Мягко забросил Тапия в штрафную, куда врывался Аспас, но тот нарушил правила в борьбе против Варана.

Пробивал по воротам Асенсио после заброса от Крооса, но этот выстрел оказался крайне неточным.

Аспасу заехал по ногам на фланге Асенсио. Судья зафиксировал нарушение правил и показал желтую карточку.

Убегал на скорости к штрафной соперника Модрич и отдал на ход Асенсио, но перехватил сферу в подкате Тапия.

В центре поля в борьбе против Менди подыграл себе рукой Суарес. Штрафной удар будут исполнять хозяева.

34' Протащил мяч Асенсио по флангу и прострелил низом в штрафную, но здесь никто из партнеров не смог пробить по воротам.

33' В разрез отдавал Суарес в штрафную на ход Аспасу, но тот не смог оторваться от защитник и позволил Куртуа оказаться первым на мяче.

32' Ушел от соперника на фланге Нолито и прострелил вдоль ворот, но здесь никто из партнеров не смог замкнуть этот пас.

31' Выиграл подбор у чужой штрафной Тапия и пробил с лету по воротам, но на пути мяча оказался Кроос.

30' С правого фланга прострелил Мендес в центр штрафной, где пробил головой Мина, но мяч полетел рядом со штангой.

29' С углового навесил Аспас на дальнюю штангу, где пробил головой Мина, но мяч угодил в руку Менди. Судья не стал назначать пенальти.

28' Мендес по флангу запускал в прорыв Мальо, но его опереди Менди и в подкате вынес сферу на угловой.

27' Забрасывал Мальо в штрафную, куда врывался Мендес, но его опередил Начо и вынес мяч подальше.

26' Много фолов в последние минуты от обеих команд. Судья только и успевает останавливать игру своим свистком.

24' Теперь уже Бензема в верховой борьбе заехал по затылку защитнику. Фол в атаке зафиксировал арбитр.

23' В центре поля по ногам заехал Модрич в подкате Суаресу. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Сельты".

22' Забросил в штрафную соперника Каземиро на ход Бензема, но тот не смог пробить по воротам в борьбе против Мурильо.

20' Ворвался в штрафную соперника на скорости Асенсио и прострелил вдоль ворот на Бензема, но тому пробить не позволил Мурильо.

19' Тапия в центре поля заехал сзади по ногам Бензема. Арбитр был рядом и зафиксировал нарушение правил.

18' В центре поля грамотно поставил корпус Модрич и вынудил нарушить правила Тапию. Штрафной удар исполнят хозяева.

17' Зацепился за мяч Мина чужой половине поля и сбросил на ход Аспасу, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

16' Прорвался по флангу Кроос и сбросил назад под удар Менди, но тот с убойной позиции отправил мяч на трибуну.

15' Васкес слишком активно прессинговал соперника на чужой половине поля и в итоге нарушил правила против Мурильо.

14' Низом простреливал Мальо в штрафную на Аспаса, но тот в борьбе с Вараном не смог пробить по воротам.

13' На фланге в грубом подкате Мендес заехал сзади по ногам сопернику. Судья расценил это нарушение на желтую карточку.

12' Догнал мяч Кроос на фланге и навесил тут же на дальнюю штангу, но на этот раз Васкес пробил крайне неточно.

11' Отобрал мяч в центре поля Модрич и тут же забросил на ход Асенсио, но не смог он выиграть борьбу сразу у троих защитников.

10' Получил по ногам на фланге Асенсио от Мальо. Судья все видел и назначил штрафной удар.

9' Теперь уже Нолито навесил в центр штрафной на Аспаса, но того опередил Варан и вынес мяч головой на угловой.

8' Забросил Карвахаль на ход Бензема в чужую штрафную, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе с Араухо.

7' По флангу отдавал Аспас на ход Браису, но тот не смог сохранить мяч в пределах поля.

5' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Лукас Васкес! Прорвался по левой бровке Асенсио, обыграл защитника и подал точно на дальнюю штангу, куда ворвался Васкес и головой вколотил мяч точно в сетку. Бланко никак не смог спасти свою команду.

4' Выскакивал один на один с голкипером Аспас, обыграл Куртуа и пробил по воротам, но вовремя вернулся в оборону Начо и вынес мяч с линии.

3' Забрасывал в штрафную Каземиро на ход Асенсио, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

2' Хозяева будут играть в традиционных белых цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.