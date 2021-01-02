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  3. Испания
Вильярреал
2:1
Конец матча

Стадион:
Леванте
0'
1:0
19' Гол
Ниньо Фер
45' Желтая карточка
Пино Йереми
2:0
54' Гол
Морено Херард
2:1
73' Гол
Леон Серхио
84' Желтая карточка
Малса Микаэль
90'+4
1
Асенхо
Серхио
20
Пенья
Рубен
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
23
Гомес
Мойсес
5
Парехо
Даниэль
14
Тригерос
Мануэль
7
Морено
Херард
34
Ниньо
Фер
30
Пино
Йереми
13
Айтор
Фернандес
23
Коке
Хорхе
II
6
Дуарте
Оскар
19
Клерк
Карлос
5
Радоя
Неманья
2
Сон
16
Рочина
Рубен
22
Мелеро
Гонсало
3
Антонио
Гарсия
9
Рохер
Марти
21
Гомес
Даниэль
Вильярреал
4-3-3
Леванте
3-1-4-2

Ход матча

19'
Ниньо Фер
(Педраса Альфонсо)
1:0
29'
 
Малса Микаэль
Рочина Рубен
45'
Пино Йереми
 
46'
Чуквезе Саму
Пино Йереми
 
46'
Фойт Хуан
Ниньо Фер
 
54'
Морено Херард
(Чуквезе Саму)
2:0
63'
 
Моралес Луис
Мелеро Гонсало
63'
 
Де Фрутос Хорхе
Коке Хорхе II
67'
Эступиньян Первис
Гомес Мойсес
 
70'
 
Леон Серхио
Гомес Даниэль
70'
 
Мирамон Хорхе
Антонио Гарсия
73'
2:1
Леон Серхио
(Радоя Неманья)
76'
Коста Хауме
Педраса Альфонсо
 
84'
 
Малса Микаэль

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 7
  • 7 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 5
  • 7 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Херард 9 (4) 0.53
2. Алькасер Пако 5 (1) 0.29
3. Ниньо Фер 2 0.12
4. Торрес Пау II 2 0.12
5. Тригерос Мануэль 1 0.06
6. Чуквезе Саму 1 0.06
7. Парехо Даниэль 1 0.06
8. Пино Йереми 1 0.06
9. Педраса Альфонсо 0 0
10. Марио Гаспар 0 0
Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моралес Луис 6 0.38
2. Рохер Марти 5 (1) 0.31
3. Мелеро Гонсало 3 0.19
4. Де Фрутос Хорхе 2 0.13
5. Кампанья Хосе 1 (1) 0.06
6. Гомес Даниэль 1 0.06
7. Дуарте Оскар 1 0.06
8. Везу Рубен 1 0.06
9. Леон Серхио 1 0.06
10. Клерк Карлос 0 0
11. Радоя Неманья 0 0
12. Мирамон Хорхе 0 0
13. Барди Энис 0 0

Карточки

Вильярреал
# Игрок      
1. Педраса Альфонсо 5 0
2. Иборра Висенте 4 0
3. Альбиоль Рауль 3 0
4. Тригерос Мануэль 3 0
5. Морено Херард 3 0
6. Пино Йереми 3 0
7. Кубо Такефуса 1 1
8. Парехо Даниэль 2 0
9. Марио Гаспар 2 0
10. Коклен Франсис 2 0
11. Бакка Карлос 1 0
12. Гомес Мойсес 1 0
13. Фойт Хуан 1 0
14. Ниньо Фер 1 0
15. Торрес Пау II 1 0
Леванте
# Игрок      
1. Везу Рубен 4 0
2. Робер Пьер 2 1
3. Клерк Карлос 3 0
4. Постиго Серхио 2 0
5. Гомес Даниэль 2 0
6. Рочина Рубен 2 0
7. Вукчевич Никола 2 0
8. Рохер Марти 2 0
9. Малса Микаэль 2 0
10. Кампанья Хосе 1 0
11. Дуарте Оскар 1 0
12. Сон 1 0
13. Радоя Неманья 1 0
14. Мирамон Хорхе 1 0
15. Антонио Гарсия 1 0
16. Мелеро Гонсало 1 0
17. Барди Энис 1 0
18. Де Фрутос Хорхе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вильярреал 27.27% (6) 18.18% (4) 9.09% (2) 4.55% (1) 31.82% (7) 9.09% (2)
 Леванте 19.05% (4) 19.05% (4) 14.29% (3) 23.81% (5) 4.76% (1) 19.05% (4)

