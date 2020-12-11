Докса Катокопия
0:1
Конец матча
Аполлон
1' Желтая карточкаМучтарис Стефанос
41' Желтая карточкаДенич Джордже
0:1
51' ГолПиттас Яннис
61' Желтая карточкаМеска
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 МескаНападающий
-
-
37 Hugo Firmino
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
98 КикашНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Costas Sakkas
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Педру ЖоауЗащитник
- Защитник
-
44 Юсте ЭкторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Дигин НиколяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 Салаи АттилаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
87 Гакпе СержПолузащитник
- Нападающий
-
11 Дабо БагалиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Августи Софронис
Ход матча
41'
51'
0:1
61'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Садик Берат
|7 (3)
|0.5
|2.
|Кикаш
|2
|0.14
|3.
|Энглезу Никос
|1
|0.07
|4.
|Меска
|1
|0.07
|5.
|Carlitos IX
|1
|0.07
|6.
|Мучтарис Стефанос
|1
|0.07
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дигин Николя
|7
|0.54
|2.
|Питтас Яннис
|5
|0.38
|3.
|Бенсоп Чарлисон
|5 (1)
|0.38
|4.
|Дабо Багали
|2
|0.15
|5.
|Матей Флорентин
|2
|0.15
|6.
|Ларссон Даниэль
|1
|0.08
|7.
|Маркович Саша
|1
|0.08
|8.
|Янниотас Яннис
|1
|0.08
|9.
|Агирре Диего
|1
|0.08
|10.
|Педру Жоау
|1
|0.08
|11.
|Денич Джордже
|1
|0.08
|12.
|Салаи Аттила
|1
|0.08
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Трайчевски Душко
|5
|1
|2.
|Меска
|4
|0
|3.
|Энглезу Никос
|2
|1
|4.
|Садик Берат
|3
|0
|5.
|Мучтарис Стефанос
|3
|0
|6.
|Луис Карлос II
|1
|1
|7.
|Kevin Oliveira
|2
|0
|8.
|Экономидис Гиоргос
|2
|0
|9.
|Benjamin Asamoah
|0
|1
|10.
|Пантич Александар
|1
|0
|11.
|Больевич Владимир
|1
|0
|12.
|Минтиккис Константинос
|1
|0
|13.
|Carlitos IX
|1
|0
|14.
|Gilson III
|1
|0
|15.
|Hugo Firmino
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сакетти Эстебан
|4
|0
|2.
|Василиу Гиоргос
|3
|0
|3.
|Салаи Аттила
|3
|0
|4.
|Дигин Николя
|2
|0
|5.
|Янниотас Яннис
|2
|0
|6.
|Юсте Эктор
|2
|0
|7.
|Питтас Яннис
|2
|0
|8.
|Бенсоп Чарлисон
|1
|0
|9.
|Роберж Валентин
|1
|0
|10.
|Дабо Багали
|1
|0
|11.
|Матей Флорентин
|1
|0
|12.
|Кириаку Хараламбос
|1
|0
|13.
|Агирре Диего
|1
|0
|14.
