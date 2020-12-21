Бетис
Позже
Стадион: Бенито Вильямарин
Севилья
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тельо Кристиан
|4
|0.25
|2.
|Каналес Серхио
|3 (1)
|0.19
|3.
|Манди Аисса
|2
|0.13
|4.
|Карвалью Вилльям
|2
|0.13
|5.
|Санабрия Антонио
|2
|0.13
|6.
|Руибаль Айтор
|1
|0.06
|7.
|Миранда Хуан
|1
|0.06
|8.
|Фекир Набиль
|1 (1)
|0.06
|9.
|Гидо Родригес
|1
|0.06
|10.
|Иглесиас Борха
|1
|0.06
|11.
|Морон Лоренцо
|1
|0.06
|12.
|Хоакин Санчес
|0
|0
|13.
|Морено Алекс
|0
|0
|14.
|Лаинес Диего
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эн-Несири Юссеф
|5
|0.36
|2.
|Окампос Лукас
|3 (3)
|0.21
|3.
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0.14
|4.
|Де Йонг Люк
|2
|0.14
|5.
|Ракитич Иван
|1
|0.07
|6.
|Эскудеро Серхио
|1
|0.07
|7.
|Сусо Хесус
|1
|0.07
|8.
|Кунде Жюль
|1
|0.07
|9.
|Навас Хесус
|0
|0
|10.
|Хордан Хоан
|0
|0
|11.
|Фернандо Режес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Манди Аисса
|4
|2
|2.
|Эмерсон Жуниор
|5
|1
|3.
|Гидо Родригес
|5
|0
|4.
|Фекир Набиль
|4
|0
|5.
|Бартра Марк
|3
|0
|6.
|Каналес Серхио
|2
|0
|7.
|Морено Алекс
|2
|0
|8.
|Санабрия Антонио
|2
|0
|9.
|Иглесиас Борха
|2
|0
|10.
|Акуоку Поль
|2
|0
|11.
|Монтойя Мартин
|0
|1
|12.
|Сидней
|1
|0
|13.
|Виктор Руис
|1
|0
|14.
|Карвалью Вилльям
|1
|0
|15.
|Морон Лоренцо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фернандо Режес
|5
|0
|2.
|Хордан Хоан
|3
|1
|3.
|Гудель Неманья
|4
|0
|4.
|Навас Хесус
|3
|0
|5.
|Карлос Диего Сантос
|3
|0
|6.
|Ракитич Иван
|2
|0
|7.
|Де Йонг Люк
|2
|0
|8.
|Окампос Лукас
|2
|0
|9.
|Кунде Жюль
|2
|0
|10.
|Эскудеро Серхио
|1
|0
|11.
|Васкес Франко
|1
|0
|12.
|Акунья Маркос
|1
|0
|13.
|Рекик Карим
|1
|0
|14.
|Торрес Оливер
|1
|0
|15.
|Сусо Хесус
|1
|0
|16.
