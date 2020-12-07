Виссел Кобе
0:0
Первый тайм: 5'
Шанхай СИПГ
24
Сакаи
Готоку
27
Гоке
Юта
22
Ниси
Дайго
49
Douglas
VIII
34
Wei
Chen2
20
Shiyuan
Yang
28
Guan
He
3
Rui
Yu
13
Чжэнь
Вэй
14
Ли
Шенглонг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Сакаи ГотокуЗащитник
-
27 Гоке ЮтаПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Ниси ДайгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
49 Douglas VIIIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Leo OsakiЗащитник
-
44 So FujitaniЗащитник
-
19 Ryo HatsuseЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
41 Yutaro Oda
-
-
14 Takuya Yasui
-
Главный тренер: Atsuhiro Miura
- Основной состав
-
34 Wei Chen2Вратарь
-
20 Shiyuan YangЗащитник
-
28 Guan HeЗащитник
-
3 Rui YuЗащитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ли ШенглонгНападающий
- Запасные игроки
-
22 Лэ СуньВратарь
-
23 Хуань ФуЗащитник
-
21 Хай ЮйЗащитник
-
18 И ЧжанПолузащитник
-
15 Chuangyi LinПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Муй АаронПолузащитник
-
40 Chunxin Chen
-
24 Wenjie Lei
-
37 Binbin Chen
-
Главный тренер: Перейра Витор
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Keijiro Ogawa
|3
|0.6
|2.
|Kyogo Furuhashi
|3
|0.6
|3.
|Douglas VIII
|2
|0.4
|4.
|Andrés Iniesta Luján1
|1
|0.2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ли Шенглонг
|2
|0.33
|2.
|Хуэй-Кан Цай
|1
|0.17
|3.
|Лопес Рикардо II
|1
|0.17
|4.
|Вэньцзюнь Люй
|1
|0.17
|5.
|Халк Живанилдо
|1 (1)
|0.17
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Yutaro Oda
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хуань Фу
|2
|0
|2.
|Лопес Рикардо II
|1
|0
|3.
|Rui Yu
|1
|0
|4.
|Хай Юй
|1
|0
|5.
|Вэньцзюнь Люй
|1
|0
|6.
|Guan He
|1
|0
|7.
|Shiyuan Yang
|1
|0
|8.
|И Чжан
|1
|0
|9.
|Wenjie Lei
|1
|0
|10.
|Wei Chen2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Виссел Кобе
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|Шанхай СИПГ
|33.33% (2)
|0
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Виссел Кобе Последние 20 матчей: +6 =2 -12Виссел Кобе 0:2 Сувон Самсунг Блювингс Виссел Кобе 0:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 1:3 Виссел Кобе Виссел Кобе 0:1 Урава Редс
Виссел Кобе 0:2 Сёнан Бельмаре Гамба Осака 1:0 Виссел Кобе Йокогама 2:1 Виссел Кобе Симидзу С-Палс 3:1 Виссел Кобе Вегальта Сендай 2:3 Виссел Кобе Виссел Кобе 1:3 Касима Антлерс Санфречче Хиросима 2:1 Виссел Кобе Виссел Кобе 1:1 Оита Тринита Касива Рейсол 4:3 Виссел Кобе Йокогама Маринос 2:3 Виссел Кобе Виссел Кобе 1:0 Нагойя Грампус Виссел Кобе 4:0 Консадоле Саппоро Виссел Кобе 4:3 Саган Тосу Нагойя Грампус 2:1 Виссел Кобе Виссел Кобе 0:1 Серезо Осака Виссел Кобе 2:2 Токио
Шанхай СИПГ Последние 20 матчей: +9 =3 -8Шанхай СИПГ 0:2 Чонбук Хендай Моторс Шанхай СИПГ 0:4 Сидней Йокогама Маринос 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 0:4 Чанчунь Ятай
Шанхай СИПГ 0:1 Йокогама Маринос Чонбук Хендай Моторс 1:2 Шанхай СИПГ Сидней 1:2 Шанхай СИПГ Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:2 Бэйцзин Гоань Шанхай СИПГ 1:2 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 0:0 Шанхай СИПГ Чуньцинь Лифан 1:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:0 Бэйцзин Гоань Шицзячжуан 0:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:2 Чуньцинь Лифан Ухань Цзалл 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Циндао Хайню Хэбей Форчун 2:0 Шанхай СИПГ
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Ахли Джидда
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|2.
