4' Желтая карточкаИсла Маурисио
39' Желтая карточкаЖаксон
0:0
42' Не забитый пенальтиПедро Гильерме
44' Желтая карточкаRonald
78' Желтая карточкаCarlinho
82' Желтая карточкаМартинс Родригес
88' Желтая карточкаВитиньо Виктор
12
Felipe
Alves
13
Gabriel
Dias
25
Paulo
III
26
Жаксон
6
Carlinho
14
Ronald
15
Фелипе
2
Tinga
I
10
Паулу
Жоау
20
Romarinho3
17
David
VI
31
Natan
27
Энрике
Бруно
- Основной состав
-
12 Felipe AlvesВратарь
-
13 Gabriel DiasЗащитник
-
25 Paulo IIIЗащитник
-
26 ЖаксонЗащитник
-
6 CarlinhoЗащитник
-
14 RonaldПолузащитник
-
15 ФелипеПолузащитник
-
2 Tinga IПолузащитник
-
10 Паулу ЖоауПолузащитник
-
20 Romarinho3Полузащитник
-
17 David VIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Bruno MeloЗащитник
-
97 Кастро ПаблоЗащитник
- Защитник
-
11 OsvaldoПолузащитник
- Полузащитник
-
29 BergsonНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
77 Igor Torres
-
Главный тренер: Marcelo Chamusca
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 NatanЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Энрике БруноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 РамонЗащитник
- Защитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Нападающий
-
13 Joao Lucas2
-
40 Pepe4
-
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
Ход матча
39'
42'
0:0
44'
46'
78'
82'
85'
88'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Веллингтон Паулиста
|6 (1)
|0.22
|2.
|David VI
|5
|0.19
|3.
|Bergson
|3
|0.11
|4.
|Juninho V
|2 (2)
|0.07
|5.
|Bruno Melo
|2
|0.07
|6.
|Romarinho3
|2
|0.07
|7.
|Osvaldo
|1
|0.04
|8.
|Gabriel Dias
|1
|0.04
|9.
|Yuri Cesar
|1
|0.04
|10.
|Фелипе
|1
|0.04
|11.
|Tinga I
|0
|0
|12.
|Ronald
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Гильерме
|11
|0.42
|2.
|Габриэл Барбоза
|8 (4)
|0.31
|3.
|Энрике Бруно
|6 (1)
|0.23
|4.
|Рибейро Эвертон
|6
|0.23
|5.
|Де Арраскаэта Джорджиан
|4
|0.15
|6.
|Луис Филипе
|2
|0.08
|7.
|Витиньо Виктор
|2
|0.08
|8.
|Исла Маурисио
|1
|0.04
|9.
|Диего Рибас
|1
|0.04
|10.
|Герсон Сантос
|1
|0.04
|11.
|Линкольн
|1
|0.04
|12.
|Natan
|1
|0.04
|13.
|Лео Перейра
|1
|0.04
|14.
|Энрике Густаво
|1
|0.04
|15.
|Мартинс Родригес
|1
|0.04
|16.
|Виллиан Арао
|0
|0
|17.
|Тьяго Маия
|0
|0
|18.
|Котулио Матеус
|0
|0
|19.
|Роша Педро
|0
|0
|20.
|Michael 3
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фелипе
|8
|1
|2.
|Juninho V
|5
|1
|3.
|Жаксон
|6
|0
|4.
|David VI
|5
|0
|5.
|Juan Quintero II
|3
|1
|6.
|Bruno Melo
|3
|1
|7.
|Paulo III
|4
|0
|8.
|Derley II
|3
|0
|9.
|Yuri Cesar
|3
|0
|10.
|Gabriel Dias
|1
|1
|11.
|Carlinho
|2
|0
|12.
|Osvaldo
|2
|0
|13.
|Bergson
|2
|0
|14.
|Ronald
|2
|0
|15.
|Romarinho3
|2
|0
|16.
|Роджер де Карвальо
|0
|1
|17.
|Joao Paulo XIII
|1
|0
|18.
|Tinga I
|1
|0
|19.
