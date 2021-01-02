Хетафе
0:0
Первый тайм: 2'
Стадион: Колизеум Альфонсо Перес
Вальядолид
12
Ньом
Аллан
17
Роке
Меса
40
Жота
Серран
19
Вилья
Тони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ньом АлланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Роке МесаПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Жота СерранПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Вилья ТониПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Эрвиас ПаблоЗащитник
- Защитник
-
23 Рубио ВальдоПолузащитник
-
21 Мичел МигельПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Оскар ПланоПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Анхель Луис
|4
|0.27
|2.
|Эрнандес Хуан
|2
|0.13
|3.
|Мата Хайме
|2 (1)
|0.13
|4.
|Кукурелья Марк
|1
|0.07
|5.
|Дамиан Суарес
|1
|0.07
|6.
|Максимович Неманья
|1
|0.07
|7.
|Арамбарри Мауро
|1
|0.07
|8.
|Ньом Аллан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андре Маркос
|3
|0.19
|2.
|Вайссман Шон
|2
|0.13
|3.
|Орельяна Фабиан
|2 (2)
|0.13
|4.
|Оскар Плано
|1
|0.06
|5.
|Гвардиола Серхи
|1 (1)
|0.06
|6.
|Мичел Мигель
|1
|0.06
|7.
|Жота Серран
|1
|0.06
|8.
|Бруно Гонсалес
|1
|0.06
|9.
|Вилья Тони
|1
|0.06
|10.
|Карнеро Рауль
|1
|0.06
|11.
|Рубио Вальдо
|1 (1)
|0.06
|12.
|Эрвиас Пабло
|0
|0
|13.
|Начо Мартинес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дамиан Суарес
|6
|1
|2.
|Дьене Даконам
|4
|1
|3.
|Ньом Аллан
|5
|0
|4.
|Мата Хайме
|5
|0
|5.
|Арамбарри Мауро
|5
|0
|6.
|Кабако Эрик
|5
|0
|7.
|Оливера Матиас
|5
|0
|8.
|Кукурелья Марк
|4
|0
|9.
|Чема Родригес
|2
|1
|10.
|Эрнандес Хуан
|3
|0
|11.
|Анхель Луис
|3
|0
|12.
|Этчейта Хавьер
|2
|0
|13.
|Тимор Давид
|2
|0
|14.
|Унал Энес
|2
|0
|15.
|Максимович Неманья
|2
|0
|16.
|Яньес Рубен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бруно Гонсалес
|4
|0
|2.
|Хоакин Фернандес
|4
|0
|3.
|Роке Меса
|3
|0
|4.
|Алькарас Рубен
|3
|0
|5.
|Сан Эметерио Феде
|3
|0
|6.
|Начо Мартинес
|1
|1
|7.
|Санчес Хавьер
|2
|0
|8.
|Эль-Ямик Джавад
|2
|0
|9.
|Карнеро Рауль
|2
|0
|10.
|Орельяна Фабиан
|1
|0
|11.
|Масип Хорди
|1
|0
|12.
|Мичел Мигель
|1
|0
|13.
|Эрвиас Пабло
|1
|0
|14.
|Жота Серран
|1
|0
|15.
|Янко Саиди
|1
|0
|16.
|Вилья Тони
|1
|0
|17.
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|18.
|Рубио Вальдо
|1
|0
|19.
|Вайссман Шон
|1
|0
|20.
|Перес Кике
|1
|0
|21.
