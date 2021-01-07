Фламенго
1:2
Конец матча
Флуминенсе
1:0
40' ГолДе Арраскаэта Джорджиан
1:1
55' ГолLuccas Claro
63' Желтая карточкаCalegari
74' Желтая карточкаЭнрике Бруно
79' Желтая карточкаYago I
1:2
90' ГолYago I
90' Желтая карточкаFred II
90' Желтая карточкаWánderson do Carmo2
31
Natan
16
Луис
Филипе
27
Энрике
Бруно
31
Calegari
14
Danilo
IV
25
Hudson1
20
Yago
I
9
Fred
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 NatanЗащитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Энрике БруноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
- Нападающий
-
-
19 Michael 3
-
40 Pepe4
-
13 Joao Lucas2
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
- Основной состав
- Вратарь
-
31 CalegariЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Danilo IVЗащитник
-
25 Hudson1Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Yago IПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Fred IIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Igor JuliaoЗащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
35 АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
7 LuccaНападающий
-
-
13 Frazan
-
-
-
-
Главный тренер: Marcao
Ход матча
40'
55'
1:1
63'
70'
74'
79'
84'
90'
90'
1:2
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Гильерме
|11
|0.41
|2.
|Габриэл Барбоза
|7 (4)
|0.26
|3.
|Энрике Бруно
|6 (1)
|0.22
|4.
|Рибейро Эвертон
|6
|0.22
|5.
|Де Арраскаэта Джорджиан
|5
|0.19
|6.
|Луис Филипе
|2
|0.07
|7.
|Витиньо Виктор
|2
|0.07
|8.
|Исла Маурисио
|1
|0.04
|9.
|Диего Рибас
|1
|0.04
|10.
|Герсон Сантос
|1
|0.04
|11.
|Линкольн
|1
|0.04
|12.
|Natan
|1
|0.04
|13.
|Лео Перейра
|1
|0.04
|14.
|Энрике Густаво
|1
|0.04
|15.
|Мартинс Родригес
|1
|0.04
|16.
|Виллиан Арао
|0
|0
|17.
|Тьяго Маия
|0
|0
|18.
|Котулио Матеус
|0
|0
|19.
|Роша Педро
|0
|0
|20.
|Michael 3
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нене Андерсон
|8 (4)
|0.29
|2.
|Marcos Paulo2
|3
|0.11
|3.
|Fred II
|3
|0.11
|4.
|Веллингтон Силва
|3
|0.11
|5.
|Caio Paulista
|2
|0.07
|6.
|Luccas Claro
|2
|0.07
|7.
|Yago I
|2
|0.07
|8.
|Digao II
|2
|0.07
|9.
|Эванилсон
|2
|0.07
|10.
|Huan Nino2
|2
|0.07
|11.
|Wánderson do Carmo2
|2
|0.07
|12.
|Danilo IV
|1
|0.04
|13.
|Гансо Пауло
|1 (1)
|0.04
|14.
|Энрике Луис
|1
|0.04
|15.
|Lucca
|1
|0.04
|16.
|Douglas XV
|1
|0.04
|17.
|Michel Araujo
|1
|0.04
|18.
|Эжидио Перейра
|0
|0
|19.
|Igor Juliao
|0
|0
|20.
|Hudson1
|0
|0
|21.
|Маркос Дос Сантос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Энрике Бруно
|8
|0
|2.
|Луис Филипе
|6
|0
|3.
|Герсон Сантос
|5
|0
|4.
|Энрике Густаво
|3
|1
|5.
|Исла Маурисио
|4
|0
|6.
|Рибейро Эвертон
|4
|0
|7.
|Виллиан Арао
|4
|0
|8.
|Тьяго Маия
|4
|0
|9.
|Габриэл Барбоза
|2
|1
|10.
|Диего Рибас
|3
|0
|11.
|Витиньо Виктор
|3
|0
|12.
|Natan
|3
|0
|13.
|Рафинья Марсио
|2
|0
|14.
|Joao Gomes
|2
|0
|15.
|Joao Lucas2
|2
|0
|16.
|Мартинс Родригес
|2
|0
|17.
|Алвес Диего
|0
|1
|18.
|Линкольн
|1
|0
|19.
|Кайо Родриго
|1
|0
|20.
|Лео Перейра
|1
|0
|21.
|Гильерме дос Сантос
|1
|0
|22.
