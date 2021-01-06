  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Ботафого Рибейрао
0:0
Первый тайм: 18'
Атлетико Паранаэнсе
0' 18'
12
Кавальери
Диего
2
Kevin
II
14
Marcelo
Conceicao
3
Кану
Рубенилсон
6
Луис
Виктор
50
Jose
Welison
28
Cicero
II
19
Caio
Alexandre
10
Назарио
Бруно
9
Pedro
Raul
8
Калу
Саломон
1
Дос
Сантос
Адербар
2
Jonatan
VII
34
Энрике
Педру
II
44
Thiago
Heleno
16
Abner2
96
Carlos
Eduardo
III
25
Richard
Almeida
de
Oliveira2
88
Christian
Cardoso
18
Лео
Ситтадини
11
Nikao
79
Renato
Kayzer
Ботафого Рибейрао
4-2-3-1
Атлетико Паранаэнсе
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рибейрао
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nascimento Leite Matheus3 6 0.22
2. Pedro Raul 6 (1) 0.22
3. Caio Alexandre 4 0.15
4. Луис Виктор 2 (2) 0.07
5. Хонда Кейсуке 2 (1) 0.07
6. Назарио Бруно 1 0.04
7. Marcelo Conceicao 1 0.04
8. Калу Саломон 1 0.04
9. Фернандо Луис IV 1 0.04
10. Warley Leandro 1 0.04
11. Кану Рубенилсон 0 0
12. Марсиньо Силва 0 0
13. Guilherme Santos 0 0
14. Jose Welison 0 0
15. Cicero II 0 0
16. Kevin II 0 0
17. Rhuan Castro 0 0
Атлетико Паранаэнсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Carlos Eduardo III 5 0.19
2. Renato Kayzer 5 0.19
3. Лео Ситтадини 3 0.11
4. Nikao 2 0.07
5. Victor Vitinho4 2 0.07
6. Christian Cardoso 2 0.07
7. Abner2 1 0.04
8. Thiago Heleno 1 0.04
9. Жеуванио 1 0.04
10. Раванелли Феррейра 1 0.04
11. Фабиньо Энрике 1 0.04
12. Фернандо Матос 0 0
13. Leo Gomes 0 0
14. Lucas Halter 0 0
15. Erick2 0 0
16. Richard Almeida de Oliveira2 0 0

Карточки

Ботафого Рибейрао
# Игрок      
1. Marcelo Conceicao 5 1
2. Рафаэль Форстер 4 1
3. Кану Рубенилсон 5 0
4. Nascimento Leite Matheus3 5 0
5. Caio Alexandre 5 0
6. Луис Виктор 3 1
7. Federico Barrandeguy 3 1
8. Guilherme Santos 3 0
9. Назарио Бруно 3 0
10. Kevin II 3 0
11. Ангуло Иван 1 1
12. Кавальери Диего 2 0
13. Pedro Raul 2 0
14. Rhuan Castro 2 0
15. Хонда Кейсуке 1 0
16. Марсиньо Силва 1 0
17. Бесса Эбер 1 0
18. Danilo IV 1 0
19. Carlos Renteria II 1 0
20. Fernando Costanza 1 0
21. Фернандес Роберто III 1 0
22. Warley Leandro 1 0
23. Davi Araujo 1 0
Атлетико Паранаэнсе
# Игрок      
1. Веллингтон III 9 0
2. Christian Cardoso 7 0
3. Thiago Heleno 4 1
4. Erick2 5 0
5. Richard Almeida de Oliveira2 5 0
6. Жеуванио 4 0
7. Лео Ситтадини 4 0
8. Abner2 3 0
9. Nikao 2 0
10. Фернандо Матос 2 0
11. Jonatan VII 2 0
12. Ivaldo 2 0
13. Khellven 2 0
14. Альварадо Джейми 2 0
15. Лучо Гонсалес 1 0
16. Энрике Педру II 1 0
17. Азеведо Марсио 1 0
18. Walter Leandro Capeloza Artune I 1 0
19. Renato Kayzer 1 0
20. Агилар Фелипе 1 0
21. Leo Gomes 1 0
22. Lucas Halter 1 0
23. Kawan 1 0
24. Victor Vitinho4 1 0
25. Pedrinho VI4 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ботафого Рибейрао 0 24% (6) 16% (4) 16% (4) 16% (4) 28% (7)
 Атлетико Паранаэнсе 12.5% (3) 16.67% (4) 29.17% (7) 0 25% (6) 16.67% (4)

Предыдущие игры

Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Ботафого Рибейрао 0:2 Коринтианс Куритиба 1:2 Ботафого Рибейрао Интернасьональ 2:1 Ботафого Рибейрао Сан-Паулу 4:0 Ботафого Рибейрао
Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Атлетико Минейро 2:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:2 Форталеза Ботафого Рибейрао 1:2 Брагантино Байя 1:0 Ботафого Рибейрао Куяба 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:2 Сеара Ботафого Рибейрао 0:1 Куяба Ботафого Рибейрао 0:0 Гойяс Гремио 3:1 Ботафого Рибейрао Спорт Ресифи 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Палмейрас Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 1:2 Байя Атлетико Гойяненсе 1:1 Ботафого Рибейрао Васко да Гама 0:0 Ботафого Рибейрао
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Атлетико Паранаэнсе 3:0 Васко да Гама Брагантино 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро Флуминенсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе
Ривер Плейт 1:0 Атлетико Паранаэнсе Палмейрас 3:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Гойяс 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Форталеза Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 1:2 Гремио Penarol1 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Сеара

Последние игры между собой

Ботафого Рибейрао: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Атлетико Паранаэнсе: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рибейрао Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Ботафого Рибейрао 2:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A
Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 0:2 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 2:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 4:0 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 2:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 2:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 3:2 Ботафого Рибейрао Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 3:2 Атлетико Паранаэнсе Копа Судамерикана Атлетико Паранаэнсе 0:0 Ботафого Рибейрао Копа Судамерикана Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Ботафого Рибейрао 2:2 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 0:3 Ботафого Рибейрао Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Паулу 27 16 8 3 47 - 22 56
2. Фламенго 26 14 7 5 46 - 35 49
3. Атлетико Минейро 27 15 4 8 46 - 34 49
4. Интернасьональ 27 13 8 6 41 - 26 47
5. Гремио 0:0 27 11 13 3 35 - 22 46
6. Палмейрас 26 12 8 6 37 - 25 44
7. Флуминенсе 27 11 7 9 37 - 31 40
8. Сантос 27 10 9 8 38 - 35 39
9. Коринтианс 27 10 9 8 30 - 30 39
10. Сеара 27 9 9 9 38 - 37 36
11. Атлетико Паранаэнсе 0:0 28 10 5 13 24 - 28 35
12. Атлетико Гойяненсе 27 8 10 9 25 - 32 34
13. Брагантино 27 7 10 10 31 - 31 31
14. Форталеза 27 7 10 10 24 - 25 31
15. Спорт Ресифи 27 8 5 14 23 - 36 29
16. Байя 0:0 28 8 5 15 33 - 48 29
17. Васко да Гама 26 7 7 12 26 - 39 28
18. Ботафого Рибейрао 0:0 28 4 12 12 25 - 39 24
19. Гойяс 27 5 8 14 27 - 42 23
20. Куритиба 27 5 6 16 21 - 37 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 14 10 3 1 31 - 11 33
2. Сан-Паулу 13 9 4 0 23 - 6 31
3. Гремио 0:0 14 8 5 1 24 - 12 29
4. Интернасьональ 13 8 4 1 24 - 11 28
5. Палмейрас 13 7 4 2 22 - 12 25
6. Фламенго 13 7 4 2 26 - 17 25
7. Флуминенсе 14 7 4 3 23 - 14 25
8. Сантос 14 6 6 2 26 - 17 24
9. Брагантино 13 6 3 4 20 - 13 21
10. Атлетико Паранаэнсе 0:0 14 6 3 5 13 - 10 21
11. Сеара 13 5 5 3 16 - 14 20
12. Коринтианс 13 5 5 3 16 - 17 20
13. Форталеза 14 5 5 4 12 - 10 20
14. Спорт Ресифи 13 6 1 6 14 - 16 19
15. Байя 0:0 14 6 1 7 19 - 21 19
16. Васко да Гама 13 4 4 5 12 - 14 16
17. Гойяс 14 4 4 6 16 - 21 16
18. Атлетико Гойяненсе 13 3 6 4 15 - 17 15
19. Куритиба 13 3 3 7 7 - 11 12
20. Ботафого Рибейрао 0:0 15 2 6 7 12 - 19 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Паулу 14 7 4 3 24 - 16 25
2. Фламенго 13 7 3 3 20 - 18 24
3. Палмейрас 13 5 4 4 15 - 13 19
4. Интернасьональ 14 5 4 5 17 - 15 19
5. Коринтианс 14 5 4 5 14 - 13 19
6. Атлетико Гойяненсе 14 5 4 5 10 - 15 19
7. Гремио 0:0 13 3 8 2 11 - 10 17
8. Атлетико Минейро 13 5 1 7 15 - 23 16
9. Сеара 14 4 4 6 22 - 23 16
10. Флуминенсе 13 4 3 6 14 - 17 15
11. Сантос 13 4 3 6 12 - 18 15
12. Атлетико Паранаэнсе 0:0 14 4 2 8 11 - 18 14
13. Васко да Гама 13 3 3 7 14 - 25 12
14. Ботафого Рибейрао 0:0 13 2 6 5 13 - 20 12
15. Форталеза 13 2 5 6 12 - 15 11
16. Спорт Ресифи 14 2 4 8 9 - 20 10
17. Байя 0:0 14 2 4 8 14 - 27 10
18. Брагантино 14 1 7 6 11 - 18 10
19. Куритиба 14 2 3 9 14 - 26 9
20. Гойяс 13 1 4 8 11 - 21 7
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ботафого Рибейрао
Ничья
Атлетико Паранаэнсе
2.55
3.30
3.11
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.55 3.05 3.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.49 3.05 2.95
Бонус: 5 000 ₽ 2.52 3.30 2.86
Бонус: 5 000 ₽ 2.45 3.25 3.05
  2.42 3.15 3.11

