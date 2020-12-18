Индепендьенте
1:3
Конец матча
Ланус
5' Желтая карточкаAlan Franco1
0:1
15' ГолTomas Belmonte
0:2
17' ГолЖозе Густаво Санд
0:3
44' ГолNicolas Orsini
45' Желтая карточкаАкоста Лаутаро
61' Желтая карточкаДе Ла Вега Педро
1:3
88' ГолРоа Андрес Фелипе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
15 Alan Sonora
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Lucas Pusineri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
39 Pablo ArandaЗащитник
- Полузащитник
-
23 Julian Aude
-
-
-
-
-
-
-
14 Lucas Vera
-
Главный тренер: Субельдия Луис
Ход матча
5'
15'
0:1
17'
44'
0:3
45'
61'
88'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ромеро Сильвио
|4 (1)
|0.5
|2.
|Leandro Miguel Fernandez
|1
|0.13
|3.
|Роа Андрес Фелипе
|1
|0.13
|4.
|Lucas Gonzalez
|1
|0.13
|5.
|Alan Velasco
|1
|0.13
|6.
|Federico Martinez3
|1
|0.13
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nicolas Orsini
|5
|0.63
|2.
|Tomas Belmonte
|4
|0.5
|3.
|Жозе Густаво Санд
|3
|0.38
|4.
|Акоста Лаутаро
|2
|0.25
|5.
|Franco Orozco
|2
|0.25
|6.
|Факундо Киньон
|1
|0.13
|7.
|Де Ла Вега Педро
|1
|0.13
|8.
|Braian Aguirre
|1
|0.13
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Санчес-Миньо Хуан
|1
|1
|2.
|Lucas Daniel Romero
|2
|0
|3.
|Alexander Barboza
|2
|0
|4.
|Ромеро Сильвио
|1
|0
|5.
|Эрнандес Пабло II
|1
|0
|6.
|Lucas Rodriguez I
|1
|0
|7.
|Бустос Фабрисио
|1
|0
|8.
|Carlos Benavidez
|1
|0
|9.
|Alan Franco1
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Акоста Лаутаро
|3
|0
|2.
|Бурдиссо Гильермо
|3
|0
|3.
|Facundo Perez
|3
|0
|4.
|Ди Пласидо Леонель
|1
|1
|5.
|Де Ла Вега Педро
|2
|0
|6.
|Lautaro Morales
|2
|0
|7.
|Alexandro Bernabei
|2
|0
|8.
|Весприни Матиас
|1
|0
|9.
|Nicolas Orsini
|1
|0
|10.
|Факундо Киньон
|1
|0
|11.
|Росси Агустин
|1
|0
|12.
|Tomas Belmonte
|1
|0
|13.
|Валенти Лаутаро
|1
|0
|14.
|Braian Aguirre
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Индепендьенте
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|0
|11.11% (1)
|Ланус
|5.26% (1)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|21.05% (4)
|10.53% (2)
|26.32% (5)
Предыдущие игры
Индепендьенте Последние 20 матчей: +8 =7 -5Уракан 3:2 Индепендьенте Ланус 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Дефенса и Хустисия Индепендьенте 1:0 Феникс Монтовидео
Колон 1:2 Индепендьенте Феникс Монтовидео 1:4 Индепендьенте Индепендьенте 0:0 Сентраль Кордоба Дефенса и Хустисия 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Колон Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Сентраль Кордоба 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Атлетико Тукуман Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд Индепендьенте 3:0 Сентраль Кордоба Фас 2:1 Индепендьенте Уракан 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Мунисипаль Лимено Форталеза 2:1 Индепендьенте Санта-Текла 2:0 Индепендьенте Чалатенанго 0:0 Индепендьенте
Ланус Последние 20 матчей: +6 =6 -8Альдосиви 1:2 Ланус Ланус 0:0 Индепендьенте Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ланус Ланус 6:2 Боливар
Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Боливар 2:1 Ланус Бока Хуниорс 1:2 Ланус Ланус 2:4 Ньюэллс Олд Бойз Тальерес Кордоба 1:1 Ланус Сан-Паулу 4:3 Ланус Ланус 1:2 Бока Хуниорс Ланус 3:2 Сан-Паулу Ланус 0:1 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 4:3 Ланус Ланус 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Universidad Catolica2 2:0 Ланус Атлетико Тукуман 2:2 Ланус Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ланус 3:0 Universidad Catolica2 Аргентинос Хуниорс 0:0 Ланус
Последние игры между собой
Индепендьенте: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Ланус: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Индепендьенте 0:1 Ланус Суперлига Индепендьенте 1:1 Ланус Примера Индепендьенте 1:0 Ланус Копа Судамерикана Ланус 0:2 Индепендьенте Копа Судамерикана Ланус 1:1 Индепендьенте Примера Индепендьенте 0:2 Ланус Кубок Аргентины Индепендьенте 4:1 Ланус Примера Ланус 0:0 Индепендьенте Примера Индепендьенте 0:2 Ланус Примера Индепендьенте 0:1 Ланус Примера А Ланус 1:0 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 1:2 Ланус Примера А Ланус 0:0 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 1:0 Ланус Примера А Ланус 0:0 Индепендьенте Примера А Ланус 5:1 Индепендьенте Примера А
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
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|Бонус: 5 000 ₽
|38.00
|16.00
|1.02
|
|10.43
|6.06
|1.23
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