|Котулио Матеус
|1
|0
|23.
|Тулер Матеус
|1
|0
|24.
|Michael 3
|1
|0
|25.
|Педро Гильерме
|1
|0
|26.
|Gabriel Noga
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Веллингтон Силва
|6
|0
|2.
|Hudson1
|4
|1
|3.
|Igor Juliao
|5
|0
|4.
|Michel Araujo
|5
|0
|5.
|Fred II
|4
|0
|6.
|Danilo IV
|4
|0
|7.
|Yago I
|4
|0
|8.
|Digao II
|4
|0
|9.
|Yuri Oliveira Lima
|4
|0
|10.
|Гансо Пауло
|3
|0
|11.
|Douglas XV
|3
|0
|12.
|Эванилсон
|3
|0
|13.
|Huan Nino2
|3
|0
|14.
|Wánderson do Carmo2
|3
|0
|15.
|Андре
|2
|0
|16.
|Нене Андерсон
|2
|0
|17.
|Matheus Ferraz
|2
|0
|18.
|Fernando Pacheco2
|2
|0
|19.
|Lucas Barcellos
|0
|1
|20.
|Эжидио Перейра
|1
|0
|21.
|Lucca
|1
|0
|22.
|Caio Paulista
|1
|0
|23.
|Calegari
|1
|0
|24.
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фламенго
|14.89% (7)
|6.38% (3)
|19.15% (9)
|27.66% (13)
|10.64% (5)
|21.28% (10)
|Флуминенсе
|18.92% (7)
|8.11% (3)
|10.81% (4)
|13.51% (5)
|18.92% (7)
|29.73% (11)
Предыдущие игры
Фламенго Последние 20 матчей: +10 =5 -5Форталеза 0:0 Фламенго Фламенго 4:3 Байя Фламенго 4:1 Сантос Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго
Фламенго 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго Фламенго 3:1 Куритиба Сан-Паулу 3:0 Фламенго Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе Фламенго 1:2 Сан-Паулу Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 1:4 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 0:1 Фламенго Интернасьональ 2:2 Фламенго Фламенго 3:1 Хуниор Коринтианс 1:5 Фламенго Фламенго 1:1 Брагантино Фламенго 2:1 Гойяс Васко да Гама 1:2 Фламенго
Флуминенсе Последние 20 матчей: +9 =5 -6Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Атлетико Гойяненсе 2:1 Флуминенсе Васко да Гама 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе
Флуминенсе 0:0 Брагантино Интернасьональ 1:2 Флуминенсе Палмейрас 2:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Гремио Форталеза 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 3:1 Сантос Флуминенсе 2:2 Сеара Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Байя Гойяс 2:4 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 4:0 Куритиба Атлетико Гойяненсе 3:1 Флуминенсе Спорт Ресифи 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойяненсе Флуминенсе 2:1 Коринтианс
Последние игры между собой
Фламенго: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Флуминенсе: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Флуминенсе 2:3 Фламенго Кариока Фламенго 0:1 Флуминенсе Кариока Фламенго 2:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:0 Фламенго Серия A Фламенго 1:1 Флуминенсе Чемпионат Кариоки Флуминенсе 1:2 Фламенго Кубок Кариоки Фламенго 3:2 Флуминенсе Кубок Кариоки Фламенго 0:1 Флуминенсе Кариока Фламенго 3:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:2 Фламенго Серия A Флуминенсе 1:1 Фламенго Кубок Кариоки Флуминенсе 4:0 Фламенго Кубок Кариоки Фламенго 3:3 Флуминенсе Копа Судамерикана Флуминенсе 0:1 Фламенго Копа Судамерикана Фламенго 1:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 2:2 Фламенго Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|28
|16
|8
|4
|49 - 26
|56
|2.
|Атлетико Минейро
|27
|15
|4
|8
|46 - 34
|49
|3.
|Фламенго
|27
|14
|7
|6
|47 - 37
|49
|4.
|Гремио
|27
|12
|12
|3
|37 - 23
|48
|5.
|Интернасьональ
|27
|13
|8
|6
|41 - 26
|47
|6.
|Палмейрас
|26
|12
|8
|6
|37 - 25
|44
|7.
|Флуминенсе
|28
|12
|7
|9
|39 - 32
|43
|8.
|Сантос
|27
|10
|9
|8
|38 - 35
|39
|9.
|Коринтианс
|27
|10
|9
|8
|30 - 30
|39
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|28
|11
|4
|13
|26 - 28
|37
|11.
|Сеара
|27
|9
|9
|9
|38 - 37
|36
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|27
|8
|10
|9
|25 - 32
|34
|13.
|Брагантино
|28
|8
|10
|10
|35 - 33
|34
|14.
|Спорт Ресифи
|28
|9
|5
|14
|24 - 36
|32
|15.
|Форталеза
|28
|7
|10
|11
|24 - 26
|31
|16.
|Васко да Гама
|26
|7
|7
|12
|26 - 39
|28
|17.
|Байя
|28
|8
|4
|16
|34 - 50
|28
|18.
|Гойяс
|28
|6
|8
|14
|29 - 43
|26
|19.
|Ботафого Рибейрао
|28
|4
|11
|13
|25 - 41
|23
|20.
|Куритиба
|28
|5
|6
|17
|22 - 39
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|14
|10
|3
|1
|31 - 11
|33
|2.
|Сан-Паулу
|13
|9
|4
|0
|23 - 6
|31
|3.
|Гремио
|14
|9
|4
|1
|26 - 13
|31
|4.
|Интернасьональ
|13
|8
|4
|1
|24 - 11
|28
|5.
|Палмейрас
|13
|7
|4
|2
|22 - 12
|25
|6.
|Флуминенсе
|14
|7
|4
|3
|23 - 14
|25
|7.
|Фламенго
|14
|7
|4
|3
|27 - 19
|25
|8.
|Брагантино
|14
|7
|3
|4
|24 - 15
|24
|9.
|Сантос
|14
|6
|6
|2
|26 - 17
|24
|10.
|Спорт Ресифи
|14
|7
|1
|6
|15 - 16
|22
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|6
|3
|5
|13 - 10
|21
|12.
|Сеара
|13
|5
|5
|3
|16 - 14
|20
|13.
|Коринтианс
|13
|5
|5
|3
|16 - 17
|20
|14.
|Форталеза
|14
|5
|5
|4
|12 - 10
|20
|15.
|Байя
|14
|6
|1
|7
|19 - 21
|19
|16.
|Васко да Гама
|13
|4
|4
|5
|12 - 14
|16
|17.
|Гойяс
|14
|4
|4
|6
|16 - 21
|16
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|3
|6
|4
|15 - 17
|15
|19.
|Куритиба
|14
|3
|3
|8
|8 - 13
|12
|20.
|Ботафого Рибейрао
|15
|2
|5
|8
|12 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|15
|7
|4
|4
|26 - 20
|25
|2.
|Фламенго
|13
|7
|3
|3
|20 - 18
|24
|3.
|Палмейрас
|13
|5
|4
|4
|15 - 13
|19
|4.
|Интернасьональ
|14
|5
|4
|5
|17 - 15
|19
|5.
|Коринтианс
|14
|5
|4
|5
|14 - 13
|19
|6.
|Атлетико Гойяненсе
|14
|5
|4
|5
|10 - 15
|19
|7.
|Флуминенсе
|14
|5
|3
|6
|16 - 18
|18
|8.
|Гремио
|13
|3
|8
|2
|11 - 10
|17
|9.
|Атлетико Минейро
|13
|5
|1
|7
|15 - 23
|16
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|5
|1
|8
|13 - 18
|16
|11.
|Сеара
|14
|4
|4
|6
|22 - 23
|16
|12.
|Сантос
|13
|4
|3
|6
|12 - 18
|15
|13.
|Васко да Гама
|13
|3
|3
|7
|14 - 25
|12
|14.
|Ботафого Рибейрао
|13
|2
|6
|5
|13 - 20
|12
|15.
|Форталеза
|14
|2
|5
|7
|12 - 16
|11
|16.
|Гойяс
|14
|2
|4
|8
|13 - 22
|10
|17.
|Спорт Ресифи
|14
|2
|4
|8
|9 - 20
|10
|18.
|Брагантино
|14
|1
|7
|6
|11 - 18
|10
|19.
|Куритиба
|14
|2
|3
|9
|14 - 26
|9
|20.
|Байя
|14
|2
|3
|9
|15 - 29
|9
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Фламенго» – «Флуминенсе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фламенго» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Флуминенсе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фламенго» – «Флуминенсе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров