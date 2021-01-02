Вильярреал
2:1
Конец матча
Стадион: Эстадио де ла Керамика
Леванте
1:0
19' ГолНиньо Фер
45' Желтая карточкаПино Йереми
2:0
54' ГолМорено Херард
2:1
73' ГолЛеон Серхио
84' Желтая карточкаМалса Микаэль
20
Пенья
Рубен
23
Гомес
Мойсес
34
Ниньо
Фер
30
Пино
Йереми
19
Клерк
Карлос
2
Сон
16
Рочина
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Пенья РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Гомес МойсесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Ниньо ФерНападающий
-
30 Пино ЙеремиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Коста ХаумеЗащитник
-
22 Шакла СофьянЗащитник
- Защитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Раба ДаниэльНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
- Полузащитник
-
2 СонПолузащитник
-
16 Рочина РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Моралес ЛуисПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
19'
1:0
45'
54'
2:0
73'
2:1
84'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 7
-
7 Удары в створ 2
-
3 Угловые 5
-
7 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морено Херард
|9 (4)
|0.53
|2.
|Алькасер Пако
|5 (1)
|0.29
|3.
|Ниньо Фер
|2
|0.12
|4.
|Торрес Пау II
|2
|0.12
|5.
|Тригерос Мануэль
|1
|0.06
|6.
|Чуквезе Саму
|1
|0.06
|7.
|Парехо Даниэль
|1
|0.06
|8.
|Пино Йереми
|1
|0.06
|9.
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|10.
|Марио Гаспар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моралес Луис
|6
|0.38
|2.
|Рохер Марти
|5 (1)
|0.31
|3.
|Мелеро Гонсало
|3
|0.19
|4.
|Де Фрутос Хорхе
|2
|0.13
|5.
|Кампанья Хосе
|1 (1)
|0.06
|6.
|Гомес Даниэль
|1
|0.06
|7.
|Дуарте Оскар
|1
|0.06
|8.
|Везу Рубен
|1
|0.06
|9.
|Леон Серхио
|1
|0.06
|10.
|Клерк Карлос
|0
|0
|11.
|Радоя Неманья
|0
|0
|12.
|Мирамон Хорхе
|0
|0
|13.
|Барди Энис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Педраса Альфонсо
|5
|0
|2.
|Иборра Висенте
|4
|0
|3.
|Альбиоль Рауль
|3
|0
|4.
|Тригерос Мануэль
|3
|0
|5.
|Морено Херард
|3
|0
|6.
|Пино Йереми
|3
|0
|7.
|Кубо Такефуса
|1
|1
|8.
|Парехо Даниэль
|2
|0
|9.
|Марио Гаспар
|2
|0
|10.
|Коклен Франсис
|2
|0
|11.
|Бакка Карлос
|1
|0
|12.
|Гомес Мойсес
|1
|0
|13.
|Фойт Хуан
|1
|0
|14.
|Ниньо Фер
|1
|0
|15.
|Торрес Пау II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Везу Рубен
|4
|0
|2.
|Робер Пьер
|2
|1
|3.
|Клерк Карлос
|3
|0
|4.
|Постиго Серхио
|2
|0
|5.
|Гомес Даниэль
|2
|0
|6.
|Рочина Рубен
|2
|0
|7.
|Вукчевич Никола
|2
|0
|8.
|Рохер Марти
|2
|0
|9.
|Малса Микаэль
|2
|0
|10.
|Кампанья Хосе
|1
|0
|11.
|Дуарте Оскар
|1
|0
|12.
|Сон
|1
|0
|13.
|Радоя Неманья
|1
|0
|14.
|Мирамон Хорхе
|1
|0
|15.
|Антонио Гарсия
|1
|0
|16.
|Мелеро Гонсало
|1
|0
|17.
|Барди Энис
|1
|0
|18.