|Денич Джордже
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Докса Катокопия
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|15.38% (2)
|Аполлон
|7.14% (2)
|17.86% (5)
|21.43% (6)
|21.43% (6)
|14.29% (4)
|17.86% (5)
Предыдущие игры
Докса Катокопия Последние 20 матчей: +6 =6 -8Докса Катокопия 2:1 Анортосис Пафос 2:0 Докса Катокопия АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:0 Эрмис Арадиппу
Омония 0:0 Докса Катокопия Эносис 0:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимаcсол Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина АЕК Ларнака 2:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 3:3 Кармиотисса ПАЕЕК 2:1 Докса Катокопия Олимпиакос Никосия 1:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна Аполлон 1:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:0 Пафос Докса Катокопия 0:4 Пафос Аполлон 3:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:1 Омония Докса Катокопия 0:1 АЕК Ларнака Неа Саламина 0:1 Докса Катокопия
Аполлон Последние 20 матчей: +14 =2 -4Эносис 1:5 Аполлон Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 1:2 Аполлон Аполлон 1:2 Кармиотисса
АПОЭЛ 1:1 Аполлон Аполлон 3:0 Неа Саламина Олимпиакос Никосия 0:1 Аполлон Аполлон 2:1 Этникос Ахна Аполлон 0:5 Лех Анортосис 1:3 Аполлон ОФИ 0:1 Аполлон Аполлон 1:0 Пафос Аполлон 4:2 Этникос Ахна Эрмис Арадиппу 0:6 Аполлон Аполлон 5:1 Сабуртало Аполлон 1:1 Докса Катокопия АПОЭЛ 2:1 Аполлон Аполлон 2:0 Пафос Аполлон 4:0 Кармиотисса Аполлон 2:0 АЕК Ларнака
Последние игры между собой
Докса Катокопия: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 15
Аполлон: победы: 15, ничьи: 5, поражения: 0
Докса Катокопия 1:1 Аполлон Первый дивизион Докса Катокопия 0:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 4:2 Докса Катокопия Первый дивизион Аполлон 3:1 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:1 Аполлон Первый дивизион Докса Катокопия 1:3 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:1 Докса Катокопия Первый дивизион Аполлон 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион Аполлон 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:3 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:1 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:2 Аполлон Первый дивизион Докса Катокопия 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 0:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|13
|9
|2
|2
|28 - 10
|29
|2.
|АЕЛ Лимаcсол
|13
|9
|0
|4
|24 - 14
|27
|3.
|Анортосис
|13
|8
|2
|3
|22 - 12
|26
|4.
|АЕК Ларнака
|13
|7
|2
|4
|21 - 9
|23
|5.
|Олимпиакос Никосия
|13
|7
|1
|5
|15 - 16
|22
|6.
|Омония
|12
|5
|5
|2
|15 - 8
|20
|7.
|Пафос
|13
|5
|5
|3
|14 - 9
|20
|8.
|Докса Катокопия
|14
|4
|5
|5
|13 - 16
|17
|9.
|АПОЭЛ
|13
|4
|4
|5
|11 - 13
|16
|10.
|Эрмис Арадиппу
|13
|3
|5
|5
|8 - 16
|14
|11.
|Неа Саламина
|13
|3
|2
|8
|9 - 20
|11
|12.
|Кармиотисса
|13
|2
|5
|6
|14 - 21
|11
|13.
|Этникос Ахна
|13
|1
|4
|8
|10 - 24
|7
|14.
|Эносис
|13
|1
|4
|8
|9 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕЛ Лимаcсол
|6
|6
|0
|0
|17 - 4
|18
|2.
|Анортосис
|7
|5
|1
|1
|14 - 7
|16
|3.
|Пафос
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|4.
|АЕК Ларнака
|6
|4
|1
|1
|12 - 3
|13
|5.
|Омония
|6
|3
|3
|0
|6 - 1
|12
|6.
|Докса Катокопия
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|7.
|Аполлон
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|8.
|Олимпиакос Никосия
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|9.
|АПОЭЛ
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|10.
|Неа Саламина
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|11.
|Кармиотисса
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|12.
|Эносис
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|13.
|Этникос Ахна
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|14.
|Эрмис Арадиппу
|6
|0
|3
|3
|2 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|7
|6
|1
|0
|19 - 4
|19
|2.
|Олимпиакос Никосия
|6
|4
|0
|2
|7 - 8
|12
|3.
|Эрмис Арадиппу
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|4.
|Анортосис
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|5.
|АЕК Ларнака
|7
|3
|1
|3
|9 - 6
|10
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|7
|3
|0
|4
|7 - 10
|9
|7.
|Омония
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|8.
|АПОЭЛ
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|9.
|Пафос
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|10.
|Докса Катокопия
|7
|1
|3
|3
|3 - 8
|6
|11.
|Кармиотисса
|7
|1
|2
|4
|10 - 16
|5
|12.
|Неа Саламина
|6
|1
|1
|4
|2 - 8
|4
|13.
|Этникос Ахна
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
|14.
|Эносис
|7
|0
|2
|5
|5 - 15
|2
Победитель
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