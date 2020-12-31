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Валенсия
 
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Стадион:
Кадис

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Солер Карлос 5 (5) 0.31
2. Вальехо Ману 4 0.25
3. Макси Гомес 4 0.25
4. Гамейро Кевин 1 0.06
5. Васс Даниэль 1 0.06
6. Габриэль Паулиста 1 0.06
7. Лато Тони 1 0.06
8. Гуэдеш Гонсалу 1 0.06
9. Дьякаби Муктар 1 0.06
10. Муса Юнус 1 0.06
11. Гильямон Уго 1 0.06
12. Ли Кан Ин 0 0
13. Черышев Денис 0 0
14. Гайя Хосе 0 0
Кадис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Негредо Альваро 3 0.19
2. Хименес Альваро 2 0.13
3. Санчес Сальвадор 2 0.13
4. Лосано Энтони 1 0.06
5. Помбо Хорхе 1 0.06
6. Алехо Иван 1 0.06
7. Переа Альберто 0 0
8. Малбашич Филип 0 0
9. Альфонсо Луис 0 0

Карточки

Валенсия
# Игрок      
1. Гильямон Уго 5 0
2. Васс Даниэль 4 0
3. Макси Гомес 4 0
4. Джейсон 2 1
5. Корреа Тьерри 2 1
6. Габриэль Паулиста 3 0
7. Рачич Урош 3 0
8. Гуэдеш Гонсалу 1 1
9. Кондогбия Жоффрей 2 0
10. Гайя Хосе 2 0
11. Солер Карлос 2 0
12. Лато Тони 1 0
13. Мангала Эльяким 1 0
14. Черышев Денис 1 0
15. Хауме Доменек 1 0
16. Санчес Алехандро 1 0
17. Эскьердо Висенте 1 0
18. Муса Юнус 1 0
19. Молина Гиллем 1 0
Кадис
# Игрок      
1. Хименес Фали 4 0
2. Кала Хуан 3 0
3. Негредо Альваро 1 1
4. Акапо Карлос 1 1
5. Лосано Энтони 2 0
6. Йонссон Йенс 2 0
7. Малбашич Филип 2 0
8. Альфонсо Луис 2 0
9. Мауро Маркос 2 0
10. Алехо Иван 2 0
11. Алекс Фернандес 1 0
12. Аугусто Фернандес 1 0
13. Мари Хосе 1 0
14. Помбо Хорхе 1 0
15. Гарридо Хон 1 0
16. Искьердо Хайро 1 0
17. Санчес Сальвадор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Валенсия 4.76% (1) 14.29% (3) 23.81% (5) 9.52% (2) 28.57% (6) 19.05% (4)
 Кадис 20% (2) 10% (1) 20% (2) 30% (3) 10% (1) 10% (1)

Предыдущие игры

Валенсия Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 0:1 Севилья Барселона 2:2 Валенсия Террасса 2:4 Валенсия
Валенсия 2:2 Атлетик Б Эйбар 0:0 Валенсия Валенсия 0:1 Атлетико М Алавес 2:2 Валенсия Валенсия 4:1 Реал Мадрид Валенсия 2:2 Хетафе Эльче 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Валенсия Валенсия 0:2 Бетис Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Валенсия 1:1 Уэска Сельта 2:1 Валенсия Валенсия 4:2 Леванте Валенсия 3:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал
Кадис Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Кадис 0:0 Вальядолид Бетис 1:0 Кадис Кадис 0:2 Хетафе Рибадумия 0:2 Кадис
Сельта 4:0 Кадис Кадис 2:1 Барселона Эльче 1:1 Кадис Кадис 0:1 Реал Сосьедад Атлетико М 4:0 Кадис Эйбар 0:2 Кадис Кадис 0:0 Вильярреал Реал Мадрид 0:1 Кадис Кадис 1:1 Гранада Атлетик Б 0:1 Кадис Кадис 1:3 Севилья Уэска 0:2 Кадис Кадис 0:2 Осасуна Кадис 1:1 Альмерия Кадис 1:0 Эспаньол Малага 1:2 Кадис

Последние игры между собой

Валенсия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Кадис: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Валенсия 4:0 Кадис Кубок Короля Кадис 0:0 Валенсия Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 14 11 2 1 27 - 5 35
2. Реал Мадрид Заявка 16 10 3 3 28 - 15 33
3. Реал Сосьедад Заявка 17 8 5 4 26 - 12 29
4. Севилья Заявка 14 8 2 4 17 - 10 26
5. Вильярреал Заявка 16 6 8 2 20 - 16 26
6. Барселона Заявка 15 7 4 4 29 - 15 25
7. Гранада Заявка 15 7 3 5 19 - 23 24
8. Сельта Заявка 16 6 5 5 22 - 22 23
9. Бетис Заявка 16 6 1 9 19 - 30 19
10. Кадис Заявка 16 5 4 7 11 - 20 19
11. Леванте Заявка 15 4 6 5 20 - 21 18
12. Атлетик Б Заявка 16 5 3 8 18 - 19 18
13. Алавес Заявка 16 4 6 6 14 - 18 18
14. Хетафе Заявка 15 4 5 6 12 - 16 17
15. Эльче Заявка 14 3 7 4 13 - 17 16
16. Эйбар Заявка 16 3 7 6 12 - 16 16
17. Валенсия Заявка 16 3 6 7 22 - 24 15
18. Вальядолид Заявка 16 3 6 7 15 - 24 15
19. Осасуна Заявка 15 3 4 8 14 - 24 13
20. Уэска Заявка 16 1 9 6 14 - 25 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 8 7 1 0 19 - 2 22
2. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
3. Гранада Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
4. Вильярреал Заявка 8 4 4 0 12 - 6 16
5. Реал Мадрид Заявка 7 5 0 2 13 - 5 15
6. Сельта Заявка 8 5 0 3 14 - 12 15
7. Севилья Заявка 7 4 1 2 9 - 5 13
8. Атлетик Б Заявка 7 4 0 3 10 - 5 12
9. Леванте Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
10. Реал Сосьедад Заявка 8 3 3 2 11 - 6 12
11. Хетафе Заявка 8 3 2 3 8 - 7 11
12. Бетис Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
13. Алавес Заявка 8 2 4 2 6 - 7 10
14. Валенсия Заявка 8 2 3 3 13 - 12 9
15. Вальядолид Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
16. Осасуна Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
17. Эльче Заявка 8 1 5 2 7 - 10 8
18. Уэска Заявка 7 1 4 2 5 - 7 7
19. Кадис Заявка 8 1 3 4 4 - 10 6
20. Эйбар Заявка 8 0 4 4 2 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 5 3 1 15 - 10 18
2. Реал Сосьедад Заявка 9 5 2 2 15 - 6 17
3. Атлетико М Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
4. Севилья Заявка 7 4 1 2 8 - 5 13
5. Кадис Заявка 8 4 1 3 7 - 10 13
6. Эйбар Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
7. Вильярреал Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
8. Бетис Заявка 9 3 0 6 10 - 20 9
9. Эльче Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Алавес Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
11. Сельта Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
12. Барселона Заявка 6 2 1 3 8 - 5 7
13. Гранада Заявка 7 2 1 4 5 - 14 7
14. Хетафе Заявка 7 1 3 3 4 - 9 6
15. Валенсия Заявка 8 1 3 4 9 - 12 6
16. Леванте Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
17. Вальядолид Заявка 8 1 3 4 6 - 11 6
18. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
19. Осасуна Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
20. Уэска Заявка 9 0 5 4 9 - 18 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Кадис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 января 2021, осталось 2 дня 20 часов 36 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 62
    Валенсия 90.3% (56)
    X 6.5% (4)
    Кадис 3.2% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Валенсия
    Ничья
    Кадис
    2.06
    3.58
    3.92
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.00 3.55 3.75
    Бонус: 5 000 ₽ 2.06 3.50 3.74
    Бонус: 5 000 ₽ 2.06 3.55 3.80
      2.05 3.58 3.92

    Самый высокий коэффициент на матч «Валенсия» – «Кадис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Валенсия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кадис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Валенсия» – «Кадис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    8.10 1.04 6.85 1.08 2.82 1.41 2.15 1.70 1.67 2.34 1.30 3.52 1.21 4.20 1.06 7.80 1.03 8.30
    8.10 1.06 6.30 1.11 2.80 1.44 2.12 1.77 1.80 2.08 1.62 2.39 1.29 3.65 1.22 4.50 1.06 7.80 1.05 8.50 1.01 15.00 0.00 15.50 0.00 23.00
    2.88 1.46 2.52 1.58 2.14 1.78 1.82 2.11 1.63 2.41 1.46 2.91 1.21 4.87
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.75 1.45 1.79 2.02 1.34 3.26 1.09 7.50 1.06 8.90
    1.66 2.23 1.31 3.35 1.09 7.90
    2.66 1.53 2.18 1.77 1.68 2.31 1.44 2.98
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.32 1.33 2.19 1.68 1.51 2.56 1.18 4.95 1.12 6.20
    2.14 1.66 1.49 2.50 1.17 4.70

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.08 1.70
    Букмекер Да Нет
    5.40 1.13
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.21
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    Прогнозы на матч Валенсия - Кадис

    Исход игры
    Валенсия
    90.3% (56)
    Ничья
    6.5% (4)
    Кадис
    3.2% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.33% (26)
    Меньше
    56.67% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    48.33% (29)
    Нет
    51.67% (31)
    Популярный счёт
    2:1 Валенсия
    32.3% (20)
    2:0 Валенсия
    29% (18)
    1:0 Валенсия
    21% (13)
    1:1 Ничья
    4.8% (3)
    1:2 Кадис
    3.2% (2)
    3:2 Валенсия
    3.2% (2)
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