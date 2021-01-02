  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Бетис
0:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Севилья
0'
20' Желтая карточка
Миранда Хуан
24'
25
Браво
Клаудио
22
Эмерсон
Жуниор
23
Манди
Аисса
6
Виктор
Руис
33
Миранда
Хуан
21
Гидо
Родригес
10
Каналес
Серхио
20
Лаинес
Диего
8
Фекир
Набиль
24
Руибаль
Айтор
16
Морон
Лоренцо
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
19
Акунья
Маркос
8
Хордан
Хоан
6
Гудель
Неманья
21
Торрес
Оливер
7
Сусо
Хесус
9
Де
Йонг
Люк
5
Окампос
Лукас
Бетис
4-2-3-1
Севилья
4-3-3

Ход матча

20'
Миранда Хуан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тельо Кристиан 4 0.24
2. Каналес Серхио 3 (1) 0.18
3. Манди Аисса 2 0.12
4. Карвалью Вилльям 2 0.12
5. Санабрия Антонио 2 0.12
6. Руибаль Айтор 1 0.06
7. Миранда Хуан 1 0.06
8. Фекир Набиль 1 (1) 0.06
9. Гидо Родригес 1 0.06
10. Иглесиас Борха 1 0.06
11. Морон Лоренцо 1 0.06
12. Хоакин Санчес 0 0
13. Морено Алекс 0 0
14. Лаинес Диего 0 0
Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эн-Несири Юссеф 5 0.33
2. Окампос Лукас 3 (3) 0.2
3. Мунир Эль-Хаддади 2 0.13
4. Де Йонг Люк 2 0.13
5. Ракитич Иван 1 0.07
6. Эскудеро Серхио 1 0.07
7. Сусо Хесус 1 0.07
8. Кунде Жюль 1 0.07
9. Навас Хесус 0 0
10. Хордан Хоан 0 0
11. Фернандо Режес 0 0

Карточки

Бетис
# Игрок      
1. Манди Аисса 4 2
2. Эмерсон Жуниор 5 1
3. Гидо Родригес 5 0
4. Фекир Набиль 4 0
5. Бартра Марк 3 0
6. Каналес Серхио 2 0
7. Морено Алекс 2 0
8. Санабрия Антонио 2 0
9. Иглесиас Борха 2 0
10. Акуоку Поль 2 0
11. Монтойя Мартин 0 1
12. Сидней 1 0
13. Виктор Руис 1 0
14. Карвалью Вилльям 1 0
15. Морон Лоренцо 1 0
Севилья
# Игрок      
1. Фернандо Режес 5 0
2. Хордан Хоан 3 1
3. Гудель Неманья 4 0
4. Навас Хесус 3 0
5. Карлос Диего Сантос 3 0
6. Ракитич Иван 2 0
7. Де Йонг Люк 2 0
8. Окампос Лукас 2 0
9. Кунде Жюль 2 0
10. Эскудеро Серхио 1 0
11. Васкес Франко 1 0
12. Акунья Маркос 1 0
13. Рекик Карим 1 0
14. Торрес Оливер 1 0
15. Сусо Хесус 1 0
16. Видаль Алеш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бетис 15.79% (3) 15.79% (3) 15.79% (3) 10.53% (2) 15.79% (3) 26.32% (5)
 Севилья 25% (4) 0 12.5% (2) 12.5% (2) 6.25% (1) 43.75% (7)

