  1. Футбол
  2. Матчи
Индепендьенте
0:3
Второй тайм: 76'
Ланус
0'
5' Желтая карточка
Alan Franco1
0:1
15' Гол
Tomas Belmonte
0:2
17' Гол
Жозе Густаво Санд
0:3
44' Гол
Nicolas Orsini
45' Желтая карточка
Акоста Лаутаро
61' Желтая карточка
Де Ла Вега Педро
76'
20
Соса
Себастьян
16
Бустос
Фабрисио
2
Alan
Franco1
26
Alexander
Barboza
5
Lucas
Rodriguez
I
21
Carlos
Benavidez
19
Эрнандес
Пабло
II
27
Federico
Martinez3
14
Lucas
Gonzalez
9
Alan
Velasco
18
Ромеро
Сильвио
17
Lautaro
Morales
35
Braian
Aguirre
3
Бурдиссо
Гильермо
6
Alexis
Perez
25
Alexandro
Bernabei
19
Факундо
Киньон
13
Tomas
Belmonte
8
Де
Ла
Вега
Педро
27
Nicolas
Orsini
7
Акоста
Лаутаро
9
Жозе
Густаво
Санд
Индепендьенте
Ланус

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ромеро Сильвио 4 (1) 0.5
2. Leandro Miguel Fernandez 1 0.13
3. Lucas Gonzalez 1 0.13
4. Alan Velasco 1 0.13
5. Federico Martinez3 1 0.13
Ланус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nicolas Orsini 5 0.63
2. Tomas Belmonte 4 0.5
3. Жозе Густаво Санд 3 0.38
4. Акоста Лаутаро 2 0.25
5. Franco Orozco 2 0.25
6. Факундо Киньон 1 0.13
7. Де Ла Вега Педро 1 0.13
8. Braian Aguirre 1 0.13

Карточки

Индепендьенте
# Игрок      
1. Санчес-Миньо Хуан 1 1
2. Lucas Daniel Romero 2 0
3. Alexander Barboza 2 0
4. Ромеро Сильвио 1 0
5. Эрнандес Пабло II 1 0
6. Lucas Rodriguez I 1 0
7. Бустос Фабрисио 1 0
8. Carlos Benavidez 1 0
9. Alan Franco1 1 0
Ланус
# Игрок      
1. Акоста Лаутаро 3 0
2. Бурдиссо Гильермо 3 0
3. Facundo Perez 3 0
4. Ди Пласидо Леонель 1 1
5. Де Ла Вега Педро 2 0
6. Lautaro Morales 2 0
7. Alexandro Bernabei 2 0
8. Весприни Матиас 1 0
9. Nicolas Orsini 1 0
10. Факундо Киньон 1 0
11. Росси Агустин 1 0
12. Tomas Belmonte 1 0
13. Валенти Лаутаро 1 0
14. Braian Aguirre 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Индепендьенте 12.5% (1) 37.5% (3) 25% (2) 25% (2) 0 0
 Ланус 0 12.5% (2) 18.75% (3) 25% (4) 12.5% (2) 31.25% (5)

Предыдущие игры

Индепендьенте Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Уракан 3:2 Индепендьенте Ланус 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Дефенса и Хустисия Индепендьенте 1:0 Феникс Монтовидео
Колон 1:2 Индепендьенте Феникс Монтовидео 1:4 Индепендьенте Индепендьенте 0:0 Сентраль Кордоба Дефенса и Хустисия 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Колон Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Сентраль Кордоба 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Атлетико Тукуман Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд Индепендьенте 3:0 Сентраль Кордоба Фас 2:1 Индепендьенте Уракан 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Мунисипаль Лимено Форталеза 2:1 Индепендьенте Санта-Текла 2:0 Индепендьенте Чалатенанго 0:0 Индепендьенте
Ланус Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Альдосиви 1:2 Ланус Ланус 0:0 Индепендьенте Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ланус Ланус 6:2 Боливар
Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Боливар 2:1 Ланус Бока Хуниорс 1:2 Ланус Ланус 2:4 Ньюэллс Олд Бойз Тальерес Кордоба 1:1 Ланус Сан-Паулу 4:3 Ланус Ланус 1:2 Бока Хуниорс Ланус 3:2 Сан-Паулу Ланус 0:1 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 4:3 Ланус Ланус 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Universidad Catolica2 2:0 Ланус Атлетико Тукуман 2:2 Ланус Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ланус 3:0 Universidad Catolica2 Аргентинос Хуниорс 0:0 Ланус

Последние игры между собой

Индепендьенте: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Ланус: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Ланус 0:0 Индепендьенте Копа Судамерикана Индепендьенте 0:2 Ланус Кубок Индепендьенте 2:2 Ланус Суперлига Ланус 1:0 Индепендьенте Суперлига
Индепендьенте 0:1 Ланус Суперлига Индепендьенте 1:1 Ланус Примера Индепендьенте 1:0 Ланус Копа Судамерикана Ланус 0:2 Индепендьенте Копа Судамерикана Ланус 1:1 Индепендьенте Примера Индепендьенте 0:2 Ланус Кубок Аргентины Индепендьенте 4:1 Ланус Примера Ланус 0:0 Индепендьенте Примера Индепендьенте 0:2 Ланус Примера Индепендьенте 0:1 Ланус Примера А Ланус 1:0 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 1:2 Ланус Примера А Ланус 0:0 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 1:0 Ланус Примера А Ланус 0:0 Индепендьенте Примера А Ланус 5:1 Индепендьенте Примера А
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Акоста Лаутаро получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Nicolas Orsini бьет в цель!
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Жозе Густаво Санд бьет в цель!
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Tomas Belmonte бьет в цель!
  • Желтая карточка
    5'
    Alan Franco получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте
Ничья
Ланус
38.00
6.06
1.23
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 38.00 16.00 1.02
  10.43 6.06 1.23

Самый высокий коэффициент на матч «Индепендьенте» – «Ланус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Индепендьенте» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ланус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Индепендьенте» – «Ланус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
7.50 1.07 6.30 1.11 2.70 1.40 2.15 1.70 1.82 1.98 4.90 1.15 1.70 2.15 1.30 3.35 2.90 1.38 1.06 7.40 1.40 2.80 1.01 15.00 1.08 7.00 0.00 23.00 1.05 8.50
3.62 1.28 2.75 1.45 2.40 1.57 2.04 1.79 1.74 2.11 1.56 2.42 1.40 2.91 3.21 1.34 2.68 1.47 2.20 1.68 1.70 2.15 1.44 2.76 1.32 3.35 1.19 4.49 1.29 3.53 1.32 3.32
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5
2.55 1.47 1.61 2.23 1.29 3.45 1.06 7.40 1.20 4.20 1.13 5.40
2.39 1.56 1.97 1.84 1.51 2.50 1.33 3.19 1.24 3.87 1.78 2.03 1.48 2.61 1.18 4.65 1.12 5.72
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.28 1.59 1.52 2.44 1.18 4.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.76 2.00
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
Где смотреть матч Индепендьенте 0:3 Ланус онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный