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  3. Португалия
Риу Аве
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Маритиму
0' 2'
1
Кишек
Павел
25
Пинту
Иву
6
Боревкович
Тони
33
Сантос
Адерлан
24
Амарал
Педру
10
Диего
Лопес
III
8
Тарантини
Рикардо
18
Пеле
Мамаду
21
Мане
Карлуш
7
Желсон
Дала
77
Перейра
Андре
1
Абедзадех
Амир
25
Рене
5
Зайнадин
Джуниор
66
Силва
Леонардо
2
Винк
Клаудио
18
Бамбок
Франк-Ив
6
Джин
86
Marcelo
Hermes
95
Дьедеррик
Жоэль
9
Пиньо
Родриго
7
Гитан
Рафик
Риу Аве
4-4-2
Маритиму
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Риу Аве
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пиазон Лукас 2 (1) 0.2
2. Мане Карлуш 1 0.1
3. Сантос Адерлан 1 0.1
4. Ryotaro Meshino 1 0.1
5. Диего Лопес III 0 0
6. Пеле Мамаду 0 0
Маритиму
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пиньо Родриго 7 (1) 0.7
2. Дьедеррик Жоэль 2 0.2
3. Зайнадин Джуниор 1 0.1
4. Нану Гомеш 1 0.1
5. Винк Клаудио 0 0
6. Marcelo Hermes 0 0
7. Чина Фабиу 0 0
8. Милсон 0 0

Карточки

Риу Аве
# Игрок      
1. Сантос Адерлан 3 0
2. Пеле Мамаду 2 0
3. Боревкович Тони 2 0
4. Пинту Иву 1 0
5. Филипе Аугусто 1 0
6. Диего Лопес III 1 0
7. Мане Карлуш 1 0
8. Ронан 1 0
9. Шику Жеральдес 1 0
10. Ямбор Никола 1 0
11. Амарал Педру 1 0
Маритиму
# Игрок      
1. Джин 3 1
2. Кошта Эдгар 3 0
3. Винк Клаудио 3 0
4. Пиньо Родриго 3 0
5. Милсон 1 1
6. Корреа Хорхе 2 0
7. Жефферсон 2 0
8. Тамюзо Франсуа-Ксавье 2 0
9. Бамбок Франк-Ив 2 0
10. Чина Фабиу 0 1
11. Зайнадин Джуниор 1 0
12. Marcelo Hermes 1 0
13. Клебер Жан 1 0
14. Гитан Рафик 1 0
15. Пеладжио Педро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Риу Аве 20% (1) 20% (1) 0 0 0 60% (3)
 Маритиму 18.18% (2) 9.09% (1) 18.18% (2) 27.27% (3) 0 27.27% (3)

Предыдущие игры

Риу Аве Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Брага 3:0 Риу Аве Риу Аве 2:1 Фамаликан Риу Аве 0:0 Боавишта Жил Висенте 2:0 Риу Аве
Moncao 1:2 Риу Аве Белененсеш 0:0 Риу Аве Риу Аве 2:0 Морейренсе Фаренсе 0:1 Риу Аве Риу Аве 0:3 Бенфика Фамаликан 1:1 Риу Аве Риу Аве 2:2 Милан Риу Аве 0:0 Витория Гимарайнш Бешикташ 1:1 Риу Аве Тондела 1:1 Риу Аве Борац Баня-Лука 0:2 Риу Аве Маритиму 2:1 Риу Аве Пасуш де Феррейра 1:2 Риу Аве Риу Аве 0:0 Маритиму Боавишта 0:2 Риу Аве Риу Аве 2:2 Санта-Клара
Маритиму Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Маритиму 2:1 Салгейруш Маритиму 1:0 Белененсеш Фаренсе 2:1 Маритиму Маритиму 1:2 Бенфика
Пенафьел 2:3 Маритиму Фамаликан 2:1 Маритиму Маритиму 0:0 Насьонал Мадейра Морейренсе 2:1 Маритиму Маритиму 1:2 Портимоненсе Порту 2:3 Маритиму Маритиму 2:1 Тондела Санта-Клара 2:0 Маритиму Маритиму 2:1 Риу Аве Риу Аве 0:0 Маритиму Маритиму 3:3 Фамаликан Витория Гимарайнш 1:0 Маритиму Маритиму 0:0 Риу Аве Боавишта 0:1 Маритиму Санта-Клара 0:1 Маритиму Маритиму 2:0 Бенфика

