  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Валенсия
0:0
Первый тайм: 43'

Стадион:
Кадис
0'
16' Желтая карточка
Черышев Денис
18' Желтая карточка
Гильямон Уго
36' Желтая карточка
Лосано Энтони
43'
1
Хауме
Доменек
2
Корреа
Тьерри
12
Дьякаби
Муктар
15
Гильямон
Уго
14
Гайя
Хосе
30
Муса
Юнус
8
Солер
Карлос
18
Васс
Даниэль
17
Черышев
Денис
9
Гамейро
Кевин
22
Макси
Гомес
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
19
Алькала
Педро
16
Кала
Хуан
22
Альфонсо
Луис
25
Искьердо
Хайро
2
Йонссон
Йенс
3
Хименес
Фали
8
Алекс
Фернандес
9
Лосано
Энтони
18
Негредо
Альваро
Валенсия
4-4-2
Кадис
4-4-2

Ход матча

16'
Черышев Денис
 
18'
Гильямон Уго
 
26'
Ли Кан Ин
Гамейро Кевин
 
36'
 
Лосано Энтони

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Солер Карлос 5 (5) 0.29
2. Вальехо Ману 4 0.24
3. Макси Гомес 4 0.24
4. Гамейро Кевин 1 0.06
5. Васс Даниэль 1 0.06
6. Габриэль Паулиста 1 0.06
7. Лато Тони 1 0.06
8. Гуэдеш Гонсалу 1 0.06
9. Дьякаби Муктар 1 0.06
10. Муса Юнус 1 0.06
11. Гильямон Уго 1 0.06
12. Ли Кан Ин 0 0
13. Черышев Денис 0 0
14. Гайя Хосе 0 0
Кадис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Негредо Альваро 3 0.18
2. Хименес Альваро 2 0.12
3. Санчес Сальвадор 2 0.12
4. Лосано Энтони 1 0.06
5. Помбо Хорхе 1 0.06
6. Алехо Иван 1 0.06
7. Переа Альберто 0 0
8. Малбашич Филип 0 0
9. Альфонсо Луис 0 0

Карточки

Валенсия
# Игрок      
1. Гильямон Уго 6 0
2. Васс Даниэль 4 0
3. Макси Гомес 4 0
4. Джейсон 2 1
5. Корреа Тьерри 2 1
6. Габриэль Паулиста 3 0
7. Рачич Урош 3 0
8. Гуэдеш Гонсалу 1 1
9. Кондогбия Жоффрей 2 0
10. Черышев Денис 2 0
11. Гайя Хосе 2 0
12. Солер Карлос 2 0
13. Лато Тони 1 0
14. Мангала Эльяким 1 0
15. Хауме Доменек 1 0
16. Санчес Алехандро 1 0
17. Эскьердо Висенте 1 0
18. Муса Юнус 1 0
19. Молина Гиллем 1 0
Кадис
# Игрок      
1. Хименес Фали 4 0
2. Кала Хуан 3 0
3. Негредо Альваро 1 1
4. Акапо Карлос 1 1
5. Лосано Энтони 2 0
6. Йонссон Йенс 2 0
7. Малбашич Филип 2 0
8. Альфонсо Луис 2 0
9. Мауро Маркос 2 0
10. Алехо Иван 2 0
11. Алекс Фернандес 1 0
12. Аугусто Фернандес 1 0
13. Мари Хосе 1 0
14. Помбо Хорхе 1 0
15. Гарридо Хон 1 0
16. Искьердо Хайро 1 0
17. Санчес Сальвадор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Валенсия 4.76% (1) 14.29% (3) 23.81% (5) 9.52% (2) 28.57% (6) 19.05% (4)
 Кадис 20% (2) 10% (1) 20% (2) 30% (3) 10% (1) 10% (1)

Предыдущие игры

Валенсия Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 0:1 Севилья Барселона 2:2 Валенсия Террасса 2:4 Валенсия
Валенсия 2:2 Атлетик Б Эйбар 0:0 Валенсия Валенсия 0:1 Атлетико М Алавес 2:2 Валенсия Валенсия 4:1 Реал Мадрид Валенсия 2:2 Хетафе Эльче 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Валенсия Валенсия 0:2 Бетис Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Валенсия 1:1 Уэска Сельта 2:1 Валенсия Валенсия 4:2 Леванте Валенсия 3:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал
Кадис Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Кадис 0:0 Вальядолид Бетис 1:0 Кадис Кадис 0:2 Хетафе Рибадумия 0:2 Кадис
Сельта 4:0 Кадис Кадис 2:1 Барселона Эльче 1:1 Кадис Кадис 0:1 Реал Сосьедад Атлетико М 4:0 Кадис Эйбар 0:2 Кадис Кадис 0:0 Вильярреал Реал Мадрид 0:1 Кадис Кадис 1:1 Гранада Атлетик Б 0:1 Кадис Кадис 1:3 Севилья Уэска 0:2 Кадис Кадис 0:2 Осасуна Кадис 1:1 Альмерия Кадис 1:0 Эспаньол Малага 1:2 Кадис

