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Кокимбо Юнидо
0:1
Перерыв
Хуниор
0'
7' Желтая карточка
Matias Cano
0:1
7' Пенальти
Борха Мигель
15' Желтая карточка
James Sanchez
17' Желтая карточка
Diego Aravena
1
Matias
Cano
23
Victor
Gonzalez
29
Перейра
Федерико
20
Raul
Osorio
6
Jorge
Gatica
21
Фернандо
Манрикуз
28
Diego
Aravena
22
John
Salas
17
Ruben
Farfan
10
Joe
Abrigo
11
Diego
Vallejos
1
Виера
Себастьян
27
Fabian
Viafara
24
Daniel
Rosero
16
Caceres
German
Mera
8
Инестроса
Фреди
18
Didier
Moreno
6
James
Sanchez
11
Daniel
Moreno2
29
Гутьеррес
Теофило
28
Edwin
Cetre
9
Борха
Мигель
Кокимбо Юнидо
Хуниор

Ход матча

7'
Matias Cano
 
7'
0:1
Борха Мигель
15'
 
James Sanchez
17'
Diego Aravena
 

Бомбардиры внутри турнира

Кокимбо Юнидо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Lautaro Palacios 4 0.5
2. Diego Vallejos 2 0.25
3. Joe Abrigo 2 0.25
4. Ruben Farfan 1 0.13
5. Victor Gonzalez 1 0.13
6. Перейра Федерико 1 0.13
7. Diego Aravena 1 0.13
Хуниор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Борха Мигель 4 (2) 0.67
2. Гутьеррес Теофило 1 0.17
3. Edwin Cetre 1 0.17

Карточки

Кокимбо Юнидо
# Игрок      
1. Перейра Федерико 2 1
2. Diego Aravena 3 0
3. Пинилья Маурисио 1 1
4. Victor Gonzalez 2 0
5. Juan Espinoza 2 0
6. Nicolas Berardo 1 0
7. Raul Osorio 1 0
8. Byron Saavedra 1 0
9. John Salas 1 0
10. Matias Cano 1 0
11. Joe Abrigo 1 0
12. Jorge Gatica 1 0
Хуниор
# Игрок      
1. James Sanchez 2 0
2. Фуэнтес Габриэль 2 0
3. Гутьеррес Теофило 0 1
4. Larry Vasquez 0 1
5. Виера Себастьян 1 0
6. Marlon Javier Piedrahita Londono 1 0
7. Caceres German Mera 1 0
8. Борха Мигель 1 0
9. Leonardo Pico 1 0
10. Edwin Cetre 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Кокимбо Юнидо 16.67% (2) 0 0 25% (3) 33.33% (4) 25% (3)
 Хуниор 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 0 40% (2)

Предыдущие игры

Кокимбо Юнидо Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Ла Серена 1:0 Кокимбо Юнидо Хуниор 1:2 Кокимбо Юнидо Сантьяго Уондерерс 1:1 Кокимбо Юнидо Спорт Уанкайо 0:2 Кокимбо Юнидо
Кокимбо Юнидо 0:0 Спорт Уанкайо Кокимбо Юнидо 1:2 Унион Ла-Калера Кокимбо Юнидо 2:1 Универсидад Католика Чили Аудакс Итальяно 2:0 Кокимбо Юнидо Эстудиантес Мерида 0:2 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 1:1 Унион Эспаньола Кокимбо Юнидо 3:0 Эстудиантес Мерида Кокимбо Юнидо 0:2 Универсидад де Консепсьон Кобресал 0:1 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 2:2 Коло-Коло О'Хиггинз 1:4 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 2:1 Сантьяго Уондерерс Курико Юнидо 2:1 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 1:0 Палестино Универсидад Католика Чили 4:1 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 0:0 Аудакс Итальяно
Хуниор Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Хуниор 1:2 Америка де Кали Хуниор 1:2 Кокимбо Юнидо Америка де Кали 0:0 Хуниор Унион Ла-Калера 2:1 Хуниор
Депортес Толима 0:1 Хуниор Хуниор 2:1 Унион Ла-Калера Хуниор 1:0 Депортес Толима Энвигадо 3:3 Хуниор Хуниор 3:0 Бояка Чико Чьяпас 2:2 Хуниор Хуниор 2:1 Альянса Петролера Хуниор 0:0 Пласа Колония Кукута Депортиво 1:4 Хуниор Пласа Колония 0:1 Хуниор Хуниор 1:1 Мильонариос Фламенго 3:1 Хуниор Депортиво Перейра 0:2 Хуниор Хуниор 1:1 Америка де Кали Atletico Nacional1 2:2 Хуниор Хуниор 0:1 Депортиво Пасто

Последние игры между собой

Кокимбо Юнидо: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Хуниор: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Хуниор 1:2 Кокимбо Юнидо Копа Судамерикана
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    17'
    Diego Aravena получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    James Sanchez получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Борха Мигель из команды Хуниор забивает с точки!
  • Желтая карточка
    7'
    Matias Cano получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кокимбо Юнидо
Ничья
Хуниор
3.72
6.80
2.03
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 20.00 6.80 1.17
Бонус: 5 000 ₽ 20.00 5.70 1.17
Бонус: 5 000 ₽ 3.72 3.36 2.03

Самый высокий коэффициент на матч «Кокимбо Юнидо» – «Хуниор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кокимбо Юнидо» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хуниор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кокимбо Юнидо» – «Хуниор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.80 1.05 6.50 1.09 4.60 1.17 2.23 1.66 1.86 1.94 1.40 2.80 1.70 2.15 1.32 3.25 1.08 7.00 1.08 7.10 1.05 8.50 1.02 14.00 1.01 14.50 0.00 22.00
7.70 1.04 6.50 1.08 2.85 1.39 2.19 1.66 1.69 2.27 1.33 3.26 1.22 4.00 1.06 7.10 1.04 7.70 1.00 11.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.68 2.18 1.52 2.42 1.07 7.20 1.05 8.50
2.64 1.47 1.74 2.07 1.35 3.14
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.33 1.57 1.55 2.33 1.21 4.20
3.38 1.31 2.25 1.63 1.54 2.44 1.22 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
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