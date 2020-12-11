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Докса Катокопия
0:1
Конец матча
Аполлон
0'
1' Желтая карточка
Мучтарис Стефанос
41' Желтая карточка
Денич Джордже
0:1
51' Гол
Питтас Яннис
61' Желтая карточка
Меска
90'+3
Докса Катокопия
Аполлон

Бомбардиры внутри турнира

Докса Катокопия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Садик Берат 7 (3) 0.5
2. Кикаш 2 0.14
3. Энглезу Никос 1 0.07
4. Меска 1 0.07
5. Carlitos IX 1 0.07
6. Мучтарис Стефанос 1 0.07
Аполлон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дигин Николя 7 0.54
2. Питтас Яннис 5 0.38
3. Бенсоп Чарлисон 5 (1) 0.38
4. Дабо Багали 2 0.15
5. Матей Флорентин 2 0.15
6. Ларссон Даниэль 1 0.08
7. Маркович Саша 1 0.08
8. Янниотас Яннис 1 0.08
9. Агирре Диего 1 0.08
10. Педру Жоау 1 0.08
11. Денич Джордже 1 0.08
12. Салаи Аттила 1 0.08

Карточки

Докса Катокопия
# Игрок      
1. Трайчевски Душко 5 1
2. Меска 4 0
3. Энглезу Никос 2 1
4. Садик Берат 3 0
5. Мучтарис Стефанос 3 0
6. Луис Карлос II 1 1
7. Kevin Oliveira 2 0
8. Экономидис Гиоргос 2 0
9. Benjamin Asamoah 0 1
10. Пантич Александар 1 0
11. Больевич Владимир 1 0
12. Минтиккис Константинос 1 0
13. Carlitos IX 1 0
14. Gilson III 1 0
15. Hugo Firmino 1 0
Аполлон
# Игрок      
1. Сакетти Эстебан 4 0
2. Василиу Гиоргос 3 0
3. Салаи Аттила 3 0
4. Дигин Николя 2 0
5. Янниотас Яннис 2 0
6. Юсте Эктор 2 0
7. Питтас Яннис 2 0
8. Бенсоп Чарлисон 1 0
9. Роберж Валентин 1 0
10. Дабо Багали 1 0
11. Матей Флорентин 1 0
12. Кириаку Хараламбос 1 0
13. Агирре Диего 1 0
14. Денич Джордже 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Докса Катокопия 7.69% (1) 15.38% (2) 15.38% (2) 15.38% (2) 30.77% (4) 15.38% (2)
 Аполлон 7.14% (2) 17.86% (5) 21.43% (6) 21.43% (6) 14.29% (4) 17.86% (5)

Предыдущие игры

Докса Катокопия Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Докса Катокопия 2:1 Анортосис Пафос 2:0 Докса Катокопия АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:0 Эрмис Арадиппу
Омония 0:0 Докса Катокопия Эносис 0:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимаcсол Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина АЕК Ларнака 2:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 3:3 Кармиотисса ПАЕЕК 2:1 Докса Катокопия Олимпиакос Никосия 1:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна Аполлон 1:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:0 Пафос Докса Катокопия 0:4 Пафос Аполлон 3:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:1 Омония Докса Катокопия 0:1 АЕК Ларнака Неа Саламина 0:1 Докса Катокопия
Аполлон Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Эносис 1:5 Аполлон Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 1:2 Аполлон Аполлон 1:2 Кармиотисса
АПОЭЛ 1:1 Аполлон Аполлон 3:0 Неа Саламина Олимпиакос Никосия 0:1 Аполлон Аполлон 2:1 Этникос Ахна Аполлон 0:5 Лех Анортосис 1:3 Аполлон ОФИ 0:1 Аполлон Аполлон 1:0 Пафос Аполлон 4:2 Этникос Ахна Эрмис Арадиппу 0:6 Аполлон Аполлон 5:1 Сабуртало Аполлон 1:1 Докса Катокопия АПОЭЛ 2:1 Аполлон Аполлон 2:0 Пафос Аполлон 4:0 Кармиотисса Аполлон 2:0 АЕК Ларнака

