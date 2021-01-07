  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Фламенго
1:2
Конец матча
Флуминенсе
0'
1:0
40' Гол
Де Арраскаэта Джорджиан
1:1
55' Гол
Luccas Claro
63' Желтая карточка
Calegari
74' Желтая карточка
Энрике Бруно
79' Желтая карточка
Yago I
1:2
90' Гол
Yago I
90' Желтая карточка
Fred II
90' Желтая карточка
Wánderson do Carmo2
90'+8
45
Hugo
Nogueira
44
Исла
Маурисио
3
Кайо
Родриго
31
Natan
16
Луис
Филипе
7
Рибейро
Эвертон
5
Виллиан
Арао
8
Герсон
Сантос
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
9
Габриэл
Барбоза
27
Энрике
Бруно
1
Маркос
Дос
Сантос
31
Calegari
4
Luccas
Claro
3
Matheus
Ferraz
14
Danilo
IV
25
Hudson1
5
Yuri
Oliveira
Lima
15
Michel
Araujo
20
Yago
I
17
Веллингтон
Силва
9
Fred
II
Фламенго
4-4-2
Флуминенсе
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Гильерме 11 0.41
2. Габриэл Барбоза 7 (4) 0.26
3. Энрике Бруно 6 (1) 0.22
4. Рибейро Эвертон 6 0.22
5. Де Арраскаэта Джорджиан 5 0.19
6. Луис Филипе 2 0.07
7. Витиньо Виктор 2 0.07
8. Исла Маурисио 1 0.04
9. Диего Рибас 1 0.04
10. Герсон Сантос 1 0.04
11. Линкольн 1 0.04
12. Natan 1 0.04
13. Лео Перейра 1 0.04
14. Энрике Густаво 1 0.04
15. Мартинс Родригес 1 0.04
16. Виллиан Арао 0 0
17. Тьяго Маия 0 0
18. Котулио Матеус 0 0
19. Роша Педро 0 0
20. Michael 3 0 0
Флуминенсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нене Андерсон 8 (4) 0.29
2. Marcos Paulo2 3 0.11
3. Fred II 3 0.11
4. Веллингтон Силва 3 0.11
5. Caio Paulista 2 0.07
6. Luccas Claro 2 0.07
7. Yago I 2 0.07
8. Digao II 2 0.07
9. Эванилсон 2 0.07
10. Huan Nino2 2 0.07
11. Wánderson do Carmo2 2 0.07
12. Danilo IV 1 0.04
13. Гансо Пауло 1 (1) 0.04
14. Энрике Луис 1 0.04
15. Lucca 1 0.04
16. Douglas XV 1 0.04
17. Michel Araujo 1 0.04
18. Эжидио Перейра 0 0
19. Igor Juliao 0 0
20. Hudson1 0 0
21. Маркос Дос Сантос 0 0

Карточки

Фламенго
# Игрок      
1. Энрике Бруно 8 0
2. Луис Филипе 6 0
3. Герсон Сантос 5 0
4. Энрике Густаво 3 1
5. Исла Маурисио 4 0
6. Рибейро Эвертон 4 0
7. Виллиан Арао 4 0
8. Тьяго Маия 4 0
9. Габриэл Барбоза 2 1
10. Диего Рибас 3 0
11. Витиньо Виктор 3 0
12. Natan 3 0
13. Рафинья Марсио 2 0
14. Joao Gomes 2 0
15. Joao Lucas2 2 0
16. Мартинс Родригес 2 0
17. Алвес Диего 0 1
18. Линкольн 1 0
19. Кайо Родриго 1 0
20. Лео Перейра 1 0
21. Гильерме дос Сантос 1 0
22. Котулио Матеус 1 0
23. Тулер Матеус 1 0
24. Michael 3 1 0
25. Педро Гильерме 1 0
26. Gabriel Noga 1 0
Флуминенсе
# Игрок      
1. Веллингтон Силва 6 0
2. Hudson1 4 1
3. Igor Juliao 5 0
4. Michel Araujo 5 0
5. Fred II 4 0
6. Danilo IV 4 0
7. Yago I 4 0
8. Digao II 4 0
9. Yuri Oliveira Lima 4 0
10. Гансо Пауло 3 0
11. Douglas XV 3 0
12. Эванилсон 3 0
13. Huan Nino2 3 0
14. Wánderson do Carmo2 3 0
15. Андре 2 0
16. Нене Андерсон 2 0
17. Matheus Ferraz 2 0
18. Fernando Pacheco2 2 0
19. Lucas Barcellos 0 1
20. Эжидио Перейра 1 0
21. Lucca 1 0
22. Caio Paulista 1 0
23. Calegari 1 0
24. Мартинелли Габриэл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фламенго 14.89% (7) 6.38% (3) 19.15% (9) 27.66% (13) 10.64% (5) 21.28% (10)
 Флуминенсе 18.92% (7) 8.11% (3) 10.81% (4) 13.51% (5) 18.92% (7) 29.73% (11)

