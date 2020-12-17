Кокимбо Юнидо
0:1
Конец матча
Хуниор
7' Желтая карточкаMatias Cano
0:1
7' ПенальтиБорха Мигель
15' Желтая карточкаJames Sanchez
17' Желтая карточкаDiego Aravena
49' Желтая карточкаVictor Gonzalez
82' Желтая карточкаГутьеррес Теофило
90' Желтая карточкаCaceres German Mera
20
Raul
Osorio
22
John
Salas
17
Ruben
Farfan
10
Joe
Abrigo
28
Edwin
Cetre
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Raul OsorioЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 John SalasПолузащитник
-
17 Ruben FarfanПолузащитник
-
10 Joe AbrigoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
24 Rafael Arace
-
19 Villagran
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Ribera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Edwin CetreПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
Главный тренер: Luis Perea
Ход матча
7'
7'
0:1
15'
17'
49'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Lautaro Palacios
|4
|0.5
|2.
|Diego Vallejos
|2
|0.25
|3.
|Joe Abrigo
|2
|0.25
|4.
|Ruben Farfan
|1
|0.13
|5.
|Victor Gonzalez
|1
|0.13
|6.
|Перейра Федерико
|1
|0.13
|7.
|Diego Aravena
|1
|0.13
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Борха Мигель
|4 (2)
|0.67
|2.
|Гутьеррес Теофило
|1
|0.17
|3.
|Edwin Cetre
|1
|0.17
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Перейра Федерико
|2
|1
|2.
|Victor Gonzalez
|3
|0
|3.
|Diego Aravena
|3
|0
|4.
|Пинилья Маурисио
|1
|1
|5.
|Juan Espinoza
|2
|0
|6.
|Nicolas Berardo
|1
|0
|7.
|Raul Osorio
|1
|0
|8.
|Byron Saavedra
|1
|0
|9.
|John Salas
|1
|0
|10.
|Matias Cano
|1
|0
|11.
|Joe Abrigo
|1
|0
|12.
|Jorge Gatica
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гутьеррес Теофило
|1
|1
|2.
|Caceres German Mera
|2
|0
|3.
|James Sanchez
|2
|0
|4.
|Фуэнтес Габриэль
|2
|0
|5.
|Larry Vasquez
|0
|1
|6.
|Виера Себастьян
|1
|0
|7.
|Marlon Javier Piedrahita Londono
|1
|0
|8.
|Борха Мигель
|1
|0
|9.
|Leonardo Pico
|1
|0
|10.
|Edwin Cetre
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кокимбо Юнидо
|16.67% (2)
|0
|0
|25% (3)
|33.33% (4)
|25% (3)
|Хуниор
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|0
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Кокимбо Юнидо Последние 20 матчей: +9 =5 -6Ла Серена 1:0 Кокимбо Юнидо Хуниор 1:2 Кокимбо Юнидо Сантьяго Уондерерс 1:1 Кокимбо Юнидо Спорт Уанкайо 0:2 Кокимбо Юнидо
Кокимбо Юнидо 0:0 Спорт Уанкайо Кокимбо Юнидо 1:2 Унион Ла-Калера Кокимбо Юнидо 2:1 Универсидад Католика Чили Аудакс Итальяно 2:0 Кокимбо Юнидо Эстудиантес Мерида 0:2 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 1:1 Унион Эспаньола Кокимбо Юнидо 3:0 Эстудиантес Мерида Кокимбо Юнидо 0:2 Универсидад де Консепсьон Кобресал 0:1 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 2:2 Коло-Коло О'Хиггинз 1:4 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 2:1 Сантьяго Уондерерс Курико Юнидо 2:1 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 1:0 Палестино Универсидад Католика Чили 4:1 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 0:0 Аудакс Итальяно
Хуниор Последние 20 матчей: +10 =6 -4Хуниор 1:2 Америка де Кали Хуниор 1:2 Кокимбо Юнидо Америка де Кали 0:0 Хуниор Унион Ла-Калера 2:1 Хуниор
Депортес Толима 0:1 Хуниор Хуниор 2:1 Унион Ла-Калера Хуниор 1:0 Депортес Толима Энвигадо 3:3 Хуниор Хуниор 3:0 Бояка Чико Чьяпас 2:2 Хуниор Хуниор 2:1 Альянса Петролера Хуниор 0:0 Пласа Колония Кукута Депортиво 1:4 Хуниор Пласа Колония 0:1 Хуниор Хуниор 1:1 Мильонариос Фламенго 3:1 Хуниор Депортиво Перейра 0:2 Хуниор Хуниор 1:1 Америка де Кали Atletico Nacional1 2:2 Хуниор Хуниор 0:1 Депортиво Пасто
Последние игры между собой
Кокимбо Юнидо: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Хуниор: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Победитель
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