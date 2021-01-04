16' Желтая карточкаЧерышев Денис
18' Желтая карточкаГильямон Уго
36' Желтая карточкаЛосано Энтони
15
Гильямон
Уго
14
Гайя
Хосе
30
Муса
Юнус
18
Васс
Даниэль
22
Макси
Гомес
16
Кала
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Гильямон УгоЗащитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
-
30 Муса ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Макси ГомесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Вальехо МануНападающий
- Нападающий
-
20 Ли Кан ИнНападающий
-
Главный тренер: Грасия Хави
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Кала ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Флере ХуанВратарь
-
13 Хиль ДавидВратарь
-
27 Баро МаркЗащитник
-
15 Акапо КарлосЗащитник
- Полузащитник
-
11 Помбо ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Бодиже ЯннПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cервера Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
Ход матча
16'
18'
36'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
71 Владение мячом, % 29
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Солер Карлос
|5 (5)
|0.29
|2.
|Вальехо Ману
|4
|0.24
|3.
|Макси Гомес
|4
|0.24
|4.
|Гамейро Кевин
|1
|0.06
|5.
|Васс Даниэль
|1
|0.06
|6.
|Габриэль Паулиста
|1
|0.06
|7.
|Лато Тони
|1
|0.06
|8.
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.06
|9.
|Дьякаби Муктар
|1
|0.06
|10.
|Муса Юнус
|1
|0.06
|11.
|Гильямон Уго
|1
|0.06
|12.
|Ли Кан Ин
|0
|0
|13.
|Черышев Денис
|0
|0
|14.
|Гайя Хосе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Негредо Альваро
|3
|0.18
|2.
|Хименес Альваро
|2
|0.12
|3.
|Санчес Сальвадор
|2
|0.12
|4.
|Лосано Энтони
|1
|0.06
|5.
|Помбо Хорхе
|1
|0.06
|6.
|Алехо Иван
|1
|0.06
|7.
|Переа Альберто
|0
|0
|8.
|Малбашич Филип
|0
|0
|9.
|Альфонсо Луис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гильямон Уго
|6
|0
|2.
|Васс Даниэль
|4
|0
|3.
|Макси Гомес
|4
|0
|4.
|Джейсон
|2
|1
|5.
|Корреа Тьерри
|2
|1
|6.
|Габриэль Паулиста
|3
|0
|7.
|Рачич Урош
|3
|0
|8.
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|1
|9.
|Кондогбия Жоффрей
|2
|0
|10.
|Черышев Денис
|2
|0
|11.
|Гайя Хосе
|2
|0
|12.
|Солер Карлос
|2
|0
|13.
|Лато Тони
|1
|0
|14.
|Мангала Эльяким
|1
|0
|15.
|Хауме Доменек
|1
|0
|16.
|Санчес Алехандро
|1
|0
|17.
|Эскьердо Висенте
|1
|0
|18.
|Муса Юнус
|1
|0
|19.
|Молина Гиллем
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хименес Фали
|4
|0
|2.
|Кала Хуан
|3
|0
|3.
|Негредо Альваро
|1
|1
|4.
|Акапо Карлос
|1
|1
|5.
|Лосано Энтони
|2
|0
|6.
|Йонссон Йенс
|2
|0
|7.
|Малбашич Филип
|2
|0
|8.
|Альфонсо Луис
|2
|0
|9.
|Мауро Маркос
|2
|0
|10.
|Алехо Иван
|2
|0
|11.
|Алекс Фернандес
|1
|0
|12.
|Аугусто Фернандес
|1
|0
|13.
|Мари Хосе
|1
|0
|14.
|Помбо Хорхе
|1
|0
|15.
|Гарридо Хон
|1
|0
|16.
|Искьердо Хайро
|1
|0
|17.