|Mariano Vazquez
|1
|0
|20.
|Adriano Marlon
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Энрике Бруно
|7
|0
|2.
|Луис Филипе
|6
|0
|3.
|Герсон Сантос
|5
|0
|4.
|Энрике Густаво
|3
|1
|5.
|Исла Маурисио
|4
|0
|6.
|Рибейро Эвертон
|4
|0
|7.
|Виллиан Арао
|4
|0
|8.
|Тьяго Маия
|4
|0
|9.
|Габриэл Барбоза
|2
|1
|10.
|Диего Рибас
|3
|0
|11.
|Витиньо Виктор
|3
|0
|12.
|Natan
|3
|0
|13.
|Рафинья Марсио
|2
|0
|14.
|Joao Gomes
|2
|0
|15.
|Joao Lucas2
|2
|0
|16.
|Мартинс Родригес
|2
|0
|17.
|Алвес Диего
|0
|1
|18.
|Линкольн
|1
|0
|19.
|Кайо Родриго
|1
|0
|20.
|Лео Перейра
|1
|0
|21.
|Гильерме дос Сантос
|1
|0
|22.
|Котулио Матеус
|1
|0
|23.
|Тулер Матеус
|1
|0
|24.
|Michael 3
|1
|0
|25.
|Педро Гильерме
|1
|0
|26.
|Gabriel Noga
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Форталеза
|12.5% (3)
|8.33% (2)
|20.83% (5)
|16.67% (4)
|29.17% (7)
|12.5% (3)
|Фламенго
|15.22% (7)
|6.52% (3)
|17.39% (8)
|28.26% (13)
|10.87% (5)
|21.74% (10)
Предыдущие игры
Форталеза Последние 20 матчей: +5 =6 -9Форталеза 0:2 Сеара Брагантино 2:1 Форталеза Форталеза 0:0 Коринтианс Форталеза 1:1 Гойяс
Ботафого Рибейрао 1:2 Форталеза Васко да Гама 0:0 Форталеза Форталеза 2:3 Сан-Паулу Льянерос 1:1 Форталеза Байя 2:1 Форталеза Форталеза 2:3 Льянерос Атлетико Паранаэнсе 2:1 Форталеза Форталеза 0:1 Флуминенсе Богота 1:1 Форталеза Сан-Паулу 2:2 Форталеза Форталеза 3:1 Реал Сан-Андрес Форталеза 1:0 Сеара Форталеза 2:0 Палмейрас Реал Картахена 2:1 Форталеза Форталеза 3:3 Сан-Паулу Форталеза 1:0 Университарио де Попаян
Фламенго Последние 20 матчей: +11 =4 -5Фламенго 4:3 Байя Фламенго 4:1 Сантос Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Фламенго 1:1 Расинг Авельянеда
Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго Фламенго 3:1 Куритиба Сан-Паулу 3:0 Фламенго Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе Фламенго 1:2 Сан-Паулу Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 1:4 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 0:1 Фламенго Интернасьональ 2:2 Фламенго Фламенго 3:1 Хуниор Коринтианс 1:5 Фламенго Фламенго 1:1 Брагантино Фламенго 2:1 Гойяс Васко да Гама 1:2 Фламенго Фламенго 3:0 Спорт Ресифи
Последние игры между собой
Форталеза: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Фламенго: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|27
|16
|8
|3
|47 - 22
|56
|2.
|Фламенго
|26
|14
|7
|5
|46 - 35
|49
|3.
|Атлетико Минейро
|27
|15
|4
|8
|46 - 34
|49
|4.
|Интернасьональ
|26
|12
|8
|6
|39 - 25
|44
|5.
|Гремио
|25
|10
|12
|3
|33 - 21
|42
|6.
|Палмейрас
|25
|11
|8
|6
|36 - 25
|41
|7.
|Флуминенсе
|27
|11
|7
|9
|37 - 31
|40
|8.
|Сантос
|26
|10
|8
|8
|37 - 34
|38
|9.
|Коринтианс
|26
|9
|9
|8
|28 - 30
|36
|10.
