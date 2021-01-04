Лосано в центре поля ударил по ногам Гильямона и получил жёлтую карточку.

Черышев с двадцати двух метров пробил рядом с правой штангой после паса Васса.

Ледесма забрал мяч в руки после навеса Солера от углового флага.

Алекс слева с двадцати двух метров пробил выше ворот.

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36' Вторая подряд подача Алекса от углового флага последовала к ближней штанге. Защитники "Валенсии" выбили мяч вперёд.

35' Алекус от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда хозяева выбили мяч за пределы поля.

34' Васс в центре поля в подкате чисто выбил мяч у Алекса.

33' Муса на правом фланге не смог переиграть Альфонсо.

32' Прострел Гайя слева к воротам на Мусу прервал кала.

30' Ли Кан Ин со штрафного пробил в стенку.

28' Кала у линии штрафной площади ударил по ноге Макси Гомеса. Опасный штрафной пробьют хозяева.

27' Корреа на фланге в подкате выбил мяч у Лосано.

26' Замена в составе "Валенсии": вместо Кевина Гамейро на поле вышел Ли Кан Ин.

25' Гамейро присел на газон. Требуется выход медиков на газон.

24' Солер исполнил подачу от углового флага к ближней штанге. Гости мяч из штрафной площади вынесли.

23' Корреа справа навесил на Макси Гомеса, который головой пробил под перекладину. Ледесма в прыжке отбил мяч.

22' Гайя слева в штрафной площади между двух соперников получил мяч, но по воротам удар нанёс неточный.

21' Алекс справа со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке, где Негредо не смог нанести удар по воротам.

20' Гайя на фланге врезался в Искьердо.

19' Гильямон в центральном круге сбил Негредо и получил жёлтую карточку.

18' Карселен справа навесил в центр штрафной площади. Мяч отскочил налево к Алексу, который с двенадцати метров пробил выше ворот.

16' Черышев на левом фланге попал по ноге Карселену и получил жёлтую карточку.

15' Без моментов проходит стартовый отрезок матча. "Валенсия" имеет небольшое территориальное преимущество, но остроты у ворот это не добавляет.

14' Черышев с двадцати шести метров низом пробил правее ворот.

12' Лосано у чужой штрафной площади подтолкнул в спину Гильямона.

11' Гамейро направо к воротам пас на ход Мусе исполнил слишком сильно.

10' Кала в центре поля толкнул в спину макси Гомеса.

9' Гайя на левом фланге забрался в офсайд.

8' Прострел Корреа справа в центр штрафной площади не дошёл до Макси Гомеса.

7' Прострел Черышева слева в штрафную площадь перехватил Йонссон.

6' Искьердо в центральном круге получил травму. Медики вышли на поле.

5' Алекс исполнил первый угловой удар в матче. Навес нашёл голову Йонссона, который в дальний угол пробил неудачно.

4' Альфонсо пытался слева прорваться к воротам, но не смог пройти Корреа и толкнул защитника "Валенсии" в спину.

3' Макси Гомес слева не уследил за линией защитников и оказался в офсайде.

2' "Валенсия" играет в белых футболках и чёрных трусах, "Кадис" - в жёлтой форме.