Последние игры между собой

Валенсия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Кадис: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Валенсия 4:0 Кадис Кубок Короля Кадис 0:0 Валенсия Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 15 12 2 1 29 - 6 38
2. Реал Мадрид Заявка 17 11 3 3 30 - 15 36
3. Реал Сосьедад Заявка 18 8 6 4 27 - 13 30
4. Вильярреал Заявка 17 7 8 2 22 - 17 29
5. Барселона Заявка 16 8 4 4 30 - 15 28
6. Севилья Заявка 15 8 3 4 18 - 11 27
7. Гранада Заявка 16 7 3 6 19 - 25 24
8. Сельта Заявка 17 6 5 6 22 - 24 23
9. Атлетик Б Заявка 17 6 3 8 19 - 19 21
10. Бетис Заявка 17 6 2 9 20 - 31 20
11. Кадис 0:0 Заявка 17 5 5 7 11 - 20 20
12. Эйбар Заявка 17 4 7 6 14 - 16 19
13. Леванте Заявка 16 4 6 6 21 - 23 18
14. Алавес Заявка 17 4 6 7 15 - 20 18
15. Вальядолид Заявка 17 4 6 7 16 - 24 18
16. Хетафе Заявка 16 4 5 7 12 - 17 17
17. Эльче Заявка 15 3 7 5 13 - 18 16
18. Валенсия 0:0 Заявка 17 3 7 7 22 - 24 16
19. Осасуна Заявка 16 3 5 8 15 - 25 14
20. Уэска Заявка 17 1 9 7 14 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 8 7 1 0 19 - 2 22
2. Вильярреал Заявка 9 5 4 0 14 - 7 19
3. Реал Мадрид Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
4. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
5. Гранада Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
6. Атлетик Б Заявка 8 5 0 3 11 - 5 15
7. Сельта Заявка 8 5 0 3 14 - 12 15
8. Севилья Заявка 7 4 1 2 9 - 5 13
9. Реал Сосьедад Заявка 9 3 4 2 12 - 7 13
10. Леванте Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
11. Бетис Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
12. Хетафе Заявка 9 3 2 4 8 - 8 11
13. Валенсия 0:0 Заявка 9 2 4 3 13 - 12 10
14. Алавес Заявка 9 2 4 3 7 - 9 10
15. Вальядолид Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
16. Осасуна Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
17. Эльче Заявка 8 1 5 2 7 - 10 8
18. Уэска Заявка 8 1 4 3 5 - 8 7
19. Эйбар Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
20. Кадис 0:0 Заявка 8 1 3 4 4 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 5 3 1 15 - 10 18
2. Реал Сосьедад Заявка 9 5 2 2 15 - 6 17
3. Атлетико М Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
4. Севилья Заявка 8 4 2 2 9 - 6 14
5. Кадис 0:0 Заявка 9 4 2 3 7 - 10 14
6. Эйбар Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
7. Барселона Заявка 7 3 1 3 9 - 5 10
8. Вильярреал Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
9. Бетис Заявка 9 3 0 6 10 - 20 9
10. Вальядолид Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
11. Эльче Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
12. Алавес Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
13. Сельта Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
14. Гранада Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
15. Хетафе Заявка 7 1 3 3 4 - 9 6
16. Валенсия 0:0 Заявка 8 1 3 4 9 - 12 6
17. Осасуна Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
18. Леванте Заявка 9 1 3 5 9 - 14 6
19. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
20. Уэска Заявка 9 0 5 4 9 - 18 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • 43'
    Алекс слева с двадцати двух метров пробил выше ворот.
  • 42'
    Черышев заблокировал подача Искьердо с правого фланга.
  • Угловой
    40'
    Ледесма забрал мяч в руки после навеса Солера от углового флага.
  • Опасный момент
    38'
    Черышев с двадцати двух метров пробил рядом с правой штангой после паса Васса.
  • Желтая карточка
    37'
    Лосано в центре поля ударил по ногам Гильямона и получил жёлтую карточку.
  • Угловой
    36'
    Вторая подряд подача Алекса от углового флага последовала к ближней штанге. Защитники "Валенсии" выбили мяч вперёд.
  • Угловой
    35'
    Алекус от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда хозяева выбили мяч за пределы поля.
  • 34'
    Васс в центре поля в подкате чисто выбил мяч у Алекса.
  • 33'
    Муса на правом фланге не смог переиграть Альфонсо.
  • 32'
    Прострел Гайя слева к воротам на Мусу прервал кала.
  • 30'
    Ли Кан Ин со штрафного пробил в стенку.
  • Фол, нарушение
    28'
    Кала у линии штрафной площади ударил по ноге Макси Гомеса. Опасный штрафной пробьют хозяева.
  • 27'
    Корреа на фланге в подкате выбил мяч у Лосано.
  • Замена
    26'
    Замена в составе "Валенсии": вместо Кевина Гамейро на поле вышел Ли Кан Ин.
  • Травма, повреждение
    25'
    Гамейро присел на газон. Требуется выход медиков на газон.
  • Угловой
    24'
    Солер исполнил подачу от углового флага к ближней штанге. Гости мяч из штрафной площади вынесли.
  • Опасный момент
    23'
    Корреа справа навесил на Макси Гомеса, который головой пробил под перекладину. Ледесма в прыжке отбил мяч.
  • 22'
    Гайя слева в штрафной площади между двух соперников получил мяч, но по воротам удар нанёс неточный.
  • 21'
    Алекс справа со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке, где Негредо не смог нанести удар по воротам.
  • Фол, нарушение
    20'
    Гайя на фланге врезался в Искьердо.
  • 19'
    Гильямон в центральном круге сбил Негредо и получил жёлтую карточку.
  • Опасный момент
    18'
    Карселен справа навесил в центр штрафной площади. Мяч отскочил налево к Алексу, который с двенадцати метров пробил выше ворот.
  • Желтая карточка
    16'
    Черышев на левом фланге попал по ноге Карселену и получил жёлтую карточку.
  • 15'
    Без моментов проходит стартовый отрезок матча. "Валенсия" имеет небольшое территориальное преимущество, но остроты у ворот это не добавляет.
  • 14'
    Черышев с двадцати шести метров низом пробил правее ворот.
  • Фол, нарушение
    12'
    Лосано у чужой штрафной площади подтолкнул в спину Гильямона.
  • 11'
    Гамейро направо к воротам пас на ход Мусе исполнил слишком сильно.
  • Фол, нарушение
    10'
    Кала в центре поля толкнул в спину макси Гомеса.
  • Офсайд
    9'
    Гайя на левом фланге забрался в офсайд.
  • 8'
    Прострел Корреа справа в центр штрафной площади не дошёл до Макси Гомеса.
  • 7'
    Прострел Черышева слева в штрафную площадь перехватил Йонссон.
  • Травма, повреждение
    6'
    Искьердо в центральном круге получил травму. Медики вышли на поле.
  • Угловой
    5'
    Алекс исполнил первый угловой удар в матче. Навес нашёл голову Йонссона, который в дальний угол пробил неудачно.
  • Фол, нарушение
    4'
    Альфонсо пытался слева прорваться к воротам, но не смог пройти Корреа и толкнул защитника "Валенсии" в спину.
  • Офсайд
    3'
    Макси Гомес слева не уследил за линией защитников и оказался в офсайде.
  • 2'
    "Валенсия" играет в белых футболках и чёрных трусах, "Кадис" - в жёлтой форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Месталье"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mestalla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.15 2.85 4.20
Бонус: 10 000 ₽ 2.00 3.45 4.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.88 3.65 4.30
Бонус: 5 000 ₽ 2.25 2.85 4.50
  2.31 2.68 4.25

