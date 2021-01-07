Ботафого Рибейрао
0:2
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
0:1
31' ГолRenato Kayzer
44' Желтая карточкаNikao
45' Желтая карточкаRenato Kayzer
0:2
49' ГолЛео Ситтадини
69' Желтая карточкаMarcelo Conceicao
71' Желтая карточкаNascimento Leite Matheus3
82' Желтая карточкаCaio Alexandre
2
Kevin
II
50
Jose
Welison
28
Cicero
II
16
Abner2
11
Nikao
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Kevin IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
50 Jose WelisonПолузащитник
-
28 Cicero IIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
23 Luiz OtavioПолузащитник
-
34 СезиньяНападающий
-
-
-
30 David Sousa
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Barroca
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Abner2Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 NikaoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
-
70 Лейте БруноПолузащитник
-
20 ReinaldoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Lucas Halter
-
13 Khellven
-
91 Jadson I
-
17 Bissoli
-
Главный тренер: Аутуори Пауло
Ход матча
31'
44'
45'
49'
0:2
75'
82'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nascimento Leite Matheus3
|6
|0.21
|2.
|Pedro Raul
|6 (1)
|0.21
|3.
|Caio Alexandre
|4
|0.14
|4.
|Луис Виктор
|2 (2)
|0.07
|5.
|Хонда Кейсуке
|2 (1)
|0.07
|6.
|Назарио Бруно
|1
|0.04
|7.
|Marcelo Conceicao
|1
|0.04
|8.
|Калу Саломон
|1
|0.04
|9.
|Фернандо Луис IV
|1
|0.04
|10.
|Warley Leandro
|1
|0.04
|11.
|Кану Рубенилсон
|0
|0
|12.
|Марсиньо Силва
|0
|0
|13.
|Guilherme Santos
|0
|0
|14.
|Jose Welison
|0
|0
|15.
|Cicero II
|0
|0
|16.
|Kevin II
|0
|0
|17.
|Rhuan Castro
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Renato Kayzer
|6
|0.21
|2.
|Carlos Eduardo III
|5
|0.18
|3.
|Лео Ситтадини
|4
|0.14
|4.
|Nikao
|2
|0.07
|5.
|Victor Vitinho4
|2
|0.07
|6.
|Christian Cardoso
|2
|0.07
|7.
|Abner2
|1
|0.04
|8.
|Thiago Heleno
|1
|0.04
|9.
|Жеуванио
|1
|0.04
|10.
|Раванелли Феррейра
|1
|0.04
|11.
|Фабиньо Энрике
|1
|0.04
|12.
|Фернандо Матос
|0
|0
|13.
|Leo Gomes
|0
|0
|14.
|Lucas Halter
|0
|0
|15.
|Erick2
|0
|0
|16.
|Richard Almeida de Oliveira2
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Marcelo Conceicao
|6
|1
|2.
|Nascimento Leite Matheus3
|6
|0
|3.
|Caio Alexandre
|6
|0
|4.
|Рафаэль Форстер
|4
|1
|5.
|Кану Рубенилсон
|5
|0
|6.
|Луис Виктор
|3
|1
|7.
|Federico Barrandeguy
|3
|1
|8.
|Guilherme Santos
|3
|0
|9.
|Назарио Бруно
|3
|0
|10.
|Kevin II
|3
|0
|11.
|Ангуло Иван
|1
|1
|12.
|Кавальери Диего
|2
|0
|13.
|Pedro Raul
|2
|0
|14.
|Rhuan Castro
|2
|0
|15.
|Хонда Кейсуке
|1
|0
|16.
|Марсиньо Силва
|1
|0
|17.
|Бесса Эбер
|1
|0
|18.
|Danilo IV
|1
|0
|19.
|Carlos Renteria II
|1
|0
|20.
|Fernando Costanza
|1
|0
|21.
