Сан-Паулу
3:0
Конец матча
Атлетико Минейро
1:0
25' ГолIgor Gomes
42' Желтая карточкаIgor Rabello
68' Желтая карточкаАллан Соуза
68' Желтая карточкаЧе Че
70' Желтая карточкаBruno VI
75' Вторая желтая карточкаАллан Соуза
2:0
83' ГолГабриэл Барбоза
3:0
90' ГолJonas Toro
3
Bruno
VI
10
Алвес
Даниэл
13
Luan5
8
Че
Че
26
Igor
Gomes
31
Everson
16
Igor
Rabello
2
Guga3
29
Аллан
Соуза
26
Calebe
11
Keno
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Bruno VIЗащитник
- Защитник
-
10 Алвес ДаниэлПолузащитник
-
13 Luan5Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Че ЧеПолузащитник
-
26 Igor GomesПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
15 Эрнанес ЛимаПолузащитник
- Нападающий
-
12 Витор БуэноНападающий
-
-
41 Junior6
-
-
9 Pablo I
-
16 Leo XV
-
-
Главный тренер: Fernando Diniz
- Основной состав
-
31 EversonВратарь
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
2 Guga3Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
-
26 CalebeПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 KenoНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
33 SavioПолузащитник
-
18 Саша ЭдуардоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 HyoranПолузащитник
-
21 Франко АланПолузащитник
-
23 Натан АлланПолузащитник
-
-
38 Marrony
-
-
32 Рафаэл Пирес
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
Ход матча
25'
1:0
42'
66'
68'
68'
70'
75'
80'
83'
2:0
84'
89'
90'
3:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лусиано Невес
|12
|0.46
|2.
|Brenner da Silva
|9
|0.35
|3.
|Габриэл Барбоза
|5
|0.19
|4.
|Рейналдо Мануэл
|5 (5)
|0.19
|5.
|Igor Gomes
|3
|0.12
|6.
|Эрнанес Лима
|3
|0.12
|7.
|Витор Буэно
|2
|0.08
|8.
|Алвес Даниэл
|1
|0.04
|9.
|Че Че
|1
|0.04
|10.
|Pablo I
|1
|0.04
|11.
|Коста Диего
|1
|0.04
|12.
|Арболеда Роберт
|1
|0.04
|13.
|Jonas Toro
|1
|0.04
|14.
|Igor Vinicius
|0
|0
|15.
|Хуанфран Торрес
|0
|0
|16.
|Tiago Luis Volpi
|0
|0
|17.
|Leo XV
|0
|0
|18.
|Gonzalo Carneiro
|0
|0
|19.
|Luan5
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Keno
|10 (4)
|0.38
|2.
|Саша Эдуардо
|5
|0.19
|3.
|Саварино Джефферсон
|4
|0.15
|4.
|Marrony
|4 (1)
|0.15
|5.
|Арана Гильерме
|3
|0.12
|6.
|Hyoran
|3
|0.12
|7.
|Натан Аллан
|3
|0.12
|8.
|Франко Алан
|3
|0.12
|9.
|Jair II
|1
|0.04
|10.
|Варгас Эдуардо
|1
|0.04
|11.
|Ревер Умберто
|1
|0.04
|12.
|Igor Rabello
|1
|0.04
|13.
|Guga3
|1 (1)
|0.04
|14.
|Сарачо Федерико
|1
|0.04
|15.
|Everson
|0
|0
|16.
|Феррейра Мариано
|0
|0
|17.
|Алонсо Хуниор
|0
|0
|18.
|Marquinhos vi
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Алвес Даниэл
|7
|0
|2.
|Рейналдо Мануэл
|5
|0
|3.
|Габриэл Барбоза
|5
|0
|4.
|Igor Vinicius
|5
|0
|5.
|Luan5
|5
|0
|6.
|Коста Диего
|3
|0
|7.
|Эрнанес Лима
|3
|0
|8.
|Че Че
|3
|0
|9.
|Лусиано Невес
|3
|0
|10.
|Brenner da Silva
|3
|0
|11.
|Хуанфран Торрес
|2
|0
|12.
|Арболеда Роберт
|2
|0
|13.
|Bruno VI
|2
|0
|14.
