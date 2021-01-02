  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Хетафе
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Вальядолид
0' 2'
1
Яньес
Рубен
22
Дамиан
Суарес
2
Дьене
Даконам
3
Кабако
Эрик
17
Оливера
Матиас
12
Ньом
Аллан
20
Максимович
Неманья
18
Арамбарри
Мауро
15
Кукурелья
Марк
9
Анхель
Луис
7
Мата
Хайме
1
Масип
Хорди
2
Луис
Перез
6
Бруно
Гонсалес
15
Эль-Ямик
Джавад
22
Начо
Мартинес
17
Роке
Меса
20
Сан
Эметерио
Феде
40
Жота
Серран
8
Перес
Кике
19
Вилья
Тони
9
Вайссман
Шон
Хетафе
4-4-2
Вальядолид
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анхель Луис 4 0.27
2. Эрнандес Хуан 2 0.13
3. Мата Хайме 2 (1) 0.13
4. Кукурелья Марк 1 0.07
5. Дамиан Суарес 1 0.07
6. Максимович Неманья 1 0.07
7. Арамбарри Мауро 1 0.07
8. Ньом Аллан 0 0
Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андре Маркос 3 0.19
2. Вайссман Шон 2 0.13
3. Орельяна Фабиан 2 (2) 0.13
4. Оскар Плано 1 0.06
5. Гвардиола Серхи 1 (1) 0.06
6. Мичел Мигель 1 0.06
7. Жота Серран 1 0.06
8. Бруно Гонсалес 1 0.06
9. Вилья Тони 1 0.06
10. Карнеро Рауль 1 0.06
11. Рубио Вальдо 1 (1) 0.06
12. Эрвиас Пабло 0 0
13. Начо Мартинес 0 0

Карточки

Хетафе
# Игрок      
1. Дамиан Суарес 6 1
2. Дьене Даконам 4 1
3. Ньом Аллан 5 0
4. Мата Хайме 5 0
5. Арамбарри Мауро 5 0
6. Кабако Эрик 5 0
7. Оливера Матиас 5 0
8. Кукурелья Марк 4 0
9. Чема Родригес 2 1
10. Эрнандес Хуан 3 0
11. Анхель Луис 3 0
12. Этчейта Хавьер 2 0
13. Тимор Давид 2 0
14. Унал Энес 2 0
15. Максимович Неманья 2 0
16. Яньес Рубен 1 0
Вальядолид
# Игрок      
1. Бруно Гонсалес 4 0
2. Хоакин Фернандес 4 0
3. Роке Меса 3 0
4. Алькарас Рубен 3 0
5. Сан Эметерио Феде 3 0
6. Начо Мартинес 1 1
7. Санчес Хавьер 2 0
8. Эль-Ямик Джавад 2 0
9. Карнеро Рауль 2 0
10. Орельяна Фабиан 1 0
11. Масип Хорди 1 0
12. Мичел Мигель 1 0
13. Эрвиас Пабло 1 0
14. Жота Серран 1 0
15. Янко Саиди 1 0
16. Вилья Тони 1 0
17. Гвардиола Серхи 1 0
18. Рубио Вальдо 1 0
19. Вайссман Шон 1 0
20. Перес Кике 1 0
21. Андре Маркос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хетафе 16.67% (2) 8.33% (1) 25% (3) 16.67% (2) 8.33% (1) 25% (3)
 Вальядолид 6.67% (1) 6.67% (1) 26.67% (4) 33.33% (5) 6.67% (1) 20% (3)

Предыдущие игры

Хетафе Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 1:1 Сельта Кадис 0:2 Хетафе Анаитасуна 1:2 Хетафе
Хетафе 0:1 Севилья Леванте 3:0 Хетафе Хетафе 1:1 Атлетик Б Эйбар 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Валенсия 2:2 Хетафе Хетафе 0:1 Гранада Хетафе 1:0 Барселона Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Хетафе 3:0 Бетис Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:0 Осасуна Реал Мадрид 6:0 Хетафе Сарагоса 0:2 Хетафе Фуэнлабрада 1:2 Хетафе Интер Милан 2:0 Хетафе
Вальядолид Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Кадис 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:3 Барселона Севилья 1:1 Вальядолид Кантолагуа 0:5 Вальядолид
Вальядолид 3:2 Осасуна Атлетико М 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Леванте Гранада 1:3 Вальядолид Вальядолид 2:1 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:2 Алавес Уэска 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Атлетик Б Вальядолид 1:2 Эйбар Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Сельта Бетис 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Брага 2:2 Вальядолид Спортинг Л 2:1 Вальядолид

Последние игры между собой

Хетафе: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 5
Вальядолид: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 7
Вальядолид 1:1 Хетафе Ла Лига Хетафе 2:0 Вальядолид Ла Лига Вальядолид 2:2 Хетафе Примера Вальядолид 1:1 Хетафе Кубок Короля
Хетафе 1:0 Вальядолид Кубок Короля Хетафе 0:0 Вальядолид Примера Вальядолид 1:0 Хетафе Сегунда Хетафе 3:1 Вальядолид Сегунда Хетафе 0:0 Вальядолид Примера Вальядолид 1:0 Хетафе Примера Вальядолид 2:1 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Вальядолид Примера Вальядолид 0:1 Хетафе Товарищеские матчи Вальядолид 0:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Вальядолид Примера Вальядолид 1:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Вальядолид Примера Вальядолид 0:0 Хетафе Первый дивизион Хетафе 0:3 Вальядолид Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 14 11 2 1 27 - 5 35
2. Реал Мадрид Заявка 16 10 3 3 28 - 15 33
3. Реал Сосьедад Заявка 17 8 5 4 26 - 12 29
4. Вильярреал Заявка 17 7 8 2 22 - 17 29
5. Севилья Заявка 15 8 3 4 18 - 11 27
6. Барселона Заявка 15 7 4 4 29 - 15 25
7. Гранада Заявка 15 7 3 5 19 - 23 24
8. Сельта Заявка 16 6 5 5 22 - 22 23
9. Бетис Заявка 17 6 2 9 20 - 31 20
10. Кадис Заявка 16 5 4 7 11 - 20 19
11. Атлетик Б Заявка 16 5 3 8 18 - 19 18
12. Леванте Заявка 16 4 6 6 21 - 23 18
13. Алавес Заявка 16 4 6 6 14 - 18 18
14. Хетафе Заявка 15 4 5 6 12 - 16 17
15. Эльче Заявка 14 3 7 4 13 - 17 16
16. Эйбар Заявка 16 3 7 6 12 - 16 16
17. Валенсия Заявка 16 3 6 7 22 - 24 15
18. Вальядолид Заявка 16 3 6 7 15 - 24 15
19. Осасуна Заявка 15 3 4 8 14 - 24 13
20. Уэска Заявка 16 1 9 6 14 - 25 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 8 7 1 0 19 - 2 22
2. Вильярреал Заявка 9 5 4 0 14 - 7 19
3. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
4. Гранада Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
5. Реал Мадрид Заявка 7 5 0 2 13 - 5 15
6. Сельта Заявка 8 5 0 3 14 - 12 15
7. Севилья Заявка 7 4 1 2 9 - 5 13
8. Атлетик Б Заявка 7 4 0 3 10 - 5 12
9. Леванте Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
10. Реал Сосьедад Заявка 8 3 3 2 11 - 6 12
11. Хетафе Заявка 8 3 2 3 8 - 7 11
12. Бетис Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
13. Алавес Заявка 8 2 4 2 6 - 7 10
14. Валенсия Заявка 8 2 3 3 13 - 12 9
15. Вальядолид Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
16. Осасуна Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
17. Эльче Заявка 8 1 5 2 7 - 10 8
18. Уэска Заявка 7 1 4 2 5 - 7 7
19. Кадис Заявка 8 1 3 4 4 - 10 6
20. Эйбар Заявка 8 0 4 4 2 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 5 3 1 15 - 10 18
2. Реал Сосьедад Заявка 9 5 2 2 15 - 6 17
3. Севилья Заявка 8 4 2 2 9 - 6 14
4. Атлетико М Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
5. Кадис Заявка 8 4 1 3 7 - 10 13
6. Эйбар Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
7. Вильярреал Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
8. Бетис Заявка 9 3 0 6 10 - 20 9
9. Эльче Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Алавес Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
11. Сельта Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
12. Барселона Заявка 6 2 1 3 8 - 5 7
13. Гранада Заявка 7 2 1 4 5 - 14 7
14. Хетафе Заявка 7 1 3 3 4 - 9 6
15. Валенсия Заявка 8 1 3 4 9 - 12 6
16. Вальядолид Заявка 8 1 3 4 6 - 11 6
17. Леванте Заявка 9 1 3 5 9 - 14 6
18. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
19. Осасуна Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
20. Уэска Заявка 9 0 5 4 9 - 18 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    2'
    Дамиан Суарес наказан за толчок Вилья Тони
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Вальядолид начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Хетафе 85.2% (127)
X 12.8% (19)
Вальядолид 2% (3)
Все прогнозы
1.89 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хетафе
Ничья
Вальядолид
2.05
3.10
5.40
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.05 3.00 4.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.89 2.98 5.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.93 3.00 5.30
  1.98 3.10 5.08

Самый высокий коэффициент на матч «Хетафе» – «Вальядолид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хетафе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вальядолид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хетафе» – «Вальядолид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.50 1.14 4.20 1.23 2.20 1.73 1.62 2.30 1.34 3.14 1.12 5.35 1.09 5.75 1.01 10.50 1.00 11.00
5.30 1.16 4.10 1.23 2.15 1.75 1.93 1.99 1.59 2.45 1.37 3.10 1.13 5.70 1.09 6.30 1.01 12.50 1.01 12.00 0.00 21.00 0.00 19.00 0.00 26.00
5.96 1.16 2.72 1.51 2.15 1.77 1.88 2.03 1.59 2.48 1.46 2.91 1.36 3.32 1.11 7.85
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.12 1.72 1.40 2.95 1.21 4.40 1.04 12.00 1.03 12.75
1.38 3.05 1.20 4.60 1.03 12.00
2.19 1.75 1.80 2.13 1.40 3.18 1.28 4.05
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.59 1.50 1.72 2.12 1.35 3.20 1.09 7.40 1.07 8.60
1.69 2.10 1.32 3.20 1.08 7.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.70 1.44
Букмекер Да Нет
7.60 1.07
Букмекер Да Нет
5.50 1.13
Где смотреть матч Хетафе 0:0 Вальядолид онлайн

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Прогнозы на матч Хетафе 0:0 Вальядолид

Исход игры
Хетафе
85.2% (127)
Ничья
12.8% (19)
Вальядолид
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
31.72% (46)
Меньше
68.28% (99)
Обе команды забьют
Да
43.45% (63)
Нет
56.55% (82)
Популярный счёт
1:0 Хетафе
45% (67)
2:1 Хетафе
26.8% (40)
1:1 Ничья
11.4% (17)
2:0 Хетафе
9.4% (14)
1:2 Вальядолид
2% (3)
3:2 Хетафе
1.3% (2)
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