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  3. Испания
Реал Мадрид
1:0
Первый тайм: 42'

Стадион:
Сельта
0'
1:0
6' Гол
Васкес Лукас
10' Желтая карточка
Браис Мендес
38' Желтая карточка
Асенсио Марко
42'
1
Куртуа
Тибо
2
Карвахаль
Даниэль
5
Варан
Рафаэль
6
Начо
Игнасио
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
14
Каземиро
Карлос
8
Кроос
Тони
17
Васкес
Лукас
9
Бензема
Карим
11
Асенсио
Марко
13
Рубен
Бланко
2
Мальо
Уго
4
Араухо
Нестор
24
Мурильо
Джейсон
15
Олаза
Лукас
23
Браис
Мендес
6
Денис
Суарес
14
Тапия
Ренато
9
Нолито
Агудо
10
Аспас
Яго
22
Мина
Сантьяго
Реал Мадрид
4-3-3
Сельта
4-4-2

Ход матча

6'
Васкес Лукас
(Асенсио Марко)
1:0
10'
 
Браис Мендес
38'
Асенсио Марко
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 8 0.47
2. Модрич Лука 3 0.18
3. Вальверде Федерико 3 0.18
4. Каземиро Карлос 3 0.18
5. Васкес Лукас 2 0.12
6. Винисиус Жуниор 2 0.12
7. Рамос Серхио 2 (2) 0.12
8. Кроос Тони 1 0.06
9. Азар Эден 1 0.06
10. Диас Мариано 1 0.06
11. Родриго 0 0
12. Карвахаль Даниэль 0 0
13. Асенсио Марко 0 0
14. Марсело Виера 0 0
15. Иско Аларкон 0 0
Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 9 (3) 0.53
2. Нолито Агудо 4 0.24
3. Браис Мендес 3 0.18
4. Пейнадо Франсиско 2 0.12
5. Мина Сантьяго 1 0.06
6. Мальо Уго 1 0.06
7. Баэса Мигель 1 0.06
8. Каррейра Серхио 1 0.06
9. Денис Суарес 0 0
10. Олаза Лукас 0 0

Карточки

Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 6 0
2. Кроос Тони 4 0
3. Карвахаль Даниэль 4 0
4. Рамос Серхио 3 0
5. Модрич Лука 2 0
6. Марсело Виера 2 0
7. Начо Игнасио 2 0
8. Васкес Лукас 2 0
9. Менди Ферлан 1 0
10. Винисиус Жуниор 1 0
11. Милитао Эдер 1 0
Сельта
# Игрок      
1. Мурильо Джейсон 6 0
2. Йокушлу Окай 3 1
3. Мальо Уго 4 0
4. Араухо Нестор 4 0
5. Денис Суарес 4 0
6. Олаза Лукас 4 0
7. Тапия Ренато 4 0
8. Аспас Яго 3 0
9. Нолито Агудо 3 0
10. Пейнадо Франсиско 3 0
11. Фонтан Хосе 1 1
12. Родригес Мигель 2 0
13. Мор Эмре 2 0
14. Жунка Давид 1 0
15. Айду Джозеф 1 0
16. Вильяр Иван 1 0
17. Браис Мендес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Мадрид 24% (6) 12% (3) 12% (3) 8% (2) 12% (3) 32% (8)
 Сельта 13.64% (3) 13.64% (3) 31.82% (7) 9.09% (2) 9.09% (2) 22.73% (5)

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Эльче 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Гранада Эйбар 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б
Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Севилья 0:1 Реал Мадрид Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Алавес Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Валенсия 4:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Реал Мадрид 4:1 Уэска Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Барселона 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Реал Мадрид 0:1 Кадис Леванте 0:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Вальядолид
Сельта Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Сельта 2:1 Уэска Хетафе 1:1 Сельта Сельта 2:0 Алавес Льянера 0:5 Сельта
Сельта 4:0 Кадис Атлетик Б 0:2 Сельта Сельта 3:1 Гранада Севилья 4:2 Сельта Эльче 1:1 Сельта Сельта 1:4 Реал Сосьедад Леванте 1:1 Сельта Сельта 0:2 Атлетико М Осасуна 2:0 Сельта Сельта 0:3 Барселона Вальядолид 1:1 Сельта Сельта 2:1 Валенсия Эйбар 0:0 Сельта Сельта 1:1 Спортинг Хихон Сельта 2:0 Луго Эспаньол 0:0 Сельта

