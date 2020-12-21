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Реал Мадрид
 
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Стадион:
Сельта

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 8 0.5
2. Модрич Лука 3 0.19
3. Вальверде Федерико 3 0.19
4. Каземиро Карлос 3 0.19
5. Винисиус Жуниор 2 0.13
6. Рамос Серхио 2 (2) 0.13
7. Кроос Тони 1 0.06
8. Васкес Лукас 1 0.06
9. Азар Эден 1 0.06
10. Диас Мариано 1 0.06
11. Родриго 0 0
12. Карвахаль Даниэль 0 0
13. Марсело Виера 0 0
14. Иско Аларкон 0 0
15. Асенсио Марко 0 0
Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 9 (3) 0.56
2. Нолито Агудо 4 0.25
3. Браис Мендес 3 0.19
4. Пейнадо Франсиско 2 0.13
5. Мина Сантьяго 1 0.06
6. Мальо Уго 1 0.06
7. Баэса Мигель 1 0.06
8. Каррейра Серхио 1 0.06
9. Денис Суарес 0 0
10. Олаза Лукас 0 0

Карточки

Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 6 0
2. Кроос Тони 4 0
3. Карвахаль Даниэль 4 0
4. Рамос Серхио 3 0
5. Модрич Лука 2 0
6. Марсело Виера 2 0
7. Начо Игнасио 2 0
8. Васкес Лукас 2 0
9. Менди Ферлан 1 0
10. Винисиус Жуниор 1 0
11. Милитао Эдер 1 0
Сельта
# Игрок      
1. Мурильо Джейсон 6 0
2. Йокушлу Окай 3 1
3. Мальо Уго 4 0
4. Араухо Нестор 4 0
5. Денис Суарес 4 0
6. Олаза Лукас 4 0
7. Тапия Ренато 4 0
8. Аспас Яго 3 0
9. Нолито Агудо 3 0
10. Пейнадо Франсиско 3 0
11. Фонтан Хосе 1 1
12. Родригес Мигель 2 0
13. Мор Эмре 2 0
14. Жунка Давид 1 0
15. Айду Джозеф 1 0
16. Вильяр Иван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Мадрид 24% (6) 12% (3) 12% (3) 8% (2) 12% (3) 32% (8)
 Сельта 13.64% (3) 13.64% (3) 31.82% (7) 9.09% (2) 9.09% (2) 22.73% (5)

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Эльче 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Гранада Эйбар 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б
Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Севилья 0:1 Реал Мадрид Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Алавес Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Валенсия 4:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Реал Мадрид 4:1 Уэска Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Барселона 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Реал Мадрид 0:1 Кадис Леванте 0:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Вальядолид
Сельта Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Сельта 2:1 Уэска Хетафе 1:1 Сельта Сельта 2:0 Алавес Льянера 0:5 Сельта
Сельта 4:0 Кадис Атлетик Б 0:2 Сельта Сельта 3:1 Гранада Севилья 4:2 Сельта Эльче 1:1 Сельта Сельта 1:4 Реал Сосьедад Леванте 1:1 Сельта Сельта 0:2 Атлетико М Осасуна 2:0 Сельта Сельта 0:3 Барселона Вальядолид 1:1 Сельта Сельта 2:1 Валенсия Эйбар 0:0 Сельта Сельта 1:1 Спортинг Хихон Сельта 2:0 Луго Эспаньол 0:0 Сельта

