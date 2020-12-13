Кальмар
1:0
Конец матча
Стадион: Guldfaageln Arena
Йёнчёпинг
18' Желтая карточкаElias Gustafson
24' Желтая карточкаSebastian Crona
49' Желтая карточкаAdrian Edquist
76' Желтая карточкаAmir Al-Ammari
1:0
80' ГолNils Froeling
1:0
83' Не забитый пенальтиAmir Al-Ammari
32
Хёгг
Лукас
23
Эльм
Виктор
19
Янссон
Исак
- Основной состав
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
- Защитник
-
23 Эльм ВикторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Янссон ИсакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 York RafaelПолузащитник
-
37 Edvin Crona
-
-
-
-
-
Главный тренер: Nanne Bergstrand
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Кваква ЭнокПолузащитник
- Нападающий
-
22 Daniel Ljung
-
-
-
Главный тренер: Andreas Braennstroem
Ход матча
18'
24'
49'
76'
80'
1:0
83'
1:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 3
-
2 Угловые 8
-
0 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Кальмар Последние 20 матчей: +6 =7 -7Йёнчёпинг 1:3 Кальмар Кальмар 0:0 Хеккен АИК 0:1 Кальмар Кальмар 0:3 Юргорден
Эребру 0:1 Кальмар Сириус 2:2 Кальмар Кальмар 0:0 Фалькенберг Эльфсборг 3:1 Кальмар Кальмар 0:4 Мальмё Асарумс 1:4 Кальмар Кальмар 1:1 Варберг БоИС Гётеборг 1:2 Кальмар Кальмар 0:2 Норрчёпинг Хельсинборг 1:1 Кальмар Хаммарбю 3:3 Кальмар Кальмар 1:4 Мьельбю Эстерсунд 2:0 Кальмар Кальмар 1:1 Гётеборг Хеккен 0:2 Кальмар Кальмар 0:3 Эребру
Йёнчёпинг Последние 20 матчей: +11 =4 -5Йёнчёпинг 1:3 Кальмар Акрополис 1:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:1 Треллеборг Юнгшиле 0:1 Йёнчёпинг
Йёнчёпинг 1:0 Норрбю Далкурд 1:1 Йёнчёпинг Браге 1:4 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 ГАИС Сундсвалль 3:2 Йёнчёпинг Умео 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 Хальмстад Сандвикен 2:0 Йёнчёпинг Вестерос 2:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 4:1 Эстер Йёнчёпинг 2:0 Эргрюте ФФ Дегерфорс 4:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 3:0 Сирианска Эскильстуна Треллеборг 0:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:1 Вестерос Эргрюте ФФ 2:0 Йёнчёпинг
Последние игры между собой
Кальмар: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 3
Йёнчёпинг: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 6
Победитель
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