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Сельта: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Реал Мадрид 2:2 Сельта Ла Лига Сельта 1:3 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 2:0 Сельта Примера Сельта 2:4 Реал Мадрид Примера
Реал Мадрид 6:0 Сельта Примера Сельта 2:2 Реал Мадрид Примера Сельта 1:4 Реал Мадрид Примера Сельта 2:2 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 1:2 Сельта Кубок Короля Реал Мадрид 2:1 Сельта Примера Реал Мадрид 7:1 Сельта Примера Сельта 1:3 Реал Мадрид Примера Сельта 2:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Сельта Примера Сельта 2:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Сельта Примера Сельта 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:0 Сельта Кубок Короля Сельта 2:1 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 2:0 Сельта Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:0 Заявка 17 11 3 3 29 - 15 36
2. Атлетико М Заявка 14 11 2 1 27 - 5 35
3. Реал Сосьедад Заявка 17 8 5 4 26 - 12 29
4. Вильярреал Заявка 17 7 8 2 22 - 17 29
5. Севилья Заявка 15 8 3 4 18 - 11 27
6. Барселона Заявка 15 7 4 4 29 - 15 25
7. Гранада Заявка 15 7 3 5 19 - 23 24
8. Сельта 0:1 Заявка 17 6 5 6 22 - 23 23
9. Бетис Заявка 17 6 2 9 20 - 31 20
10. Кадис Заявка 16 5 4 7 11 - 20 19
11. Атлетик Б Заявка 16 5 3 8 18 - 19 18
12. Леванте Заявка 16 4 6 6 21 - 23 18
13. Алавес Заявка 16 4 6 6 14 - 18 18
14. Вальядолид Заявка 17 4 6 7 16 - 24 18
15. Хетафе Заявка 16 4 5 7 12 - 17 17
16. Эльче Заявка 14 3 7 4 13 - 17 16
17. Эйбар Заявка 16 3 7 6 12 - 16 16
18. Валенсия Заявка 16 3 6 7 22 - 24 15
19. Осасуна Заявка 15 3 4 8 14 - 24 13
20. Уэска Заявка 16 1 9 6 14 - 25 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 8 7 1 0 19 - 2 22
2. Вильярреал Заявка 9 5 4 0 14 - 7 19
3. Реал Мадрид 1:0 Заявка 8 6 0 2 14 - 5 18
4. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
5. Гранада Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
6. Сельта 0:1 Заявка 8 5 0 3 14 - 12 15
7. Севилья Заявка 7 4 1 2 9 - 5 13
8. Атлетик Б Заявка 7 4 0 3 10 - 5 12
9. Леванте Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
10. Реал Сосьедад Заявка 8 3 3 2 11 - 6 12
11. Бетис Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
12. Хетафе Заявка 9 3 2 4 8 - 8 11
13. Алавес Заявка 8 2 4 2 6 - 7 10
14. Валенсия Заявка 8 2 3 3 13 - 12 9
15. Вальядолид Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
16. Осасуна Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
17. Эльче Заявка 8 1 5 2 7 - 10 8
18. Уэска Заявка 7 1 4 2 5 - 7 7
19. Кадис Заявка 8 1 3 4 4 - 10 6
20. Эйбар Заявка 8 0 4 4 2 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:0 Заявка 9 5 3 1 15 - 10 18
2. Реал Сосьедад Заявка 9 5 2 2 15 - 6 17
3. Севилья Заявка 8 4 2 2 9 - 6 14
4. Атлетико М Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
5. Кадис Заявка 8 4 1 3 7 - 10 13
6. Эйбар Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
7. Вильярреал Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
8. Бетис Заявка 9 3 0 6 10 - 20 9
9. Вальядолид Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
10. Эльче Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
11. Алавес Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
12. Сельта 0:1 Заявка 9 1 5 3 8 - 11 8
13. Барселона Заявка 6 2 1 3 8 - 5 7
14. Гранада Заявка 7 2 1 4 5 - 14 7
15. Хетафе Заявка 7 1 3 3 4 - 9 6
16. Валенсия Заявка 8 1 3 4 9 - 12 6
17. Леванте Заявка 9 1 3 5 9 - 14 6
18. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
19. Осасуна Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
20. Уэска Заявка 9 0 5 4 9 - 18 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • 40'
    В центре поля в борьбе против Менди подыграл себе рукой Суарес. Штрафной удар будут исполнять хозяева.
  • 39'
    Убегал на скорости к штрафной соперника Модрич и отдал на ход Асенсио, но перехватил сферу в подкате Тапия.
  • Желтая карточка
    38'
    Аспасу заехал по ногам на фланге Асенсио. Судья зафиксировал нарушение правил и показал желтую карточку. 
  • 37'
    Пробивал по воротам Асенсио после заброса от Крооса, но этот выстрел оказался крайне неточным.
  • 36'