|Андре Маркос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хетафе
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|25% (3)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|25% (3)
|Вальядолид
|6.67% (1)
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|33.33% (5)
|6.67% (1)
|20% (3)
Предыдущие игры
Хетафе Последние 20 матчей: +7 =5 -8Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 1:1 Сельта Кадис 0:2 Хетафе Анаитасуна 1:2 Хетафе
Хетафе 0:1 Севилья Леванте 3:0 Хетафе Хетафе 1:1 Атлетик Б Эйбар 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Валенсия 2:2 Хетафе Хетафе 0:1 Гранада Хетафе 1:0 Барселона Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Хетафе 3:0 Бетис Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:0 Осасуна Реал Мадрид 6:0 Хетафе Сарагоса 0:2 Хетафе Фуэнлабрада 1:2 Хетафе Интер Милан 2:0 Хетафе
Вальядолид Последние 20 матчей: +4 =7 -9Кадис 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:3 Барселона Севилья 1:1 Вальядолид Кантолагуа 0:5 Вальядолид
Вальядолид 3:2 Осасуна Атлетико М 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Леванте Гранада 1:3 Вальядолид Вальядолид 2:1 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:2 Алавес Уэска 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Атлетик Б Вальядолид 1:2 Эйбар Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Сельта Бетис 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Брага 2:2 Вальядолид Спортинг Л 2:1 Вальядолид
Последние игры между собой
Хетафе: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 5
Вальядолид: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 7
Хетафе 1:0 Вальядолид Кубок Короля Хетафе 0:0 Вальядолид Примера Вальядолид 1:0 Хетафе Сегунда Хетафе 3:1 Вальядолид Сегунда Хетафе 0:0 Вальядолид Примера Вальядолид 1:0 Хетафе Примера Вальядолид 2:1 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Вальядолид Примера Вальядолид 0:1 Хетафе Товарищеские матчи Вальядолид 0:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Вальядолид Примера Вальядолид 1:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Вальядолид Примера Вальядолид 0:0 Хетафе Первый дивизион Хетафе 0:3 Вальядолид Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|27 - 5
|35
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|28 - 15
|33
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|26 - 12
|29
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|22 - 17
|29
|5.
|Севилья
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|18 - 11
|27
|6.
|Барселона
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|29 - 15
|25
|7.
|Гранада
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 23
|24
|8.
|Сельта
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 22
|23
|9.
|Бетис
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|20 - 31
|20
|10.
|Кадис
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|11 - 20
|19
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 19
|18
|12.
|Леванте
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|21 - 23
|18
|13.
|Алавес
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|14.
|Хетафе
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|12 - 16
|17
|15.
|Эльче
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|13 - 17
|16
|16.
|Эйбар
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|12 - 16
|16
|17.
|Валенсия
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|22 - 24
|15
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 24
|15
|19.
|Осасуна
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 24
|13
|20.
|Уэска
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|14 - 25
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 2
|22
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|14 - 7
|19
|3.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 10
|18
|4.
|Гранада
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 9
|17
|5.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 5
|15
|6.
|Сельта
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|14 - 12
|15
|7.
|Севилья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 5
|12
|9.
|Леванте
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 6
|12
|11.
|Хетафе
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|12.
|Бетис
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|13.
|Алавес
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|14.
|Валенсия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 12
|9
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|16.
|Осасуна
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|17.
|Эльче
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|7 - 10
|8
|18.
|Уэска
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|19.
|Кадис
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 10
|6
|20.
|Эйбар
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|2 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 10
|18
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 6
|17
|3.
|Севилья
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|5.
|Кадис
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|7 - 10
|13
|6.
|Эйбар
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|8.
|Бетис
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|10 - 20
|9
|9.
|Эльче
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Алавес
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|11.
|Сельта
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|12.
|Барселона
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 5
|7
|13.
|Гранада
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 14
|7
|14.
|Хетафе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 9
|6
|15.
|Валенсия
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 12
|6
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|17.
|Леванте
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|19.
|Осасуна
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|20.
|Уэска
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|9 - 18
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Хетафе» – «Вальядолид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хетафе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вальядолид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хетафе» – «Вальядолид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Хетафе 0:0 Вальядолид
Исход игры
Хетафе
85.2% (127)
Ничья
12.8% (19)
Вальядолид
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
31.72% (46)
Меньше
68.28% (99)
Обе команды забьют
Да
43.45% (63)
Нет
56.55% (82)
Популярный счёт
1:0 Хетафе
45% (67)
2:1 Хетафе
26.8% (40)
1:1 Ничья
11.4% (17)
2:0 Хетафе
9.4% (14)
1:2 Вальядолид
2% (3)
3:2 Хетафе
1.3% (2)
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