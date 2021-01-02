Хетафе
0:1
Конец матча
Стадион: Колизеум Альфонсо Перес
Вальядолид
0:1
37' ГолВайссман Шон
59' Желтая карточкаДьене Даконам
71' Желтая карточкаКабако Эрик
73' Желтая карточкаДамиан Суарес
85' Желтая карточкаЛуис Перез
87' Желтая карточкаАлькарас Рубен
12
Ньом
Аллан
40
Жота
Серран
17
Роке
Меса
19
Вилья
Тони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ньом АлланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Жота СерранПолузащитник
-
17 Роке МесаПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Вилья ТониПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Эрвиас ПаблоЗащитник
- Защитник
-
23 Рубио ВальдоПолузащитник
-
21 Мичел МигельПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Оскар ПланоПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
37'
0:1
59'
71'
73'
85'
87'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 9
-
4 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Анхель Луис
|4
|0.25
|2.
|Эрнандес Хуан
|2
|0.13
|3.
|Мата Хайме
|2 (1)
|0.13
|4.
|Кукурелья Марк
|1
|0.06
|5.
|Дамиан Суарес
|1
|0.06
|6.
|Максимович Неманья
|1
|0.06
|7.
|Арамбарри Мауро
|1
|0.06
|8.
|Ньом Аллан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вайссман Шон
|3
|0.18
|2.
|Андре Маркос
|3
|0.18
|3.
|Орельяна Фабиан
|2 (2)
|0.12
|4.
|Оскар Плано
|1
|0.06
|5.
|Гвардиола Серхи
|1 (1)
|0.06
|6.
|Мичел Мигель
|1
|0.06
|7.
|Жота Серран
|1
|0.06
|8.
|Бруно Гонсалес
|1
|0.06
|9.
|Вилья Тони
|1
|0.06
|10.
|Карнеро Рауль
|1
|0.06
|11.
|Рубио Вальдо
|1 (1)
|0.06
|12.
|Эрвиас Пабло
|0
|0
|13.
|Начо Мартинес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дамиан Суарес
|7
|1
|2.
|Дьене Даконам
|5
|1
|3.
|Кабако Эрик
|6
|0
|4.
|Ньом Аллан
|5
|0
|5.
|Мата Хайме
|5
|0
|6.
|Арамбарри Мауро
|5
|0
|7.
|Оливера Матиас
|5
|0
|8.
|Кукурелья Марк
|4
|0
|9.
|Чема Родригес
|2
|1
|10.
|Эрнандес Хуан
|3
|0
|11.
|Анхель Луис
|3
|0
|12.
|Этчейта Хавьер
|2
|0
|13.
|Тимор Давид
|2
|0
|14.
|Унал Энес
|2
|0
|15.
|Максимович Неманья
|2
|0
|16.
|Яньес Рубен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бруно Гонсалес
|4
|0
|2.
|Алькарас Рубен
|4
|0
|3.
|Хоакин Фернандес
|4
|0
|4.
|Роке Меса
|3
|0
|5.
|Сан Эметерио Феде
|3
|0
|6.
|Начо Мартинес
|1
|1
|7.
|Санчес Хавьер
|2
|0
|8.
|Эль-Ямик Джавад
|2
|0
|9.
|Карнеро Рауль
|2
|0
|10.
|Луис Перез
|1
|0
|11.
|Орельяна Фабиан
|1
|0
|12.
|Масип Хорди
|1
|0
|13.
|Мичел Мигель
|1
|0
|14.
|Эрвиас Пабло
|1
|0
|15.
|Жота Серран
|1
|0
|16.
|Янко Саиди
|1
|0
|17.
|Вилья Тони
|1
|0
|18.
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|19.
|Рубио Вальдо
|1
|0
|20.
|Вайссман Шон
|1
|0
|21.
|Перес Кике
|1
|0
|22.
