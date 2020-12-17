Кокимбо Юнидо
0:1
Перерыв
Хуниор
7' Желтая карточкаMatias Cano
0:1
7' ПенальтиБорха Мигель
15' Желтая карточкаJames Sanchez
17' Желтая карточкаDiego Aravena
20
Raul
Osorio
22
John
Salas
17
Ruben
Farfan
10
Joe
Abrigo
28
Edwin
Cetre
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Raul OsorioЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 John SalasПолузащитник
-
17 Ruben FarfanПолузащитник
-
10 Joe AbrigoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
24 Rafael Arace
-
19 Villagran
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Ribera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Edwin CetreПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
Главный тренер: Luis Perea
Ход матча
7'
7'
0:1
15'
17'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Lautaro Palacios
|4
|0.5
|2.
|Diego Vallejos
|2
|0.25
|3.
|Joe Abrigo
|2
|0.25
|4.
|Ruben Farfan
|1
|0.13
|5.
|Victor Gonzalez
|1
|0.13
|6.
|Перейра Федерико
|1
|0.13
|7.
|Diego Aravena
|1
|0.13
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Борха Мигель
|4 (2)
|0.67
|2.
|Гутьеррес Теофило
|1
|0.17
|3.
|Edwin Cetre
|1
|0.17
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Перейра Федерико
|2
|1
|2.
|Diego Aravena
|3
|0
|3.
|Пинилья Маурисио
|1
|1
|4.
|Victor Gonzalez
|2
|0
|5.
|Juan Espinoza
|2
|0
|6.
|Nicolas Berardo
|1
|0
|7.
|Raul Osorio
|1
|0
|8.
|Byron Saavedra
|1
|0
|9.
|John Salas
|1
|0
|10.
|Matias Cano
|1
|0
|11.
|Joe Abrigo
|1
|0
|12.
|Jorge Gatica
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|James Sanchez
|2
|0
|2.
|Фуэнтес Габриэль
|2
|0
|3.
|Гутьеррес Теофило
|0
|1
|4.
|Larry Vasquez
|0
|1
|5.
|Виера Себастьян
|1
|0
|6.
|Marlon Javier Piedrahita Londono
|1
|0
|7.
|Caceres German Mera
|1
|0
|8.
|Борха Мигель
|1
|0
|9.
|Leonardo Pico
|1
|0
|10.
|Edwin Cetre
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кокимбо Юнидо
|16.67% (2)
|0
|0
|25% (3)
|33.33% (4)
|25% (3)
|Хуниор
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|0
|40% (2)
Предыдущие игры
Кокимбо Юнидо Последние 20 матчей: +9 =5 -6Ла Серена 1:0 Кокимбо Юнидо Хуниор 1:2 Кокимбо Юнидо Сантьяго Уондерерс 1:1 Кокимбо Юнидо Спорт Уанкайо 0:2 Кокимбо Юнидо
Кокимбо Юнидо 0:0 Спорт Уанкайо Кокимбо Юнидо 1:2 Унион Ла-Калера Кокимбо Юнидо 2:1 Универсидад Католика Чили Аудакс Итальяно 2:0 Кокимбо Юнидо Эстудиантес Мерида 0:2 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 1:1 Унион Эспаньола Кокимбо Юнидо 3:0 Эстудиантес Мерида Кокимбо Юнидо 0:2 Универсидад де Консепсьон Кобресал 0:1 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 2:2 Коло-Коло О'Хиггинз 1:4 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 2:1 Сантьяго Уондерерс Курико Юнидо 2:1 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 1:0 Палестино Универсидад Католика Чили 4:1 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 0:0 Аудакс Итальяно
Хуниор Последние 20 матчей: +10 =6 -4Хуниор 1:2 Америка де Кали Хуниор 1:2 Кокимбо Юнидо Америка де Кали 0:0 Хуниор Унион Ла-Калера 2:1 Хуниор
Депортес Толима 0:1 Хуниор Хуниор 2:1 Унион Ла-Калера Хуниор 1:0 Депортес Толима Энвигадо 3:3 Хуниор Хуниор 3:0 Бояка Чико Чьяпас 2:2 Хуниор Хуниор 2:1 Альянса Петролера Хуниор 0:0 Пласа Колония Кукута Депортиво 1:4 Хуниор Пласа Колония 0:1 Хуниор Хуниор 1:1 Мильонариос Фламенго 3:1 Хуниор Депортиво Перейра 0:2 Хуниор Хуниор 1:1 Америка де Кали Atletico Nacional1 2:2 Хуниор Хуниор 0:1 Депортиво Пасто
Последние игры между собой
Кокимбо Юнидо: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Хуниор: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Победитель
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