Самый высокий коэффициент на матч «Ботафого Рибейрао» – «Атлетико Паранаэнсе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ботафого Рибейрао» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико Паранаэнсе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ботафого Рибейрао» – «Атлетико Паранаэнсе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.80 1.08 2.75 1.41 2.06 1.71 1.58 2.29 1.21 4.10 1.06 8.00
8.00 1.04 6.75 1.08 2.94 1.38 2.26 1.64 1.72 2.24 1.34 3.26 1.26 3.70 1.07 6.45 1.05 7.50
7.77 1.04 6.70 1.08 2.90 1.38 2.18 1.68 2.15 1.65 1.89 1.91 1.65 2.15 1.32 3.20 1.23 3.90 1.10 7.00 1.07 7.50 1.01 13.50 0.00 14.50 0.00 21.00
7.81 1.10 3.16 1.38 2.54 1.54 2.16 1.73 1.82 2.05 1.62 2.35 1.46 2.80 1.25 4.16
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.43 1.52 1.61 2.23 1.30 3.35 1.06 8.20
2.79 1.44 1.77 2.05 1.36 3.15 1.10 7.10 1.07 8.50
2.48 1.50 1.69 2.20 1.32 3.30 1.08 7.10 1.05 8.50
2.39 1.59 1.97 1.87 1.53 2.54 1.34 3.24 1.34 3.42
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.30 2.23 1.61 1.52 2.42 1.12 5.60
3.60 1.29 2.32 1.61 1.56 2.43 1.23 4.20 1.14 5.70
2.55 1.47 1.58 2.17 1.22 4.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.95 1.79
1.87 1.87
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
5.10 1.15
Букмекер Да Нет
3.80 1.24
3.30 1.30
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