|Видаль Алеш
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бетис
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|26.32% (5)
|Севилья
|25% (4)
|0
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|43.75% (7)
Предыдущие игры
Бетис Последние 20 матчей: +10 =1 -9Леванте 4:3 Бетис Бетис 1:0 Кадис Гранада 2:0 Бетис УКАМ Мурсия 0:2 Бетис
Бетис 1:1 Вильярреал Осасуна 0:2 Бетис Бетис 0:2 Эйбар Атлетик Б 4:0 Бетис Барселона 5:2 Бетис Бетис 3:1 Эльче Атлетико М 2:0 Бетис Бетис 0:3 Реал Сосьедад Валенсия 0:2 Бетис Хетафе 3:0 Бетис Бетис 2:3 Реал Мадрид Бетис 2:0 Вальядолид Алавес 0:1 Бетис Бетис 3:2 Гранада Альмерия 0:2 Бетис Бетис 1:0 Кадис
Севилья Последние 20 матчей: +12 =3 -5Севилья 2:0 Вильярреал Валенсия 0:1 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Сьюдад-де-Лусена 0:3 Севилья
Хетафе 0:1 Севилья Ренн 1:3 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Севилья 0:4 Челси Уэска 0:1 Севилья Краснодар 1:2 Севилья Севилья 4:2 Сельта Севилья 1:0 Осасуна Севилья 3:2 Краснодар Атлетик Б 2:1 Севилья Севилья 1:0 Ренн Севилья 0:1 Эйбар Челси 0:0 Севилья Гранада 1:0 Севилья Барселона 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леванте
Последние игры между собой
Бетис: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Севилья: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Бетис 2:2 Севилья Примера Севилья 3:5 Бетис Примера Бетис 1:2 Севилья Примера Севилья 1:0 Бетис Примера Севилья 2:0 Бетис Примера Севилья 4:0 Бетис Кубок Короля Бетис 0:2 Севилья Кубок Короля Бетис 0:0 Севилья Примера Бетис 0:2 Севилья Примера Бетис 0:2 Севилья Лига Европы Севилья 0:2 Бетис Лига Европы Севилья 4:0 Бетис Примера Бетис 3:3 Севилья Примера Севилья 5:1 Бетис Примера Севилья 1:2 Бетис Примера Бетис 1:1 Севилья Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|27 - 5
|35
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|28 - 15
|33
|3.
|Севилья
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|17 - 10
|26
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|25 - 12
|26
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|20 - 16
|26
|6.
|Барселона
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|29 - 15
|25
|7.
|Гранада
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 23
|24
|8.
|Сельта
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 22
|23
|9.
|Бетис
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|19 - 30
|19
|10.
|Кадис
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|11 - 20
|19
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 18
|18
|12.
|Леванте
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|20 - 21
|18
|13.
|Алавес
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|13 - 17
|17
|14.
|Хетафе
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|12 - 16
|17
|15.
|Эльче
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|13 - 17
|16
|16.
|Эйбар
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|12 - 16
|16
|17.
|Валенсия
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|22 - 24
|15
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 24
|15
|19.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|13 - 23
|12
|20.
|Уэска
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|14 - 25
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 2
|22
|2.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 10
|18
|3.
|Гранада
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 9
|17
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 6
|16
|5.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 5
|15
|6.
|Сельта
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|14 - 12
|15
|7.
|Севилья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 4
|12
|9.
|Леванте
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 6
|12
|11.
|Хетафе
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|12.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|13.
|Алавес
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|14.
|Валенсия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 12
|9
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|16.
|Эльче
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|7 - 10
|8
|17.
|Осасуна
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|18.
|Уэска
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|19.
|Кадис
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 10
|6
|20.
|Эйбар
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|2 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 10
|18
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 6
|14
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|4.
|Севилья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 5
|13
|5.
|Кадис
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|7 - 10
|13
|6.
|Эйбар
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|8.
|Бетис
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|10 - 20
|9
|9.
|Эльче
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Сельта
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|11.
|Барселона
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 5
|7
|12.
|Алавес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|13.
|Гранада
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 14
|7
|14.
|Хетафе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 9
|6
|15.
|Валенсия
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 12
|6
|16.
|Леванте
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|19.
|Осасуна
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|20.
|Уэска
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|9 - 18
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Бетис» – «Севилья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бетис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Севилья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бетис» – «Севилья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Бетис - Севилья
Исход игры
Бетис
6.3% (4)
Ничья
18.8% (12)
Севилья
75% (48)
Тотал 2.5
Больше
55.74% (34)
Меньше
44.26% (27)
Обе команды забьют
Да
72.13% (44)
Нет
27.87% (17)
Популярный счёт
1:2 Севилья
48.4% (31)
0:1 Севилья
18.8% (12)
1:1 Ничья
15.6% (10)
2:1 Бетис
3.1% (2)
0:0 Ничья
3.1% (2)
0:2 Севилья
3.1% (2)
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