Предыдущие игры

Фламенго Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Форталеза 0:0 Фламенго Фламенго 4:3 Байя Фламенго 4:1 Сантос Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго
Фламенго 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго Фламенго 3:1 Куритиба Сан-Паулу 3:0 Фламенго Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе Фламенго 1:2 Сан-Паулу Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 1:4 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 0:1 Фламенго Интернасьональ 2:2 Фламенго Фламенго 3:1 Хуниор Коринтианс 1:5 Фламенго Фламенго 1:1 Брагантино Фламенго 2:1 Гойяс Васко да Гама 1:2 Фламенго
Флуминенсе Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Атлетико Гойяненсе 2:1 Флуминенсе Васко да Гама 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе
Флуминенсе 0:0 Брагантино Интернасьональ 1:2 Флуминенсе Палмейрас 2:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Гремио Форталеза 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 3:1 Сантос Флуминенсе 2:2 Сеара Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Байя Гойяс 2:4 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 4:0 Куритиба Атлетико Гойяненсе 3:1 Флуминенсе Спорт Ресифи 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойяненсе Флуминенсе 2:1 Коринтианс

Последние игры между собой

Фламенго: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Флуминенсе: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Флуминенсе 1:2 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Флуминенсе Чемпионат Кариоки Флуминенсе 1:2 Фламенго Чемпионат Кариоки Флуминенсе 1:1 Фламенго Кубок Кариоки
Флуминенсе 2:3 Фламенго Кариока Фламенго 0:1 Флуминенсе Кариока Фламенго 2:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:0 Фламенго Серия A Фламенго 1:1 Флуминенсе Чемпионат Кариоки Флуминенсе 1:2 Фламенго Кубок Кариоки Фламенго 3:2 Флуминенсе Кубок Кариоки Фламенго 0:1 Флуминенсе Кариока Фламенго 3:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:2 Фламенго Серия A Флуминенсе 1:1 Фламенго Кубок Кариоки Флуминенсе 4:0 Фламенго Кубок Кариоки Фламенго 3:3 Флуминенсе Копа Судамерикана Флуминенсе 0:1 Фламенго Копа Судамерикана Фламенго 1:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 2:2 Фламенго Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Паулу 28 16 8 4 49 - 26 56
2. Атлетико Минейро 27 15 4 8 46 - 34 49
3. Фламенго 27 14 7 6 47 - 37 49
4. Гремио 27 12 12 3 37 - 23 48
5. Интернасьональ 27 13 8 6 41 - 26 47
6. Палмейрас 26 12 8 6 37 - 25 44
7. Флуминенсе 28 12 7 9 39 - 32 43
8. Сантос 27 10 9 8 38 - 35 39
9. Коринтианс 27 10 9 8 30 - 30 39
10. Атлетико Паранаэнсе 28 11 4 13 26 - 28 37
11. Сеара 27 9 9 9 38 - 37 36
12. Атлетико Гойяненсе 27 8 10 9 25 - 32 34
13. Брагантино 28 8 10 10 35 - 33 34
14. Спорт Ресифи 28 9 5 14 24 - 36 32
15. Форталеза 28 7 10 11 24 - 26 31
16. Васко да Гама 26 7 7 12 26 - 39 28
17. Байя 28 8 4 16 34 - 50 28
18. Гойяс 28 6 8 14 29 - 43 26
19. Ботафого Рибейрао 28 4 11 13 25 - 41 23
20. Куритиба 28 5 6 17 22 - 39 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 14 10 3 1 31 - 11 33