|Андре Маркос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хетафе
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|25% (3)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|25% (3)
|Вальядолид
|6.25% (1)
|6.25% (1)
|31.25% (5)
|31.25% (5)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
Предыдущие игры
Хетафе Последние 20 матчей: +7 =5 -8Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 1:1 Сельта Кадис 0:2 Хетафе Анаитасуна 1:2 Хетафе
Хетафе 0:1 Севилья Леванте 3:0 Хетафе Хетафе 1:1 Атлетик Б Эйбар 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Валенсия 2:2 Хетафе Хетафе 0:1 Гранада Хетафе 1:0 Барселона Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Хетафе 3:0 Бетис Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:0 Осасуна Реал Мадрид 6:0 Хетафе Сарагоса 0:2 Хетафе Фуэнлабрада 1:2 Хетафе Интер Милан 2:0 Хетафе
Вальядолид Последние 20 матчей: +4 =7 -9Кадис 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:3 Барселона Севилья 1:1 Вальядолид Кантолагуа 0:5 Вальядолид
Вальядолид 3:2 Осасуна Атлетико М 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Леванте Гранада 1:3 Вальядолид Вальядолид 2:1 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:2 Алавес Уэска 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Атлетик Б Вальядолид 1:2 Эйбар Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Сельта Бетис 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Брага 2:2 Вальядолид Спортинг Л 2:1 Вальядолид
Последние игры между собой
Хетафе: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 5
Вальядолид: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 7
Хетафе 1:0 Вальядолид Кубок Короля Хетафе 0:0 Вальядолид Примера Вальядолид 1:0 Хетафе Сегунда Хетафе 3:1 Вальядолид Сегунда Хетафе 0:0 Вальядолид Примера Вальядолид 1:0 Хетафе Примера Вальядолид 2:1 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Вальядолид Примера Вальядолид 0:1 Хетафе Товарищеские матчи Вальядолид 0:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Вальядолид Примера Вальядолид 1:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Вальядолид Примера Вальядолид 0:0 Хетафе Первый дивизион Хетафе 0:3 Вальядолид Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|1:0 Заявка
|17
|11
|3
|3
|29 - 15
|36
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|27 - 5
|35
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|26 - 12
|29
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|22 - 17
|29
|5.
|Севилья
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|18 - 11
|27
|6.
|Барселона
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|29 - 15
|25
|7.
|Гранада
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 23
|24
|8.
|Сельта
|0:1 Заявка
|17
|6
|5
|6
|22 - 23
|23
|9.
|Бетис
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|20 - 31
|20
|10.
|Кадис
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|11 - 20
|19
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 19
|18
|12.
|Леванте
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|21 - 23
|18
|13.
|Алавес
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 24
|18
|15.
|Хетафе
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|12 - 17
|17
|16.
|Эльче
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|13 - 17
|16
|17.
|Эйбар
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|12 - 16
|16
|18.
|Валенсия
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|22 - 24
|15
|19.
|Осасуна
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 24
|13
|20.
|Уэска
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|14 - 25
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 2
|22
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|14 - 7
|19
|3.
|Реал Мадрид
|1:0 Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 5
|18
|4.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 10
|18
|5.
|Гранада
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 9
|17
|6.
|Сельта
|0:1 Заявка
|8
|5
|0
|3
|14 - 12
|15
|7.
|Севилья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 5
|12
|9.
|Леванте
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 6
|12
|11.
|Бетис
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|12.
|Хетафе
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|13.
|Алавес
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|14.
|Валенсия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 12
|9
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|16.
|Осасуна
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|17.
|Эльче
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|7 - 10
|8
|18.
|Уэска
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|19.
|Кадис
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 10
|6
|20.
|Эйбар
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|2 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|1:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 10
|18
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 6
|17
|3.
|Севилья
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|5.
|Кадис
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|7 - 10
|13
|6.
|Эйбар
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|8.
|Бетис
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|10 - 20
|9
|9.
|Вальядолид
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|10.
|Эльче
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|11.
|Алавес
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|12.
|Сельта
|0:1 Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 11
|8
|13.
|Барселона
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 5
|7
|14.
|Гранада
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 14
|7
|15.
|Хетафе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 9
|6
|16.
|Валенсия
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 12
|6
|17.
|Леванте
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|19.
|Осасуна
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|20.
|Уэска
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|9 - 18
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Хетафе» – «Вальядолид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хетафе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вальядолид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хетафе» – «Вальядолид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Хетафе 0:1 Вальядолид
Исход игры
Хетафе
85.2% (127)
Ничья
12.8% (19)
Вальядолид
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
31.72% (46)
Меньше
68.28% (99)
Обе команды забьют
Да
43.45% (63)
Нет
56.55% (82)
Популярный счёт
1:0 Хетафе
45% (67)
2:1 Хетафе
26.8% (40)
1:1 Ничья
11.4% (17)
2:0 Хетафе
9.4% (14)
1:2 Вальядолид
2% (3)
3:2 Хетафе
1.3% (2)
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