Самый высокий коэффициент на матч «Валенсия» – «Кадис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Валенсия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кадис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Валенсия» – «Кадис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.60 1.09 2.75 1.43 2.13 1.72 1.62 2.32 1.29 3.60 1.22 4.30 1.07 8.80
8.00 1.04 6.80 1.08 2.78 1.42 2.14 1.71 1.67 2.40 1.29 3.60 1.20 4.33 1.05 7.90 1.04 8.40
4.75 1.18 3.35 1.31 1.92 1.87 1.44 2.75 1.83 1.98 1.27 3.70 1.09 7.20 1.07 8.40 1.02 9.61 1.02 10.21 1.01 15.50 0.00 16.00 0.00 23.00
4.36 1.23 2.99 1.42 2.14 1.76 1.79 2.10 1.56 2.52 1.33 3.46 1.49 2.76 1.22 4.58 1.48 2.81 1.21 4.77
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.47 1.50 1.63 2.19 1.31 3.40 1.06 8.00
2.72 1.46 1.73 2.11 1.33 3.32 1.09 7.60 1.06 9.00
1.37 3.05 1.04 10.00 1.15 5.30 1.09 8.00
1.20 4.76 1.10 7.61 1.19 5.05 1.42 2.97
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.30 2.21 1.62 1.50 2.42 1.12 5.80
3.30 1.33 2.17 1.69 1.50 2.59 1.19 5.00 1.12 6.25
3.50 1.30 2.23 1.60 1.52 2.40 1.18 4.09 1.13 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.08 1.70
2.90 1.40
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
3.85 1.24
Где смотреть матч Валенсия 0:0 Кадис онлайн

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Прогнозы на матч Валенсия 0:0 Кадис

Исход игры
Валенсия
85.7% (126)
Ничья
10.9% (16)
Кадис
3.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
49.31% (71)
Меньше
50.69% (73)
Обе команды забьют
Да
59.03% (85)
Нет
40.97% (59)
Популярный счёт
2:1 Валенсия
40.1% (59)
1:0 Валенсия
21.8% (32)
2:0 Валенсия
16.3% (24)
1:1 Ничья
9.5% (14)
3:1 Валенсия
4.1% (6)
1:2 Кадис
2% (3)
3:2 Валенсия
1.4% (2)
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