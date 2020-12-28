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  2. Матчи
  3. Португалия
Боавишта
1:4
Конец матча

Стадион:
Брага
0'
0:1
4' Гол
Паулинью Жуан
0:2
15' Гол
Медейруш Юри
0:3
26' Гол
Орта Рикарду
1:3
66' Гол
Девениш Кристиан
67' Желтая карточка
Али Мохамед Альмоатасембеллах
1:4
69' Гол
Орта Рикарду
81' Желтая карточка
Бенгуче Хорхе
90'+5
20
Леонардо
VI
2
Кэннон
Реджи
42
Девениш
Кристиан
5
Авазьем
Чидозье
25
Хамаче
Янис
30
Паулиньо
Жозе
23
Кафумана
Шоу
7
Сантуш
Нуну
III
17
Элис
Альберт
11
Нжие
Юсуфа
10
Гомес
Анхель
1
Матеус
Лима
47
Эсгаю
Рикарду
34
Раул
Силва
6
Роланду
Жорже
5
Секейра
Нуну
45
Медейруш
Юри
8
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
7
Новаиш
Жоау
21
Орта
Рикарду
27
Франсержио
Родригес
20
Паулинью
Жуан
Боавишта
4-3-3
Брага
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Боавишта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гомес Анхель 3 (1) 0.27
2. Хамаче Янис 2 0.18
3. Элис Альберт 2 0.18
4. Зауэр Густаво 2 0.18
5. Гарсия Хави 1 0.09
6. Мангаш Рикарду 1 0.09
7. Девениш Кристиан 1 0.09
8. Паулиньо Жозе 0 0
9. Бенгуче Хорхе 0 0
Брага
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Орта Рикарду 4 0.36
2. Паулинью Жуан 3 (1) 0.27
3. Медейруш Юри 3 0.27
4. Галено Вандерсон 2 0.18
5. Франсержио Родригес 2 0.18
6. Виана Бруно 2 0.18
7. Моура Франсишку 2 0.18
8. Каштру Андре 1 0.09
9. Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0.09
10. Эсгаю Рикарду 1 0.09
11. Секейра Нуну 0 0

Карточки

Боавишта
# Игрок      
1. Гарсия Хави 5 1
2. Авазьем Чидозье 3 0
3. Гомес Анхель 2 0
4. Сантуш Нуну III 2 0
5. Паулиньо Жозе 1 0
6. Элис Альберт 1 0
7. Леонардо VI 1 0
8. Зауэр Густаво 1 0
9. Бенгуче Хорхе 1 0
10. Мангаш Рикарду 1 0
11. Кэннон Реджи 1 0
12. Рейзиньо Мигель 1 0
13. Кафумана Шоу 1 0
14. Хамаче Янис 1 0
Брага
# Игрок      
1. Карму Давид 3 2
2. Франсержио Родригес 2 1
3. Эсгаю Рикарду 3 0
4. Секейра Нуну 3 0
5. Раул Силва 0 1
6. Каштру Андре 1 0
7. Медейруш Юри 1 0
8. Новаиш Жоау 1 0
9. Орта Андре 1 0
10. Паулинью Жуан 1 0
11. Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0
12. Виана Бруно 1 0
13. Тормена Витор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боавишта 8.33% (1) 16.67% (2) 25% (3) 8.33% (1) 33.33% (4) 8.33% (1)
 Брага 9.52% (2) 33.33% (7) 19.05% (4) 4.76% (1) 19.05% (4) 14.29% (3)

Предыдущие игры

Боавишта Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Пасуш де Феррейра 1:1 Боавишта Эшторил 2:1 Боавишта Риу Аве 0:0 Боавишта Боавишта 0:0 Белененсеш
Визела 0:1 Боавишта Фаренсе 3:1 Боавишта Боавишта 3:0 Бенфика Фамаликан 2:2 Боавишта Боавишта 0:1 Витория Гимарайнш Морейренсе 1:1 Боавишта Боавишта 0:5 Порту Насьонал Мадейра 3:3 Боавишта Ангренсе 1:0 Боавишта Боавишта 0:2 Риу Аве Фамаликан 2:2 Боавишта Портимоненсе 2:1 Боавишта Боавишта 0:1 Маритиму Бенфика 3:1 Боавишта Боавишта 1:0 Санта-Клара Порту 4:0 Боавишта
Брага Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Брага 3:0 Риу Аве Брага 3:1 Эшторил Олимпику Монтижу 0:7 Брага Брага 2:0 Заря
Белененсеш 2:1 Брага АЕК 2:4 Брага Брага 1:0 Фаренсе Брага 3:3 Лестер Трофенсе 1:2 Брага Бенфика 2:3 Брага Лестер 4:0 Брага Брага 1:0 Фамаликан Заря 1:2 Брага Витория Гимарайнш 0:1 Брага Брага 3:0 АЕК Брага 2:1 Насьонал Мадейра Тондела 0:4 Брага Брага 0:1 Санта-Клара Порту 3:1 Брага Брага 2:0 Фаренсе

Последние игры между собой

Боавишта: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 6
Брага: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 4
Брага 0:1 Боавишта Примейра-лига Боавишта 2:0 Брага Примейра-лига Боавишта 4:2 Брага Примейра-лига Брага 1:0 Боавишта Примейра-лига
Брага 1:1 Боавишта Примейра-лига Боавишта 1:3 Брага Примейра-лига Боавишта 1:2 Брага Кубок лиги Боавишта 1:1 Брага Примейра-лига Брага 3:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:0 Брага Примейра-лига Брага 4:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 1:0 Брага Примейра-лига Брага 3:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:0 Брага Примейра-лига Брага 0:0 Боавишта Примейра-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 11 9 2 0 26 - 8 29
2. Бенфика Заявка 10 8 0 2 23 - 11 24
3. Брага Заявка 11 8 0 3 21 - 10 24
4. Порту Заявка 10 7 1 2 25 - 13 22
5. Витория Гимарайнш Заявка 10 6 1 3 11 - 7 19
6. Пасуш де Феррейра Заявка 11 4 4 3 13 - 12 16
7. Санта-Клара Заявка 10 4 1 5 10 - 13 13
8. Маритиму Заявка 11 4 1 6 14 - 16 13
9. Насьонал Мадейра Заявка 11 3 4 4 11 - 13 13
10. Жил Висенте Заявка 11 3 3 5 9 - 12 12
11. Белененсеш Заявка 11 2 5 4 6 - 9 11
12. Фамаликан Заявка 11 2 5 4 13 - 19 11
13. Риу Аве Заявка 11 2 5 4 6 - 13 11
14. Морейренсе Заявка 10 2 4 4 7 - 10 10
15. Фаренсе Заявка 11 2 3 6 12 - 16 9
16. Тондела Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
17. Боавишта Заявка 11 1 6 4 12 - 20 9
18. Портимоненсе Заявка 10 2 2 6 6 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 6 5 0 1 15 - 8 15
2. Спортинг Л Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
3. Брага Заявка 5 4 0 1 7 - 2 12
4. Бенфика Заявка 5 4 0 1 11 - 6 12
5. Пасуш де Феррейра Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
6. Насьонал Мадейра Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
7. Морейренсе Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
8. Фаренсе Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
9. Тондела Заявка 6 2 2 2 4 - 7 8
10. Жил Висенте Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
11. Маритиму Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
12. Витория Гимарайнш Заявка 5 2 0 3 2 - 6 6
13. Белененсеш Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
14. Фамаликан Заявка 6 1 3 2 8 - 12 6
15. Портимоненсе Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
16. Риу Аве Заявка 5 1 2 2 3 - 6 5
17. Санта-Клара Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
18. Боавишта Заявка 5 1 1 3 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Витория Гимарайнш Заявка 5 4 1 0 9 - 1 13
3. Бенфика Заявка 5 4 0 1 12 - 5 12
4. Брага Заявка 6 4 0 2 14 - 8 12
5. Санта-Клара Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
6. Порту Заявка 4 2 1 1 10 - 5 7
7. Маритиму Заявка 6 2 0 4 9 - 11 6
8. Пасуш де Феррейра Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
9. Риу Аве Заявка 6 1 3 2 3 - 7 6
10. Фамаликан Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11. Белененсеш Заявка 5 1 2 2 1 - 3 5
12. Жил Висенте Заявка 6 1 2 3 4 - 7 5
13. Боавишта Заявка 6 0 5 1 8 - 10 5
14. Насьонал Мадейра Заявка 5 1 1 3 2 - 5 4
15. Портимоненсе Заявка 5 1 0 4 3 - 7 3
16. Морейренсе Заявка 5 0 2 3 1 - 6 2
17. Фаренсе Заявка 5 0 1 4 3 - 8 1
18. Тондела Заявка 5 0 1 4 5 - 13 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
  • — Вылет во Вторую лигу
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Орта Рикарду бьет в цель!
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Медейруш Юри бьет в цель!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Паулинью Жуан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Bessa XXI. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Боавишта 9.2% (14)
X 9.9% (15)
Брага 80.9% (123)
Все прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 27.00 13.00 1.07
Бонус: 5 000 ₽ 5.75 3.92 1.61
  5.41 3.99 1.65

Самый высокий коэффициент на матч «Боавишта» – «Брага» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боавишта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брага» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боавишта» – «Брага», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5
10.00 1.03 8.30 1.07 3.45 1.32 2.50 1.45 2.15 1.70 8.40 1.07 1.69 2.17 6.80 1.10 3.05 1.37 2.04 1.77 1.47 2.65 1.15 5.30 1.87 1.92 1.25 3.90 1.14 5.55
8.10 1.02 8.10 1.05 3.20 1.33 2.77 1.44 1.95 1.94 1.44 2.79 1.29 3.46 1.14 5.85 1.09 5.85 1.01 10.50
3.58 1.32 3.10 1.40 2.76 1.49 2.20 1.72 1.93 1.96 1.70 2.24 1.50 2.73 2.79 1.47 2.29 1.67 1.78 2.11 1.50 2.70 1.36 3.28 1.75 2.16 1.47 2.77 1.44 2.90 1.61 2.41 1.36 3.28 1.12 6.83
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5
2.90 1.40 1.89 1.91 1.38 2.90 1.12 5.80 2.18 1.68 1.40 2.90 1.47 2.65 1.07 8.40 1.04 10.00
2.75 1.45 1.94 1.84 1.40 2.95 1.14 5.65 1.10 6.95
2.99 1.42 2.46 1.59 1.93 1.96 1.57 2.50 1.41 3.04 2.07 1.81 1.70 2.23 1.33 3.48 1.25 4.09 1.13 6.37
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.22 2.90 1.44 1.77 2.11 1.28 3.85
3.76 1.27 2.56 1.51 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.35 1.58
Букмекер Да Нет
5.80 1.13
Букмекер Да Нет
3.50 1.33
Где смотреть матч Боавишта 1:4 Брага онлайн

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Прогнозы на матч Боавишта 1:4 Брага

Исход игры
Боавишта
9.2% (14)
Ничья
9.9% (15)
Брага
80.9% (123)
Тотал 2.5
Больше
54.36% (81)
Меньше
45.64% (68)
Обе команды забьют
Да
62.42% (93)
Нет
37.58% (56)
Популярный счёт
1:2 Брага
40.8% (62)
0:1 Брага
21.7% (33)
0:2 Брага
12.5% (19)
1:1 Ничья
7.9% (12)
2:1 Боавишта
6.6% (10)
1:3 Брага
3.3% (5)
1:0 Боавишта
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
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