  1. Футбол
  2. Матчи
Ланус
0:0
Конец матча
Индепендьенте
0'
45' Желтая карточка
Alexander Barboza
80' Желтая карточка
Carlos Benavidez
90'+4
17
Lautaro
Morales
24
Nicolas
Morgantini
22
Весприни
Матиас
6
Alexis
Perez
35
Braian
Aguirre
11
Franco
Orozco
13
Tomas
Belmonte
19
Факундо
Киньон
25
Alexandro
Bernabei
8
Де
Ла
Вега
Педро
9
Жозе
Густаво
Санд
20
Соса
Себастьян
16
Бустос
Фабрисио
24
Sergio
Barreto
26
Alexander
Barboza
5
Lucas
Rodriguez
I
22
Lucas
Daniel
Romero
19
Эрнандес
Пабло
II
27
Federico
Martinez3
14
Lucas
Gonzalez
9
Alan
Velasco
33
Nicolas
Messiniti
Ланус
Индепендьенте

Бомбардиры внутри турнира

Ланус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nicolas Orsini 4 0.57
2. Tomas Belmonte 3 0.43
3. Акоста Лаутаро 2 0.29
4. Жозе Густаво Санд 2 0.29
5. Franco Orozco 2 0.29
6. Факундо Киньон 1 0.14
7. Де Ла Вега Педро 1 0.14
8. Braian Aguirre 1 0.14
Индепендьенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ромеро Сильвио 4 (1) 0.57
2. Leandro Miguel Fernandez 1 0.14
3. Lucas Gonzalez 1 0.14
4. Alan Velasco 1 0.14
5. Federico Martinez3 1 0.14

Карточки

Ланус
# Игрок      
1. Бурдиссо Гильермо 3 0
2. Facundo Perez 3 0
3. Ди Пласидо Леонель 1 1
4. Акоста Лаутаро 2 0
5. Lautaro Morales 2 0
6. Alexandro Bernabei 2 0
7. Весприни Матиас 1 0
8. Nicolas Orsini 1 0
9. Факундо Киньон 1 0
10. Росси Агустин 1 0
11. Tomas Belmonte 1 0
12. Де Ла Вега Педро 1 0
13. Валенти Лаутаро 1 0
14. Braian Aguirre 1 0
Индепендьенте
# Игрок      
1. Санчес-Миньо Хуан 1 1
2. Lucas Daniel Romero 2 0
3. Alexander Barboza 2 0
4. Ромеро Сильвио 1 0
5. Эрнандес Пабло II 1 0
6. Lucas Rodriguez I 1 0
7. Бустос Фабрисио 1 0
8. Carlos Benavidez 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ланус 0 12.5% (2) 18.75% (3) 25% (4) 12.5% (2) 31.25% (5)
 Индепендьенте 12.5% (1) 37.5% (3) 25% (2) 25% (2) 0 0

Предыдущие игры

Ланус Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ланус Ланус 6:2 Боливар Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Боливар 2:1 Ланус
Бока Хуниорс 1:2 Ланус Ланус 2:4 Ньюэллс Олд Бойз Тальерес Кордоба 1:1 Ланус Сан-Паулу 4:3 Ланус Ланус 1:2 Бока Хуниорс Ланус 3:2 Сан-Паулу Ланус 0:1 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 4:3 Ланус Ланус 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Universidad Catolica2 2:0 Ланус Атлетико Тукуман 2:2 Ланус Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ланус 3:0 Universidad Catolica2 Аргентинос Хуниорс 0:0 Ланус Ланус 2:0 Годой Крус Альдосиви 2:0 Ланус
Индепендьенте Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Индепендьенте 1:0 Дефенса и Хустисия Индепендьенте 1:0 Феникс Колон 1:2 Индепендьенте Феникс 1:4 Индепендьенте
Индепендьенте 0:0 Сентраль Кордоба Дефенса и Хустисия 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Колон Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Сентраль Кордоба 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Атлетико Тукуман Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд Индепендьенте 3:0 Сентраль Кордоба Фас 2:1 Индепендьенте Уракан 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Мунисипаль Лимено Форталеза 2:1 Индепендьенте Санта-Текла 2:0 Индепендьенте Чалатенанго 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 0:1 Химнасия Ла-Плата Индепендьенте 1:1 Арсенал Саранди

Последние игры между собой

Ланус: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Индепендьенте: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Индепендьенте 0:2 Ланус Кубок Индепендьенте 2:2 Ланус Суперлига Ланус 1:0 Индепендьенте Суперлига Индепендьенте 0:1 Ланус Суперлига
Индепендьенте 1:1 Ланус Примера Индепендьенте 1:0 Ланус Копа Судамерикана Ланус 0:2 Индепендьенте Копа Судамерикана Ланус 1:1 Индепендьенте Примера Индепендьенте 0:2 Ланус Кубок Аргентины Индепендьенте 4:1 Ланус Примера Ланус 0:0 Индепендьенте Примера Индепендьенте 0:2 Ланус Примера Индепендьенте 0:1 Ланус Примера А Ланус 1:0 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 1:2 Ланус Примера А Ланус 0:0 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 1:0 Ланус Примера А Ланус 0:0 Индепендьенте Примера А Ланус 5:1 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 0:2 Ланус Примера А
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Alexander Barboza получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 21'
    Lucas Daniel Romero уходит с поля. Carlos Benavidez выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 10.00 1.15 7.25
  21.41 1.07 13.80

Самый высокий коэффициент на матч «Ланус» – «Индепендьенте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ланус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Индепендьенте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ланус» – «Индепендьенте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
1.18 4.55 5.60 1.14 1.18 4.55 2.21 1.66 1.98 1.82 1.71 2.14 1.02 11.00 1.21 3.80 1.18 4.50 1.05 8.50 1.04 9.20 1.01 24.00 0.00 22.00
1.87 1.96 1.54 2.43 1.24 3.89 1.17 4.77 1.33 3.22 1.20 4.29 1.36 3.06 1.27 3.57 1.43 2.76 1.30 3.41 1.19 4.80
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.09 6.50 1.57 2.39 1.10 6.25 1.05 8.20
1.55 2.44 1.33 3.27 1.11 6.49 1.31 3.39 1.23 4.04
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.10 1.69 1.48 2.55 1.16 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
9.25 1.04
Букмекер Да Нет
3.95 1.22
Где смотреть матч Ланус 0:0 Индепендьенте онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный