Риу Аве
0:0
Первый тайм: 2'
Стадион: Эштадиу ду Риу Аве
Маритиму
25
Пинту
Иву
24
Амарал
Педру
18
Пеле
Мамаду
21
Мане
Карлуш
25
Рене
6
Джин
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Пинту ИвуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Амарал ПедруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Пеле МамадуПолузащитник
-
21 Мане КарлушПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лео ЛеонардоВратарь
- Полузащитник
-
23 Ямбор НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Mario Silva
- Основной состав
- Вратарь
-
25 РенеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 ДжинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Кайо СеккоВратарь
-
45 Чина ФабиуЗащитник
- Защитник
-
12 Кошта ЭдгарПолузащитник
-
17 МилсонПолузащитник
-
44 Телеш АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ЖефферсонНападающий
-
Главный тренер: Milton Mendes
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пиазон Лукас
|2 (1)
|0.2
|2.
|Мане Карлуш
|1
|0.1
|3.
|Сантос Адерлан
|1
|0.1
|4.
|Ryotaro Meshino
|1
|0.1
|5.
|Диего Лопес III
|0
|0
|6.
|Пеле Мамаду
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пиньо Родриго
|7 (1)
|0.7
|2.
|Дьедеррик Жоэль
|2
|0.2
|3.
|Зайнадин Джуниор
|1
|0.1
|4.
|Нану Гомеш
|1
|0.1
|5.
|Винк Клаудио
|0
|0
|6.
|Marcelo Hermes
|0
|0
|7.
|Чина Фабиу
|0
|0
|8.
|Милсон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сантос Адерлан
|3
|0
|2.
|Пеле Мамаду
|2
|0
|3.
|Боревкович Тони
|2
|0
|4.
|Пинту Иву
|1
|0
|5.
|Филипе Аугусто
|1
|0
|6.
|Диего Лопес III
|1
|0
|7.
|Мане Карлуш
|1
|0
|8.
|Ронан
|1
|0
|9.
|Шику Жеральдес
|1
|0
|10.
|Ямбор Никола
|1
|0
|11.
|Амарал Педру
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джин
|3
|1
|2.
|Кошта Эдгар
|3
|0
|3.
|Винк Клаудио
|3
|0
|4.
|Пиньо Родриго
|3
|0
|5.
|Милсон
|1
|1
|6.
|Корреа Хорхе
|2
|0
|7.
|Жефферсон
|2
|0
|8.
|Тамюзо Франсуа-Ксавье
|2
|0
|9.
|Бамбок Франк-Ив
|2
|0
|10.
|Чина Фабиу
|0
|1
|11.
|Зайнадин Джуниор
|1
|0
|12.
|Marcelo Hermes
|1
|0
|13.
|Клебер Жан
|1
|0
|14.
|Гитан Рафик
|1
|0
|15.
|Пеладжио Педро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Риу Аве
|20% (1)
|20% (1)
|0
|0
|0
|60% (3)
|Маритиму
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|0
|27.27% (3)
Предыдущие игры
Риу Аве Последние 20 матчей: +8 =7 -5Брага 3:0 Риу Аве Риу Аве 2:1 Фамаликан Риу Аве 0:0 Боавишта Жил Висенте 2:0 Риу Аве
Moncao 1:2 Риу Аве Белененсеш 0:0 Риу Аве Риу Аве 2:0 Морейренсе Фаренсе 0:1 Риу Аве Риу Аве 0:3 Бенфика Фамаликан 1:1 Риу Аве Риу Аве 2:2 Милан Риу Аве 0:0 Витория Гимарайнш Бешикташ 1:1 Риу Аве Тондела 1:1 Риу Аве Борац Баня-Лука 0:2 Риу Аве Маритиму 2:1 Риу Аве Пасуш де Феррейра 1:2 Риу Аве Риу Аве 0:0 Маритиму Боавишта 0:2 Риу Аве Риу Аве 2:2 Санта-Клара
Маритиму Последние 20 матчей: +9 =4 -7Маритиму 2:1 Салгейруш Маритиму 1:0 Белененсеш Фаренсе 2:1 Маритиму Маритиму 1:2 Бенфика
Пенафьел 2:3 Маритиму Фамаликан 2:1 Маритиму Маритиму 0:0 Насьонал Мадейра Морейренсе 2:1 Маритиму Маритиму 1:2 Портимоненсе Порту 2:3 Маритиму Маритиму 2:1 Тондела Санта-Клара 2:0 Маритиму Маритиму 2:1 Риу Аве Риу Аве 0:0 Маритиму Маритиму 3:3 Фамаликан Витория Гимарайнш 1:0 Маритиму Маритиму 0:0 Риу Аве Боавишта 0:1 Маритиму Санта-Клара 0:1 Маритиму Маритиму 2:0 Бенфика
Последние игры между собой
Риу Аве: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Маритиму: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Маритиму 0:2 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 3:1 Маритиму Примейра-лига Риу Аве 3:0 Маритиму Примейра-лига Маритиму 1:0 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 0:0 Маритиму Примейра-лига Маритиму 1:0 Риу Аве Кубок лиги Маритиму 0:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:0 Маритиму Примейра-лига Маритиму 3:2 Риу Аве Примейра-лига Маритиму 4:0 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 0:0 Маритиму Примейра-лига Маритиму 1:0 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:1 Маритиму Примейра-лига Маритиму 1:1 Риу Аве Примейра-лига Маритиму 0:1 Риу Аве Кубок лиги Риу Аве 0:1 Маритиму Примейра-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|26 - 8
|29
|2.
|Бенфика
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|23 - 11
