  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Форталеза
0:0
Конец матча
Фламенго
0'
4' Желтая карточка
Исла Маурисио
39' Желтая карточка
Жаксон
0:0
42' Не забитый пенальти
Педро Гильерме
44' Желтая карточка
Ronald
78' Желтая карточка
Carlinho
82' Желтая карточка
Мартинс Родригес
88' Желтая карточка
Витиньо Виктор
90'+5
12
Felipe
Alves
13
Gabriel
Dias
25
Paulo
III
26
Жаксон
6
Carlinho
14
Ronald
15
Фелипе
2
Tinga
I
10
Паулу
Жоау
20
Romarinho3
17
David
VI
45
Hugo
Nogueira
44
Исла
Маурисио
3
Кайо
Родриго
31
Natan
6
Мартинс
Родригес
7
Рибейро
Эвертон
5
Виллиан
Арао
8
Герсон
Сантос
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
21
Педро
Гильерме
27
Энрике
Бруно
Форталеза
4-2-3-1
Фламенго
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Веллингтон Паулиста 6 (1) 0.22
2. David VI 5 0.19
3. Bergson 3 0.11
4. Juninho V 2 (2) 0.07
5. Bruno Melo 2 0.07
6. Romarinho3 2 0.07
7. Osvaldo 1 0.04
8. Gabriel Dias 1 0.04
9. Yuri Cesar 1 0.04
10. Фелипе 1 0.04
11. Tinga I 0 0
12. Ronald 0 0
Фламенго
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Гильерме 11 0.42
2. Габриэл Барбоза 8 (4) 0.31
3. Энрике Бруно 6 (1) 0.23
4. Рибейро Эвертон 6 0.23
5. Де Арраскаэта Джорджиан 4 0.15
6. Луис Филипе 2 0.08
7. Витиньо Виктор 2 0.08
8. Исла Маурисио 1 0.04
9. Диего Рибас 1 0.04
10. Герсон Сантос 1 0.04
11. Линкольн 1 0.04
12. Natan 1 0.04
13. Лео Перейра 1 0.04
14. Энрике Густаво 1 0.04
15. Мартинс Родригес 1 0.04
16. Виллиан Арао 0 0
17. Тьяго Маия 0 0
18. Котулио Матеус 0 0
19. Роша Педро 0 0
20. Michael 3 0 0

Карточки

Форталеза
# Игрок      
1. Фелипе 8 1
2. Juninho V 5 1
3. Жаксон 6 0
4. David VI 5 0
5. Juan Quintero II 3 1
6. Bruno Melo 3 1
7. Paulo III 4 0
8. Derley II 3 0
9. Yuri Cesar 3 0
10. Gabriel Dias 1 1
11. Carlinho 2 0
12. Osvaldo 2 0
13. Bergson 2 0
14. Ronald 2 0
15. Romarinho3 2 0
16. Роджер де Карвальо 0 1
17. Joao Paulo XIII 1 0
18. Tinga I 1 0
19. Mariano Vazquez 1 0
20. Adriano Marlon 1 0
Фламенго
# Игрок      
1. Энрике Бруно 7 0
2. Луис Филипе 6 0
3. Герсон Сантос 5 0
4. Энрике Густаво 3 1
5. Исла Маурисио 4 0
6. Рибейро Эвертон 4 0
7. Виллиан Арао 4 0
8. Тьяго Маия 4 0
9. Габриэл Барбоза 2 1
10. Диего Рибас 3 0
11. Витиньо Виктор 3 0
12. Natan 3 0
13. Рафинья Марсио 2 0
14. Joao Gomes 2 0
15. Joao Lucas2 2 0
16. Мартинс Родригес 2 0
17. Алвес Диего 0 1
18. Линкольн 1 0
19. Кайо Родриго 1 0
20. Лео Перейра 1 0
21. Гильерме дос Сантос 1 0
22. Котулио Матеус 1 0
23. Тулер Матеус 1 0
24. Michael 3 1 0
25. Педро Гильерме 1 0
26. Gabriel Noga 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Форталеза 12.5% (3) 8.33% (2) 20.83% (5) 16.67% (4) 29.17% (7) 12.5% (3)
 Фламенго 15.22% (7) 6.52% (3) 17.39% (8) 28.26% (13) 10.87% (5) 21.74% (10)

