  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Атлетико Минейро
2:0
Второй тайм: 90'
Куритиба
0'
1:0
66' Гол
Hyoran
2:0
83' Гол
Саша Эдуардо
90'
31
Everson
2
Guga3
4
Ревер
Умберто
3
Алонсо
Хуниор
13
Арана
Гильерме
15
Сарачо
Федерико
11
Keno
23
Натан
Аллан
20
Hyoran
70
Саварино
Джефферсон
10
Варгас
Эдуардо
84
Wilson
III
16
Натанаэл
4
Родолфо
Гайото
35
Sabino2
2
Jonatan
Moreira
III
98
Hugo
Moura
36
Матеус
де
Салес
7
Rafinha
XVII
20
Matheus
Galdezani
10
Неилтон
Мейра
90
Giovanni
Augusto
Атлетико Минейро
4-1-4-1
Куритиба
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Keno 10 (4) 0.37
2. Саша Эдуардо 5 0.19
3. Саварино Джефферсон 4 0.15
4. Hyoran 4 0.15
5. Marrony 4 (1) 0.15
6. Арана Гильерме 3 0.11
7. Натан Аллан 3 0.11
8. Франко Алан 3 0.11
9. Jair II 1 0.04
10. Варгас Эдуардо 1 0.04
11. Ревер Умберто 1 0.04
12. Igor Rabello 1 0.04
13. Guga3 1 (1) 0.04
14. Сарачо Федерико 1 0.04
15. Everson 0 0
16. Феррейра Мариано 0 0
17. Алонсо Хуниор 0 0
18. Marquinhos vi 0 0
Куритиба
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Robson IV 6 (1) 0.22
2. Giovanni Augusto 4 0.15
3. Sabino2 4 (3) 0.15
4. William Matheus1 2 0.07
5. Неилтон Мейра 1 0.04
6. Matheus Galdezani 1 0.04
7. Sassa II 1 0.04
8. Nathan VI 1 0.04
9. Rodrigo Muniz 1 0.04

Карточки

Атлетико Минейро
# Игрок      
1. Алонсо Хуниор 7 0
2. Аллан Соуза 4 1
3. Jair II 5 0
4. Арана Гильерме 4 0
5. Keno 4 0
6. Dylan Borrero 2 1
7. Ревер Умберто 3 0
8. Саварино Джефферсон 3 0
9. Hyoran 2 0
10. Gabriel Paulista XVI 2 0
11. Igor Rabello 2 0
12. Рафаэл Пирес 0 1
13. Варгас Эдуардо 1 0
14. Саша Эдуардо 1 0
15. Феррейра Мариано 1 0
16. Буэно Веллингтон 1 0
17. Victor IV 1 0
18. Франко Алан 1 0
19. Marrony 1 0
20. Guga3 1 0
Куритиба
# Игрок      
1. Родолфо Дантас 6 1
2. Robson IV 5 0
3. Nathan VI 5 0
4. Сасе Иан 3 1
5. Matheus Galdezani 4 0
6. Матеус де Салес 4 0
7. Hugo Moura 3 0
8. Mailton 3 0
9. William Matheus1 3 0
10. Rene Junior 1 1
11. Jesus Igor 1 1
12. Giovanni Augusto 2 0
13. Sassa II 2 0
14. Sabino2 2 0
15. Wellissol 2 0
16. Натанаэл 0 1
17. Ruy 1 0
18. Родолфо Гайото 1 0
19. Неилтон Мейра 1 0
20. Оливейра Рикардо II 1 0
21. Патрик де Оливейра 1 0
22. Ramon Martinez III 1 0
23. Martin Sarrafiore 1 0
24. Jonatan Moreira III 1 0
25. Rodrigo Muniz 1 0
26. Matheus Bueno 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Минейро 7.32% (3) 14.63% (6) 21.95% (9) 21.95% (9) 17.07% (7) 17.07% (7)
 Куритиба 28.57% (6) 9.52% (2) 14.29% (3) 9.52% (2) 19.05% (4) 19.05% (4)

