0:1
4' ГолПаулинью Жуан
0:2
15' ГолМедейруш Юри
0:3
26' ГолОрта Рикарду
1:3
66' ГолДевениш Кристиан
67' Желтая карточкаАли Мохамед Альмоатасембеллах
1:4
69' ГолОрта Рикарду
81' Желтая карточкаБенгуче Хорхе
20
Леонардо
VI
25
Хамаче
Янис
23
Кафумана
Шоу
17
Элис
Альберт
11
Нжие
Юсуфа
10
Гомес
Анхель
- Основной состав
-
20 Леонардо VIВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Хамаче ЯнисЗащитник
- Полузащитник
-
23 Кафумана ШоуПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Элис АльбертНападающий
-
11 Нжие ЮсуфаНападающий
-
10 Гомес АнхельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Сантос НатанЗащитник
-
73 Мораиш ТиагуНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Феррейра Жезуалду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Раул СилваЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Медейруш ЮриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Орта РикардуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Орта АндреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
Ход матча
4'
15'
0:2
26'
0:3
66'
1:3
69'
1:4
81'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гомес Анхель
|3 (1)
|0.27
|2.
|Хамаче Янис
|2
|0.18
|3.
|Элис Альберт
|2
|0.18
|4.
|Зауэр Густаво
|2
|0.18
|5.
|Гарсия Хави
|1
|0.09
|6.
|Мангаш Рикарду
|1
|0.09
|7.
|Девениш Кристиан
|1
|0.09
|8.
|Паулиньо Жозе
|0
|0
|9.
|Бенгуче Хорхе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Орта Рикарду
|4
|0.36
|2.
|Паулинью Жуан
|3 (1)
|0.27
|3.
|Медейруш Юри
|3
|0.27
|4.
|Галено Вандерсон
|2
|0.18
|5.
|Франсержио Родригес
|2
|0.18
|6.
|Виана Бруно
|2
|0.18
|7.
|Моура Франсишку
|2
|0.18
|8.
|Каштру Андре
|1
|0.09
|9.
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0.09
|10.
|Эсгаю Рикарду
|1
|0.09
|11.
|Секейра Нуну
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гарсия Хави
|5
|1
|2.
|Авазьем Чидозье
|3
|0
|3.
|Гомес Анхель
|2
|0
|4.
|Сантуш Нуну III
|2
|0
|5.
|Паулиньо Жозе
|1
|0
|6.
|Элис Альберт
|1
|0
|7.
|Леонардо VI
|1
|0
|8.
|Зауэр Густаво
|1
|0
|9.
|Бенгуче Хорхе
|1
|0
|10.
|Мангаш Рикарду
|1
|0
|11.
|Кэннон Реджи
|1
|0
|12.
|Рейзиньо Мигель
|1
|0
|13.
|Кафумана Шоу
|1
|0
|14.
|Хамаче Янис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Карму Давид
|3
|2
|2.
|Франсержио Родригес
|2
|1
|3.
|Эсгаю Рикарду
|3
|0
|4.
|Секейра Нуну
|3
|0
|5.
|Раул Силва
|0
|1
|6.
|Каштру Андре
|1
|0
|7.
|Медейруш Юри
|1
|0
|8.
|Новаиш Жоау
|1
|0
|9.
|Орта Андре
|1
|0
|10.
|Паулинью Жуан
|1
|0
|11.
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0
|12.
|Виана Бруно
|1
|0
|13.
|Тормена Витор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боавишта
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|25% (3)
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|8.33% (1)
|Брага
|9.52% (2)
|33.33% (7)
|19.05% (4)
|4.76% (1)
|19.05% (4)
|14.29% (3)
Предыдущие игры
Боавишта Последние 20 матчей: +3 =7 -10Пасуш де Феррейра 1:1 Боавишта Эшторил 2:1 Боавишта Риу Аве 0:0 Боавишта Боавишта 0:0 Белененсеш
Визела 0:1 Боавишта Фаренсе 3:1 Боавишта Боавишта 3:0 Бенфика Фамаликан 2:2 Боавишта Боавишта 0:1 Витория Гимарайнш Морейренсе 1:1 Боавишта Боавишта 0:5 Порту Насьонал Мадейра 3:3 Боавишта Ангренсе 1:0 Боавишта Боавишта 0:2 Риу Аве Фамаликан 2:2 Боавишта Портимоненсе 2:1 Боавишта Боавишта 0:1 Маритиму Бенфика 3:1 Боавишта Боавишта 1:0 Санта-Клара Порту 4:0 Боавишта
Брага Последние 20 матчей: +15 =1 -4Брага 3:0 Риу Аве Брага 3:1 Эшторил Олимпику Монтижу 0:7 Брага Брага 2:0 Заря
Белененсеш 2:1 Брага АЕК 2:4 Брага Брага 1:0 Фаренсе Брага 3:3 Лестер Трофенсе 1:2 Брага Бенфика 2:3 Брага Лестер 4:0 Брага Брага 1:0 Фамаликан Заря 1:2 Брага Витория Гимарайнш 0:1 Брага Брага 3:0 АЕК Брага 2:1 Насьонал Мадейра Тондела 0:4 Брага Брага 0:1 Санта-Клара Порту 3:1 Брага Брага 2:0 Фаренсе
Последние игры между собой
Боавишта: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 6
Брага: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 4
Брага 1:1 Боавишта Примейра-лига Боавишта 1:3 Брага Примейра-лига Боавишта 1:2 Брага Кубок лиги Боавишта 1:1 Брага Примейра-лига Брага 3:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:0 Брага Примейра-лига Брага 4:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 1:0 Брага Примейра-лига Брага 3:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:0 Брага Примейра-лига Брага 0:0 Боавишта Примейра-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|26 - 8
|29
|2.
|Бенфика
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|23 - 11
|24
|3.
|Брага
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|21 - 10
|24
|4.
|Порту
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|25 - 13
|22
|5.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|11 - 7
|19
|6.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 12
|16
|7.
|Санта-Клара
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 13
|13
|8.
|Маритиму
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|14 - 16
|13
|9.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 13
|13
|10.
|Жил Висенте
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|11.
|Белененсеш
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|6 - 9
|11
|12.
|Фамаликан
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 19
|11
|13.
|Риу Аве
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|6 - 13
|11
|14.
|Морейренсе
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|7 - 10
|10
|15.
|Фаренсе
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 16
|9
|16.
|Тондела
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|17.
|Боавишта
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|12 - 20
|9
|18.
|Портимоненсе
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 12
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 8
|15
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|3.
|Брага
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 2
|12
|4.
|Бенфика
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 6
|12
|5.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|6.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|7.
|Морейренсе
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|8.
|Фаренсе
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|9.
|Тондела
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 7
|8
|10.
|Жил Висенте
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|11.
|Маритиму
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|2 - 6
|6
|13.
|Белененсеш
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|14.
|Фамаликан
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 12
|6
|15.
|Портимоненсе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|16.
|Риу Аве
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|17.
|Санта-Клара
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|18.
|Боавишта
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|3.
|Бенфика
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|4.
|Брага
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 8
|12
|5.
|Санта-Клара
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|6.
|Порту
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|7.
|Маритиму
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 11
|6
|8.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|9.
|Риу Аве
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 7
|6
|10.
|Фамаликан
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|Белененсеш
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|1 - 3
|5
|12.
|Жил Висенте
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|13.
|Боавишта
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|8 - 10
|5
|14.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|15.
|Портимоненсе
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3
|16.
|Морейренсе
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|17.
|Фаренсе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 8
|1
|18.
|Тондела
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
- — Вылет во Вторую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Боавишта» – «Брага» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боавишта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брага» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боавишта» – «Брага», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Боавишта 1:4 Брага
Исход игры
Боавишта
9.2% (14)
Ничья
9.9% (15)
Брага
80.9% (123)
Тотал 2.5
Больше
54.36% (81)
Меньше
45.64% (68)
Обе команды забьют
Да
62.42% (93)
Нет
37.58% (56)
Популярный счёт
1:2 Брага
40.8% (62)
0:1 Брага
21.7% (33)
0:2 Брага
12.5% (19)
1:1 Ничья
7.9% (12)
2:1 Боавишта
6.6% (10)
1:3 Брага
3.3% (5)
1:0 Боавишта
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
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