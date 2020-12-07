  1. Футбол
  2. Матчи
Виссел Кобе
0:0
Первый тайм: 5'
Шанхай СИПГ
0' 5'
1
Daiya
Maekawa
23
Tetsushi
Yamakawa
17
Ryuma
Kikuchi
4
Вермален
Томас
24
Сакаи
Готоку
27
Гоке
Юта
5
Ямагути
Хотару
22
Ниси
Дайго
8
Andrés
Iniesta
Luján1
11
Kyogo
Furuhashi
49
Douglas
VIII
34
Wei
Chen2
20
Shiyuan
Yang
28
Guan
He
3
Rui
Yu
13
Чжэнь
Вэй
4
Шэньчао
Ван
9
Лопес
Рикардо
II
8
Оскар
дос
Сантос
16
Muzepper
Mirahmetjan
11
Вэньцзюнь
Люй
14
Ли
Шенглонг
Виссел Кобе
4-2-3-1
Шанхай СИПГ
5-4-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Виссел Кобе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Keijiro Ogawa 3 0.6
2. Kyogo Furuhashi 3 0.6
3. Douglas VIII 2 0.4
4. Andrés Iniesta Luján1 1 0.2
Шанхай СИПГ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ли Шенглонг 2 0.33
2. Хуэй-Кан Цай 1 0.17
3. Лопес Рикардо II 1 0.17
4. Вэньцзюнь Люй 1 0.17
5. Халк Живанилдо 1 (1) 0.17

Карточки

Виссел Кобе
# Игрок      
1. Yutaro Oda 1 0
Шанхай СИПГ
# Игрок      
1. Хуань Фу 2 0
2. Лопес Рикардо II 1 0
3. Rui Yu 1 0
4. Хай Юй 1 0
5. Вэньцзюнь Люй 1 0
6. Guan He 1 0
7. Shiyuan Yang 1 0
8. И Чжан 1 0
9. Wenjie Lei 1 0
10. Wei Chen2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виссел Кобе 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 22.22% (2)
 Шанхай СИПГ 33.33% (2) 0 0 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2)

Предыдущие игры

Виссел Кобе Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Виссел Кобе 0:2 Сувон Самсунг Блювингс Виссел Кобе 0:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 1:3 Виссел Кобе Виссел Кобе 0:1 Урава Редс
Виссел Кобе 0:2 Сёнан Бельмаре Гамба Осака 1:0 Виссел Кобе Йокогама 2:1 Виссел Кобе Симидзу С-Палс 3:1 Виссел Кобе Вегальта Сендай 2:3 Виссел Кобе Виссел Кобе 1:3 Касима Антлерс Санфречче Хиросима 2:1 Виссел Кобе Виссел Кобе 1:1 Оита Тринита Касива Рейсол 4:3 Виссел Кобе Йокогама Маринос 2:3 Виссел Кобе Виссел Кобе 1:0 Нагойя Грампус Виссел Кобе 4:0 Консадоле Саппоро Виссел Кобе 4:3 Саган Тосу Нагойя Грампус 2:1 Виссел Кобе Виссел Кобе 0:1 Серезо Осака Виссел Кобе 2:2 Токио
Шанхай СИПГ Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Шанхай СИПГ 0:2 Чонбук Хендай Моторс Шанхай СИПГ 0:4 Сидней Йокогама Маринос 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 0:4 Чанчунь Ятай
Шанхай СИПГ 0:1 Йокогама Маринос Чонбук Хендай Моторс 1:2 Шанхай СИПГ Сидней 1:2 Шанхай СИПГ Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:2 Бэйцзин Гоань Шанхай СИПГ 1:2 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 0:0 Шанхай СИПГ Чуньцинь Лифан 1:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:0 Бэйцзин Гоань Шицзячжуан 0:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:2 Чуньцинь Лифан Ухань Цзалл 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Циндао Хайню Хэбей Форчун 2:0 Шанхай СИПГ

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Ахли Джидда 5 2 1 2 5 - 7 7
2. Эстегляль Тегеран 4 1 2 1 6 - 4 5
3. Al Shorta1 5 1 2 2 4 - 5 5
4. Al Wahda3 2 1 1 0 2 - 1 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Хиляль Эр-Рияд 5 3 2 0 6 - 2 11
2. Пахтакор 6 3 2 1 7 - 3 11
3. Shabab Al-Ahli Dubai FC 5 2 1 2 4 - 4 7
4. Падиде 6 0 1 5 0 - 8 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Персеполис 6 3 1 2 8 - 5 10
2. Аль-Духайл 6 3 0 3 7 - 8 9
3. Аль-Тавун Бурайда 6 3 0 3 4 - 8 9
4. Аль-Шарджа 6 2 1 3 13 - 11 7

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Наср Эр-Рияд 6 3 2 1 9 - 5 11
2. Аль-Садд 6 2 3 1 14 - 8 9
3. Сепахан 6 2 1 3 6 - 8 7
4. Al Ain2 6 1 2 3 5 - 13 5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 6 5 1 0 12 - 4 16
2. Мельбурн Виктори 6 2 1 3 6 - 9 7
3. Сеул 6 2 0 4 10 - 9 6
4. Чианграй Юнайтед 6 1 2 3 5 - 11 5

