Реал Мадрид
1:0
Первый тайм: 42'
Стадион: Альфредо ди Стефано
Сельта
1:0
6' ГолВаскес Лукас
10' Желтая карточкаБраис Мендес
38' Желтая карточкаАсенсио Марко
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
17
Васкес
Лукас
13
Рубен
Бланко
15
Олаза
Лукас
23
Браис
Мендес
14
Тапия
Ренато
10
Аспас
Яго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Васкес ЛукасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Диас МарианоНападающий
- Нападающий
-
18 Йович ЛукаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Зидан Зинедин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Рубен БланкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Олаза ЛукасЗащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
29 Фонтан ХосеЗащитник
- Полузащитник
-
27 Баэса МигельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Lauti
-
Главный тренер: Eduardo Coudet
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
6'
1:0
10'
38'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бензема Карим
|8
|0.47
|2.
|Модрич Лука
|3
|0.18
|3.
|Вальверде Федерико
|3
|0.18
|4.
|Каземиро Карлос
|3
|0.18
|5.
|Васкес Лукас
|2
|0.12
|6.
|Винисиус Жуниор
|2
|0.12
|7.
|Рамос Серхио
|2 (2)
|0.12
|8.
|Кроос Тони
|1
|0.06
|9.
|Азар Эден
|1
|0.06
|10.
|Диас Мариано
|1
|0.06
|11.
|Родриго
|0
|0
|12.
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|13.
|Асенсио Марко
|0
|0
|14.
|Марсело Виера
|0
|0
|15.
|Иско Аларкон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспас Яго
|9 (3)
|0.53
|2.
|Нолито Агудо
|4
|0.24
|3.
|Браис Мендес
|3
|0.18
|4.
|Пейнадо Франсиско
|2
|0.12
|5.
|Мина Сантьяго
|1
|0.06
|6.
|Мальо Уго
|1
|0.06
|7.
|Баэса Мигель
|1
|0.06
|8.
|Каррейра Серхио
|1
|0.06
|9.
|Денис Суарес
|0
|0
|10.
|Олаза Лукас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|6
|0
|2.
|Кроос Тони
|4
|0
|3.
|Карвахаль Даниэль
|4
|0
|4.
|Рамос Серхио
|3
|0
|5.
|Модрич Лука
|2
|0
|6.
|Марсело Виера
|2
|0
|7.
|Начо Игнасио
|2
|0
|8.
|Васкес Лукас
|2
|0
|9.
|Менди Ферлан
|1
|0
|10.
|Винисиус Жуниор
|1
|0
|11.
|Милитао Эдер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мурильо Джейсон
|6
|0
|2.
|Йокушлу Окай
|3
|1
|3.
|Мальо Уго
|4
|0
|4.
|Араухо Нестор
|4
|0
|5.
|Денис Суарес
|4
|0
|6.
|Олаза Лукас
|4
|0
|7.
|Тапия Ренато
|4
|0
|8.
|Аспас Яго
|3
|0
|9.
|Нолито Агудо
|3
|0
|10.
|Пейнадо Франсиско
|3
|0
|11.
|Фонтан Хосе
|1
|1
|12.
|Родригес Мигель
|2
|0
|13.
|Мор Эмре
|2
|0
|14.
|Жунка Давид
|1
|0
|15.
|Айду Джозеф
|1
|0
|16.
|Вильяр Иван
|1
|0
|17.
|Браис Мендес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Мадрид
|24% (6)
|12% (3)
|12% (3)
|8% (2)
|12% (3)
|32% (8)
|Сельта
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|31.82% (7)
|9.09% (2)
|9.09% (2)
|22.73% (5)
Предыдущие игры
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +12 =3 -5Эльче 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Гранада Эйбар 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б
Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Севилья 0:1 Реал Мадрид Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Алавес Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Валенсия 4:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Реал Мадрид 4:1 Уэска Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Барселона 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Реал Мадрид 0:1 Кадис Леванте 0:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Вальядолид
Сельта Последние 20 матчей: +8 =7 -5Сельта 2:1 Уэска Хетафе 1:1 Сельта Сельта 2:0 Алавес Льянера 0:5 Сельта
Сельта 4:0 Кадис Атлетик Б 0:2 Сельта Сельта 3:1 Гранада Севилья 4:2 Сельта Эльче 1:1 Сельта Сельта 1:4 Реал Сосьедад Леванте 1:1 Сельта Сельта 0:2 Атлетико М Осасуна 2:0 Сельта Сельта 0:3 Барселона Вальядолид 1:1 Сельта Сельта 2:1 Валенсия Эйбар 0:0 Сельта Сельта 1:1 Спортинг Хихон Сельта 2:0 Луго Эспаньол 0:0 Сельта
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Сельта: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Реал Мадрид 6:0 Сельта Примера Сельта 2:2 Реал Мадрид Примера Сельта 1:4 Реал Мадрид Примера Сельта 2:2 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 1:2 Сельта Кубок Короля Реал Мадрид 2:1 Сельта Примера Реал Мадрид 7:1 Сельта Примера Сельта 1:3 Реал Мадрид Примера Сельта 2:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Сельта Примера Сельта 2:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Сельта Примера Сельта 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:0 Сельта Кубок Короля Сельта 2:1 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 2:0 Сельта Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|1:0 Заявка
|17
|11
|3
|3
|29 - 15
|36
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|27 - 5
|35
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|26 - 12
|29
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|22 - 17
|29
|5.
|Севилья
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|18 - 11
|27
|6.
|Барселона
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|29 - 15
|25
|7.
|Гранада
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 23
|24
|8.
|Сельта
|0:1 Заявка
|17
|6
|5
|6
|22 - 23
|23
|9.
|Бетис
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|20 - 31
|20
|10.
|Кадис
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|11 - 20
|19
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 19
|18
|12.
|Леванте
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|21 - 23
|18
|13.
|Алавес
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 24
|18
|15.
|Хетафе
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|12 - 17
|17
|16.
|Эльче
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|13 - 17
|16
|17.
|Эйбар
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|12 - 16
|16
|18.
|Валенсия
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|22 - 24
|15
|19.
|Осасуна
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 24
|13
|20.
|Уэска
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|14 - 25
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 2
|22
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|14 - 7
|19
|3.
|Реал Мадрид
|1:0 Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 5
|18
|4.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 10
|18
|5.
|Гранада
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 9
|17
|6.
|Сельта
|0:1 Заявка
|8
|5
|0
|3
|14 - 12
|15
|7.
|Севилья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 5
|12
|9.
|Леванте
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 6
|12
|11.
|Бетис
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|12.
|Хетафе
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|13.
|Алавес
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|14.
|Валенсия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 12
|9
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|16.
|Осасуна
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|17.
|Эльче
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|7 - 10
|8
|18.
|Уэска
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|19.
|Кадис
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 10
|6
|20.
|Эйбар
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|2 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|1:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 10
|18
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 6
|17
|3.
|Севилья
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|5.
|Кадис
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|7 - 10
|13
|6.
|Эйбар
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|8.
|Бетис
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|10 - 20
|9
|9.
|Вальядолид
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|10.
|Эльче
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|11.
|Алавес
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|12.
|Сельта
|0:1 Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 11
|8
|13.
|Барселона
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 5
|7
|14.
|Гранада
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 14
|7
|15.
|Хетафе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 9
|6
|16.
|Валенсия
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 12
|6
|17.
|Леванте
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|19.
|Осасуна
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|20.
|Уэска
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|9 - 18
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Реал Мадрид» – «Сельта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Мадрид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сельта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Мадрид» – «Сельта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Реал Мадрид 1:0 Сельта
Исход игры
Реал Мадрид
93.3% (140)
Ничья
6% (9)
Сельта
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (90)
Меньше
37.5% (54)
Обе команды забьют
Да
63.19% (91)
Нет
36.81% (53)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
35.3% (53)
2:0 Реал Мадрид
28.7% (43)
3:1 Реал Мадрид
15.3% (23)
1:0 Реал Мадрид
3.3% (5)
1:1 Ничья
3.3% (5)
3:0 Реал Мадрид
2% (3)
3:2 Реал Мадрид
2% (3)
4:2 Реал Мадрид
1.3% (2)
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