|Эстегляль Тегеран
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|3.
|Al Shorta1
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|4.
|Al Wahda3
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|2.
|Пахтакор
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|3.
|Shabab Al-Ahli Dubai FC
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|4.
|Падиде
|6
|0
|1
|5
|0 - 8
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Персеполис
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|2.
|Аль-Духайл
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|3.
|Аль-Тавун Бурайда
|6
|3
|0
|3
|4 - 8
|9
|4.
|Аль-Шарджа
|6
|2
|1
|3
|13 - 11
|7
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Наср Эр-Рияд
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|2.
|Аль-Садд
|6
|2
|3
|1
|14 - 8
|9
|3.
|Сепахан
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|4.
|Al Ain2
|6
|1
|2
|3
|5 - 13
|5
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|6
|5
|1
|0
|12 - 4
|16
|2.
|Мельбурн Виктори
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|3.
|Сеул
|6
|2
|0
|4
|10 - 9
|6
|4.
|Чианграй Юнайтед
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ульсан Хендай
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|Токио
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|3.
|Шанхай Шэньхуа
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|4.
|Перт Глори
|6
|0
|1
|5
|5 - 11
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виссел Кобе
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|3.
|Сувон Самсунг Блювингс
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|4.
|Джохор Дарул Такзим
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Йокогама Маринос
|6
|4
|1
|1
|13 - 5
|13
|2.
|Шанхай СИПГ
|6
|3
|0
|3
|6 - 10
|9
|3.
|Чонбук Хендай Моторс
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|4.
|Сидней
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Ахли Джидда
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Эстегляль Тегеран
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Al Shorta1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|Al Wahda3
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пахтакор
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Shabab Al-Ahli Dubai FC
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Падиде
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Персеполис
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|2.
|Аль-Духайл
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Аль-Шарджа
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|4.
|Аль-Тавун Бурайда
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Садд
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|2.
|Аль-Наср Эр-Рияд
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|3.
|Сепахан
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|4.
|Al Ain2
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|Сеул
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|3.
|Мельбурн Виктори
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|4.
|Чианграй Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ульсан Хендай
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Токио
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|3.
|Шанхай Шэньхуа
|3
|0
|1
|2
|5 - 9
|1
|4.
|Перт Глори
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Джохор Дарул Такзим
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Виссел Кобе
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|3.
|Сувон Самсунг Блювингс
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|4.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Йокогама Маринос
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|2.
|Чонбук Хендай Моторс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|3.
|Сидней
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|4.
|Шанхай СИПГ
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Al Wahda3
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Эстегляль Тегеран
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|3.
|Al Shorta1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|Аль-Ахли Джидда
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|2.
|Пахтакор
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|3.
|Shabab Al-Ahli Dubai FC
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Падиде
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Тавун Бурайда
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|2.
|Персеполис
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|3.
|Аль-Шарджа
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|4.
|Аль-Духайл
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Наср Эр-Рияд
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|Al Ain2
|3
|1
|1
|1
|1 - 4
|4
|3.
|Сепахан
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Аль-Садд
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Мельбурн Виктори
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|3.
|Чианграй Юнайтед
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|4.
|Сеул
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ульсан Хендай
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Токио
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Шанхай Шэньхуа
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|4.
|Перт Глори
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виссел Кобе
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Сувон Самсунг Блювингс
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|4.
|Джохор Дарул Такзим
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай СИПГ
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|2.
|Йокогама Маринос
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Чонбук Хендай Моторс
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|4.
|Сидней
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
Победитель
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