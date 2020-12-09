Йёнчёпинг
0:0
Первый тайм: 2'
Стадион: Стадспраксваллен
Кальмар
32
Хёгг
Лукас
13
Нури
Эмин
23
Эльм
Виктор
19
Янссон
Исак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Кваква ЭнокПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
22 Daniel Ljung
-
Главный тренер: Andreas Braennstroem
- Основной состав
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
-
13 Нури ЭминЗащитник
- Защитник
-
23 Эльм ВикторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Янссон ИсакПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
37 Edvin Crona
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-
-
-
Главный тренер: Nanne Bergstrand
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
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0 Угловые 0
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0 Офсайды 0
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0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
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50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Йёнчёпинг Последние 20 матчей: +12 =4 -4Акрополис 1:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:1 Треллеборг Юнгшиле 0:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 Норрбю
Далкурд 1:1 Йёнчёпинг Браге 1:4 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 ГАИС Сундсвалль 3:2 Йёнчёпинг Умео 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 Хальмстад Сандвикен 2:0 Йёнчёпинг Вестерос 2:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 4:1 Эстер Йёнчёпинг 2:0 Эргрюте ФФ Дегерфорс 4:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 3:0 Сирианска Эскильстуна Треллеборг 0:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:1 Вестерос Эргрюте ФФ 2:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:1 Далкурд
Кальмар Последние 20 матчей: +5 =8 -7Кальмар 0:0 Хеккен АИК 0:1 Кальмар Кальмар 0:3 Юргорден Эребру 0:1 Кальмар
Сириус 2:2 Кальмар Кальмар 0:0 Фалькенберг Эльфсборг 3:1 Кальмар Кальмар 0:4 Мальмё Асарумс 1:4 Кальмар Кальмар 1:1 Варберг БоИС Гётеборг 1:2 Кальмар Кальмар 0:2 Норрчёпинг Хельсинборг 1:1 Кальмар Хаммарбю 3:3 Кальмар Кальмар 1:4 Мьельбю Эстерсунд 2:0 Кальмар Кальмар 1:1 Гётеборг Хеккен 0:2 Кальмар Кальмар 0:3 Эребру Кальмар 0:0 АИК
Последние игры между собой
Йёнчёпинг: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 5
Кальмар: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 3
Победитель
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