|Витор Буэно
|2
|0
|15.
|Leo XV
|2
|0
|16.
|Igor Gomes
|2
|0
|17.
|Tiago Luis Volpi
|1
|0
|18.
|Pablo I
|1
|0
|19.
|Lucas Perri
|1
|0
|20.
|Lizeiro
|1
|0
|21.
|Rodrigo Nestor
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Алонсо Хуниор
|6
|0
|2.
|Аллан Соуза
|4
|1
|3.
|Jair II
|5
|0
|4.
|Keno
|4
|0
|5.
|Dylan Borrero
|2
|1
|6.
|Ревер Умберто
|3
|0
|7.
|Арана Гильерме
|3
|0
|8.
|Саварино Джефферсон
|3
|0
|9.
|Igor Rabello
|3
|0
|10.
|Hyoran
|2
|0
|11.
|Gabriel Paulista XVI
|2
|0
|12.
|Рафаэл Пирес
|0
|1
|13.
|Варгас Эдуардо
|1
|0
|14.
|Саша Эдуардо
|1
|0
|15.
|Феррейра Мариано
|1
|0
|16.
|Буэно Веллингтон
|1
|0
|17.
|Victor IV
|1
|0
|18.
|Франко Алан
|1
|0
|19.
|Marrony
|1
|0
|20.
|Guga3
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сан-Паулу
|13.33% (6)
|13.33% (6)
|15.56% (7)
|13.33% (6)
|15.56% (7)
|28.89% (13)
|Атлетико Минейро
|7.32% (3)
|14.63% (6)
|21.95% (9)
|21.95% (9)
|17.07% (7)
|17.07% (7)
Предыдущие игры
Сан-Паулу Последние 20 матчей: +14 =4 -2Коринтианс 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 4:0 Ботафого Рибейрао Сан-Паулу 1:0 Спорт Ресифи Гойяс 0:3 Сан-Паулу
Байя 1:3 Сан-Паулу Сеара 1:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Васко да Гама Сан-Паулу 3:0 Фламенго Форталеза 2:3 Сан-Паулу Фламенго 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:1 Гойяс Сан-Паулу 4:3 Ланус Фламенго 1:4 Сан-Паулу Ланус 3:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:2 Форталеза Сан-Паулу 5:1 Депортиво Бинасьональ Сан-Паулу 0:0 Гремио Форталеза 3:3 Сан-Паулу Палмейрас 0:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 3:0 Атлетико Гойяненсе
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +11 =4 -5Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:1 Ботафого Рибейрао Сеара 2:2 Атлетико Минейро
Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Палмейрас 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:0 Спорт Ресифи Байя 3:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 3:0 Гойяс Форталеза 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:1 Васко да Гама Атлетико Минейро 3:1 Гремио Атлетико Гойяненсе 3:4 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Брагантино Сантос 3:1 Атлетико Минейро Куритиба 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:0 Сан-Паулу
Последние игры между собой
Сан-Паулу: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Атлетико Минейро: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Сан-Паулу 2:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 1:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:2 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 1:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:1 Сан-Паулу Кубок Либертадорес Сан-Паулу 1:0 Атлетико Минейро Кубок Либертадорес Сан-Паулу 4:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:1 Сан-Паулу Серия A Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Сан-Паулу 2:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Сан-Паулу 1:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 4:1 Сан-Паулу Кубок Либертадорес Сан-Паулу 1:2 Атлетико Минейро Кубок Либертадорес Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро Кубок Либертадорес
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|26
|15
|8
|3
|45 - 21
|53
|2.
|Атлетико Минейро
|26
|14
|4
|8
|44 - 34
|46
|3.
|Фламенго
|24
|13
|6
|5
|42 - 32
|45
|4.
|Палмейрас
|24
|11
|8
|5
|36 - 23
|41
|5.
|Гремио
|24
|10
|11
|3
|32 - 20
|41
|6.
|Интернасьональ
|25
|11
|8
|6
|37 - 25
|41
|7.
|Флуминенсе
|26
|11
|7
|8
|36 - 29
|40
|8.
|Сантос
|25
|10
|8
|7
|37 - 33
|38
|9.