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Сельта: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Реал Мадрид 2:2 Сельта Ла Лига Сельта 1:3 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 2:0 Сельта Примера Сельта 2:4 Реал Мадрид Примера
Реал Мадрид 6:0 Сельта Примера Сельта 2:2 Реал Мадрид Примера Сельта 1:4 Реал Мадрид Примера Сельта 2:2 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 1:2 Сельта Кубок Короля Реал Мадрид 2:1 Сельта Примера Реал Мадрид 7:1 Сельта Примера Сельта 1:3 Реал Мадрид Примера Сельта 2:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Сельта Примера Сельта 2:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Сельта Примера Сельта 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:0 Сельта Кубок Короля Сельта 2:1 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 2:0 Сельта Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 14 11 2 1 27 - 5 35
2. Реал Мадрид Заявка 16 10 3 3 28 - 15 33
3. Севилья Заявка 14 8 2 4 17 - 10 26
4. Реал Сосьедад Заявка 16 7 5 4 25 - 12 26
5. Вильярреал Заявка 16 6 8 2 20 - 16 26
6. Барселона Заявка 15 7 4 4 29 - 15 25
7. Гранада Заявка 15 7 3 5 19 - 23 24
8. Сельта Заявка 16 6 5 5 22 - 22 23
9. Бетис Заявка 16 6 1 9 19 - 30 19
10. Кадис Заявка 16 5 4 7 11 - 20 19
11. Атлетик Б Заявка 15 5 3 7 18 - 18 18
12. Леванте Заявка 15 4 6 5 20 - 21 18
13. Алавес Заявка 15 4 5 6 13 - 17 17
14. Хетафе Заявка 15 4 5 6 12 - 16 17
15. Эльче Заявка 14 3 7 4 13 - 17 16
16. Эйбар Заявка 16 3 7 6 12 - 16 16
17. Валенсия Заявка 16 3 6 7 22 - 24 15
18. Вальядолид Заявка 16 3 6 7 15 - 24 15
19. Осасуна Заявка 14 3 3 8 13 - 23 12
20. Уэска Заявка 16 1 9 6 14 - 25 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 8 7 1 0 19 - 2 22
2. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
3. Гранада Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
4. Вильярреал Заявка 8 4 4 0 12 - 6 16
5. Реал Мадрид Заявка 7 5 0 2 13 - 5 15
6. Сельта Заявка 8 5 0 3 14 - 12 15
7. Севилья Заявка 7 4 1 2 9 - 5 13
8. Атлетик Б Заявка 6 4 0 2 10 - 4 12
9. Леванте Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
10. Реал Сосьедад Заявка 8 3 3 2 11 - 6 12
11. Хетафе Заявка 8 3 2 3 8 - 7 11
12. Бетис Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
13. Алавес Заявка 8 2 4 2 6 - 7 10
14. Валенсия Заявка 8 2 3 3 13 - 12 9
15. Вальядолид Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
16. Эльче Заявка 8 1 5 2 7 - 10 8
17. Осасуна Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
18. Уэска Заявка 7 1 4 2 5 - 7 7
19. Кадис Заявка 8 1 3 4 4 - 10 6
20. Эйбар Заявка 8 0 4 4 2 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 5 3 1 15 - 10 18
2. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 6 14
3. Атлетико М Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
4. Севилья Заявка 7 4 1 2 8 - 5 13
5. Кадис Заявка 8 4 1 3 7 - 10 13
6. Эйбар Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
7. Вильярреал Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
8. Бетис Заявка 9 3 0 6 10 - 20 9
9. Эльче Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Сельта Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
11. Барселона Заявка 6 2 1 3 8 - 5 7
12. Алавес Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
13. Гранада Заявка 7 2 1 4 5 - 14 7
14. Хетафе Заявка 7 1 3 3 4 - 9 6
15. Валенсия Заявка 8 1 3 4 9 - 12 6
16. Леванте Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
17. Вальядолид Заявка 8 1 3 4 6 - 11 6
18. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
19. Осасуна Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
20. Уэска Заявка 9 0 5 4 9 - 18 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Сельта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 января 2021, осталось 2 дня 20 часов 26 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 65
    Реал Мадрид 87.7% (57)
    X 10.8% (7)
    Сельта 1.5% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Сельта
    1.52
    5.10
    6.66
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.50 4.80 5.80
    Бонус: 5 000 ₽ 1.48 4.20 6.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.52 5.10 6.55
      1.48 5.02 6.66

    Самый высокий коэффициент на матч «Реал Мадрид» – «Сельта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Мадрид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сельта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Мадрид» – «Сельта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    17.00 1.01 12.00 1.01 4.80 1.16 4.10 1.23 2.45 1.57 2.11 1.76 1.97 1.92 1.75 2.18 1.61 2.45 1.31 3.45 1.23 4.10 1.09 6.50 1.08 7.20 1.01 12.00
    12.50 1.00 12.25 1.00 4.60 1.17 3.95 1.25 2.52 1.61 1.88 1.92 1.54 2.41 1.27 3.48 1.19 4.05 1.06 6.75 1.05 7.30
    5.14 1.19 2.51 1.58 2.22 1.72 1.93 1.97 1.71 2.25 1.57 2.55 1.22 4.73
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.48 1.53 1.62 2.31 1.23 4.00
    3.68 1.28 2.48 1.53 1.61 2.31 1.24 4.05 1.16 5.25
    3.12 1.41 2.46 1.61 1.86 2.05 1.60 2.48 1.41 3.13
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.45 1.28 2.00 1.75 1.50 2.50 1.30 3.30
    5.00 1.17 3.60 1.29 1.97 1.84 1.48 2.65 1.29 3.60

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.68 2.11
    Букмекер Да Нет
    4.00 1.22
    Букмекер Да Нет
    2.95 1.37
    Где смотреть матч Реал Мадрид - Сельта онлайн

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    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Сельта

    Исход игры
    Реал Мадрид
    87.7% (57)
    Ничья
    10.8% (7)
    Сельта
    1.5% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.46% (32)
    Меньше
    47.54% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    57.38% (35)
    Нет
    42.62% (26)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    35.4% (23)
    2:1 Реал Мадрид
    24.6% (16)
    3:1 Реал Мадрид
    13.8% (9)
    1:1 Ничья
    6.2% (4)
    2:2 Ничья
    3.1% (2)
    1:0 Реал Мадрид
    3.1% (2)
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