    Мягко забросил Тапия в штрафную, куда врывался Аспас, но тот нарушил правила в борьбе против Варана.
  • 34'
    Протащил мяч Асенсио по флангу и прострелил низом в штрафную, но здесь никто из партнеров не смог пробить по воротам.
  • 33'
    В разрез отдавал Суарес в штрафную на ход Аспасу, но тот не смог оторваться от защитник и позволил Куртуа оказаться первым на мяче.
  • 32'
    Ушел от соперника на фланге Нолито и прострелил вдоль ворот, но здесь никто из партнеров не смог замкнуть этот пас.
  • 31'
    Выиграл подбор у чужой штрафной Тапия и пробил с лету по воротам, но на пути мяча оказался Кроос.
  • 30'
    С правого фланга прострелил Мендес в центр штрафной, где пробил головой Мина, но мяч полетел рядом со штангой.
  • 29'
    С углового навесил Аспас на дальнюю штангу, где пробил головой Мина, но мяч угодил в руку Менди. Судья не стал назначать пенальти.
  • Угловой
    28'
    Мендес по флангу запускал в прорыв Мальо, но его опереди Менди и в подкате вынес сферу на угловой.
  • 27'
    Забрасывал Мальо в штрафную, куда врывался Мендес, но его опередил Начо и вынес мяч подальше. 
  • 26'
    Много фолов в последние минуты от обеих команд. Судья только и успевает останавливать игру своим свистком. 
  • 24'
    Теперь уже Бензема в верховой борьбе заехал по затылку защитнику. Фол в атаке зафиксировал арбитр.
  • 23'
    В центре поля по ногам заехал Модрич в подкате Суаресу. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Сельты".
  • 22'
    Забросил в штрафную соперника Каземиро на ход Бензема, но тот не смог пробить по воротам в борьбе против Мурильо.
  • 20'
    Ворвался в штрафную соперника на скорости Асенсио и прострелил вдоль ворот на Бензема, но тому пробить не позволил Мурильо.
  • 19'
    Тапия в центре поля заехал сзади по ногам Бензема. Арбитр был рядом и зафиксировал нарушение правил.
  • 18'
    В центре поля грамотно поставил корпус Модрич и вынудил нарушить правила Тапию. Штрафной удар исполнят хозяева.
  • 17'
    Зацепился за мяч Мина чужой половине поля и сбросил на ход Аспасу, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 16'
    Прорвался по флангу Кроос и сбросил назад под удар Менди, но тот с убойной позиции отправил мяч на трибуну.
  • 15'
    Васкес слишком активно прессинговал соперника на чужой половине поля и в итоге нарушил правила против Мурильо.
  • 14'
    Низом простреливал Мальо в штрафную на Аспаса, но тот в борьбе с Вараном не смог пробить по воротам.
  • Желтая карточка
    13'
    На фланге в грубом подкате Мендес заехал сзади по ногам сопернику. Судья расценил это нарушение на желтую карточку.
  • 12'
    Догнал мяч Кроос на фланге и навесил тут же на дальнюю штангу, но на этот раз Васкес пробил крайне неточно.
  • 11'
    Отобрал мяч в центре поля Модрич и тут же забросил на ход Асенсио, но не смог он выиграть борьбу сразу у троих защитников.
  • 10'
    Получил по ногам на фланге Асенсио от Мальо. Судья все видел и назначил штрафной удар.
  • Угловой
    9'
    Теперь уже Нолито навесил в центр штрафной на Аспаса, но того опередил Варан и вынес мяч головой на угловой.
  • 8'
    Забросил Карвахаль на ход Бензема в чужую штрафную, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе с Араухо.
  • 7'
    По флангу отдавал Аспас на ход Браису, но тот не смог сохранить мяч в пределах поля.
  • Описание гола
    5'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Лукас Васкес! Прорвался по левой бровке Асенсио, обыграл защитника и подал точно на дальнюю штангу, куда ворвался Васкес и головой вколотил мяч точно в сетку. Бланко никак не смог спасти свою команду.
  • 4'
    Выскакивал один на один с голкипером Аспас, обыграл Куртуа и пробил по воротам, но вовремя вернулся в оборону Начо и вынес мяч с линии.
  • 3'
    Забрасывал в штрафную Каземиро на ход Асенсио, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных белых цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alfredo Di Stefano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.25 6.20 12.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.63 4.50 6.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.23 6.00 14.00
  1.23 6.12 16.69

