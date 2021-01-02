Лаинес перевел мяч в центр штрафной на Фекира, который сделал шаг и пробил в угол, но мяч проходит рядом со штангой. Повезло "Севилье".

Руибаль ударил Окампоса в центре поля. Аргентинец с трудом поднимается с газона.

Очередной выстрел в сторону гостевых ворот. Гидо Родригес пробил с 23 метров, только вот мяч летит на пустые трибуны.

А у гостей никак не найдется шанса на то, чтобы приблизиться к воротам Браво, тот весь первый тайм скучает.

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24' "Бетис" продолжает владеть территориальным преимуществом, но не всегда получается воспользоваться связями внутри команды.

23' В основном команды борются в центре поля, не продвигаясь к воротам и совершая взаимные потери.

22' Сусо ошибается в завершающей стадии атаки и, подняв руку, извиняется перед партнерами по команде.

21' Миранда удостоился карточки жёлтого цвета за такой приём.

21' Де Йонга с нарушением правил останавливают на правом фланге. Миранда сыграл грубо.

20' В офсайд забрался Сусо, боковой арбитр поднимает флажок.

19' Перевели гости игру на чужую половину поля, но пока без острых моментов.

18' Первый удар в сторону ворот мы увидели, это Каналес обострял, до цели было около 27 метров, мяч летит мимо.

17' Наконец-то "Севилья" пытается разыгрывать какие-то комбинации на территории противника, и несколько передач даже прошли, но не заброс в штрафную.

16' А сейчас Морон нарушает правила у штрафной "Севильи".

16' Игроки "Бетиса" временами, не видя шанса перейти в наступление, просто перепасовываются на своей половине поля.

15' Фолят в атаке гости. Судья всё видит сегодня.

14' Не проснулись пока команды, действуют они достаточно невзрачно. "Бетис" держит мяч, но далеко заходить стесняется.

13' Лаинес навесил в штрафную, но там Хордан всех опередил, который грудью скинул мяч Буну.

12' Очень много стыков, борьба на каждом участке поля. Сусо получает по ногам в центральном круге.

11' Без опасных моментов проходит у нас игра. Команды продолжают осторожничать и присматриваться друг к другу.

10' Лопетеги периодически выходит к бровке, чтобы что-то посоветовать своим игрокам.

9' Каналес с левого края навешивает, но слишком сильно, мяч улетел за ворота.

8' Жестко борются соперники в центре поля, не давая пространства для разбега.

7' Стычка игроков в середине поля. Диего Карлос упал, после чего повздорил с Фекиром. Арбитр встречи провёл разговор с игроками. Севильское дерби всё-таки, здесь будет нервно, не хватает только болельщиков.

6' Виктор Руис с нарушением правил отобрал мяч у Де Йонга. Судья всё видел.

6' Мелких нарушений правил достаточно много, нервная обстановка.

5' А сейчас Гудель нарушает правила на половине поля "Бетиса".

5' Окампос получает по ногам у центральной линии поля. Гидо Родригес был не прав.

4' Игра сейчас по большей части сконцентрировалась между центральным кругом и линией штрафной хозяев.

3' Де Йонг разбежался по левому краю поля, но упустил мяч за боковую линию.

2' Игроки гостей отвели игру со своей половины поля и при случае показывают свою способность вести игру на чужой.

1' Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Карлоса дель Серро Гранде. Фиксирует он первое нарушение правил в матче. Фолят гости в середине поля.

1' "Бетис" проводит матч в комплекте формы бело-зелёного цвета, в красной футболисты "Севильи".