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вильярреал
|27.27% (6)
|18.18% (4)
|9.09% (2)
|4.55% (1)
|31.82% (7)
|9.09% (2)
|Леванте
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|23.81% (5)
|4.76% (1)
|19.05% (4)
Предыдущие игры
Вильярреал Последние 20 матчей: +11 =8 -1Севилья 2:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Атлетик Б Осасуна 1:3 Вильярреал Лехона 0:6 Вильярреал
Бетис 1:1 Вильярреал Вильярреал 3:0 Карабах Вильярреал 0:0 Эльче Сивасспор 0:1 Вильярреал Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал Маккаби Тель-Авив 1:1 Вильярреал Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Хетафе 1:3 Вильярреал Вильярреал 4:0 Маккаби Тель-Авив Вильярреал 2:0 Вальядолид Карабах 1:3 Вильярреал Кадис 0:0 Вильярреал Вильярреал 5:3 Сивасспор Вильярреал 2:1 Валенсия Вильярреал 2:0 Ориуэла Атлетико М 0:0 Вильярреал
Леванте Последние 20 матчей: +8 =6 -6Леванте 4:3 Бетис Уэска 1:1 Леванте Леванте 2:1 Реал Сосьедад Racing Murcia 0:5 Леванте
Барселона 1:0 Леванте Леванте 3:0 Хетафе Вальядолид 1:1 Леванте Леванте 1:1 Эльче Леванте 1:1 Алавес Гранада 1:1 Леванте Леванте 1:1 Сельта Атлетик Б 2:0 Леванте Леванте 0:2 Реал Мадрид Севилья 1:0 Леванте Осасуна 1:3 Леванте Севилья 3:2 Леванте Валенсия 4:2 Леванте Леванте 1:0 Кастельон Вильярреал 1:2 Леванте Леванте 2:1 Картахена
Последние игры между собой
Вильярреал: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Леванте: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Вильярреал 2:1 Леванте Товарищеские матчи Леванте 0:2 Вильярреал Примера Вильярреал 1:1 Леванте Примера Вильярреал 2:1 Леванте Примера Леванте 1:0 Вильярреал Примера Вильярреал 3:1 Леванте Товарищеские матчи Вильярреал 3:0 Леванте Примера Леванте 1:0 Вильярреал Примера Леванте 0:2 Вильярреал Товарищеские матчи Вильярреал 1:0 Леванте Примера Леванте 0:2 Вильярреал Примера Вильярреал 1:0 Леванте Примера Леванте 0:3 Вильярреал Примера Вильярреал 2:1 Леванте Международные матчи (клубы) Леванте 1:0 Вильярреал Примера Вильярреал 0:3 Леванте Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|27 - 5
|35
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|28 - 15
|33
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|26 - 12
|29
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|22 - 17
|29
|5.
|Севилья
|0:0 Заявка
|15
|8
|3
|4
|17 - 10
|27
|6.
|Барселона
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|29 - 15
|25
|7.
|Гранада
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 23
|24
|8.
|Сельта
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 22
|23
|9.
|Бетис
|0:0 Заявка
|17
|6
|2
|9
|19 - 30
|20
|10.
|Кадис
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|11 - 20
|19
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 19
|18
|12.
|Леванте
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|21 - 23
|18
|13.
|Алавес
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|14.
|Хетафе
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|12 - 16
|17
|15.
|Эльче
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|13 - 17
|16
|16.
|Эйбар
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|12 - 16
|16
|17.
|Валенсия
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|22 - 24
|15
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 24
|15
|19.
|Осасуна
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 24
|13
|20.
|Уэска
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|14 - 25
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 2
|22
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|14 - 7
|19
|3.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 10
|18
|4.
|Гранада
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 9
|17
|5.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 5
|15
|6.
|Сельта
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|14 - 12
|15
|7.
|Севилья
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 5
|12
|9.
|Леванте
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 6
|12
|11.
|Хетафе
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|12.
|Бетис
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|13.
|Алавес
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|14.
|Валенсия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 12
|9
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|16.
|Осасуна
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|17.
|Эльче
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|7 - 10
|8
|18.
|Уэска
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|19.
|Кадис
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 10
|6
|20.
|Эйбар
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|2 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 10
|18
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 6
|17
|3.
|Севилья
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 5
|14
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|5.
|Кадис
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|7 - 10
|13
|6.
|Эйбар
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|8.
|Бетис
|0:0 Заявка
|9
|3
|0
|6
|10 - 20
|9
|9.
|Эльче
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Алавес
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|11.
|Сельта
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|12.
|Барселона
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 5
|7
|13.
|Гранада
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 14
|7
|14.
|Хетафе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 9
|6
|15.
|Валенсия
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 12
|6
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|17.
|Леванте
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|19.
|Осасуна
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|20.
|Уэска
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|9 - 18
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вильярреал» – «Леванте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вильярреал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Леванте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вильярреал» – «Леванте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вильярреал 2:1 Леванте
Исход игры
Вильярреал
89.7% (130)
Ничья
9% (13)
Леванте
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
56.34% (80)
Меньше
43.66% (62)
Обе команды забьют
Да
64.79% (92)
Нет
35.21% (50)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
49.7% (72)
1:0 Вильярреал
22.1% (32)
2:0 Вильярреал
11% (16)
1:1 Ничья
8.3% (12)
3:1 Вильярреал
2.8% (4)
4:1 Вильярреал
1.4% (2)
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