 1.08 7.00 1.06 7.80 1.01 15.00 0.00 15.50 0.00 22.00
7.00 1.06 6.05 1.10 2.78 1.42 2.14 1.71 1.67 2.34 1.30 3.52 1.20 4.33 1.06 7.60 1.04 8.20
8.37 1.10 3.00 1.43 2.63 1.54 2.24 1.71 1.88 2.03 1.67 2.32 1.50 2.75 1.24 4.45
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.64 2.26 1.33 3.35 1.09 8.10
2.56 1.51 1.68 2.19 1.33 3.30 1.08 7.60 1.06 9.00
2.66 1.53 2.19 1.76 1.70 2.26 1.46 2.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.37 1.55 1.57 2.31 1.21 4.10
3.30 1.33 2.21 1.67 1.53 2.53 1.19 4.80 1.13 6.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 1.87
Букмекер Да Нет
5.40 1.15
Букмекер Да Нет
3.60 1.27
Где смотреть матч Осасуна - Алавес онлайн

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Прогнозы на матч Осасуна - Алавес

Исход игры
Осасуна
51.7% (78)
Ничья
34.4% (52)
Алавес
13.9% (21)
Тотал 2.5
Больше
29.25% (43)
Меньше
70.75% (104)
Обе команды забьют
Да
61.22% (90)
Нет
38.78% (57)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.1% (47)
1:0 Осасуна
25.8% (39)
2:1 Осасуна
21.9% (33)
0:1 Алавес
6.6% (10)
1:2 Алавес
5.3% (8)
0:0 Ничья
2.6% (4)
2:0 Осасуна
2% (3)
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