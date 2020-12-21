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Бетис
 
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Стадион:
Севилья

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тельо Кристиан 4 0.25
2. Каналес Серхио 3 (1) 0.19
3. Манди Аисса 2 0.13
4. Карвалью Вилльям 2 0.13
5. Санабрия Антонио 2 0.13
6. Руибаль Айтор 1 0.06
7. Миранда Хуан 1 0.06
8. Фекир Набиль 1 (1) 0.06
9. Гидо Родригес 1 0.06
10. Иглесиас Борха 1 0.06
11. Морон Лоренцо 1 0.06
12. Хоакин Санчес 0 0
13. Морено Алекс 0 0
14. Лаинес Диего 0 0
Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эн-Несири Юссеф 5 0.36
2. Окампос Лукас 3 (3) 0.21
3. Мунир Эль-Хаддади 2 0.14
4. Де Йонг Люк 2 0.14
5. Ракитич Иван 1 0.07
6. Эскудеро Серхио 1 0.07
7. Сусо Хесус 1 0.07
8. Кунде Жюль 1 0.07
9. Навас Хесус 0 0
10. Хордан Хоан 0 0
11. Фернандо Режес 0 0

Карточки

Бетис
# Игрок      
1. Манди Аисса 4 2
2. Эмерсон Жуниор 5 1
3. Гидо Родригес 5 0
4. Фекир Набиль 4 0
5. Бартра Марк 3 0
6. Каналес Серхио 2 0
7. Морено Алекс 2 0
8. Санабрия Антонио 2 0
9. Иглесиас Борха 2 0
10. Акуоку Поль 2 0
11. Монтойя Мартин 0 1
12. Сидней 1 0
13. Виктор Руис 1 0
14. Карвалью Вилльям 1 0
15. Морон Лоренцо 1 0
Севилья
# Игрок      
1. Фернандо Режес 5 0
2. Хордан Хоан 3 1
3. Гудель Неманья 4 0
4. Навас Хесус 3 0
5. Карлос Диего Сантос 3 0
6. Ракитич Иван 2 0
7. Де Йонг Люк 2 0
8. Окампос Лукас 2 0
9. Кунде Жюль 2 0
10. Эскудеро Серхио 1 0
11. Васкес Франко 1 0
12. Акунья Маркос 1 0
13. Рекик Карим 1 0
14. Торрес Оливер 1 0
15. Сусо Хесус 1 0
16. Видаль Алеш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бетис 15.79% (3) 15.79% (3) 15.79% (3) 10.53% (2) 15.79% (3) 26.32% (5)
 Севилья 25% (4) 0 12.5% (2) 12.5% (2) 6.25% (1) 43.75% (7)

Предыдущие игры

Бетис Последние 20 матчей: +10 =1 -9
Леванте 4:3 Бетис Бетис 1:0 Кадис Гранада 2:0 Бетис УКАМ Мурсия 0:2 Бетис
Бетис 1:1 Вильярреал Осасуна 0:2 Бетис Бетис 0:2 Эйбар Атлетик Б 4:0 Бетис Барселона 5:2 Бетис Бетис 3:1 Эльче Атлетико М 2:0 Бетис Бетис 0:3 Реал Сосьедад Валенсия 0:2 Бетис Хетафе 3:0 Бетис Бетис 2:3 Реал Мадрид Бетис 2:0 Вальядолид Алавес 0:1 Бетис Бетис 3:2 Гранада Альмерия 0:2 Бетис Бетис 1:0 Кадис
Севилья Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Севилья 2:0 Вильярреал Валенсия 0:1 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Сьюдад-де-Лусена 0:3 Севилья
Хетафе 0:1 Севилья Ренн 1:3 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Севилья 0:4 Челси Уэска 0:1 Севилья Краснодар 1:2 Севилья Севилья 4:2 Сельта Севилья 1:0 Осасуна Севилья 3:2 Краснодар Атлетик Б 2:1 Севилья Севилья 1:0 Ренн Севилья 0:1 Эйбар Челси 0:0 Севилья Гранада 1:0 Севилья Барселона 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леванте