|Санчес Сальвадор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Валенсия
|4.76% (1)
|14.29% (3)
|23.81% (5)
|9.52% (2)
|28.57% (6)
|19.05% (4)
|Кадис
|20% (2)
|10% (1)
|20% (2)
|30% (3)
|10% (1)
|10% (1)
Предыдущие игры
Валенсия Последние 20 матчей: +6 =7 -7Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 0:1 Севилья Барселона 2:2 Валенсия Террасса 2:4 Валенсия
Валенсия 2:2 Атлетик Б Эйбар 0:0 Валенсия Валенсия 0:1 Атлетико М Алавес 2:2 Валенсия Валенсия 4:1 Реал Мадрид Валенсия 2:2 Хетафе Эльче 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Валенсия Валенсия 0:2 Бетис Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Валенсия 1:1 Уэска Сельта 2:1 Валенсия Валенсия 4:2 Леванте Валенсия 3:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал
Кадис Последние 20 матчей: +8 =5 -7Кадис 0:0 Вальядолид Бетис 1:0 Кадис Кадис 0:2 Хетафе Рибадумия 0:2 Кадис
Сельта 4:0 Кадис Кадис 2:1 Барселона Эльче 1:1 Кадис Кадис 0:1 Реал Сосьедад Атлетико М 4:0 Кадис Эйбар 0:2 Кадис Кадис 0:0 Вильярреал Реал Мадрид 0:1 Кадис Кадис 1:1 Гранада Атлетик Б 0:1 Кадис Кадис 1:3 Севилья Уэска 0:2 Кадис Кадис 0:2 Осасуна Кадис 1:1 Альмерия Кадис 1:0 Эспаньол Малага 1:2 Кадис
Последние игры между собой
Валенсия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Кадис: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|29 - 6
|38
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|30 - 15
|36
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|27 - 13
|30
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|22 - 17
|29
|5.
|Барселона
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|30 - 15
|28
|6.
|Севилья
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|18 - 11
|27
|7.
|Гранада
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|19 - 25
|24
|8.
|Сельта
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|22 - 24
|23
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|19 - 19
|21
|10.
|Бетис
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|20 - 31
|20
|11.
|Кадис
|0:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|11 - 20
|20
|12.
|Эйбар
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|14 - 16
|19
|13.
|Леванте
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|21 - 23
|18
|14.
|Алавес
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 20
|18
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 24
|18
|16.
|Хетафе
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|12 - 17
|17
|17.
|Эльче
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|13 - 18
|16
|18.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|17
|3
|7
|7
|22 - 24
|16
|19.
|Осасуна
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|15 - 25
|14
|20.
|Уэска
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|14 - 26
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 2
|22
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|14 - 7
|19
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|4.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 10
|18
|5.
|Гранада
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 9
|17
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 5
|15
|7.
|Сельта
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|14 - 12
|15
|8.
|Севилья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 7
|13
|10.
|Леванте
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|11.
|Бетис
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|12.
|Хетафе
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|13.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 12
|10
|14.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|16.
|Осасуна
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|17.
|Эльче
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|7 - 10
|8
|18.
|Уэска
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|19.
|Эйбар
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|20.
|Кадис
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 10
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 10
|18
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 6
|17
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|4.
|Севилья
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|5.
|Кадис
|0:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|7 - 10
|14
|6.
|Эйбар
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|7.
|Барселона
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 5
|10
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|9.
|Бетис
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|10 - 20
|9
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|11.
|Эльче
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|12.
|Алавес
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|13.
|Сельта
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|14.
|Гранада
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|15.
|Хетафе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 9
|6
|16.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 12
|6
|17.
|Осасуна
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|18.
|Леванте
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
|19.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|20.
|Уэска
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|9 - 18
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Валенсия» – «Кадис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Валенсия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кадис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Валенсия» – «Кадис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Валенсия 0:0 Кадис
Исход игры
Валенсия
85.7% (126)
Ничья
10.9% (16)
Кадис
3.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
49.31% (71)
Меньше
50.69% (73)
Обе команды забьют
Да
59.03% (85)
Нет
40.97% (59)
Популярный счёт
2:1 Валенсия
40.1% (59)
1:0 Валенсия
21.8% (32)
2:0 Валенсия
16.3% (24)
1:1 Ничья
9.5% (14)
3:1 Валенсия
4.1% (6)
1:2 Кадис
2% (3)
3:2 Валенсия
1.4% (2)
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