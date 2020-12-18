Насьональ Монтевидео
0:0
Первый тайм: 16'
Ривер Плейт
- Основной состав
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Чори КастроНападающий
- Нападающий
-
15 Ayrton Cougo
-
-
-
-
- Запасные игроки
-
12 Мехия ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jorge Giordano
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Люкс ХерманВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
-
27 Пратто ЛукасНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Marcelo Gallardo
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бергессио Гонсало
|2 (1)
|0.2
|2.
|Thiago Vecino
|2 (1)
|0.2
|3.
|Родригес Сантьяго
|1
|0.1
|4.
|Felipe Carballo
|1
|0.1
|5.
|Alfonso Trezza
|1
|0.1
|6.
|Renzo Orihuela
|1
|0.1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Альварес Хулиан
|5
|0.5
|2.
|Фернандес Игнасио
|3
|0.3
|3.
|Борре Рафаэль
|3
|0.3
|4.
|Суарес Матиас
|2
|0.2
|5.
|Пратто Лукас
|2
|0.2
|6.
|Диас Пауло
|2
|0.2
|7.
|Карраскаль Хорхе
|2
|0.2
|8.
|Де ла Крус Николас
|2
|0.2
|9.
|Каско Милтон
|1
|0.1
|10.
|Сукулини Бруно
|1
|0.1
|11.
|Рохас Роберт
|1
|0.1
|12.
|Монтьель Гонсало
|1 (1)
|0.1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Якоб Клаудио
|3
|0
|2.
|Мартинес Эмилиано
|2
|0
|3.
|Felipe Carballo
|2
|0
|4.
|Alfonso Trezza
|2
|0
|5.
|Бергессио Гонсало
|1
|0
|6.
|Рочет Серхио
|1
|0
|7.
|Rodrigo Amaral
|1
|0
|8.
|Sebastian III
|1
|0
|9.
|Ayrton Cougo
|1
|0
|10.
|Brian Ocampo
|1
|0
|11.
|Mathias Laborda
|1
|0
|12.
|Armando Mendez
|1
|0
|13.
|Renzo Orihuela
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Де ла Крус Николас
|3
|0
|2.
|Каско Милтон
|2
|0
|3.
|Перес Энцо
|2
|0
|4.
|Монтьель Гонсало
|2
|0
|5.
|Enrique Bologna
|0
|1
|6.
|Суарес Матиас
|1
|0
|7.
|Fabricio Angileri
|1
|0
|8.
|Карраскаль Хорхе
|1
|0
|9.
|Рохас Роберт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Насьональ Монтевидео
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|0
|Ривер Плейт
|8% (2)
|8% (2)
|12% (3)
|16% (4)
|12% (3)
|44% (11)
Предыдущие игры
Насьональ Монтевидео Последние 20 матчей: +11 =4 -5Penarol1 3:2 Насьональ Монтевидео Ривер Плейт 2:0 Насьональ Монтевидео Насьональ Монтевидео 0:0 Индепендьенте дель Валле Бостон Ривер 0:1 Насьональ Монтевидео
Индепендьенте дель Валле 0:0 Насьональ Монтевидео Насьональ Монтевидео 0:2 Данубио River Plate1 0:2 Насьональ Монтевидео Насьональ Монтевидео 3:0 Дефенсор Спортинг Депортиво Мальдонадо 1:2 Насьональ Монтевидео Насьональ Монтевидео 2:0 Альянса Лима Насьональ Монтевидео 1:0 Феникс Монтовидео Насьональ Монтевидео 0:1 Рентистас Насьональ Монтевидео 1:1 Депортиво Мальдонадо Бостон Ривер 1:1 Насьональ Монтевидео Ливерпуль Монтевидео 1:3 Насьональ Монтевидео Насьональ Монтевидео 1:2 Расинг Авельянеда Эстудиантес Мерида 1:3 Насьональ Монтевидео Расинг Авельянеда 0:1 Насьональ Монтевидео Насьональ Монтевидео 2:0 Данубио Дефенсор Спортинг 1:1 Насьональ Монтевидео
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +13 =5 -2Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 2:0 Насьональ Монтевидео Ривер Плейт 3:1 Годой Крус Ривер Плейт 1:0 Атлетико Паранаэнсе
Росарио Сентраль 0:2 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ривер Плейт Банфилд 0:2 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Росарио Сентраль Ривер Плейт 1:3 Банфилд Ривер Плейт 3:0 ЛДУ Кито Ривер Плейт 2:1 Сан-Паулу Депортиво Бинасьональ 0:6 Ривер Плейт Сан-Паулу 2:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 8:0 Депортиво Бинасьональ Атлетико Тукуман 1:1 Ривер Плейт ЛДУ Кито 3:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Дефенса и Хустисия Эстудиантес Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:0 Банфилд
Последние игры между собой
Насьональ Монтевидео: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Ривер Плейт: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|6
|5
|0
|1
|14 - 8
|15
|2.