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|22.
|Warley Leandro
|1
|0
|23.
|Davi Araujo
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Веллингтон III
|9
|0
|2.
|Christian Cardoso
|7
|0
|3.
|Thiago Heleno
|4
|1
|4.
|Erick2
|5
|0
|5.
|Richard Almeida de Oliveira2
|5
|0
|6.
|Жеуванио
|4
|0
|7.
|Лео Ситтадини
|4
|0
|8.
|Nikao
|3
|0
|9.
|Abner2
|3
|0
|10.
|Фернандо Матос
|2
|0
|11.
|Jonatan VII
|2
|0
|12.
|Renato Kayzer
|2
|0
|13.
|Ivaldo
|2
|0
|14.
|Khellven
|2
|0
|15.
|Альварадо Джейми
|2
|0
|16.
|Лучо Гонсалес
|1
|0
|17.
|Энрике Педру II
|1
|0
|18.
|Азеведо Марсио
|1
|0
|19.
|Walter Leandro Capeloza Artune I
|1
|0
|20.
|Агилар Фелипе
|1
|0
|21.
|Leo Gomes
|1
|0
|22.
|Lucas Halter
|1
|0
|23.
|Kawan
|1
|0
|24.
|Victor Vitinho4
|1
|0
|25.
|Pedrinho VI4
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ботафого Рибейрао
|0
|24% (6)
|16% (4)
|16% (4)
|16% (4)
|28% (7)
|Атлетико Паранаэнсе
|11.54% (3)
|15.38% (4)
|30.77% (8)
|3.85% (1)
|23.08% (6)
|15.38% (4)
Предыдущие игры
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +3 =6 -11Ботафого Рибейрао 0:2 Коринтианс Куритиба 1:2 Ботафого Рибейрао Интернасьональ 2:1 Ботафого Рибейрао Сан-Паулу 4:0 Ботафого Рибейрао
Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Атлетико Минейро 2:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:2 Форталеза Ботафого Рибейрао 1:2 Брагантино Байя 1:0 Ботафого Рибейрао Куяба 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:2 Сеара Ботафого Рибейрао 0:1 Куяба Ботафого Рибейрао 0:0 Гойяс Гремио 3:1 Ботафого Рибейрао Спорт Ресифи 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Палмейрас Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 1:2 Байя Атлетико Гойяненсе 1:1 Ботафого Рибейрао Васко да Гама 0:0 Ботафого Рибейрао
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +6 =3 -11Атлетико Паранаэнсе 3:0 Васко да Гама Брагантино 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро Флуминенсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе
Ривер Плейт 1:0 Атлетико Паранаэнсе Палмейрас 3:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Гойяс 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Форталеза Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 1:2 Гремио Penarol1 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Сеара
Последние игры между собой
Ботафого Рибейрао: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Атлетико Паранаэнсе: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 0:2 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 2:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 4:0 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 2:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 2:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 3:2 Ботафого Рибейрао Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 3:2 Атлетико Паранаэнсе Копа Судамерикана Атлетико Паранаэнсе 0:0 Ботафого Рибейрао Копа Судамерикана Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Ботафого Рибейрао 2:2 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 0:3 Ботафого Рибейрао Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|1:3
|28
|16
|8
|4
|48 - 25
|56
|2.
|Фламенго
|1:0
|27
|15
|7
|5
|47 - 35
|52
|3.
|Атлетико Минейро
|27
|15
|4
|8
|46 - 34
|49
|4.
|Гремио
|27
|12
|12
|3
|37 - 23
|48
|5.
|Интернасьональ
|27
|13
|8
|6
|41 - 26
|47
|6.
|Палмейрас
|26
|12
|8
|6
|37 - 25
|44
|7.
|Флуминенсе
|0:1
|28
|11
|7
|10
|37 - 32
|40
|8.
|Сантос
|27
|10
|9
|8
|38 - 35
|39
|9.
|Коринтианс
|27
|10
|9
|8
|30 - 30
|39
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|28
|11
|4
|13
|26 - 28
|37
|11.
|Сеара
|27
|9
|9
|9
|38 - 37
|36
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|27
|8
|10
|9
|25 - 32
|34
|13.
|Брагантино
|3:1
|28
|8
|10
|10
|34 - 32
|34
|14.
|Спорт Ресифи
|1:0
|28
|9
|5
|14
|24 - 36
|32
|15.
|Форталеза
|0:1
|28
|7
|10
|11
|24 - 26
|31
|16.
|Васко да Гама
|26
|7
|7
|12
|26 - 39
|28
|17.
|Байя
|28
|8
|4
|16
|34 - 50
|28
|18.
|Гойяс
|2:1
|28
|6
|8
|14
|29 - 43
|26
|19.
|Ботафого Рибейрао
|28
|4
|11
|13
|25 - 41
|23
|20.
|Куритиба
|1:2
|28
|5
|6
|17
|22 - 39
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|14
|10
|3
|1
|31 - 11
|33
|2.
|Сан-Паулу
|1:3
|13
|9
|4
|0
|23 - 6
|31
|3.
|Гремио
|14
|9
|4
|1
|26 - 13
|31
|4.
|Интернасьональ
|13
|8
|4
|1
|24 - 11
|28
|5.
|Фламенго
|1:0
|14
|8
|4
|2
|27 - 17
|28
|6.
|Палмейрас
|13
|7
|4
|2
|22 - 12
|25
|7.
|Флуминенсе
|0:1
|14
|7
|4
|3
|23 - 14
|25
|8.
|Брагантино
|3:1
|14
|7
|3
|4
|23 - 14
|24
|9.
|Сантос
|14
|6
|6
|2
|26 - 17
|24
|10.
|Спорт Ресифи
|1:0
|14
|7
|1
|6
|15 - 16
|22
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|6
|3
|5
|13 - 10
|21
|12.
|Сеара
|13
|5
|5
|3
|16 - 14
|20
|13.
|Коринтианс
|13
|5
|5
|3
|16 - 17
|20
|14.
|Форталеза
|0:1
|14
|5
|5
|4
|12 - 10
|20
|15.
|Байя
|14
|6
|1
|7
|19 - 21
|19
|16.
|Васко да Гама
|13
|4
|4
|5
|12 - 14
|16
|17.
|Гойяс
|2:1
|14
|4
|4
|6
|16 - 21
|16
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|3
|6
|4
|15 - 17
|15
|19.
|Куритиба
|1:2
|14
|3
|3
|8
|8 - 13
|12
|20.
|Ботафого Рибейрао
|15
|2
|5
|8
|12 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|1:3
|15
|7
|4
|4
|25 - 19
|25
|2.
|Фламенго
|1:0
|13
|7
|3
|3
|20 - 18
|24
|3.
|Палмейрас
|13
|5
|4
|4
|15 - 13
|19
|4.
|Интернасьональ
|14
|5
|4
|5
|17 - 15
|19
|5.
|Коринтианс
|14
|5
|4
|5
|14 - 13
|19
|6.
|Атлетико Гойяненсе
|14
|5
|4
|5
|10 - 15
|19
|7.
|Гремио
|13
|3
|8
|2
|11 - 10
|17
|8.
|Атлетико Минейро
|13
|5
|1
|7
|15 - 23
|16
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|5
|1
|8
|13 - 18
|16
|10.
|Сеара
|14
|4
|4
|6
|22 - 23
|16
|11.
|Сантос
|13
|4
|3
|6
|12 - 18
|15
|12.
|Флуминенсе
|0:1
|14
|4
|3
|7
|14 - 18
|15
|13.
|Васко да Гама
|13
|3
|3
|7
|14 - 25
|12
|14.
|Ботафого Рибейрао
|13
|2
|6
|5
|13 - 20
|12
|15.
|Форталеза
|0:1
|14
|2
|5
|7
|12 - 16
|11
|16.
|Гойяс
|2:1
|14
|2
|4
|8
|13 - 22
|10
|17.
|Спорт Ресифи
|1:0
|14
|2
|4
|8
|9 - 20
|10
|18.
|Брагантино
|3:1
|14
|1
|7
|6
|11 - 18
|10
|19.
|Куритиба
|1:2
|14
|2
|3
|9
|14 - 26
|9
|20.
|Байя
|14
|2
|3
|9
|15 - 29
|9
Победитель
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