|Атлетико Гойяненсе
|26
|8
|10
|8
|24 - 30
|34
|10.
|Коринтианс
|25
|8
|9
|8
|26 - 29
|33
|11.
|Сеара
|25
|8
|8
|9
|35 - 36
|32
|12.
|Брагантино
|25
|7
|10
|8
|31 - 29
|31
|13.
|Форталеза
|25
|7
|9
|9
|24 - 23
|30
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|25
|8
|4
|13
|20 - 28
|28
|15.
|Спорт Ресифи
|25
|8
|4
|13
|22 - 34
|28
|16.
|Байя
|25
|8
|4
|13
|29 - 42
|28
|17.
|Васко да Гама
|24
|6
|7
|11
|25 - 36
|25
|18.
|Куритиба
|25
|5
|6
|14
|20 - 33
|21
|19.
|Гойяс
|25
|4
|8
|13
|25 - 40
|20
|20.
|Ботафого Рибейрао
|25
|3
|11
|11
|23 - 36
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|13
|9
|4
|0
|23 - 6
|31
|2.
|Атлетико Минейро
|13
|9
|3
|1
|29 - 11
|30
|3.
|Гремио
|12
|7
|4
|1
|22 - 11
|25
|4.
|Интернасьональ
|12
|7
|4
|1
|22 - 11
|25
|5.
|Флуминенсе
|13
|7
|4
|2
|22 - 12
|25
|6.
|Сантос
|13
|6
|5
|2
|25 - 16
|23
|7.
|Палмейрас
|12
|6
|4
|2
|21 - 12
|22
|8.
|Фламенго
|12
|6
|4
|2
|22 - 14
|22
|9.
|Брагантино
|12
|6
|3
|3
|20 - 12
|21
|10.
|Сеара
|13
|5
|5
|3
|16 - 14
|20
|11.
|Форталеза
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|12.
|Байя
|13
|6
|1
|6
|18 - 19
|19
|13.
|Спорт Ресифи
|12
|6
|0
|6
|13 - 15
|18
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|5
|3
|5
|10 - 10
|18
|15.
|Коринтианс
|12
|4
|5
|3
|14 - 16
|17
|16.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|3
|6
|4
|15 - 17
|15
|17.
|Васко да Гама
|12
|3
|4
|5
|11 - 14
|13
|18.
|Гойяс
|13
|3
|4
|6
|15 - 21
|13
|19.
|Куритиба
|12
|3
|3
|6
|6 - 9
|12
|20.
|Ботафого Рибейрао
|13
|2
|5
|6
|12 - 17
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|12
|7
|2
|3
|20 - 18
|23
|2.
|Сан-Паулу
|13
|6
|4
|3
|22 - 15
|22
|3.
|Палмейрас
|12
|5
|4
|3
|15 - 11
|19
|4.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|5
|4
|4
|9 - 13
|19
|5.
|Гремио
|12
|3
|7
|2
|10 - 9
|16
|6.
|Атлетико Минейро
|13
|5
|1
|7
|15 - 23
|16
|7.
|Интернасьональ
|13
|4
|4
|5
|15 - 14
|16
|8.
|Коринтианс
|13
|4
|4
|5
|12 - 13
|16
|9.
|Сантос
|12
|4
|3
|5
|12 - 17
|15
|10.
|Флуминенсе
|13
|4
|3
|6
|14 - 17
|15
|11.
|Сеара
|12
|3
|3
|6
|19 - 22
|12
|12.
|Васко да Гама
|12
|3
|3
|6
|14 - 22
|12
|13.
|Форталеза
|13
|2
|5
|6
|12 - 15
|11
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|3
|1
|8
|10 - 18
|10
|15.
|Спорт Ресифи
|13
|2
|4
|7
|9 - 19
|10
|16.
|Брагантино
|13
|1
|7
|5
|11 - 17
|10
|17.
|Байя
|12
|2
|3
|7
|11 - 23
|9
|18.
|Ботафого Рибейрао
|12
|1
|6
|5
|11 - 19
|9
|19.
|Куритиба
|13
|2
|3
|8
|14 - 24
|9
|20.
|Гойяс
|12
|1
|4
|7
|10 - 19
|7
Победитель
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