Предыдущие игры

Вильярреал Последние 20 матчей: +11 =8 -1
Севилья 2:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Атлетик Б Осасуна 1:3 Вильярреал Лехона 0:6 Вильярреал
Бетис 1:1 Вильярреал Вильярреал 3:0 Карабах Вильярреал 0:0 Эльче Сивасспор 0:1 Вильярреал Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал Маккаби Тель-Авив 1:1 Вильярреал Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Хетафе 1:3 Вильярреал Вильярреал 4:0 Маккаби Тель-Авив Вильярреал 2:0 Вальядолид Карабах 1:3 Вильярреал Кадис 0:0 Вильярреал Вильярреал 5:3 Сивасспор Вильярреал 2:1 Валенсия Вильярреал 2:0 Ориуэла Атлетико М 0:0 Вильярреал
Леванте Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Леванте 4:3 Бетис Уэска 1:1 Леванте Леванте 2:1 Реал Сосьедад Racing Murcia 0:5 Леванте
Барселона 1:0 Леванте Леванте 3:0 Хетафе Вальядолид 1:1 Леванте Леванте 1:1 Эльче Леванте 1:1 Алавес Гранада 1:1 Леванте Леванте 1:1 Сельта Атлетик Б 2:0 Леванте Леванте 0:2 Реал Мадрид Севилья 1:0 Леванте Осасуна 1:3 Леванте Севилья 3:2 Леванте Валенсия 4:2 Леванте Леванте 1:0 Кастельон Вильярреал 1:2 Леванте Леванте 2:1 Картахена

Последние игры между собой

Вильярреал: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Леванте: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Вильярреал 1:2 Леванте Товарищеские матчи Вильярреал 2:1 Леванте Ла Лига Вильярреал 1:1 Леванте Товарищеские матчи Леванте 2:1 Вильярреал Ла Лига
Вильярреал 2:1 Леванте Товарищеские матчи Леванте 0:2 Вильярреал Примера Вильярреал 1:1 Леванте Примера Вильярреал 2:1 Леванте Примера Леванте 1:0 Вильярреал Примера Вильярреал 3:1 Леванте Товарищеские матчи Вильярреал 3:0 Леванте Примера Леванте 1:0 Вильярреал Примера Леванте 0:2 Вильярреал Товарищеские матчи Вильярреал 1:0 Леванте Примера Леванте 0:2 Вильярреал Примера Вильярреал 1:0 Леванте Примера Леванте 0:3 Вильярреал Примера Вильярреал 2:1 Леванте Международные матчи (клубы) Леванте 1:0 Вильярреал Примера Вильярреал 0:3 Леванте Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 14 11 2 1 27 - 5 35
2. Реал Мадрид Заявка 16 10 3 3 28 - 15 33
3. Реал Сосьедад Заявка 17 8 5 4 26 - 12 29
4. Вильярреал Заявка 17 7 8 2 22 - 17 29
5. Севилья 0:0 Заявка 15 8 3 4 17 - 10 27
6. Барселона Заявка 15 7 4 4 29 - 15 25
7. Гранада Заявка 15 7 3 5 19 - 23 24
8. Сельта Заявка 16 6 5 5 22 - 22 23
9. Бетис 0:0 Заявка 17 6 2 9 19 - 30 20
10. Кадис Заявка 16 5 4 7 11 - 20 19
11. Атлетик Б Заявка 16 5 3 8 18 - 19 18
12. Леванте Заявка 16 4 6 6 21 - 23 18
13. Алавес Заявка 16 4 6 6 14 - 18 18
14. Хетафе Заявка 15 4 5 6 12 - 16 17
15. Эльче Заявка 14 3 7 4 13 - 17 16
16. Эйбар Заявка 16 3 7 6 12 - 16 16
17. Валенсия Заявка 16 3 6 7 22 - 24 15
18. Вальядолид Заявка 16 3 6 7 15 - 24 15
19. Осасуна Заявка 15 3 4 8 14 - 24 13
20. Уэска Заявка 16 1 9 6 14 - 25 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 8 7 1 0 19 - 2 22
2. Вильярреал Заявка 9 5 4 0 14 - 7 19
3. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
4. Гранада Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
5. Реал Мадрид Заявка 7 5 0 2 13 - 5 15
6. Сельта Заявка 8 5 0 3 14 - 12 15
7. Севилья 0:0 Заявка 7 4 1 2 9 - 5 13
8. Атлетик Б Заявка 7 4 0 3 10 - 5 12
9. Леванте Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
10. Реал Сосьедад Заявка 8 3 3 2 11 - 6 12
11. Хетафе Заявка 8 3 2 3 8 - 7 11
12. Бетис 0:0 Заявка 8 3 2 3 9 - 10 11
13. Алавес Заявка 8 2 4 2 6 - 7 10
14. Валенсия Заявка 8 2 3 3 13 - 12 9
15. Вальядолид Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
16. Осасуна Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
17. Эльче Заявка 8 1 5 2 7 - 10 8
18. Уэска Заявка 7 1 4 2 5 - 7 7
19. Кадис Заявка 8 1 3 4 4 - 10 6
20. Эйбар Заявка 8 0 4 4 2 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 5 3 1 15 - 10 18
2. Реал Сосьедад Заявка 9 5 2 2 15 - 6 17
3. Севилья 0:0 Заявка 8 4 2 2 8 - 5 14
4. Атлетико М Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
5. Кадис Заявка 8 4 1 3 7 - 10 13
6. Эйбар Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
7. Вильярреал Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
8. Бетис 0:0 Заявка 9 3 0 6 10 - 20 9
9. Эльче Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Алавес Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
11. Сельта Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
12. Барселона Заявка 6 2 1 3 8 - 5 7
13. Гранада Заявка 7 2 1 4 5 - 14 7
14. Хетафе Заявка 7 1 3 3 4 - 9 6
15. Валенсия Заявка 8 1 3 4 9 - 12 6
16. Вальядолид Заявка 8 1 3 4 6 - 11 6
17. Леванте Заявка 9 1 3 5 9 - 14 6
18. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
19. Осасуна Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
20. Уэска Заявка 9 0 5 4 9 - 18 5
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Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Вильярреал 89.7% (130)
X 9% (13)
Леванте 1.4% (2)
Все прогнозы
1.76 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.13 18.00 48.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.53 4.45 6.25
Бонус: 5 000 ₽ 1.13 19.00 31.00
  1.24 5.76 19.06

