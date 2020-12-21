Реал Мадрид
Позже
Стадион: Альфредо ди Стефано
Сельта
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бензема Карим
|8
|0.5
|2.
|Модрич Лука
|3
|0.19
|3.
|Вальверде Федерико
|3
|0.19
|4.
|Каземиро Карлос
|3
|0.19
|5.
|Винисиус Жуниор
|2
|0.13
|6.
|Рамос Серхио
|2 (2)
|0.13
|7.
|Кроос Тони
|1
|0.06
|8.
|Васкес Лукас
|1
|0.06
|9.
|Азар Эден
|1
|0.06
|10.
|Диас Мариано
|1
|0.06
|11.
|Родриго
|0
|0
|12.
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|13.
|Марсело Виера
|0
|0
|14.
|Иско Аларкон
|0
|0
|15.
|Асенсио Марко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспас Яго
|9 (3)
|0.56
|2.
|Нолито Агудо
|4
|0.25
|3.
|Браис Мендес
|3
|0.19
|4.
|Пейнадо Франсиско
|2
|0.13
|5.
|Мина Сантьяго
|1
|0.06
|6.
|Мальо Уго
|1
|0.06
|7.
|Баэса Мигель
|1
|0.06
|8.
|Каррейра Серхио
|1
|0.06
|9.
|Денис Суарес
|0
|0
|10.
|Олаза Лукас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|6
|0
|2.
|Кроос Тони
|4
|0
|3.
|Карвахаль Даниэль
|4
|0
|4.
|Рамос Серхио
|3
|0
|5.
|Модрич Лука
|2
|0
|6.
|Марсело Виера
|2
|0
|7.
|Начо Игнасио
|2
|0
|8.
|Васкес Лукас
|2
|0
|9.
|Менди Ферлан
|1
|0
|10.
|Винисиус Жуниор
|1
|0
|11.
|Милитао Эдер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мурильо Джейсон
|6
|0
|2.
|Йокушлу Окай
|3
|1
|3.
|Мальо Уго
|4
|0
|4.
|Араухо Нестор
|4
|0
|5.
|Денис Суарес
|4
|0
|6.
|Олаза Лукас
|4
|0
|7.
|Тапия Ренато
|4
|0
|8.
|Аспас Яго
|3
|0
|9.
|Нолито Агудо
|3
|0
|10.
|Пейнадо Франсиско
|3
|0
|11.
|Фонтан Хосе
|1
|1
|12.
|Родригес Мигель
|2
|0
|13.
|Мор Эмре
|2
|0
|14.
|Жунка Давид
|1
|0
|15.
|Айду Джозеф
|1
|0
|16.
|Вильяр Иван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Мадрид
|24% (6)
|12% (3)
|12% (3)
|8% (2)
|12% (3)
|32% (8)
|Сельта
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|31.82% (7)
|9.09% (2)
|9.09% (2)
|22.73% (5)
Предыдущие игры
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +12 =3 -5Эльче 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Гранада Эйбар 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б
Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Севилья 0:1 Реал Мадрид Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Алавес Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Валенсия 4:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Реал Мадрид 4:1 Уэска Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Барселона 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Реал Мадрид 0:1 Кадис Леванте 0:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Вальядолид
Сельта Последние 20 матчей: +8 =7 -5Сельта 2:1 Уэска Хетафе 1:1 Сельта Сельта 2:0 Алавес Льянера 0:5 Сельта
Сельта 4:0 Кадис Атлетик Б 0:2 Сельта Сельта 3:1 Гранада Севилья 4:2 Сельта Эльче 1:1 Сельта Сельта 1:4 Реал Сосьедад Леванте 1:1 Сельта Сельта 0:2 Атлетико М Осасуна 2:0 Сельта Сельта 0:3 Барселона Вальядолид 1:1 Сельта Сельта 2:1 Валенсия Эйбар 0:0 Сельта Сельта 1:1 Спортинг Хихон Сельта 2:0 Луго Эспаньол 0:0 Сельта
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Сельта: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Реал Мадрид 6:0 Сельта Примера Сельта 2:2 Реал Мадрид Примера Сельта 1:4 Реал Мадрид Примера Сельта 2:2 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 1:2 Сельта Кубок Короля Реал Мадрид 2:1 Сельта Примера Реал Мадрид 7:1 Сельта Примера Сельта 1:3 Реал Мадрид Примера Сельта 2:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Сельта Примера Сельта 2:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Сельта Примера Сельта 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:0 Сельта Кубок Короля Сельта 2:1 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 2:0 Сельта Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|27 - 5
|35
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|28 - 15
|33
|3.
|Севилья
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|17 - 10
|26
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|25 - 12
|26
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|20 - 16
|26
|6.
|Барселона
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|29 - 15
|25
|7.
|Гранада
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 23
|24
|8.
|Сельта
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 22
|23
|9.
|Бетис
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|19 - 30
|19
|10.
|Кадис
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|11 - 20
|19
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 18
|18
|12.
|Леванте
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|20 - 21
|18
|13.
|Алавес
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|13 - 17
|17
|14.
|Хетафе
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|12 - 16
|17
|15.
|Эльче
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|13 - 17
|16
|16.
|Эйбар
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|12 - 16
|16
|17.
|Валенсия
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|22 - 24
|15
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 24
|15
|19.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|13 - 23
|12
|20.
|Уэска
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|14 - 25
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 2
|22
|2.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 10
|18
|3.
|Гранада
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 9
|17
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 6
|16
|5.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 5
|15
|6.
|Сельта
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|14 - 12
|15
|7.
|Севилья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 4
|12
|9.
|Леванте
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 6
|12
|11.
|Хетафе
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|12.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|13.
|Алавес
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|14.
|Валенсия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 12
|9
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|16.
|Эльче
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|7 - 10
|8
|17.
|Осасуна
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|18.
|Уэска
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|19.
|Кадис
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 10
|6
|20.
|Эйбар
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|2 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 10
|18
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 6
|14
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|4.
|Севилья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 5
|13
|5.
|Кадис
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|7 - 10
|13
|6.
|Эйбар
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|8.
|Бетис
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|10 - 20
|9
|9.
|Эльче
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Сельта
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|11.
|Барселона
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 5
|7
|12.
|Алавес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|13.
|Гранада
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 14
|7
|14.
|Хетафе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 9
|6
|15.
|Валенсия
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 12
|6
|16.
|Леванте
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|19.
|Осасуна
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|20.
|Уэска
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|9 - 18
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Реал Мадрид» – «Сельта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Мадрид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сельта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Мадрид» – «Сельта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Сельта
Исход игры
Реал Мадрид
87.7% (57)
Ничья
10.8% (7)
Сельта
1.5% (1)
Тотал 2.5
Больше
52.46% (32)
Меньше
47.54% (29)
Обе команды забьют
Да
57.38% (35)
Нет
42.62% (26)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
35.4% (23)
2:1 Реал Мадрид
24.6% (16)
3:1 Реал Мадрид
13.8% (9)
1:1 Ничья
6.2% (4)
2:2 Ничья
3.1% (2)
1:0 Реал Мадрид
3.1% (2)
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