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
13.00 1.00 13.25 1.00 4.75 1.19 4.05 1.24 2.25 1.79 1.73 2.20 1.43 2.74 1.19 4.25 1.14 4.85 1.04 8.60 1.03 8.50
14.00 1.01 9.90 1.01 5.80 1.13 4.44 1.20 2.90 1.40 1.97 1.92 1.62 2.27 1.74 2.17 1.38 3.00 1.28 5.30 1.11 6.50 1.09 8.20 1.08 8.80 1.01 15.50
5.97 1.15 4.19 1.25 2.61 1.54 2.08 1.83 1.81 2.10 1.53 2.63 1.84 2.06 1.33 3.54 1.47 2.83 1.21 4.80
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.85 1.26 2.28 1.63 1.64 2.26 1.19 3.95 1.14 6.00
3.25 1.33 2.14 1.70 1.40 2.90 1.05 9.50 1.03 12.00
3.43 1.35 2.89 1.47 2.26 1.70 1.76 2.20 1.20 4.82 1.63 2.36 1.28 3.83
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.60 1.20 3.10 1.37 1.82 1.99 1.36 3.12 1.24 4.05
4.05 1.23 2.90 1.40 1.75 1.90 1.36 3.00 1.24 4.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.92 1.87
Букмекер Да Нет
6.50 1.11
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
Где смотреть матч Реал Мадрид 1:0 Сельта онлайн

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Прогнозы на матч Реал Мадрид 1:0 Сельта

Исход игры
Реал Мадрид
93.3% (140)
Ничья
6% (9)
Сельта
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (90)
Меньше
37.5% (54)
Обе команды забьют
Да
63.19% (91)
Нет
36.81% (53)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
35.3% (53)
2:0 Реал Мадрид
28.7% (43)
3:1 Реал Мадрид
15.3% (23)
1:0 Реал Мадрид
3.3% (5)
1:1 Ничья
3.3% (5)
3:0 Реал Мадрид
2% (3)
3:2 Реал Мадрид
2% (3)
4:2 Реал Мадрид
1.3% (2)
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