|24
|3.
|Порту
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|25 - 13
|22
|4.
|Брага
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|17 - 9
|21
|5.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|11 - 7
|19
|6.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 12
|16
|7.
|Санта-Клара
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 13
|13
|8.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 13
|13
|9.
|Жил Висенте
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|10.
|Риу Аве
|0:0 Заявка
|11
|2
|6
|3
|5 - 10
|12
|11.
|Маритиму
|0:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 15
|11
|12.
|Белененсеш
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|6 - 9
|11
|13.
|Фамаликан
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 19
|11
|14.
|Морейренсе
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|7 - 10
|10
|15.
|Боавишта
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|11 - 16
|9
|16.
|Фаренсе
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 16
|9
|17.
|Тондела
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|18.
|Портимоненсе
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 12
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 8
|15
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|3.
|Бенфика
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 6
|12
|4.
|Брага
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 2
|12
|5.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|6.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|7.
|Морейренсе
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|8.
|Фаренсе
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|9.
|Тондела
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 7
|8
|10.
|Жил Висенте
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|11.
|Маритиму
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|2 - 6
|6
|13.
|Риу Аве
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|2 - 3
|6
|14.
|Белененсеш
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|15.
|Фамаликан
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 12
|6
|16.
|Портимоненсе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|17.
|Боавишта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|18.
|Санта-Клара
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|3.
|Бенфика
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|4.
|Брага
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|5.
|Санта-Клара
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|6.
|Порту
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|7.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|8.
|Риу Аве
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 7
|6
|9.
|Фамаликан
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|10.
|Белененсеш
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|1 - 3
|5
|11.
|Жил Висенте
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|12.
|Боавишта
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|8 - 10
|5
|13.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|14.
|Маритиму
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|15.
|Портимоненсе
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3
|16.
|Морейренсе
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|17.
|Фаренсе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 8
|1
|18.
|Тондела
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
- — Вылет во Вторую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Риу Аве» – «Маритиму» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Риу Аве» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Маритиму» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Риу Аве» – «Маритиму», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Риу Аве 0:0 Маритиму
Исход игры
Риу Аве
64.6% (95)
Ничья
29.3% (43)
Маритиму
6.1% (9)
Тотал 2.5
Больше
27.78% (40)
Меньше
72.22% (104)
Обе команды забьют
Да
54.17% (78)
Нет
45.83% (66)
Популярный счёт
1:0 Риу Аве
34.7% (51)
1:1 Ничья
25.9% (38)
2:1 Риу Аве
23.8% (35)
2:0 Риу Аве
4.8% (7)
0:1 Маритиму
3.4% (5)
1:2 Маритиму
2% (3)
0:0 Ничья
2% (3)
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