Предыдущие игры

Бетис Последние 20 матчей: +10 =1 -9
Леванте 4:3 Бетис Бетис 1:0 Кадис Гранада 2:0 Бетис УКАМ Мурсия 0:2 Бетис
Бетис 1:1 Вильярреал Осасуна 0:2 Бетис Бетис 0:2 Эйбар Атлетик Б 4:0 Бетис Барселона 5:2 Бетис Бетис 3:1 Эльче Атлетико М 2:0 Бетис Бетис 0:3 Реал Сосьедад Валенсия 0:2 Бетис Хетафе 3:0 Бетис Бетис 2:3 Реал Мадрид Бетис 2:0 Вальядолид Алавес 0:1 Бетис Бетис 3:2 Гранада Альмерия 0:2 Бетис Бетис 1:0 Кадис
Севилья Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Севилья 2:0 Вильярреал Валенсия 0:1 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Сьюдад-де-Лусена 0:3 Севилья
Хетафе 0:1 Севилья Ренн 1:3 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Севилья 0:4 Челси Уэска 0:1 Севилья Краснодар 1:2 Севилья Севилья 4:2 Сельта Севилья 1:0 Осасуна Севилья 3:2 Краснодар Атлетик Б 2:1 Севилья Севилья 1:0 Ренн Севилья 0:1 Эйбар Челси 0:0 Севилья Гранада 1:0 Севилья Барселона 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леванте