Последние игры между собой

Риу Аве: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Маритиму: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Маритиму 2:1 Риу Аве Товарищеские матчи Риу Аве 0:0 Маритиму Товарищеские матчи Маритиму 0:0 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 0:1 Маритиму Примейра-лига
Маритиму 0:2 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 3:1 Маритиму Примейра-лига Риу Аве 3:0 Маритиму Примейра-лига Маритиму 1:0 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 0:0 Маритиму Примейра-лига Маритиму 1:0 Риу Аве Кубок лиги Маритиму 0:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:0 Маритиму Примейра-лига Маритиму 3:2 Риу Аве Примейра-лига Маритиму 4:0 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 0:0 Маритиму Примейра-лига Маритиму 1:0 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:1 Маритиму Примейра-лига Маритиму 1:1 Риу Аве Примейра-лига Маритиму 0:1 Риу Аве Кубок лиги Риу Аве 0:1 Маритиму Примейра-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 11 9 2 0 26 - 8 29
2. Бенфика Заявка 10 8 0 2 23 - 11 24
3. Порту Заявка 10 7 1 2 25 - 13 22
4. Брага Заявка 10 7 0 3 17 - 9 21
5. Витория Гимарайнш Заявка 10 6 1 3 11 - 7 19
6. Пасуш де Феррейра Заявка 11 4 4 3 13 - 12 16
7. Санта-Клара Заявка 10 4 1 5 10 - 13 13
8. Насьонал Мадейра Заявка 11 3 4 4 11 - 13 13
9. Жил Висенте Заявка 11 3 3 5 9 - 12 12
10. Риу Аве 0:0 Заявка 11 2 6 3 5 - 10 12
11. Маритиму 0:0 Заявка 11 3 2 6 11 - 15 11
12. Белененсеш Заявка 11 2 5 4 6 - 9 11
13. Фамаликан Заявка 11 2 5 4 13 - 19 11
14. Морейренсе Заявка 10 2 4 4 7 - 10 10
15. Боавишта Заявка 10 1 6 3 11 - 16 9
16. Фаренсе Заявка 11 2 3 6 12 - 16 9
17. Тондела Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
18. Портимоненсе Заявка 10 2 2 6 6 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 6 5 0 1 15 - 8 15
2. Спортинг Л Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
3. Бенфика Заявка 5 4 0 1 11 - 6 12
4. Брага Заявка 5 4 0 1 7 - 2 12
5. Пасуш де Феррейра Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
6. Насьонал Мадейра Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
7. Морейренсе Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
8. Фаренсе Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
9. Тондела Заявка 6 2 2 2 4 - 7 8
10. Жил Висенте Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
11. Маритиму 0:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
12. Витория Гимарайнш Заявка 5 2 0 3 2 - 6 6
13. Риу Аве 0:0 Заявка 5 1 3 1 2 - 3 6
14. Белененсеш Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
15. Фамаликан Заявка 6 1 3 2 8 - 12 6
16. Портимоненсе Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
17. Боавишта Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
18. Санта-Клара Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Витория Гимарайнш Заявка 5 4 1 0 9 - 1 13
3. Бенфика Заявка 5 4 0 1 12 - 5 12
4. Брага Заявка 5 3 0 2 10 - 7 9
5. Санта-Клара Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
6. Порту Заявка 4 2 1 1 10 - 5 7
7. Пасуш де Феррейра Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
8. Риу Аве 0:0 Заявка 6 1 3 2 3 - 7 6
9. Фамаликан Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
10. Белененсеш Заявка 5 1 2 2 1 - 3 5
11. Жил Висенте Заявка 6 1 2 3 4 - 7 5
12. Боавишта Заявка 6 0 5 1 8 - 10 5
13. Насьонал Мадейра Заявка 5 1 1 3 2 - 5 4
14. Маритиму 0:0 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
15. Портимоненсе Заявка 5 1 0 4 3 - 7 3
16. Морейренсе Заявка 5 0 2 3 1 - 6 2
17. Фаренсе Заявка 5 0 1 4 3 - 8 1
18. Тондела Заявка 5 0 1 4 5 - 13 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
  • — Вылет во Вторую лигу
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio dos Arcos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Риу Аве 64.6% (95)
X 29.3% (43)
Маритиму 6.1% (9)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Риу Аве
Ничья
Маритиму
1.88
3.40
5.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.83 3.40 4.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.84 3.25 4.90
Бонус: 5 000 ₽ 1.82 3.30 4.85
  1.88 3.36 5.00

Самый высокий коэффициент на матч «Риу Аве» – «Маритиму» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Риу Аве» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Маритиму» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Риу Аве» – «Маритиму», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.70 1.06 5.70 1.12 2.65 1.45 2.02 1.79 1.73 2.10 1.57 2.40 1.25 3.70 1.18 4.50 1.05 8.20 1.04 8.90 1.01 16.00 0.00 16.50 0.00 23.00
6.65 1.07 5.55 1.12 2.67 1.45 2.03 1.79 1.61 2.46 1.28 3.68 1.19 4.50 1.05 8.10 1.04 8.70
7.89 1.10 2.74 1.50 2.39 1.62 2.04 1.86 1.74 2.18 1.57 2.51 1.45 2.92 1.20 4.93
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.60 2.35 1.28 3.45 1.05 7.90
2.45 1.55 1.63 2.28 1.32 3.38 1.07 8.10 1.05 9.50
2.53 1.56 2.08 1.82 1.61 2.42 1.41 3.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.14 1.66 1.51 2.50 1.16 4.70
3.20 1.35 2.12 1.72 1.50 2.59 1.17 5.05 1.12 6.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.17 1.64
Букмекер Да Нет
5.90 1.11
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Где смотреть матч Риу Аве 0:0 Маритиму онлайн

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Прогнозы на матч Риу Аве 0:0 Маритиму

Исход игры
Риу Аве
64.6% (95)
Ничья
29.3% (43)
Маритиму
6.1% (9)
Тотал 2.5
Больше
27.78% (40)
Меньше
72.22% (104)
Обе команды забьют
Да
54.17% (78)
Нет
45.83% (66)
Популярный счёт
1:0 Риу Аве
34.7% (51)
1:1 Ничья
25.9% (38)
2:1 Риу Аве
23.8% (35)
2:0 Риу Аве
4.8% (7)
0:1 Маритиму
3.4% (5)
1:2 Маритиму
2% (3)
0:0 Ничья
2% (3)
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