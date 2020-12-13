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  3. Швеция: Аллсвенскан: Квалификация: Финал
Кальмар
1:0
Конец матча

Стадион:
Йёнчёпинг
0'
18' Желтая карточка
Elias Gustafson
24' Желтая карточка
Sebastian Crona
49' Желтая карточка
Adrian Edquist
76' Желтая карточка
Amir Al-Ammari
1:0
80' Гол
Nils Froeling
1:0
83' Не забитый пенальти
Amir Al-Ammari
90'+3
32
Хёгг
Лукас
7
Юханссон
Петр
23
Эльм
Виктор
5
Бергквист
Дуг
39
Isak
Magnusson
29
Ромариньо
Перейра
21
Исраэльссон
Эрик
19
Янссон
Исак
3
Ринг
Себастьян
9
Geir
Andre
Herrem
10
Сахпекидис
Филип
1
Frank
Pettersson
7
Sebastian
Crona
12
Jesper
Svensson
18
Jetmir
Haliti
2
Elias
Gustafson
8
Moustafa
Zeidan
5
Fredik
Fendrich
24
Amir
Al-Ammari
21
Kevin
Rodeblad
Lowe
10
Edin
Hamidovic
9
Косица
Дзенис
Кальмар
3-5-2
Йёнчёпинг
3-5-2

Ход матча

18'
 
Elias Gustafson
24'
 
Sebastian Crona
46'
Adrian Edquist
Эльм Виктор
 
46'
 
Кваква Энок
Kevin Rodeblad Lowe
49'
Adrian Edquist
 
59'
 
Mikael Marques
Jesper Svensson
59'
 
Джоханна Эрик
Edin Hamidovic
60'
Nils Froeling
Geir Andre Herrem
 
60'
Alexander Ahl Holmstroem
Isak Magnusson
 
75'
York Rafael
Янссон Исак
 
76'
 
Amir Al-Ammari
80'
Nils Froeling
(York Rafael)
1:0
83'
1:0
Amir Al-Ammari

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 8
  • 0 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Кальмар Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Йёнчёпинг 1:3 Кальмар Кальмар 0:0 Хеккен АИК 0:1 Кальмар Кальмар 0:3 Юргорден
Эребру 0:1 Кальмар Сириус 2:2 Кальмар Кальмар 0:0 Фалькенберг Эльфсборг 3:1 Кальмар Кальмар 0:4 Мальмё Асарумс 1:4 Кальмар Кальмар 1:1 Варберг БоИС Гётеборг 1:2 Кальмар Кальмар 0:2 Норрчёпинг Хельсинборг 1:1 Кальмар Хаммарбю 3:3 Кальмар Кальмар 1:4 Мьельбю Эстерсунд 2:0 Кальмар Кальмар 1:1 Гётеборг Хеккен 0:2 Кальмар Кальмар 0:3 Эребру
Йёнчёпинг Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Йёнчёпинг 1:3 Кальмар Акрополис 1:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:1 Треллеборг Юнгшиле 0:1 Йёнчёпинг
Йёнчёпинг 1:0 Норрбю Далкурд 1:1 Йёнчёпинг Браге 1:4 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 ГАИС Сундсвалль 3:2 Йёнчёпинг Умео 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 Хальмстад Сандвикен 2:0 Йёнчёпинг Вестерос 2:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 4:1 Эстер Йёнчёпинг 2:0 Эргрюте ФФ Дегерфорс 4:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 3:0 Сирианска Эскильстуна Треллеборг 0:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:1 Вестерос Эргрюте ФФ 2:0 Йёнчёпинг

Последние игры между собой

Кальмар: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 3
Йёнчёпинг: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 6
Йёнчёпинг 1:3 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 5:0 Йёнчёпинг Кубок Кальмар 1:0 Йёнчёпинг Товарищеские матчи Йёнчёпинг 2:0 Кальмар Аллсвенскан
Кальмар 1:3 Йёнчёпинг Аллсвенскан Йёнчёпинг 0:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:1 Йёнчёпинг Аллсвенскан Кальмар 3:0 Йёнчёпинг Товарищеские матчи Кальмар 5:1 Йёнчёпинг Товарищеские матчи
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    24'
    Sebastian Crona получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Elias Gustafson получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldfaageln Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.90 2.35 3.30
Бонус: 5 000 ₽ 5.50 1.42 5.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.24 3.38 3.25

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
1.48 2.55 7.20 1.08 1.04 9.00 2.40 1.57 1.97 1.83 1.02 11.00 1.37 2.95 1.04 9.00 1.10 6.30 1.02 11.00 1.01 12.50 0.00 20.00
8.40 1.03 7.30 1.07 3.10 1.35 2.40 1.57 1.79 2.13 1.39 3.00 1.26 3.70 1.09 6.40 1.06 6.95
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.31 3.25 1.76 2.06 1.14 5.20 1.09 6.60
2.79 1.44 1.83 1.98 1.39 3.00 1.11 6.60 1.08 8.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.46 1.51 1.61 2.23 1.23 3.85
3.60 1.29 2.43 1.56 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
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