Последние игры между собой

Бетис: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Севилья: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Севилья 2:0 Бетис Ла Лига Бетис 1:2 Севилья Ла Лига Севилья 3:2 Бетис Примера Бетис 1:0 Севилья Примера
Бетис 2:2 Севилья Примера Севилья 3:5 Бетис Примера Бетис 1:2 Севилья Примера Севилья 1:0 Бетис Примера Севилья 2:0 Бетис Примера Севилья 4:0 Бетис Кубок Короля Бетис 0:2 Севилья Кубок Короля Бетис 0:0 Севилья Примера Бетис 0:2 Севилья Примера Бетис 0:2 Севилья Лига Европы Севилья 0:2 Бетис Лига Европы Севилья 4:0 Бетис Примера Бетис 3:3 Севилья Примера Севилья 5:1 Бетис Примера Севилья 1:2 Бетис Примера Бетис 1:1 Севилья Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 14 11 2 1 27 - 5 35
2. Реал Мадрид Заявка 16 10 3 3 28 - 15 33
3. Реал Сосьедад Заявка 17 8 5 4 26 - 12 29
4. Вильярреал Заявка 17 7 8 2 22 - 17 29
5. Севилья 0:0 Заявка 15 8 3 4 17 - 10 27
6. Барселона Заявка 15 7 4 4 29 - 15 25
7. Гранада Заявка 15 7 3 5 19 - 23 24
8. Сельта Заявка 16 6 5 5 22 - 22 23
9. Бетис 0:0 Заявка 17 6 2 9 19 - 30 20
10. Кадис Заявка 16 5 4 7 11 - 20 19
11. Атлетик Б Заявка 16 5 3 8 18 - 19 18
12. Леванте Заявка 16 4 6 6 21 - 23 18
13. Алавес Заявка 16 4 6 6 14 - 18 18
14. Хетафе Заявка 15 4 5 6 12 - 16 17
15. Эльче Заявка 14 3 7 4 13 - 17 16
16. Эйбар Заявка 16 3 7 6 12 - 16 16
17. Валенсия Заявка 16 3 6 7 22 - 24 15
18. Вальядолид Заявка 16 3 6 7 15 - 24 15
19. Осасуна Заявка 15 3 4 8 14 - 24 13
20. Уэска Заявка 16 1 9 6 14 - 25 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 8 7 1 0 19 - 2 22
2. Вильярреал Заявка 9 5 4 0 14 - 7 19
3. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
4. Гранада Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
5. Реал Мадрид Заявка 7 5 0 2 13 - 5 15
6. Сельта Заявка 8 5 0 3 14 - 12 15
7. Севилья 0:0 Заявка 7 4 1 2 9 - 5 13
8. Атлетик Б Заявка 7 4 0 3 10 - 5 12
9. Леванте Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
10. Реал Сосьедад Заявка 8 3 3 2 11 - 6 12
11. Хетафе Заявка 8 3 2 3 8 - 7 11
12. Бетис 0:0 Заявка 8 3 2 3 9 - 10 11
13. Алавес Заявка 8 2 4 2 6 - 7 10
14. Валенсия Заявка 8 2 3 3 13 - 12 9
15. Вальядолид Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
16. Осасуна Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
17. Эльче Заявка 8 1 5 2 7 - 10 8
18. Уэска Заявка 7 1 4 2 5 - 7 7
19. Кадис Заявка 8 1 3 4 4 - 10 6
20. Эйбар Заявка 8 0 4 4 2 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 5 3 1 15 - 10 18
2. Реал Сосьедад Заявка 9 5 2 2 15 - 6 17
3. Севилья 0:0 Заявка 8 4 2 2 8 - 5 14
4. Атлетико М Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
5. Кадис Заявка 8 4 1 3 7 - 10 13
6. Эйбар Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
7. Вильярреал Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
8. Бетис 0:0 Заявка 9 3 0 6 10 - 20 9
9. Эльче Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Алавес Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
11. Сельта Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
12. Барселона Заявка 6 2 1 3 8 - 5 7
13. Гранада Заявка 7 2 1 4 5 - 14 7
14. Хетафе Заявка 7 1 3 3 4 - 9 6
15. Валенсия Заявка 8 1 3 4 9 - 12 6
16. Вальядолид Заявка 8 1 3 4 6 - 11 6
17. Леванте Заявка 9 1 3 5 9 - 14 6
18. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
19. Осасуна Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
20. Уэска Заявка 9 0 5 4 9 - 18 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • 29'
    А у гостей никак не найдется шанса на то, чтобы приблизиться к воротам Браво, тот весь первый тайм скучает.
  • 28'
    Очередной выстрел в сторону гостевых ворот. Гидо Родригес пробил с 23 метров, только вот мяч летит на пустые трибуны.
  • Фол, нарушение
    27'
    Атака "Севильи" захлёбывается из-за нарушения со стороны Оливера Торреса.
  • Фол, нарушение
    26'
    Руибаль ударил Окампоса в центре поля. Аргентинец с трудом поднимается с газона.
  • Опасный момент
    25'
    Лаинес перевел мяч в центр штрафной на Фекира, который сделал шаг и пробил в угол, но мяч проходит рядом со штангой. Повезло "Севилье".
  • 24'
    "Бетис" продолжает владеть территориальным преимуществом, но не всегда получается воспользоваться связями внутри команды.
  • 23'
    В основном команды борются в центре поля, не продвигаясь к воротам и совершая взаимные потери. 
  • 22'
    Сусо ошибается в завершающей стадии атаки и, подняв руку, извиняется перед партнерами по команде.
  • Желтая карточка
    21'
    Миранда удостоился карточки жёлтого цвета за такой приём.
  • Фол, нарушение
    21'
    Де Йонга с нарушением правил останавливают на правом фланге. Миранда сыграл грубо.
  • Офсайд
    20'
    В офсайд забрался Сусо, боковой арбитр поднимает флажок.
  • 19'
    Перевели гости игру на чужую половину поля, но пока без острых моментов.
  • 18'
    Первый удар в сторону ворот мы увидели, это Каналес обострял, до цели было около 27 метров, мяч летит мимо.
  • 17'
    Наконец-то "Севилья" пытается разыгрывать какие-то комбинации на территории противника, и несколько передач даже прошли, но не заброс в штрафную.
  • Фол, нарушение
    16'
    А сейчас Морон нарушает правила у штрафной "Севильи".
  • 16'
    Игроки "Бетиса" временами, не видя шанса перейти в наступление, просто перепасовываются на своей половине поля.
  • Фол, нарушение
    15'
    Фолят в атаке гости. Судья всё видит сегодня.
  • 14'
    Не проснулись пока команды, действуют они достаточно невзрачно. "Бетис" держит мяч, но далеко заходить стесняется.
  • 13'
    Лаинес навесил в штрафную, но там Хордан всех опередил, который грудью скинул мяч Буну.
  • Фол, нарушение
    12'
    Очень много стыков, борьба на каждом участке поля. Сусо получает по ногам в центральном круге.
  • 11'
    Без опасных моментов проходит у нас игра. Команды продолжают осторожничать и присматриваться друг к другу.
  • 10'
    Лопетеги периодически выходит к бровке, чтобы что-то посоветовать своим игрокам.
  • 9'
    Каналес с левого края навешивает, но слишком сильно, мяч улетел за ворота.
  • 8'
    Жестко борются соперники в центре поля, не давая пространства для разбега.
  • Судья
    7'
    Стычка игроков в середине поля. Диего Карлос упал, после чего повздорил с Фекиром. Арбитр встречи провёл разговор с игроками. Севильское дерби всё-таки, здесь будет нервно, не хватает только болельщиков.
  • Фол, нарушение
    6'
    Виктор Руис с нарушением правил отобрал мяч у Де Йонга. Судья всё видел.
  • 6'
    Мелких нарушений правил достаточно много, нервная обстановка. 
  • Фол, нарушение
    5'
    А сейчас Гудель нарушает правила на половине поля "Бетиса".
  • Фол, нарушение
    5'
    Окампос получает по ногам у центральной линии поля. Гидо Родригес был не прав.
  • 4'
    Игра сейчас по большей части сконцентрировалась между центральным кругом и линией штрафной хозяев.
  • 3'
    Де Йонг разбежался по левому краю поля, но упустил мяч за боковую линию.
  • 2'
    Игроки гостей отвели игру со своей половины поля и при случае показывают свою способность вести игру на чужой.
  • Фол, нарушение
    1'
    Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Карлоса дель Серро Гранде. Фиксирует он первое нарушение правил в матче. Фолят гости в середине поля.
  • 1'
    "Бетис" проводит матч в комплекте формы бело-зелёного цвета, в красной футболисты "Севильи". 
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали подопечные Пеллегрини.
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.70 3.40 2.05
Бонус: 5 000 ₽ 3.80 3.62 1.95
Бонус: 5 000 ₽ 4.10 3.15 1.95
  3.82 2.97 2.27

