  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Сан-Паулу
1:0
Перерыв
Атлетико Минейро
0'
1:0
25' Гол
Igor Gomes
42' Желтая карточка
Igor Rabello
1
Tiago
Luis
Volpi
20
Хуанфран
Торрес
5
Арболеда
Роберт
3
Bruno
VI
6
Рейналдо
Мануэл
10
Алвес
Даниэл
13
Luan5
21
Габриэл
Барбоза
8
Че
Че
26
Igor
Gomes
30
Brenner
da
Silva
31
Everson
30
Gabriel
Paulista
XVI
16
Igor
Rabello
3
Алонсо
Хуниор
2
Guga3
70
Саварино
Джефферсон
29
Аллан
Соуза
26
Calebe
13
Арана
Гильерме
10
Варгас
Эдуардо
11
Keno
Сан-Паулу
4-2-3-1
Атлетико Минейро
3-5-2

Ход матча

25'
Igor Gomes
(Че Че)
1:0
42'
 
Igor Rabello

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Паулу
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лусиано Невес 12 0.46
2. Brenner da Silva 9 0.35
3. Рейналдо Мануэл 5 (5) 0.19
4. Габриэл Барбоза 4 0.15
5. Igor Gomes 3 0.12
6. Эрнанес Лима 3 0.12
7. Витор Буэно 2 0.08
8. Алвес Даниэл 1 0.04
9. Че Че 1 0.04
10. Pablo I 1 0.04
11. Коста Диего 1 0.04
12. Арболеда Роберт 1 0.04
13. Igor Vinicius 0 0
14. Хуанфран Торрес 0 0
15. Tiago Luis Volpi 0 0
16. Leo XV 0 0
17. Gonzalo Carneiro 0 0
Атлетико Минейро
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Keno 10 (4) 0.38
2. Саша Эдуардо 5 0.19
3. Саварино Джефферсон 4 0.15
4. Marrony 4 (1) 0.15
5. Арана Гильерме 3 0.12
6. Hyoran 3 0.12
7. Натан Аллан 3 0.12
8. Франко Алан 3 0.12
9. Jair II 1 0.04
10. Варгас Эдуардо 1 0.04
11. Ревер Умберто 1 0.04
12. Igor Rabello 1 0.04
13. Guga3 1 (1) 0.04
14. Сарачо Федерико 1 0.04
15. Everson 0 0
16. Феррейра Мариано 0 0
17. Алонсо Хуниор 0 0
18. Marquinhos vi 0 0

Карточки

Сан-Паулу
# Игрок      
1. Алвес Даниэл 7 0
2. Рейналдо Мануэл 5 0
3. Габриэл Барбоза 5 0
4. Igor Vinicius 5 0
5. Luan5 5 0
6. Коста Диего 3 0
7. Эрнанес Лима 3 0
8. Лусиано Невес 3 0
9. Brenner da Silva 3 0
10. Хуанфран Торрес 2 0
11. Арболеда Роберт 2 0
12. Витор Буэно 2 0
13. Че Че 2 0
14. Leo XV 2 0
15. Igor Gomes 2 0
16. Tiago Luis Volpi 1 0
17. Bruno VI 1 0
18. Pablo I 1 0
19. Lucas Perri 1 0
20. Lizeiro 1 0
21. Rodrigo Nestor 1 0
Атлетико Минейро
# Игрок      
1. Алонсо Хуниор 6 0
2. Jair II 5 0
3. Keno 4 0
4. Dylan Borrero 2 1
5. Ревер Умберто 3 0
6. Арана Гильерме 3 0
7. Саварино Джефферсон 3 0
8. Igor Rabello 3 0
9. Аллан Соуза 3 0
10. Hyoran 2 0
11. Gabriel Paulista XVI 2 0
12. Рафаэл Пирес 0 1
13. Варгас Эдуардо 1 0
14. Саша Эдуардо 1 0
15. Феррейра Мариано 1 0
16. Буэно Веллингтон 1 0
17. Victor IV 1 0
18. Франко Алан 1 0
19. Marrony 1 0
20. Guga3 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сан-Паулу 14.29% (6) 11.9% (5) 16.67% (7) 14.29% (6) 16.67% (7) 26.19% (11)
 Атлетико Минейро 7.32% (3) 14.63% (6) 21.95% (9) 21.95% (9) 17.07% (7) 17.07% (7)

Предыдущие игры

Сан-Паулу Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Коринтианс 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 4:0 Ботафого Рибейрао Сан-Паулу 1:0 Спорт Ресифи Гойяс 0:3 Сан-Паулу
Байя 1:3 Сан-Паулу Сеара 1:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Васко да Гама Сан-Паулу 3:0 Фламенго Форталеза 2:3 Сан-Паулу Фламенго 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:1 Гойяс Сан-Паулу 4:3 Ланус Фламенго 1:4 Сан-Паулу Ланус 3:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:2 Форталеза Сан-Паулу 5:1 Депортиво Бинасьональ Сан-Паулу 0:0 Гремио Форталеза 3:3 Сан-Паулу Палмейрас 0:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 3:0 Атлетико Гойяненсе
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:1 Ботафого Рибейрао Сеара 2:2 Атлетико Минейро
Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Палмейрас 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:0 Спорт Ресифи Байя 3:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 3:0 Гойяс Форталеза 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:1 Васко да Гама Атлетико Минейро 3:1 Гремио Атлетико Гойяненсе 3:4 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Брагантино Сантос 3:1 Атлетико Минейро Куритиба 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:0 Сан-Паулу

Последние игры между собой

Сан-Паулу: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Атлетико Минейро: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Атлетико Минейро 3:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:1 Сан-Паулу Серия A Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу Серия A
Сан-Паулу 2:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 1:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:2 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 1:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:1 Сан-Паулу Кубок Либертадорес Сан-Паулу 1:0 Атлетико Минейро Кубок Либертадорес Сан-Паулу 4:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:1 Сан-Паулу Серия A Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Сан-Паулу 2:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Сан-Паулу 1:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 4:1 Сан-Паулу Кубок Либертадорес Сан-Паулу 1:2 Атлетико Минейро Кубок Либертадорес Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро Кубок Либертадорес
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Паулу 1:0 26 15 8 3 43 - 21 53
2. Атлетико Минейро 0:1 26 14 4 8 44 - 32 46
3. Фламенго 24 13 6 5 42 - 32 45
4. Палмейрас 24 11 8 5 36 - 23 41
5. Гремио 24 10 11 3 32 - 20 41
6. Интернасьональ 25 11 8 6 37 - 25 41
7. Флуминенсе 0:1 26 11 7 8 35 - 28 40
8. Сантос 25 10 8 7 37 - 33 38
9. Атлетико Гойяненсе 1:0 26 8 10 8 23 - 29 34
10. Коринтианс 25 8 9 8 26 - 29 33
11. Сеара 25 8 8 9 35 - 36 32
12. Брагантино 25 7 10 8 31 - 29 31
13. Форталеза 25 7 9 9 24 - 23 30
14. Атлетико Паранаэнсе 25 8 4 13 20 - 28 28
15. Спорт Ресифи 25 8 4 13 22 - 34 28
16. Байя 25 8 4 13 29 - 42 28
17. Васко да Гама 24 6 7 11 25 - 36 25
18. Куритиба 25 5 6 14 20 - 33 21
19. Гойяс 25 4 8 13 25 - 40 20
20. Ботафого Рибейрао 25 3 11 11 23 - 36 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Паулу 1:0 13 9 4 0 21 - 6 31
2. Атлетико Минейро 0:1 13 9 3 1 29 - 11 30
3. Гремио 12 7 4 1 22 - 11 25
4. Интернасьональ 12 7 4 1 22 - 11 25
5. Флуминенсе 0:1 13 7 4 2 22 - 12 25
6. Сантос 13 6 5 2 25 - 16 23
7. Палмейрас 12 6 4 2 21 - 12 22
8. Фламенго 12 6 4 2 22 - 14 22
9. Брагантино 12 6 3 3 20 - 12 21
10. Сеара 13 5 5 3 16 - 14 20
11. Форталеза 12 5 4 3 12 - 8 19
12. Байя 13 6 1 6 18 - 19 19
13. Спорт Ресифи 12 6 0 6 13 - 15 18
14. Атлетико Паранаэнсе 13 5 3 5 10 - 10 18
15. Коринтианс 12 4 5 3 14 - 16 17
16. Атлетико Гойяненсе 1:0 13 3 6 4 14 - 16 15
17. Васко да Гама 12 3 4 5 11 - 14 13
18. Гойяс 13 3 4 6 15 - 21 13
19. Куритиба 12 3 3 6 6 - 9 12
20. Ботафого Рибейрао 13 2 5 6 12 - 17 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 12 7 2 3 20 - 18 23
2. Сан-Паулу 1:0 13 6 4 3 22 - 15 22
3. Палмейрас 12 5 4 3 15 - 11 19
4. Атлетико Гойяненсе 1:0 13 5 4 4 9 - 13 19
5. Гремио 12 3 7 2 10 - 9 16
6. Атлетико Минейро 0:1 13 5 1 7 15 - 21 16
7. Интернасьональ 13 4 4 5 15 - 14 16
8. Коринтианс 13 4 4 5 12 - 13 16
9. Сантос 12 4 3 5 12 - 17 15
10. Флуминенсе 0:1 13 4 3 6 13 - 16 15
11. Сеара 12 3 3 6 19 - 22 12
12. Васко да Гама 12 3 3 6 14 - 22 12
13. Форталеза 13 2 5 6 12 - 15 11
14. Атлетико Паранаэнсе 12 3 1 8 10 - 18 10
15. Спорт Ресифи 13 2 4 7 9 - 19 10
16. Брагантино 13 1 7 5 11 - 17 10
17. Байя 12 2 3 7 11 - 23 9
18. Ботафого Рибейрао 12 1 6 5 11 - 19 9
19. Куритиба 13 2 3 8 14 - 24 9
20. Гойяс 12 1 4 7 10 - 19 7
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Igor Rabello получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Igor Gomes бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сан-Паулу
Ничья
Атлетико Минейро
2.44
4.63
3.28
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.35 4.60 10.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.37 4.05 10.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.44 3.58 3.28
  1.37 4.23 10.68

Самый высокий коэффициент на матч «Сан-Паулу» – «Атлетико Минейро» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сан-Паулу» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико Минейро» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сан-Паулу» – «Атлетико Минейро», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.00 1.01 8.60 1.05 3.80 1.23 2.75 1.42 2.17 1.69 1.66 2.13 1.72 2.12 1.52 2.55 1.18 4.50 1.15 5.10 1.03 10.00 1.03 10.50 1.02 11.00 0.00 18.00
10.75 1.05 9.10 1.07 3.60 1.30 2.82 1.44 2.00 1.99 1.53 2.54 1.35 3.26 1.16 5.40 1.13 6.25 1.04 11.75
3.88 1.27 3.27 1.35 2.65 1.50 1.98 1.88 1.68 2.23 1.47 2.74 1.26 3.92 1.42 2.93 1.33 3.36 1.12 6.96
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.85 1.38 1.92 1.88 1.40 2.80 1.12 5.70 1.08 7.00
2.95 1.40 1.98 1.83 1.45 2.75 1.14 5.60 1.10 6.95
2.60 1.51 2.13 1.74 1.65 2.27 1.41 2.91 1.47 2.71 1.26 3.83
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.73 2.03 1.31 3.25
3.95 1.25 2.77 1.44 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.82 1.92
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
Букмекер Да Нет
3.10 1.35
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