|Индепендьенте дель Валле
|6
|4
|0
|2
|14 - 8
|12
|3.
|Хуниор
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|4.
|Барселона Гуаякиль
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|6
|5
|1
|0
|17 - 2
|16
|2.
|Гуарани Асунсьон
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|3.
|Боливар
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|4.
|Тигре
|6
|0
|1
|5
|3 - 17
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильстерман
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|2.
|Атлетико Паранаэнсе
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|3.
|Penarol1
|6
|3
|0
|3
|9 - 8
|9
|4.
|Коло-Коло
|6
|2
|0
|4
|3 - 9
|6
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|0:0
|6
|4
|1
|1
|21 - 6
|13
|2.
|ЛДУ Кито
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|3.
|Сан-Паулу
|6
|2
|1
|3
|14 - 11
|7
|4.
|Депортиво Бинасьональ
|6
|1
|0
|5
|3 - 25
|3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гремио
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|2.
|Интернасьональ
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|3.
|Универсидад Католика Чили
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|4.
|Америка де Кали
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Насьональ Монтевидео
|0:0
|6
|5
|0
|1
|9 - 3
|15
|2.
|Расинг Авельянеда
|6
|5
|0
|1
|9 - 4
|15
|3.
|Эстудиантес Мерида
|6
|1
|1
|4
|8 - 12
|4
|4.
|Альянса Лима
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сантос
|6
|5
|1
|0
|10 - 5
|16
|2.
|Дельфин
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|3.
|Дефенса и Хустисия
|6
|2
|0
|4
|8 - 10
|6
|4.
|Олимпия Асунсьон
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|6
|4
|2
|0
|10 - 1
|14
|2.
|Либертад
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|3.
|Каракас
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|4.
|Индепендьенте Медельин
|6
|2
|0
|4
|9 - 11
|6
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте дель Валле
|3
|3
|0
|0
|10 - 0
|9
|2.
|Фламенго
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|3.
|Хуниор
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|4.
|Барселона Гуаякиль
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|3
|3
|0
|0
|13 - 1
|9
|2.
|Гуарани Асунсьон
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Боливар
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|4.
|Тигре
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Penarol1
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Атлетико Паранаэнсе
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|Вильстерман
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|4.
|Коло-Коло
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|0:0
|3
|3
|0
|0
|13 - 1
|9
|2.
|ЛДУ Кито
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|3.
|Сан-Паулу
|3
|2
|1
|0
|10 - 3
|7
|4.
|Депортиво Бинасьональ
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|2.
|Универсидад Католика Чили
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|3.
|Гремио
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|4.
|Америка де Кали
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Насьональ Монтевидео
|0:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|2.
|Расинг Авельянеда
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|3.
|Эстудиантес Мерида
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Альянса Лима
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сантос
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|Дефенса и Хустисия
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|3.
|Дельфин
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|4.
|Олимпия Асунсьон
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|2.
|Каракас
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|3.
|Либертад
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|4.
|Индепендьенте Медельин
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|3
|2
|0
|1
|4 - 7
|6
|2.
|Барселона Гуаякиль
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|3.
|Индепендьенте дель Валле
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|4.
|Хуниор
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Гуарани Асунсьон
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|3.
|Боливар
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
|4.
|Тигре
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильстерман
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|2.
|Атлетико Паранаэнсе
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|3.
|Penarol1
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|4.
|Коло-Коло
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|0:0
|3
|1
|1
|1
|8 - 5
|4
|2.
|ЛДУ Кито
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|3.
|Сан-Паулу
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
|4.
|Депортиво Бинасьональ
|3
|0
|0
|3
|1 - 17
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гремио
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|2.
|Америка де Кали
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|3.
|Интернасьональ
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|4.
|Универсидад Католика Чили
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Насьональ Монтевидео
|0:0
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Расинг Авельянеда
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|Эстудиантес Мерида
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|4.
|Альянса Лима
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сантос
|3
|3
|0
|0
|7 - 4
|9
|2.
|Дельфин
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|3.
|Олимпия Асунсьон
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|4.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Индепендьенте Медельин
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|3.
|Либертад
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|Каракас
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
Победитель
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