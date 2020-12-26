Атлетико Минейро
2:0
Второй тайм: 90'
Куритиба
1:0
66' ГолHyoran
2:0
83' ГолСаша Эдуардо
31
Everson
2
Guga3
11
Keno
23
Натан
Аллан
20
Hyoran
84
Wilson
III
16
Натанаэл
35
Sabino2
98
Hugo
Moura
- Основной состав
-
31 EversonВратарь
-
2 Guga3Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 KenoПолузащитник
-
23 Натан АлланПолузащитник
-
20 HyoranПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
34 ДжинПолузащитник
-
33 SavioПолузащитник
-
21 Франко АланПолузащитник
-
18 Саша ЭдуардоПолузащитник
-
-
32 Рафаэл Пирес
-
38 Marrony
-
-
26 Calebe
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Основной состав
-
84 Wilson IIIВратарь
-
16 НатанаэлЗащитник
- Защитник
-
35 Sabino2Защитник
- Защитник
-
98 Hugo MouraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Энрике ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Osman JuniorНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
99 Pablo Thomaz
-
30 Robson IV
-
-
32 Nathan III
-
Главный тренер: Rodrigo Santana
Ход матча
63'
66'
1:0
83'
2:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Keno
|10 (4)
|0.37
|2.
|Саша Эдуардо
|5
|0.19
|3.
|Саварино Джефферсон
|4
|0.15
|4.
|Hyoran
|4
|0.15
|5.
|Marrony
|4 (1)
|0.15
|6.
|Арана Гильерме
|3
|0.11
|7.
|Натан Аллан
|3
|0.11
|8.
|Франко Алан
|3
|0.11
|9.
|Jair II
|1
|0.04
|10.
|Варгас Эдуардо
|1
|0.04
|11.
|Ревер Умберто
|1
|0.04
|12.
|Igor Rabello
|1
|0.04
|13.
|Guga3
|1 (1)
|0.04
|14.
|Сарачо Федерико
|1
|0.04
|15.
|Everson
|0
|0
|16.
|Феррейра Мариано
|0
|0
|17.
|Алонсо Хуниор
|0
|0
|18.
|Marquinhos vi
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Robson IV
|6 (1)
|0.22
|2.
|Giovanni Augusto
|4
|0.15
|3.
|Sabino2
|4 (3)
|0.15
|4.
|William Matheus1
|2
|0.07
|5.
|Неилтон Мейра
|1
|0.04
|6.
|Matheus Galdezani
|1
|0.04
|7.
|Sassa II
|1
|0.04
|8.
|Nathan VI
|1
|0.04
|9.
|Rodrigo Muniz
|1
|0.04
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Алонсо Хуниор
|7
|0
|2.
|Аллан Соуза
|4
|1
|3.
|Jair II
|5
|0
|4.
|Арана Гильерме
|4
|0
|5.
|Keno
|4
|0
|6.
|Dylan Borrero
|2
|1
|7.
|Ревер Умберто
|3
|0
|8.
|Саварино Джефферсон
|3
|0
|9.
|Hyoran
|2
|0
|10.
|Gabriel Paulista XVI
|2
|0
|11.
|Igor Rabello
|2
|0
|12.
|Рафаэл Пирес
|0
|1
|13.
|Варгас Эдуардо
|1
|0
|14.
|Саша Эдуардо
|1
|0
|15.
|Феррейра Мариано
|1
|0
|16.
|Буэно Веллингтон
|1
|0
|17.
|Victor IV
|1
|0
|18.
|Франко Алан
|1
|0
|19.
|Marrony
|1
|0
|20.
|Guga3
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Родолфо Дантас
|6
|1
|2.
|Robson IV
|5
|0
|3.
|Nathan VI
|5
|0
|4.
|Сасе Иан
|3
|1
|5.
|Matheus Galdezani
|4
|0
|6.
|Матеус де Салес
|4
|0
|7.
|Hugo Moura
|3
|0
|8.
|Mailton
|3
|0
|9.
