14
Гарсия
Рубен
17
Будимир
Анте
23
Химо
Наварро
16
Эдгар
Мендес
19
Ману
Гарсия
11
Риоха
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
- Нападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Навас РаульЗащитник
- Полузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Орос АймарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Адриан ЛопесНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Химо НаварроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Эдгар МендесПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Ману ГарсияПолузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
2 ТачиЗащитник
-
26 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
-
29 Сайнс БорхаПолузащитник
-
18 Бурги ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Марин АдрианПолузащитник
- Нападающий
-
10 Гвидетти ЙонНападающий
-
Главный тренер: Мачин Пабло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарсия Рубен
|3 (1)
|0.21
|2.
|Торрес Роберто
|3 (1)
|0.21
|3.
|Будимир Анте
|2
|0.14
|4.
|Ронкалья Факундо
|1
|0.07
|5.
|Адриан Лопес
|1
|0.07
|6.
|Кальери Хонатан
|1
|0.07
|7.
|Брашанац Дарко
|1
|0.07
|8.
|Гарсия Давид III
|1
|0.07
|9.
|Ойер Санхурхо
|0
|0
|10.
|Торро Лукас
|0
|0
|11.
|Хони Родригес
|0
|0
|12.
|Барха Энрике
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукас Перес
|3 (2)
|0.2
|2.
|Хоселу Санмартин
|2
|0.13
|3.
|Эдгар Мендес
|2
|0.13
|4.
|Дейверсон Силва
|1
|0.07
|5.
|Риоха Луис
|1
|0.07
|6.
|Химо Наварро
|1
|0.07
|7.
|Пина Томас
|1
|0.07
|8.
|Эли Родриго
|1
|0.07
|9.
|Сайнс Борха
|1
|0.07
|10.
|Йота Пелетейро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Перес Иньиго
|3
|1
|2.
|Эрнандес Аридане
|3
|1
|3.
|Ойер Санхурхо
|4
|0
|4.
|Гарсия Давид III
|4
|0
|5.
|Видаль Начо
|4
|0
|6.
|Монкайола Хон
|2
|1
|7.
|Будимир Анте
|2
|0
|8.
|Унаи Гарсия
|2
|0
|9.
|Гарсия Рубен
|1
|0
|10.
|Брашанац Дарко
|1
|0
|11.
|Торро Лукас
|1
|0
|12.
|Эррера Серхио
|1
|0
|13.
|Кальери Хонатан
|1
|0
|14.
|Круз Хуан
|1
|0
|15.
|Барха Энрике
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Батталья Родриго
|5
|1
|2.
|Эдгар Мендес
|4
|1
|3.
|Дуарте Рубен
|4
|1
|4.
|Лежён Флорьян
|5
|0
|5.
|Пина Томас
|4
|0
|6.
|Йота Пелетейро
|2
|1
|7.
|Риоха Луис
|3
|0
|8.
|Лагуардия Виктор
|2
|0
|9.
|Хоселу Санмартин
|1
|0
|10.
|Хави Лопеc
|1
|0
|11.
|Химо Наварро
|1
|0
|12.
|Пачеко Фернандо
|1
|0
|13.
|Эли Родриго
|1
|0
|14.
|Дейверсон Силва
|1
|0
|15.
|Тачи
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Осасуна
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|0
|23.08% (3)
|30.77% (4)
|Алавес
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|7.69% (1)
Предыдущие игры
Осасуна Последние 20 матчей: +6 =5 -9Эльче 2:2 Осасуна Осасуна 1:3 Вильярреал Томарес 0:6 Осасуна Вальядолид 3:2 Осасуна
Осасуна 0:2 Бетис Барселона 4:0 Осасуна Осасуна 1:1 Уэска Севилья 1:0 Осасуна Осасуна 1:3 Атлетико М Осасуна 1:0 Атлетик Б Эйбар 0:0 Осасуна Алавес 0:0 Осасуна Осасуна 2:0 Сельта Осасуна 1:3 Леванте Хетафе 1:0 Осасуна Кадис 0:2 Осасуна Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Осасуна 1:1 Эйбар Осасуна 2:1 Алавес Мирандес 0:2 Осасуна
Алавес Последние 20 матчей: +5 =7 -8Алавес 2:1 Эйбар Сельта 2:0 Алавес Ринкон 0:2 Алавес Уэска 1:0 Алавес
Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:2 Алавес Алавес 2:2 Валенсия Леванте 1:1 Алавес Алавес 1:1 Барселона Вальядолид 0:2 Алавес Алавес 0:2 Эльче Алавес 0:0 Осасуна Алавес 1:0 Атлетик Б Вильярреал 3:1 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Гранада 2:1 Алавес Алавес 0:1 Бетис Реал Сосьедад 2:2 Алавес Атлетик Б 2:1 Алавес Осасуна 2:1 Алавес
Последние игры между собой
Осасуна: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 5
Алавес: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|27 - 5
|35
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|28 - 15
|33
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|26 - 12
|29
|4.
|Севилья
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|17 - 10
|26
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|20 - 16
|26
|6.
|Барселона
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|29 - 15
|25
|7.
|Гранада
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 23
|24
|8.
|Сельта
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 22
|23
|9.
|Бетис
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|19 - 30
|19
|10.
|Кадис
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|11 - 20
|19
|11.
|Леванте
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|20 - 21
|18
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 19
|18
|13.
|Алавес
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|13 - 17
|17
|14.
|Хетафе
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|12 - 16
|17
|15.
|Эльче
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|13 - 17
|16
|16.
|Эйбар
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|12 - 16
|16
|17.
|Валенсия
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|22 - 24
|15
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 24
|15
|19.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|13 - 23
|12
|20.
|Уэска
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|14 - 25
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 2
|22
|2.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 10
|18
|3.
|Гранада
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 9
|17
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 6
|16
|5.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 5
|15
|6.
|Сельта
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|14 - 12
|15
|7.
|Севилья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 5
|12
|9.
|Леванте
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 6
|12
|11.
|Хетафе
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|12.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|13.
|Алавес
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|14.
|Валенсия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 12
|9
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|16.
|Эльче
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|7 - 10
|8
|17.
|Осасуна
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|18.
|Уэска
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|19.
|Кадис
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 10
|6
|20.
|Эйбар
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|2 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 10
|18
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 6
|17
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|4.
|Севилья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 5
|13
|5.
|Кадис
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|7 - 10
|13
|6.
|Эйбар
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|8.
|Бетис
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|10 - 20
|9
|9.
|Эльче
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Сельта
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|11.
|Барселона
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 5
|7
|12.
|Алавес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|13.
|Гранада
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 14
|7
|14.
|Хетафе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 9
|6
|15.
|Валенсия
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 12
|6
|16.
|Леванте
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|19.
|Осасуна
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|20.
|Уэска
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|9 - 18
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Осасуна» – «Алавес» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Осасуна» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Алавес» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Осасуна» – «Алавес», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Осасуна - Алавес
Исход игры
Осасуна
51.7% (78)
Ничья
34.4% (52)
Алавес
13.9% (21)
Тотал 2.5
Больше
29.25% (43)
Меньше
70.75% (104)
Обе команды забьют
Да
61.22% (90)
Нет
38.78% (57)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.1% (47)
1:0 Осасуна
25.8% (39)
2:1 Осасуна
21.9% (33)
0:1 Алавес
6.6% (10)
1:2 Алавес
5.3% (8)
0:0 Ничья
2.6% (4)
2:0 Осасуна
2% (3)
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