Самый высокий коэффициент на матч «Вильярреал» – «Леванте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вильярреал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Леванте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вильярреал» – «Леванте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.50 1.01 11.25 1.01 4.60 1.18 3.76 1.27 2.38 1.65 1.83 1.97 1.52 2.46 1.26 3.54 1.18 4.15 1.06 6.95
17.00 1.01 11.50 1.02 7.20 1.09 5.55 1.14 3.25 1.33 2.12 1.77 2.22 1.65 1.90 1.90 1.08 4.75 1.06 5.55 1.02 13.00 1.06 7.80 1.01 13.50
5.60 1.17 3.88 1.29 2.48 1.59 2.00 1.90 1.73 2.21 1.46 2.87 1.60 2.46 1.63 2.39 1.37 3.27 1.12 7.19 1.15 6.15
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.30 1.33 2.36 1.59 1.59 2.36 1.22 4.25 1.15 5.45
2.45 1.55 1.57 2.40 1.28 3.60 1.08 7.77 1.05 9.50
3.48 1.33 2.88 1.44 2.27 1.68 1.76 2.14 1.36 3.28 1.20 4.89 1.35 3.36 1.24 4.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.90 1.18 3.45 1.31 1.95 1.85 1.46 2.72 1.29 3.60
3.45 1.28 1.97 1.82 1.48 2.70 1.30 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.50 1.53
Букмекер Да Нет
6.50 1.11
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Где смотреть матч Вильярреал 2:1 Леванте онлайн

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Прогнозы на матч Вильярреал 2:1 Леванте

Исход игры
Вильярреал
89.7% (130)
Ничья
9% (13)
Леванте
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
56.34% (80)
Меньше
43.66% (62)
Обе команды забьют
Да
64.79% (92)
Нет
35.21% (50)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
49.7% (72)
1:0 Вильярреал
22.1% (32)
2:0 Вильярреал
11% (16)
1:1 Ничья
8.3% (12)
3:1 Вильярреал
2.8% (4)
4:1 Вильярреал
1.4% (2)
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