Последние игры между собой

Докса Катокопия: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 15
Аполлон: победы: 15, ничьи: 5, поражения: 0
Аполлон 1:1 Докса Катокопия Первый дивизион Аполлон 3:2 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион
Докса Катокопия 1:1 Аполлон Первый дивизион Докса Катокопия 0:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 4:2 Докса Катокопия Первый дивизион Аполлон 3:1 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:1 Аполлон Первый дивизион Докса Катокопия 1:3 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:1 Докса Катокопия Первый дивизион Аполлон 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион Аполлон 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:3 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:1 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:2 Аполлон Первый дивизион Докса Катокопия 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 0:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 13 9 2 2 28 - 10 29
2. АЕЛ Лимаcсол 13 9 0 4 24 - 14 27
3. Анортосис 13 8 2 3 22 - 12 26
4. АЕК Ларнака 13 7 2 4 21 - 9 23
5. Олимпиакос Никосия 13 7 1 5 15 - 16 22
6. Омония 12 5 5 2 15 - 8 20
7. Пафос 13 5 5 3 14 - 9 20
8. Докса Катокопия 14 4 5 5 13 - 16 17
9. АПОЭЛ 13 4 4 5 11 - 13 16
10. Эрмис Арадиппу 13 3 5 5 8 - 16 14
11. Неа Саламина 13 3 2 8 9 - 20 11
12. Кармиотисса 13 2 5 6 14 - 21 11
13. Этникос Ахна 13 1 4 8 10 - 24 7
14. Эносис 13 1 4 8 9 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕЛ Лимаcсол 6 6 0 0 17 - 4 18
2. Анортосис 7 5 1 1 14 - 7 16
3. Пафос 7 4 2 1 11 - 5 14
4. АЕК Ларнака 6 4 1 1 12 - 3 13
5. Омония 6 3 3 0 6 - 1 12
6. Докса Катокопия 7 3 2 2 10 - 8 11
7. Аполлон 6 3 1 2 9 - 6 10
8. Олимпиакос Никосия 7 3 1 3 8 - 8 10
9. АПОЭЛ 7 2 2 3 6 - 8 8
10. Неа Саламина 7 2 1 4 7 - 12 7
11. Кармиотисса 6 1 3 2 4 - 5 6
12. Эносис 6 1 2 3 4 - 10 5
13. Этникос Ахна 7 1 1 5 4 - 11 4
14. Эрмис Арадиппу 6 0 3 3 2 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 7 6 1 0 19 - 4 19
2. Олимпиакос Никосия 6 4 0 2 7 - 8 12
3. Эрмис Арадиппу 7 3 2 2 6 - 5 11
4. Анортосис 6 3 1 2 8 - 5 10
5. АЕК Ларнака 7 3 1 3 9 - 6 10
6. АЕЛ Лимаcсол 7 3 0 4 7 - 10 9
7. Омония 6 2 2 2 9 - 7 8
8. АПОЭЛ 6 2 2 2 5 - 5 8
9. Пафос 6 1 3 2 3 - 4 6
10. Докса Катокопия 7 1 3 3 3 - 8 6
11. Кармиотисса 7 1 2 4 10 - 16 5
12. Неа Саламина 6 1 1 4 2 - 8 4
13. Этникос Ахна 6 0 3 3 6 - 13 3
14. Эносис 7 0 2 5 5 - 15 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 40.00 9.50 1.08
Бонус: 5 000 ₽ 70.00 6.50 1.06
Бонус: 5 000 ₽ 6.30 4.25 1.49
  6.48 3.96 1.51

Самый высокий коэффициент на матч «Докса Катокопия» – «Аполлон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Докса Катокопия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аполлон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Докса Катокопия» – «Аполлон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.35 1.30 8.00 1.06 1.75 2.00 2.65 1.48 2.14 1.71 1.10 5.90 1.75 2.07 1.45 2.65 1.07 7.50 1.13 5.50 1.10 6.20 1.02 11.00 1.02 11.00 0.00 19.00
8.80 1.03 3.48 1.26 2.85 1.39 1.99 1.86 1.53 2.40 1.34 2.98 1.12 4.80
3.89 1.26 3.01 1.36 2.58 1.48 2.07 1.75 1.81 2.02 1.61 2.30 1.40 2.82 1.32 3.18 1.35 3.23 1.13 6.28
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
1.32 3.20 1.91 1.89 1.02 11.00 1.12 5.70
2.99 1.36 2.02 1.74 1.45 2.62
2.78 1.40 2.30 1.59 1.81 2.00 1.49 2.54 1.34 3.06 1.20 4.05
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.60 1.45 1.66 2.14 1.27 3.55
2.77 1.41 1.71 2.06 1.30 3.32

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.40 1.14
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
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