Предыдущие игры

Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:1 Ботафого Рибейрао
Сеара 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Палмейрас 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:0 Спорт Ресифи Байя 3:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 3:0 Гойяс Форталеза 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:1 Васко да Гама Атлетико Минейро 3:1 Гремио Атлетико Гойяненсе 3:4 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Брагантино Сантос 3:1 Атлетико Минейро Куритиба 0:1 Атлетико Минейро
Куритиба Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Куритиба 1:2 Ботафого Рибейрао Спорт Ресифи 1:0 Куритиба Куритиба 0:0 Брагантино Куритиба 0:1 Коринтианс
Фламенго 3:1 Куритиба Куритиба 1:2 Байя Интернасьональ 2:2 Куритиба Куритиба 1:0 Атлетико Гойяненсе Сеара 2:1 Куритиба Куритиба 1:2 Сантос Палмейрас 1:3 Куритиба Куритиба 0:0 Форталеза Гремио 2:1 Куритиба Куритиба 1:1 Сан-Паулу Флуминенсе 4:0 Куритиба Куритиба 1:0 Васко да Гама Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Гойяс 3:3 Куритиба Куритиба 0:1 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:0 Куритиба

Последние игры между собой

Атлетико Минейро: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 7
Куритиба: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 11
Куритиба 0:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:0 Куритиба Серия A Куритиба 0:2 Атлетико Минейро Серия A Куритиба 2:0 Атлетико Минейро Серия A
Атлетико Минейро 2:1 Куритиба Серия A Куритиба 0:3 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:0 Куритиба Серия A Атлетико Минейро 1:2 Куритиба Бразилейро Серия А Куритиба 0:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 3:0 Куритиба Бразилейро Серия А Куритиба 2:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Куритиба 1:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:0 Куритиба Серия A Атлетико Минейро 2:1 Куритиба Серия A Куритиба 3:0 Атлетико Минейро Серия A Куритиба 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:2 Куритиба Серия A Куритиба 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:2 Куритиба Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Паулу 26 15 8 3 45 - 21 53
2. Атлетико Минейро 2:0 27 15 4 8 46 - 34 49
3. Фламенго 25 14 6 5 46 - 35 48
4. Интернасьональ 26 12 8 6 39 - 25 44
5. Гремио 25 10 12 3 33 - 21 42
6. Палмейрас 25 11 8 6 36 - 25 41
7. Флуминенсе 26 11 7 8 36 - 29 40
8. Сантос 26 10 8 8 37 - 34 38
9. Коринтианс 26 9 9 8 28 - 30 36
10. Сеара 26 9 8 9 37 - 36 35
11. Атлетико Гойяненсе 26 8 10 8 24 - 30 34
12. Атлетико Паранаэнсе 26 9 4 13 21 - 28 31
13. Брагантино 26 7 10 9 31 - 30 31
14. Форталеза 26 7 9 10 24 - 25 30
15. Спорт Ресифи 26 8 5 13 23 - 35 29
16. Васко да Гама 25 7 7 11 26 - 36 28
17. Байя 26 8 4 14 32 - 46 28
18. Ботафого Рибейрао 26 4 11 11 25 - 37 23
19. Куритиба 0:2 27 5 6 16 21 - 37 21
20. Гойяс 26 4 8 14 26 - 42 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 2:0 14 10 3 1 31 - 11 33
2. Сан-Паулу 13 9 4 0 23 - 6 31
3. Интернасьональ 13 8 4 1 24 - 11 28
4. Гремио 12 7 4 1 22 - 11 25
5. Флуминенсе 13 7 4 2 22 - 12 25
6. Фламенго 13 7 4 2 26 - 17 25
7. Сантос 13 6 5 2 25 - 16 23
8. Палмейрас 12 6 4 2 21 - 12 22
9. Брагантино 13 6 3 4 20 - 13 21
10. Сеара 13 5 5 3 16 - 14 20
11. Коринтианс 13 5 5 3 16 - 17 20
12. Байя 13 6 1 6 18 - 19 19
13. Спорт Ресифи 13 6 1 6 14 - 16 19
14. Форталеза 13 5 4 4 12 - 10 19
15. Атлетико Паранаэнсе 13 5 3 5 10 - 10 18
16. Васко да Гама 13 4 4 5 12 - 14 16
17. Атлетико Гойяненсе 13 3 6 4 15 - 17 15
18. Гойяс 13 3 4 6 15 - 21 13
19. Куритиба 0:2 13 3 3 7 7 - 11 12
20. Ботафого Рибейрао 13 2 5 6 12 - 17 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 12 7 2 3 20 - 18 23
2. Сан-Паулу 13 6 4 3 22 - 15 22
3. Палмейрас 13 5 4 4 15 - 13 19
4. Атлетико Гойяненсе 13 5 4 4 9 - 13 19
5. Гремио 13 3 8 2 11 - 10 17
6. Атлетико Минейро 2:0 13 5 1 7 15 - 23 16
7. Интернасьональ 13 4 4 5 15 - 14 16
8. Коринтианс 13 4 4 5 12 - 13 16
9. Сеара 13 4 3 6 21 - 22 15
10. Флуминенсе 13 4 3 6 14 - 17 15
11. Сантос 13 4 3 6 12 - 18 15
12. Атлетико Паранаэнсе 13 4 1 8 11 - 18 13
13. Васко да Гама 12 3 3 6 14 - 22 12
14. Ботафого Рибейрао 13 2 6 5 13 - 20 12
15. Форталеза 13 2 5 6 12 - 15 11
16. Спорт Ресифи 13 2 4 7 9 - 19 10
17. Брагантино 13 1 7 5 11 - 17 10
18. Байя 13 2 3 8 14 - 27 9
19. Куритиба 0:2 14 2 3 9 14 - 26 9
20. Гойяс 13 1 4 8 11 - 21 7
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 15'
    Сарачо Федерико уходит с поля. Calebe выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Минейро
Ничья
Куритиба
1.89
8.00
9.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.09 7.90 100.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.07 8.00 44.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.32 5.35 9.50
  1.89 2.60 7.56

Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико Минейро» – «Куритиба» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико Минейро» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Куритиба» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико Минейро» – «Куритиба», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.75 1.25 11.00 1.02 1.95 1.80 3.45 1.28 1.15 5.00 1.99 1.82 1.75 2.07 1.02 11.00 1.23 3.90 1.03 10.00 1.06 7.80 1.05 8.40 1.01 14.00
13.00 1.00 11.25 1.01 4.60 1.19 3.76 1.27 2.38 1.65 1.77 2.05 1.48 2.57 1.25 3.62 1.16 4.20 1.06 7.10 1.04 7.70
3.29 1.35 2.70 1.49 2.09 1.77 1.65 2.30 1.79 2.07 1.49 2.69 1.19 4.91 1.39 3.07 1.31 3.54 1.49 2.68 1.73 2.16 1.56 2.48 1.22 4.41 1.17 5.31
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.50 2.48 2.31 1.61 1.04 9.00 1.18 4.30 1.03 10.00
3.60 1.29 2.40 1.57 1.59 2.36 1.22 4.25 1.14 5.40
1.33 3.39 1.17 5.10 1.30 3.56 1.75 2.13 1.53 2.58 1.35 3.29
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.31 1.87 1.87 1.44 2.80 1.28 3.40
4.85 1.19 3.45 1.31 1.93 1.87 1.44 2.77 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.45 1.29
Где смотреть матч Атлетико Минейро 2:0 Куритиба онлайн

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