|William Matheus1
|3
|0
|10.
|Rene Junior
|1
|1
|11.
|Jesus Igor
|1
|1
|12.
|Giovanni Augusto
|2
|0
|13.
|Sassa II
|2
|0
|14.
|Sabino2
|2
|0
|15.
|Wellissol
|2
|0
|16.
|Натанаэл
|0
|1
|17.
|Ruy
|1
|0
|18.
|Родолфо Гайото
|1
|0
|19.
|Неилтон Мейра
|1
|0
|20.
|Оливейра Рикардо II
|1
|0
|21.
|Патрик де Оливейра
|1
|0
|22.
|Ramon Martinez III
|1
|0
|23.
|Martin Sarrafiore
|1
|0
|24.
|Jonatan Moreira III
|1
|0
|25.
|Rodrigo Muniz
|1
|0
|26.
|Matheus Bueno
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико Минейро
|7.32% (3)
|14.63% (6)
|21.95% (9)
|21.95% (9)
|17.07% (7)
|17.07% (7)
|Куритиба
|28.57% (6)
|9.52% (2)
|14.29% (3)
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|19.05% (4)
Предыдущие игры
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +10 =4 -6Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:1 Ботафого Рибейрао
Сеара 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Палмейрас 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:0 Спорт Ресифи Байя 3:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 3:0 Гойяс Форталеза 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:1 Васко да Гама Атлетико Минейро 3:1 Гремио Атлетико Гойяненсе 3:4 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Брагантино Сантос 3:1 Атлетико Минейро Куритиба 0:1 Атлетико Минейро
Куритиба Последние 20 матчей: +3 =6 -11Куритиба 1:2 Ботафого Рибейрао Спорт Ресифи 1:0 Куритиба Куритиба 0:0 Брагантино Куритиба 0:1 Коринтианс
Фламенго 3:1 Куритиба Куритиба 1:2 Байя Интернасьональ 2:2 Куритиба Куритиба 1:0 Атлетико Гойяненсе Сеара 2:1 Куритиба Куритиба 1:2 Сантос Палмейрас 1:3 Куритиба Куритиба 0:0 Форталеза Гремио 2:1 Куритиба Куритиба 1:1 Сан-Паулу Флуминенсе 4:0 Куритиба Куритиба 1:0 Васко да Гама Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Гойяс 3:3 Куритиба Куритиба 0:1 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:0 Куритиба
Последние игры между собой
Атлетико Минейро: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 7
Куритиба: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 11
Атлетико Минейро 2:1 Куритиба Серия A Куритиба 0:3 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:0 Куритиба Серия A Атлетико Минейро 1:2 Куритиба Бразилейро Серия А Куритиба 0:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 3:0 Куритиба Бразилейро Серия А Куритиба 2:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Куритиба 1:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:0 Куритиба Серия A Атлетико Минейро 2:1 Куритиба Серия A Куритиба 3:0 Атлетико Минейро Серия A Куритиба 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:2 Куритиба Серия A Куритиба 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:2 Куритиба Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|26
|15
|8
|3
|45 - 21
|53
|2.
|Атлетико Минейро
|2:0
|27
|15
|4
|8
|46 - 34
|49
|3.
|Фламенго
|25
|14
|6
|5
|46 - 35
|48
|4.
|Интернасьональ
|26
|12
|8
|6
|39 - 25
|44
|5.
|Гремио
|25
|10
|12
|3
|33 - 21
|42
|6.
|Палмейрас
|25
|11
|8
|6
|36 - 25
|41
|7.
|Флуминенсе
|26
|11
|7
|8
|36 - 29
|40
|8.
|Сантос
|26
|10
|8
|8
|37 - 34
|38
|9.
|Коринтианс
|26
|9
|9
|8
|28 - 30
|36
|10.
|Сеара
|26
|9
|8
|9
|37 - 36
|35
|11.
|Атлетико Гойяненсе
|26
|8
|10
|8
|24 - 30
|34
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|26
|9
|4
|13
|21 - 28
|31
|13.