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ульсан Хендай 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Токио 6 3 1 2 6 - 5 10
3. Шанхай Шэньхуа 6 2 1 3 9 - 13 7
4. Перт Глори 6 0 1 5 5 - 11 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виссел Кобе 5 3 0 2 9 - 6 9
2. Гуанчжоу Эвергранд 4 1 2 1 4 - 4 5
3. Сувон Самсунг Блювингс 5 1 2 2 4 - 4 5
4. Джохор Дарул Такзим 2 1 0 1 3 - 6 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Йокогама Маринос 6 4 1 1 13 - 5 13
2. Шанхай СИПГ 6 3 0 3 6 - 10 9
3. Чонбук Хендай Моторс 6 2 1 3 8 - 10 7
4. Сидней 6 1 2 3 8 - 10 5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Ахли Джидда 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Эстегляль Тегеран 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Al Shorta1 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Al Wahda3 1 0 1 0 1 - 1 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пахтакор 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Аль-Хиляль Эр-Рияд 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Shabab Al-Ahli Dubai FC 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Падиде 3 0 1 2 0 - 2 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Персеполис 3 2 0 1 5 - 1 6
2. Аль-Духайл 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Аль-Шарджа 3 1 1 1 6 - 5 4
4. Аль-Тавун Бурайда 3 1 0 2 2 - 7 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Садд 3 2 1 0 8 - 1 7
2. Аль-Наср Эр-Рияд 3 1 1 1 4 - 3 4
3. Сепахан 3 1 1 1 2 - 3 4
4. Al Ain2 3 0 1 2 4 - 9 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Сеул 3 2 0 1 7 - 2 6
3. Мельбурн Виктори 3 2 0 1 3 - 3 6
4. Чианграй Юнайтед 3 1 1 1 4 - 4 4

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ульсан Хендай 3 2 1 0 6 - 2 7
2. Токио 3 1 0 2 2 - 3 3
3. Шанхай Шэньхуа 3 0 1 2 5 - 9 1
4. Перт Глори 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Джохор Дарул Такзим 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Виссел Кобе 3 1 0 2 5 - 5 3
3. Сувон Самсунг Блювингс 2 0 1 1 0 - 1 1
4. Гуанчжоу Эвергранд 2 0 1 1 2 - 4 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Йокогама Маринос 3 2 0 1 9 - 3 6
2. Чонбук Хендай Моторс 3 1 0 2 3 - 4 3
3. Сидней 3 0 2 1 4 - 5 2
4. Шанхай СИПГ 3 0 0 3 0 - 7 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Al Wahda3 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Эстегляль Тегеран 2 0 1 1 2 - 3 1
3. Al Shorta1 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Аль-Ахли Джидда 3 0 1 2 2 - 6 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Хиляль Эр-Рияд 3 1 2 0 2 - 1 5
2. Пахтакор 3 1 1 1 2 - 2 4
3. Shabab Al-Ahli Dubai FC 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Падиде 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Тавун Бурайда 3 2 0 1 2 - 1 6
2. Персеполис 3 1 1 1 3 - 4 4
3. Аль-Шарджа 3 1 0 2 7 - 6 3
4. Аль-Духайл 3 1 0 2 3 - 6 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Наср Эр-Рияд 3 2 1 0 5 - 2 7
2. Al Ain2 3 1 1 1 1 - 4 4
3. Сепахан 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Аль-Садд 3 0 2 1 6 - 7 2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Мельбурн Виктори 3 0 1 2 3 - 6 1
3. Чианграй Юнайтед 3 0 1 2 1 - 7 1
4. Сеул 3 0 0 3 3 - 7 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ульсан Хендай 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Токио 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Шанхай Шэньхуа 3 2 0 1 4 - 4 6
4. Перт Глори 3 0 1 2 3 - 6 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виссел Кобе 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Гуанчжоу Эвергранд 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Сувон Самсунг Блювингс 3 1 1 1 4 - 3 4
4. Джохор Дарул Такзим 1 0 0 1 1 - 5 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай СИПГ 3 3 0 0 6 - 3 9
2. Йокогама Маринос 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Чонбук Хендай Моторс 3 1 1 1 5 - 6 4
4. Сидней 3 1 0 2 4 - 5 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Виссел Кобе
Ничья
Шанхай СИПГ
2.35
3.45
3.14
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.30 3.45 3.05
Бонус: 5 000 ₽ 2.35 3.30 2.95
Бонус: 5 000 ₽ 2.34 3.40 2.96
  2.35 3.45 3.14

Самый высокий коэффициент на матч «Виссел Кобе» – «Шанхай СИПГ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Виссел Кобе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шанхай СИПГ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Виссел Кобе» – «Шанхай СИПГ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.50 1.03 7.70 1.06 3.25 1.31 2.55 1.52 2.06 1.76 1.81 2.00 1.71 2.14 1.41 2.75 1.70 2.15 1.29 3.45 1.11 5.80 1.09 6.60 1.02 12.00 1.01 12.50 1.01 19.50
9.10 1.02 8.00 1.05 3.32 1.30 2.58 1.49 1.88 2.00 1.45 2.71 1.30 3.32 1.11 5.60 1.08 6.20 1.00 11.25 1.05 7.90
3.66 1.30 2.75 1.48 2.16 1.74 1.86 2.01 1.67 2.28 1.48 2.74 1.53 2.59 1.33 3.40 1.12 6.82
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
3.00 1.38 1.83 1.97 1.37 2.95 1.10 6.20
2.90 1.40 1.91 1.87 1.42 2.82 1.22 4.15
2.89 1.44 2.39 1.61 1.88 1.99 1.56 2.52 1.41 3.04 1.34 3.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.00 1.24 2.60 1.47 1.65 2.17 1.25 3.65 1.28 3.45
2.58 1.49 1.66 2.19 1.26 3.78

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.76 1.99
Букмекер Да Нет
4.60 1.17
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Где смотреть матч Виссел Кобе 0:0 Шанхай СИПГ онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный