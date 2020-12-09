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  3. Швеция: Аллсвенскан: Квалификация: Финал
Йёнчёпинг
1:3
Конец матча

Стадион:
Кальмар
0'
1:0
3' Гол
Kevin Rodeblad Lowe
4' Желтая карточка
Исраэльссон Эрик
4' Желтая карточка
Сахпекидис Филип
4' Желтая карточка
Amir Al-Ammari
1:1
11' Гол в свои ворота
Kevin Rodeblad Lowe
1:2
19' Гол
Ринг Себастьян
35' Желтая карточка
Бергквист Дуг
47' Желтая карточка
Юханссон Петр
1:3
55' Гол
Geir Andre Herrem
86' Желтая карточка
Edin Hamidovic
90'+5
1
Frank
Pettersson
3
Pavle
Vagic
12
Jesper
Svensson
18
Jetmir
Haliti
2
Elias
Gustafson
8
Moustafa
Zeidan
5
Fredik
Fendrich
24
Amir
Al-Ammari
21
Kevin
Rodeblad
Lowe
10
Edin
Hamidovic
9
Косица
Дзенис
32
Хёгг
Лукас
13
Нури
Эмин
7
Юханссон
Петр
23
Эльм
Виктор
3
Ринг
Себастьян
29
Ромариньо
Перейра
21
Исраэльссон
Эрик
19
Янссон
Исак
39
Isak
Magnusson
31
Nils
Froeling
10
Сахпекидис
Филип
Йёнчёпинг
3-5-2
Кальмар
4-3-3

Ход матча

3'
Kevin Rodeblad Lowe
(Amir Al-Ammari)
1:0
4'
 
Исраэльссон Эрик
4'
 
Сахпекидис Филип
4'
Amir Al-Ammari
 
11'
1:1
Kevin Rodeblad Lowe
19'
1:2
Ринг Себастьян
(Isak Magnusson)
29'
 
Бергквист Дуг
Нури Эмин
35'
 
Бергквист Дуг
46'
 
Adrian Edquist
Isak Magnusson
46'
 
Geir Andre Herrem
Сахпекидис Филип
47'
 
Юханссон Петр
55'
1:3
Geir Andre Herrem
61'
Sebastian Crona
Pavle Vagic
 
78'
 
Alexander Ahl Holmstroem
Nils Froeling
85'
 
Edvin Crona
Янссон Исак
86'
Edin Hamidovic
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 5
  • 59 Владение мячом, % 41

Предыдущие игры

Йёнчёпинг Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Акрополис 1:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:1 Треллеборг Юнгшиле 0:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 Норрбю
Далкурд 1:1 Йёнчёпинг Браге 1:4 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 ГАИС Сундсвалль 3:2 Йёнчёпинг Умео 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 Хальмстад Сандвикен 2:0 Йёнчёпинг Вестерос 2:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 4:1 Эстер Йёнчёпинг 2:0 Эргрюте ФФ Дегерфорс 4:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 3:0 Сирианска Эскильстуна Треллеборг 0:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:1 Вестерос Эргрюте ФФ 2:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:1 Далкурд
Кальмар Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Кальмар 0:0 Хеккен АИК 0:1 Кальмар Кальмар 0:3 Юргорден Эребру 0:1 Кальмар
Сириус 2:2 Кальмар Кальмар 0:0 Фалькенберг Эльфсборг 3:1 Кальмар Кальмар 0:4 Мальмё Асарумс 1:4 Кальмар Кальмар 1:1 Варберг БоИС Гётеборг 1:2 Кальмар Кальмар 0:2 Норрчёпинг Хельсинборг 1:1 Кальмар Хаммарбю 3:3 Кальмар Кальмар 1:4 Мьельбю Эстерсунд 2:0 Кальмар Кальмар 1:1 Гётеборг Хеккен 0:2 Кальмар Кальмар 0:3 Эребру Кальмар 0:0 АИК

Последние игры между собой

Йёнчёпинг: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 5
Кальмар: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 3
Кальмар 5:0 Йёнчёпинг Кубок Кальмар 1:0 Йёнчёпинг Товарищеские матчи Йёнчёпинг 2:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:3 Йёнчёпинг Аллсвенскан
Йёнчёпинг 0:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:1 Йёнчёпинг Аллсвенскан Кальмар 3:0 Йёнчёпинг Товарищеские матчи Кальмар 5:1 Йёнчёпинг Товарищеские матчи
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Победитель

Основное время
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Бонус: 5 000 ₽ 44.00 13.00 1.02
Бонус: 5 000 ₽ 2.60 3.12 2.91

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
7.20 1.08 5.30 1.13 2.50 1.49 1.91 1.89 1.66 2.21 6.00 1.10 1.22 4.00 3.20 1.32 1.04 9.70 1.80 1.95 0.00 24.00 1.35 3.05 1.07 7.50
6.55 1.07 5.30 1.13 2.52 1.50 1.90 1.90 1.54 2.64 1.23 4.20 1.16 5.00 1.03 9.30 1.02 9.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5 4.5 4.5
1.53 2.50 1.25 3.65 1.05 8.60 1.95 1.80 1.45 2.62 1.04 9.00
2.43 1.56 1.58 2.38 1.28 3.64 1.06 8.90 1.05 10.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.05 1.71 1.47 2.60 1.15 5.00
3.04 1.38 1.99 1.82 1.45 2.75 1.14 5.65 1.10 7.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.04 1.72
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
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