Самый высокий коэффициент на матч «Бетис» – «Севилья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бетис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Севилья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бетис» – «Севилья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.40 1.02 8.20 1.05 2.94 1.38 2.28 1.63 1.73 2.23 1.40 2.95 1.23 3.98 1.09 6.30 1.06 6.85
6.50 1.11 4.75 1.18 2.33 1.60 1.75 2.05 2.06 1.93 1.44 2.75 1.18 4.75 1.13 5.80 1.08 6.10 1.09 6.70 1.02 12.00 1.01 14.00 0.00 20.00
6.26 1.14 2.83 1.46 2.23 1.70 1.93 1.95 1.61 2.40 1.45 2.84 1.36 3.28 1.55 2.58 1.27 4.04 1.11 7.77
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.39 1.91 1.89 1.36 3.15 1.11 7.00 1.08 8.00
1.97 1.82 1.30 3.50 1.16 5.10 1.10 7.50
1.67 2.29 1.40 3.07 1.64 2.34 1.41 3.01 1.39 3.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.38 1.32 2.43 1.56 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.40
3.35 1.31 2.33 1.60 1.55 2.45 1.22 3.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.35 1.58
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
Где смотреть матч Бетис 0:0 Севилья онлайн

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Прогнозы на матч Бетис 0:0 Севилья

Исход игры
Бетис
4.7% (7)
Ничья
20.3% (30)
Севилья
75% (111)
Тотал 2.5
Больше
47.22% (68)
Меньше
52.78% (76)
Обе команды забьют
Да
64.58% (93)
Нет
35.42% (51)
Популярный счёт
1:2 Севилья
37.8% (56)
0:1 Севилья
25.7% (38)
1:1 Ничья
16.9% (25)
1:3 Севилья
4.7% (7)
0:2 Севилья
4.7% (7)
1:0 Бетис
2% (3)
2:1 Бетис
2% (3)
0:0 Ничья
2% (3)
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