Предыдущие игры

Форталеза Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Форталеза 0:2 Сеара Брагантино 2:1 Форталеза Форталеза 0:0 Коринтианс Форталеза 1:1 Гойяс
Ботафого Рибейрао 1:2 Форталеза Васко да Гама 0:0 Форталеза Форталеза 2:3 Сан-Паулу Льянерос 1:1 Форталеза Байя 2:1 Форталеза Форталеза 2:3 Льянерос Атлетико Паранаэнсе 2:1 Форталеза Форталеза 0:1 Флуминенсе Богота 1:1 Форталеза Сан-Паулу 2:2 Форталеза Форталеза 3:1 Реал Сан-Андрес Форталеза 1:0 Сеара Форталеза 2:0 Палмейрас Реал Картахена 2:1 Форталеза Форталеза 3:3 Сан-Паулу Форталеза 1:0 Университарио де Попаян
Фламенго Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Фламенго 4:3 Байя Фламенго 4:1 Сантос Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Фламенго 1:1 Расинг Авельянеда
Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго Фламенго 3:1 Куритиба Сан-Паулу 3:0 Фламенго Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе Фламенго 1:2 Сан-Паулу Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 1:4 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 0:1 Фламенго Интернасьональ 2:2 Фламенго Фламенго 3:1 Хуниор Коринтианс 1:5 Фламенго Фламенго 1:1 Брагантино Фламенго 2:1 Гойяс Васко да Гама 1:2 Фламенго Фламенго 3:0 Спорт Ресифи