2. Сан-Паулу 13 9 4 0 23 - 6 31
3. Гремио 14 9 4 1 26 - 13 31
4. Интернасьональ 13 8 4 1 24 - 11 28
5. Палмейрас 13 7 4 2 22 - 12 25
6. Флуминенсе 14 7 4 3 23 - 14 25
7. Фламенго 14 7 4 3 27 - 19 25
8. Брагантино 14 7 3 4 24 - 15 24
9. Сантос 14 6 6 2 26 - 17 24
10. Спорт Ресифи 14 7 1 6 15 - 16 22
11. Атлетико Паранаэнсе 14 6 3 5 13 - 10 21
12. Сеара 13 5 5 3 16 - 14 20
13. Коринтианс 13 5 5 3 16 - 17 20
14. Форталеза 14 5 5 4 12 - 10 20
15. Байя 14 6 1 7 19 - 21 19
16. Васко да Гама 13 4 4 5 12 - 14 16
17. Гойяс 14 4 4 6 16 - 21 16
18. Атлетико Гойяненсе 13 3 6 4 15 - 17 15
19. Куритиба 14 3 3 8 8 - 13 12
20. Ботафого Рибейрао 15 2 5 8 12 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Паулу 15 7 4 4 26 - 20 25
2. Фламенго 13 7 3 3 20 - 18 24
3. Палмейрас 13 5 4 4 15 - 13 19
4. Интернасьональ 14 5 4 5 17 - 15 19
5. Коринтианс 14 5 4 5 14 - 13 19
6. Атлетико Гойяненсе 14 5 4 5 10 - 15 19
7. Флуминенсе 14 5 3 6 16 - 18 18
8. Гремио 13 3 8 2 11 - 10 17
9. Атлетико Минейро 13 5 1 7 15 - 23 16
10. Атлетико Паранаэнсе 14 5 1 8 13 - 18 16
11. Сеара 14 4 4 6 22 - 23 16
12. Сантос 13 4 3 6 12 - 18 15
13. Васко да Гама 13 3 3 7 14 - 25 12
14. Ботафого Рибейрао 13 2 6 5 13 - 20 12
15. Форталеза 14 2 5 7 12 - 16 11
16. Гойяс 14 2 4 8 13 - 22 10
17. Спорт Ресифи 14 2 4 8 9 - 20 10
18. Брагантино 14 1 7 6 11 - 18 10
19. Куритиба 14 2 3 9 14 - 26 9
20. Байя 14 2 3 9 15 - 29 9
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Де Арраскаэта Джорджиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.80 1.43 11.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.46 4.40 6.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.52 4.55 8.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.90 1.35 12.00
  2.39 2.03 7.13

Самый высокий коэффициент на матч «Фламенго» – «Флуминенсе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фламенго» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Флуминенсе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фламенго» – «Флуминенсе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.95 1.22 2.07 1.71 1.64 2.18 1.42 2.75 1.16 4.90
10.00 1.01 9.80 1.02 4.20 1.21 3.38 1.32 2.27 1.80 1.71 2.14 1.45 2.67 1.21 4.05 1.15 4.65 1.04 7.90
5.70 1.11 4.20 1.20 2.25 1.60 2.55 1.47 1.38 2.90 1.94 1.86 1.03 10.00 1.02 11.00 1.07 7.50 1.04 9.00 1.06 8.20 1.05 8.80 0.00 14.50
2.82 1.45 2.21 1.70 3.34 1.34 2.66 1.50 1.96 1.90 2.30 1.65 1.88 1.98 1.43 2.90 1.28 3.74 1.40 3.02 1.16 5.74
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 2.11 1.68 1.49 2.50 1.12 5.80
3.12 1.36 2.22 1.66 1.54 2.48 1.17 5.00 1.12 5.85
1.70 2.08 1.15 5.00 1.09 6.50 1.11 5.80 1.08 7.00
1.49 2.66 1.27 3.76 1.76 2.09 1.47 2.71 1.33 3.31 1.34 3.43
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.40 1.19 1.82 1.92 1.23 3.85
4.55 1.20 3.20 1.35 1.87 1.93 1.40 2.95 1.26 3.85
3.35 1.30 1.89 1.85 1.42 2.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.88 1.86
2.75 1.42
Букмекер Да Нет
4.60 1.17
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
3.25 1.27
Где смотреть матч Фламенго 1:2 Флуминенсе онлайн

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