Последние игры между собой

Бетис: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Севилья: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Севилья 2:0 Бетис Ла Лига Бетис 1:2 Севилья Ла Лига Севилья 3:2 Бетис Примера Бетис 1:0 Севилья Примера
Бетис 2:2 Севилья Примера Севилья 3:5 Бетис Примера Бетис 1:2 Севилья Примера Севилья 1:0 Бетис Примера Севилья 2:0 Бетис Примера Севилья 4:0 Бетис Кубок Короля Бетис 0:2 Севилья Кубок Короля Бетис 0:0 Севилья Примера Бетис 0:2 Севилья Примера Бетис 0:2 Севилья Лига Европы Севилья 0:2 Бетис Лига Европы Севилья 4:0 Бетис Примера Бетис 3:3 Севилья Примера Севилья 5:1 Бетис Примера Севилья 1:2 Бетис Примера Бетис 1:1 Севилья Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 14 11 2 1 27 - 5 35
2. Реал Мадрид Заявка 16 10 3 3 28 - 15 33
3. Севилья Заявка 14 8 2 4 17 - 10 26
4. Реал Сосьедад Заявка 16 7 5 4 25 - 12 26
5. Вильярреал Заявка 16 6 8 2 20 - 16 26
6. Барселона Заявка 15 7 4 4 29 - 15 25
7. Гранада Заявка 15 7 3 5 19 - 23 24
8. Сельта Заявка 16 6 5 5 22 - 22 23
9. Бетис Заявка 16 6 1 9 19 - 30 19
10. Кадис Заявка 16 5 4 7 11 - 20 19
11. Атлетик Б Заявка 15 5 3 7 18 - 18 18
12. Леванте Заявка 15 4 6 5 20 - 21 18
13. Алавес Заявка 15 4 5 6 13 - 17 17
14. Хетафе Заявка 15 4 5 6 12 - 16 17
15. Эльче Заявка 14 3 7 4 13 - 17 16
16. Эйбар Заявка 16 3 7 6 12 - 16 16
17. Валенсия Заявка 16 3 6 7 22 - 24 15
18. Вальядолид Заявка 16 3 6 7 15 - 24 15
19. Осасуна Заявка 14 3 3 8 13 - 23 12
20. Уэска Заявка 16 1 9 6 14 - 25 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 8 7 1 0 19 - 2 22
2. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
3. Гранада Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
4. Вильярреал Заявка 8 4 4 0 12 - 6 16
5. Реал Мадрид Заявка 7 5 0 2 13 - 5 15
6. Сельта Заявка 8 5 0 3 14 - 12 15
7. Севилья Заявка 7 4 1 2 9 - 5 13
8. Атлетик Б Заявка 6 4 0 2 10 - 4 12
9. Леванте Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
10. Реал Сосьедад Заявка 8 3 3 2 11 - 6 12
11. Хетафе Заявка 8 3 2 3 8 - 7 11
12. Бетис Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
13. Алавес Заявка 8 2 4 2 6 - 7 10
14. Валенсия Заявка 8 2 3 3 13 - 12 9
15. Вальядолид Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
16. Эльче Заявка 8 1 5 2 7 - 10 8
17. Осасуна Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
18. Уэска Заявка 7 1 4 2 5 - 7 7
19. Кадис Заявка 8 1 3 4 4 - 10 6
20. Эйбар Заявка 8 0 4 4 2 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 5 3 1 15 - 10 18
2. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 6 14
3. Атлетико М Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
4. Севилья Заявка 7 4 1 2 8 - 5 13
5. Кадис Заявка 8 4 1 3 7 - 10 13
6. Эйбар Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
7. Вильярреал Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
8. Бетис Заявка 9 3 0 6 10 - 20 9
9. Эльче Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Сельта Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
11. Барселона Заявка 6 2 1 3 8 - 5 7
12. Алавес Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
13. Гранада Заявка 7 2 1 4 5 - 14 7
14. Хетафе Заявка 7 1 3 3 4 - 9 6
15. Валенсия Заявка 8 1 3 4 9 - 12 6
16. Леванте Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
17. Вальядолид Заявка 8 1 3 4 6 - 11 6
18. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
19. Осасуна Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
20. Уэска Заявка 9 0 5 4 9 - 18 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бетис - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 января 2021, осталось 2 дня 15 часов 41 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 64
    Бетис 6.3% (4)
    X 18.8% (12)
    Севилья 75% (48)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бетис
    Ничья
    Севилья
    3.92
    3.60
    2.06
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.80 3.60 1.95
    Бонус: 5 000 ₽ 3.85 3.50 2.06
    Бонус: 5 000 ₽ 3.76 3.50 2.05
      3.92 3.55 2.06

    Самый высокий коэффициент на матч «Бетис» – «Севилья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бетис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Севилья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бетис» – «Севилья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    9.50 1.03 7.00 1.07 3.05 1.38 2.40 1.64 1.97 1.92 1.74 2.20 1.37 3.20 1.25 3.85 1.10 6.90 1.08 7.30 1.02 13.00 1.01 14.00 0.00 20.00
    8.20 1.04 7.00 1.07 3.02 1.36 2.34 1.60 1.75 2.20 1.37 3.10 1.26 3.70 1.08 6.55 1.05 7.00
    3.24 1.38 2.84 1.48 2.42 1.62 1.99 1.92 1.75 2.19 1.57 2.55 1.28 3.96 1.10 8.36
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.72 2.07 1.36 3.20 1.10 7.10
    2.77 1.44 1.81 2.00 1.38 3.04 1.10 6.85 1.07 8.10
    2.79 1.49 2.28 1.69 1.77 2.17 1.49 2.79 1.36 3.40
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.39 1.53 1.59 2.28 1.22 4.00
    3.52 1.30 2.38 1.58 1.57 2.36 1.22 4.25 1.15 5.50

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.89 1.85
    Букмекер Да Нет
    4.90 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.55 1.28
    Где смотреть матч Бетис - Севилья онлайн

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    Прогнозы на матч Бетис - Севилья

    Исход игры
    Бетис
    6.3% (4)
    Ничья
    18.8% (12)
    Севилья
    75% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.74% (34)
    Меньше
    44.26% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    72.13% (44)
    Нет
    27.87% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Севилья
    48.4% (31)
    0:1 Севилья
    18.8% (12)
    1:1 Ничья
    15.6% (10)
    2:1 Бетис
    3.1% (2)
    0:0 Ничья
    3.1% (2)
    0:2 Севилья
    3.1% (2)
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