|Брагантино
|26
|7
|10
|9
|31 - 30
|31
|14.
|Форталеза
|26
|7
|9
|10
|24 - 25
|30
|15.
|Спорт Ресифи
|26
|8
|5
|13
|23 - 35
|29
|16.
|Васко да Гама
|25
|7
|7
|11
|26 - 36
|28
|17.
|Байя
|26
|8
|4
|14
|32 - 46
|28
|18.
|Ботафого Рибейрао
|26
|4
|11
|11
|25 - 37
|23
|19.
|Куритиба
|0:2
|27
|5
|6
|16
|21 - 37
|21
|20.
|Гойяс
|26
|4
|8
|14
|26 - 42
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|2:0
|14
|10
|3
|1
|31 - 11
|33
|2.
|Сан-Паулу
|13
|9
|4
|0
|23 - 6
|31
|3.
|Интернасьональ
|13
|8
|4
|1
|24 - 11
|28
|4.
|Гремио
|12
|7
|4
|1
|22 - 11
|25
|5.
|Флуминенсе
|13
|7
|4
|2
|22 - 12
|25
|6.
|Фламенго
|13
|7
|4
|2
|26 - 17
|25
|7.
|Сантос
|13
|6
|5
|2
|25 - 16
|23
|8.
|Палмейрас
|12
|6
|4
|2
|21 - 12
|22
|9.
|Брагантино
|13
|6
|3
|4
|20 - 13
|21
|10.
|Сеара
|13
|5
|5
|3
|16 - 14
|20
|11.
|Коринтианс
|13
|5
|5
|3
|16 - 17
|20
|12.
|Байя
|13
|6
|1
|6
|18 - 19
|19
|13.
|Спорт Ресифи
|13
|6
|1
|6
|14 - 16
|19
|14.
|Форталеза
|13
|5
|4
|4
|12 - 10
|19
|15.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|5
|3
|5
|10 - 10
|18
|16.
|Васко да Гама
|13
|4
|4
|5
|12 - 14
|16
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|3
|6
|4
|15 - 17
|15
|18.
|Гойяс
|13
|3
|4
|6
|15 - 21
|13
|19.
|Куритиба
|0:2
|13
|3
|3
|7
|7 - 11
|12
|20.
|Ботафого Рибейрао
|13
|2
|5
|6
|12 - 17
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|12
|7
|2
|3
|20 - 18
|23
|2.
|Сан-Паулу
|13
|6
|4
|3
|22 - 15
|22
|3.
|Палмейрас
|13
|5
|4
|4
|15 - 13
|19
|4.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|5
|4
|4
|9 - 13
|19
|5.
|Гремио
|13
|3
|8
|2
|11 - 10
|17
|6.
|Атлетико Минейро
|2:0
|13
|5
|1
|7
|15 - 23
|16
|7.
|Интернасьональ
|13
|4
|4
|5
|15 - 14
|16
|8.
|Коринтианс
|13
|4
|4
|5
|12 - 13
|16
|9.
|Сеара
|13
|4
|3
|6
|21 - 22
|15
|10.
|Флуминенсе
|13
|4
|3
|6
|14 - 17
|15
|11.
|Сантос
|13
|4
|3
|6
|12 - 18
|15
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|4
|1
|8
|11 - 18
|13
|13.
|Васко да Гама
|12
|3
|3
|6
|14 - 22
|12
|14.
|Ботафого Рибейрао
|13
|2
|6
|5
|13 - 20
|12
|15.
|Форталеза
|13
|2
|5
|6
|12 - 15
|11
|16.
|Спорт Ресифи
|13
|2
|4
|7
|9 - 19
|10
|17.
|Брагантино
|13
|1
|7
|5
|11 - 17
|10
|18.
|Байя
|13
|2
|3
|8
|14 - 27
|9
|19.
|Куритиба
|0:2
|14
|2
|3
|9
|14 - 26
|9
|20.
|Гойяс
|13
|1
|4
|8
|11 - 21
|7
Победитель
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