Последние игры между собой

Форталеза: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Фламенго: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Фламенго 2:1 Форталеза Серия A Форталеза 1:2 Фламенго Серия A Фламенго 2:0 Форталеза Серия A Фламенго 1:2 Форталеза Кубок
Форталеза 2:1 Фламенго Кубок Форталеза 0:3 Фламенго Кубок Бразилии Форталеза 0:3 Фламенго Кубок Бразилии Фламенго 0:0 Форталеза Кубок Бразилии
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Паулу 27 16 8 3 47 - 22 56
2. Фламенго 26 14 7 5 46 - 35 49
3. Атлетико Минейро 27 15 4 8 46 - 34 49
4. Интернасьональ 26 12 8 6 39 - 25 44
5. Гремио 25 10 12 3 33 - 21 42
6. Палмейрас 25 11 8 6 36 - 25 41
7. Флуминенсе 27 11 7 9 37 - 31 40
8. Сантос 26 10 8 8 37 - 34 38
9. Коринтианс 26 9 9 8 28 - 30 36
10. Сеара 26 9 8 9 37 - 36 35
11. Атлетико Гойяненсе 26 8 10 8 24 - 30 34
12. Атлетико Паранаэнсе 26 9 4 13 21 - 28 31
13. Брагантино 26 7 10 9 31 - 30 31
14. Форталеза 27 7 10 10 24 - 25 31
15. Спорт Ресифи 27 8 5 14 23 - 36 29
16. Васко да Гама 25 7 7 11 26 - 36 28
17. Байя 26 8 4 14 32 - 46 28
18. Ботафого Рибейрао 26 4 11 11 25 - 37 23
19. Гойяс 27 5 8 14 27 - 42 23
20. Куритиба 27 5 6 16 21 - 37 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 14 10 3 1 31 - 11 33
2. Сан-Паулу 13 9 4 0 23 - 6 31
3. Интернасьональ 13 8 4 1 24 - 11 28
4. Гремио 12 7 4 1 22 - 11 25
5. Фламенго 13 7 4 2 26 - 17 25
6. Флуминенсе 14 7 4 3 23 - 14 25
7. Сантос 13 6 5 2 25 - 16 23
8. Палмейрас 12 6 4 2 21 - 12 22
9. Брагантино 13 6 3 4 20 - 13 21
10. Сеара 13 5 5 3 16 - 14 20
11. Коринтианс 13 5 5 3 16 - 17 20
12. Форталеза 14 5 5 4 12 - 10 20
13. Байя 13 6 1 6 18 - 19 19
14. Спорт Ресифи 13 6 1 6 14 - 16 19
15. Атлетико Паранаэнсе 13 5 3 5 10 - 10 18
16. Васко да Гама 13 4 4 5 12 - 14 16
17. Гойяс 14 4 4 6 16 - 21 16
18. Атлетико Гойяненсе 13 3 6 4 15 - 17 15
19. Куритиба 13 3 3 7 7 - 11 12
20. Ботафого Рибейрао 13 2 5 6 12 - 17 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Паулу 14 7 4 3 24 - 16 25
2. Фламенго 13 7 3 3 20 - 18 24
3. Палмейрас 13 5 4 4 15 - 13 19
4. Атлетико Гойяненсе 13 5 4 4 9 - 13 19
5. Гремио 13 3 8 2 11 - 10 17
6. Атлетико Минейро 13 5 1 7 15 - 23 16
7. Интернасьональ 13 4 4 5 15 - 14 16
8. Коринтианс 13 4 4 5 12 - 13 16
9. Сеара 13 4 3 6 21 - 22 15
10. Флуминенсе 13 4 3 6 14 - 17 15
11. Сантос 13 4 3 6 12 - 18 15
12. Атлетико Паранаэнсе 13 4 1 8 11 - 18 13
13. Васко да Гама 12 3 3 6 14 - 22 12
14. Ботафого Рибейрао 13 2 6 5 13 - 20 12
15. Форталеза 13 2 5 6 12 - 15 11
16. Брагантино 13 1 7 5 11 - 17 10
17. Спорт Ресифи 14 2 4 8 9 - 20 10
18. Байя 13 2 3 8 14 - 27 9
19. Куритиба 14 2 3 9 14 - 26 9
20. Гойяс 13 1 4 8 11 - 21 7
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Ronald получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    42'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Педро Гильерме пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    39'
    Жаксон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    4'
    Исла Маурисио получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 7.00 1.63 3.40
Бонус: 5 000 ₽ 4.90 1.57 3.80
Бонус: 5 000 ₽ 4.75 3.74 1.73
  6.92 1.42 4.81

Самый высокий коэффициент на матч «Форталеза» – «Фламенго» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Форталеза» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фламенго» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Форталеза» – «Фламенго», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
1.70 2.08 9.60 1.04 1.09 6.50 3.05 1.35 2.10 1.73 1.05 8.50 1.84 1.96 1.62 2.30 1.02 11.00 1.20 4.30 1.03 10.00 1.05 9.00 1.04 9.30 0.00 15.50
9.60 1.02 8.80 1.04 3.98 1.23 3.26 1.34 2.13 1.79 1.61 2.31 1.43 2.74 1.18 4.45 1.12 4.85 1.03 8.70
1.48 2.72 1.27 3.85 1.47 2.74 1.31 3.51 1.23 4.26 1.48 2.71 1.40 3.00 1.61 2.38 1.19 4.84 1.79 2.08 1.56 2.49 1.47 2.78 1.15 5.62 1.13 6.47
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.37 2.95 2.01 1.80 1.02 11.00 1.13 5.30
3.10 1.37 2.05 1.77 1.52 2.53 1.18 4.95 1.12 6.20
3.15 1.39 2.59 1.53 2.03 1.85 1.62 2.36 1.45 2.87
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 1.87 1.87 1.40 2.80
4.45 1.21 3.10 1.37 1.81 2.00 1.36 3.15 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Где смотреть матч Форталеза 0:0 Фламенго онлайн

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