|Сеара
|26
|9
|8
|9
|37 - 36
|35
|11.
|Атлетико Гойяненсе
|26
|8
|10
|8
|24 - 30
|34
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|26
|9
|4
|13
|21 - 28
|31
|13.
|Брагантино
|26
|7
|10
|9
|31 - 30
|31
|14.
|Форталеза
|27
|7
|10
|10
|24 - 25
|31
|15.
|Спорт Ресифи
|27
|8
|5
|14
|23 - 36
|29
|16.
|Васко да Гама
|25
|7
|7
|11
|26 - 36
|28
|17.
|Байя
|26
|8
|4
|14
|32 - 46
|28
|18.
|Ботафого Рибейрао
|26
|4
|11
|11
|25 - 37
|23
|19.
|Гойяс
|27
|5
|8
|14
|27 - 42
|23
|20.
|Куритиба
|27
|5
|6
|16
|21 - 37
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|14
|10
|3
|1
|31 - 11
|33
|2.
|Сан-Паулу
|13
|9
|4
|0
|23 - 6
|31
|3.
|Интернасьональ
|13
|8
|4
|1
|24 - 11
|28
|4.
|Гремио
|12
|7
|4
|1
|22 - 11
|25
|5.
|Фламенго
|13
|7
|4
|2
|26 - 17
|25
|6.
|Флуминенсе
|14
|7
|4
|3
|23 - 14
|25
|7.
|Сантос
|13
|6
|5
|2
|25 - 16
|23
|8.
|Палмейрас
|12
|6
|4
|2
|21 - 12
|22
|9.
|Брагантино
|13
|6
|3
|4
|20 - 13
|21
|10.
|Сеара
|13
|5
|5
|3
|16 - 14
|20
|11.
|Коринтианс
|13
|5
|5
|3
|16 - 17
|20
|12.
|Форталеза
|14
|5
|5
|4
|12 - 10
|20
|13.
|Байя
|13
|6
|1
|6
|18 - 19
|19
|14.
|Спорт Ресифи
|13
|6
|1
|6
|14 - 16
|19
|15.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|5
|3
|5
|10 - 10
|18
|16.
|Васко да Гама
|13
|4
|4
|5
|12 - 14
|16
|17.
|Гойяс
|14
|4
|4
|6
|16 - 21
|16
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|3
|6
|4
|15 - 17
|15
|19.
|Куритиба
|13
|3
|3
|7
|7 - 11
|12
|20.
|Ботафого Рибейрао
|13
|2
|5
|6
|12 - 17
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|2.
|Фламенго
|13
|7
|3
|3
|20 - 18
|24
|3.
|Палмейрас
|13
|5
|4
|4
|15 - 13
|19
|4.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|5
|4
|4
|9 - 13
|19
|5.
|Гремио
|13
|3
|8
|2
|11 - 10
|17
|6.
|Атлетико Минейро
|13
|5
|1
|7
|15 - 23
|16
|7.
|Интернасьональ
|13
|4
|4
|5
|15 - 14
|16
|8.
|Коринтианс
|13
|4
|4
|5
|12 - 13
|16
|9.
|Сеара
|13
|4
|3
|6
|21 - 22
|15
|10.
|Флуминенсе
|13
|4
|3
|6
|14 - 17
|15
|11.
|Сантос
|13
|4
|3
|6
|12 - 18
|15
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|4
|1
|8
|11 - 18
|13
|13.
|Васко да Гама
|12
|3
|3
|6
|14 - 22
|12
|14.
|Ботафого Рибейрао
|13
|2
|6
|5
|13 - 20
|12
|15.
|Форталеза
|13
|2
|5
|6
|12 - 15
|11
|16.
|Брагантино
|13
|1
|7
|5
|11 - 17
|10
|17.
|Спорт Ресифи
|14
|2
|4
|8
|9 - 20
|10
|18.
|Байя
|13
|2
|3
|8
|14 - 27
|9
|19.
|Куритиба
|14
|2
|3
|9
|14 - 26
|9
|20.
|Гойяс
|13
|1
|4
|8
|11 - 21
|7
Победитель
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