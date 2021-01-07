  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Сеара
0:0
Перерыв
Интернасьональ
0'
20' Желтая карточка
Samuel VII
30' Желтая карточка
Charles Matos
91
Richard
Almeida
de
Oliveira3
22
Samuel
VII
3
Tiago
Pagnussat
13
Luiz
Otavio
II
6
Bruno
Pacheco
III
19
Fabinho
VIII
35
Charles
Matos
88
Fernando
Sobral
29
Vinicius
X
26
Leo
Chu
89
Клебер
Франсиско
12
Marcelo
Lomba
22
Марсело
Родиней
4
Моледо
Родриго
15
Куэста
Виктор
20
Moises
VII
8
Эденилсон
дос
Сантос
13
Дурадо
Родриго
47
Кайо
Ранхел
45
Bruno
Praxedes
88
Patrick
I
11
Yuri
Alberto
Сеара
4-2-3-1
Интернасьональ
4-2-3-1

Ход матча

20'
Samuel VII
 
30'
Charles Matos
 

Бомбардиры внутри турнира

Сеара
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Vinicius X 8 (1) 0.29
2. Клебер Франсиско 6 0.21
3. Vinicius Lima 3 0.11
4. Leo Chu 2 0.07
5. Charles Matos 2 0.07
6. Saulo Mineiro 2 0.07
7. Wescley V 1 0.04
8. Samuel VII 1 0.04
9. Fernando Sobral 1 (1) 0.04
10. Leandro Carvalho 1 0.04
11. Педринью Роша 1 0.04
12. Tiago Pagnussat 1 0.04
13. Eduardo VI 1 0.04
14. Визеу Фелипе 1 0.04
15. Luiz Otavio II 1 0.04
16. Galiano da Costa Mateus III 1 0.04
17. Eduardo Brock 1 0.04
18. Vitor Jacare 1 0.04
19. Kelvyn 1 0.04
20. Bruno Pacheco III 0 0
21. Felipe XVI 0 0
22. Габриэл Барбоза 0 0
Интернасьональ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Galhardo Thiago 16 (6) 0.57
2. Yuri Alberto 5 0.18
3. Patrick I 4 0.14
4. Эденилсон дос Сантос 3 0.11
5. Герреро Паоло 3 0.11
6. Эрнандес Абель 2 0.07
7. Бошилья Габриэл 1 0.04
8. José Maurisio3 1 0.04
9. Peglow 1 0.04
10. Мусто Дамиан 1 0.04
11. Моледо Родриго 1 0.04
12. Дурадо Родриго 1 0.04
13. Gustavo1 1 0.04
14. Heitor Rodrigues da Fonseca 0 0
15. Moises VII 0 0
16. Uendel 0 0
17. Leandro Miguel Fernandez 0 0
18. Саравия Ренсо 0 0
19. Marcos Guilherme 0 0
20. Rodrigo I 0 0

Карточки

Сеара
# Игрок      
1. Luiz Otavio II 8 1
2. Samuel VII 6 1
3. Tiago Pagnussat 7 0
4. Charles Matos 5 0
5. Leandro Carvalho 4 0
6. Vinicius X 4 0
7. Vinicius Lima 4 0
8. Bruno Pacheco III 2 1
9. Fabinho VIII 3 0
10. Педринью Роша 3 0
11. William Oliveira III 3 0
12. Fernando Sobral 3 0
13. Alyson1 3 0
14. Leo Chu 3 0
15. Eduardo VI 1 1
16. Собис Рафаэл 2 0
17. Прасс Фернандо 2 0
18. Vitor Jacare 2 0
19. Марта Пимента 1 0
20. Клебер Франсиско 1 0
21. Ricardinho VI 1 0
22. Wescley V 1 0
23. Galiano da Costa Mateus III 1 0
24. Eduardo Brock 1 0
25. Saulo Mineiro 1 0
Интернасьональ
# Игрок      
1. Куэста Виктор 7 0
2. Galhardo Thiago 4 1
3. Моледо Родриго 4 1
4. Эденилсон дос Сантос 5 0
5. Rodrigo I 5 0
6. Мусто Дамиан 3 1
7. Marcelo Lomba 4 0
8. Heitor Rodrigues da Fonseca 2 1
9. Д'Алессандро Андрес 3 0
10. Марсело Родиней 3 0
11. Gustavo1 3 0
12. Bruno Praxedes 3 0
13. Jose Gabriel 1 1
14. Кайо Ранхел 2 0
15. Leandro Miguel Fernandez 2 0
16. Дурадо Родриго 2 0
17. Marcos Guilherme 2 0
18. Бошилья Габриэл 2 0
19. Yuri Alberto 2 0
20. Jussa 2 0
21. William Pottker 0 1
22. Uendel 1 0
23. Эрнандес Абель 1 0
24. Энрике Педро 1 0
25. Саравия Ренсо 1 0
26. Danilo XVI 1 0
27. Patrick I 1 0
28. Moises VII 1 0
29. Рибейро Лукас 1 0
30. Фукс Бруно 1 0
31. Peglow 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сеара 8.33% (3) 11.11% (4) 13.89% (5) 30.56% (11) 11.11% (4) 25% (9)
 Интернасьональ 17.5% (7) 20% (8) 17.5% (7) 12.5% (5) 12.5% (5) 20% (8)

Предыдущие игры

Сеара Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Сантос 1:1 Сеара Форталеза 0:2 Сеара Сеара 1:2 Атлетико Гойяненсе Байя 0:2 Сеара
Васко да Гама 1:4 Сеара Сеара 1:1 Сан-Паулу Сеара 2:2 Атлетико Минейро Сеара 2:2 Палмейрас Гремио 4:2 Сеара Палмейрас 3:0 Сеара Сеара 0:0 Спорт Ресифи Сеара 1:0 Сантос Ботафого Рибейрао 2:2 Сеара Сантос 0:0 Сеара Сеара 2:1 Куритиба Форталеза 1:0 Сеара Флуминенсе 2:2 Сеара Сеара 2:1 Коринтианс Атлетико Паранаэнсе 0:0 Сеара Палмейрас 2:1 Сеара
Интернасьональ Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Байя 1:2 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Палмейрас Интернасьональ 2:1 Ботафого Рибейрао Бока Хуниорс 0:1 Интернасьональ
Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Бока Хуниорс Атлетико Гойяненсе 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:2 Флуминенсе Америка Минейро 0:1 Интернасьональ Сантос 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Америка Минейро Интернасьональ 2:2 Куритиба Интернасьональ 2:1 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 1:0 Интернасьональ Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьональ Интернасьональ 2:2 Фламенго Универсидад Католика Чили 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Васко да Гама Спорт Ресифи 3:5 Интернасьональ Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе

Последние игры между собой

Сеара: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 5
Интернасьональ: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 6
Интернасьональ 2:0 Сеара Серия A Сеара 2:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:0 Сеара Серия A Сеара 1:1 Интернасьональ Серия A
Интернасьональ 1:0 Сеара Серия A Интернасьональ 0:1 Сеара Серия B Сеара 0:2 Интернасьональ Серия B Сеара 3:1 Интернасьональ Кубок Бразилии Интернасьональ 1:2 Сеара Кубок Бразилии Сеара 1:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 0:1 Сеара Серия A Сеара 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:1 Сеара Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Паулу 28 16 8 4 49 - 26 56
2. Атлетико Минейро 27 15 4 8 46 - 34 49
3. Фламенго 27 14 7 6 47 - 37 49
4. Гремио 27 12 12 3 37 - 23 48
5. Интернасьональ 0:0 28 13 9 6 41 - 26 48
6. Палмейрас 26 12 8 6 37 - 25 44
7. Флуминенсе 28 12 7 9 39 - 32 43
8. Сантос 27 10 9 8 38 - 35 39
9. Коринтианс 27 10 9 8 30 - 30 39
10. Атлетико Паранаэнсе 28 11 4 13 26 - 28 37
11. Сеара 0:0 28 9 10 9 38 - 37 37
12. Атлетико Гойяненсе 27 8 10 9 25 - 32 34
13. Брагантино 28 8 10 10 35 - 33 34
14. Спорт Ресифи 28 9 5 14 24 - 36 32
15. Форталеза 28 7 10 11 24 - 26 31
16. Васко да Гама 26 7 7 12 26 - 39 28
17. Байя 28 8 4 16 34 - 50 28
18. Гойяс 28 6 8 14 29 - 43 26
19. Ботафого Рибейрао 28 4 11 13 25 - 41 23
20. Куритиба 28 5 6 17 22 - 39 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 14 10 3 1 31 - 11 33
2. Сан-Паулу 13 9 4 0 23 - 6 31
3. Гремио 14 9 4 1 26 - 13 31
4. Интернасьональ 0:0 13 8 4 1 24 - 11 28
5. Палмейрас 13 7 4 2 22 - 12 25
6. Флуминенсе 14 7 4 3 23 - 14 25
7. Фламенго 14 7 4 3 27 - 19 25
8. Брагантино 14 7 3 4 24 - 15 24
9. Сантос 14 6 6 2 26 - 17 24
10. Спорт Ресифи 14 7 1 6 15 - 16 22
11. Атлетико Паранаэнсе 14 6 3 5 13 - 10 21
12. Сеара 0:0 14 5 6 3 16 - 14 21
13. Коринтианс 13 5 5 3 16 - 17 20
14. Форталеза 14 5 5 4 12 - 10 20
15. Байя 14 6 1 7 19 - 21 19
16. Васко да Гама 13 4 4 5 12 - 14 16
17. Гойяс 14 4 4 6 16 - 21 16
18. Атлетико Гойяненсе 13 3 6 4 15 - 17 15
19. Куритиба 14 3 3 8 8 - 13 12
20. Ботафого Рибейрао 15 2 5 8 12 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Паулу 15 7 4 4 26 - 20 25
2. Фламенго 13 7 3 3 20 - 18 24
3. Интернасьональ 0:0 15 5 5 5 17 - 15 20
4. Палмейрас 13 5 4 4 15 - 13 19
5. Коринтианс 14 5 4 5 14 - 13 19
6. Атлетико Гойяненсе 14 5 4 5 10 - 15 19
7. Флуминенсе 14 5 3 6 16 - 18 18
8. Гремио 13 3 8 2 11 - 10 17
9. Атлетико Минейро 13 5 1 7 15 - 23 16
10. Атлетико Паранаэнсе 14 5 1 8 13 - 18 16
11. Сеара 0:0 14 4 4 6 22 - 23 16
12. Сантос 13 4 3 6 12 - 18 15
13. Васко да Гама 13 3 3 7 14 - 25 12
14. Ботафого Рибейрао 13 2 6 5 13 - 20 12
15. Форталеза 14 2 5 7 12 - 16 11
16. Гойяс 14 2 4 8 13 - 22 10
17. Спорт Ресифи 14 2 4 8 9 - 20 10
18. Брагантино 14 1 7 6 11 - 18 10
19. Куритиба 14 2 3 9 14 - 26 9
20. Байя 14 2 3 9 15 - 29 9
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Charles Matos получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Samuel получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сеара
Ничья
Интернасьональ
2.96
3.10
3.72
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.90 2.45 3.55
Бонус: 10 000 ₽ 2.65 3.10 2.75
Бонус: 5 000 ₽ 2.96 2.99 2.62
Бонус: 5 000 ₽ 2.80 2.50 3.50
  2.73 2.40 3.72

Самый высокий коэффициент на матч «Сеара» – «Интернасьональ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сеара» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Интернасьональ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сеара» – «Интернасьональ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.60 1.09 2.60 1.46 1.94 1.81 1.52 2.42 1.18 4.50
6.40 1.07 5.25 1.13 2.49 1.51 1.88 1.92 1.53 2.67 1.23 4.20 1.17 4.80 1.04 8.90 1.02 9.40
3.80 1.23 2.62 1.45 1.65 2.15 2.20 1.67 1.27 3.55 1.66 2.21 1.18 4.50 1.04 9.00 1.03 10.00 1.04 9.00 1.02 9.70 1.01 17.00 0.00 17.50 0.00 25.00
7.09 1.11 2.95 1.42 2.34 1.63 1.79 2.07 1.55 2.50 1.37 3.14 1.41 2.98 1.65 2.30 1.50 2.66 1.17 5.29
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.33 1.56 1.54 2.37 1.27 3.50 1.05 8.60
2.40 1.57 1.59 2.36 1.30 3.52 1.06 9.00 1.04 10.50
1.30 3.30 1.01 12.60 1.10 6.25 1.04 8.50
1.17 5.12 1.37 3.11 1.12 6.29 1.34 3.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 2.12 1.67 1.48 2.55 1.11 6.00
3.00 1.39 2.03 1.79 1.47 2.68 1.15 5.45 1.11 6.70
2.02 1.76 1.44 2.65 1.14 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.05 1.71
3.20 1.32
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
4.20 1.18
Где смотреть матч Сеара 0:0 Интернасьональ онлайн

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