Сеара
0:0
Перерыв
Интернасьональ
20' Желтая карточкаSamuel VII
30' Желтая карточкаCharles Matos
22
Samuel
VII
19
Fabinho
VIII
29
Vinicius
X
26
Leo
Chu
20
Moises
VII
47
Кайо
Ранхел
88
Patrick
I
11
Yuri
Alberto
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Samuel VIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Fabinho VIIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Vinicius XПолузащитник
-
26 Leo ChuПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 KlausЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
86 Eduardo VI
-
39 Wescley V
-
-
40 Vitor Jacare
-
-
-
70 Kelvyn
-
Главный тренер: Guto Ferreira
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Moises VIIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Кайо РанхелПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
-
11 Yuri AlbertoНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
31 Peglow
-
-
19 Rodrigo I
-
33 Gustavo1
-
-
Главный тренер: Abel Braga
Ход матча
20'
30'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Vinicius X
|8 (1)
|0.29
|2.
|Клебер Франсиско
|6
|0.21
|3.
|Vinicius Lima
|3
|0.11
|4.
|Leo Chu
|2
|0.07
|5.
|Charles Matos
|2
|0.07
|6.
|Saulo Mineiro
|2
|0.07
|7.
|Wescley V
|1
|0.04
|8.
|Samuel VII
|1
|0.04
|9.
|Fernando Sobral
|1 (1)
|0.04
|10.
|Leandro Carvalho
|1
|0.04
|11.
|Педринью Роша
|1
|0.04
|12.
|Tiago Pagnussat
|1
|0.04
|13.
|Eduardo VI
|1
|0.04
|14.
|Визеу Фелипе
|1
|0.04
|15.
|Luiz Otavio II
|1
|0.04
|16.
|Galiano da Costa Mateus III
|1
|0.04
|17.
|Eduardo Brock
|1
|0.04
|18.
|Vitor Jacare
|1
|0.04
|19.
|Kelvyn
|1
|0.04
|20.
|Bruno Pacheco III
|0
|0
|21.
|Felipe XVI
|0
|0
|22.
|Габриэл Барбоза
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Galhardo Thiago
|16 (6)
|0.57
|2.
|Yuri Alberto
|5
|0.18
|3.
|Patrick I
|4
|0.14
|4.
|Эденилсон дос Сантос
|3
|0.11
|5.
|Герреро Паоло
|3
|0.11
|6.
|Эрнандес Абель
|2
|0.07
|7.
|Бошилья Габриэл
|1
|0.04
|8.
|José Maurisio3
|1
|0.04
|9.
|Peglow
|1
|0.04
|10.
|Мусто Дамиан
|1
|0.04
|11.
|Моледо Родриго
|1
|0.04
|12.
|Дурадо Родриго
|1
|0.04
|13.
|Gustavo1
|1
|0.04
|14.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|0
|0
|15.
|Moises VII
|0
|0
|16.
|Uendel
|0
|0
|17.
|Leandro Miguel Fernandez
|0
|0
|18.
|Саравия Ренсо
|0
|0
|19.
|Marcos Guilherme
|0
|0
|20.
|Rodrigo I
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Luiz Otavio II
|8
|1
|2.
|Samuel VII
|6
|1
|3.
|Tiago Pagnussat
|7
|0
|4.
|Charles Matos
|5
|0
|5.
|Leandro Carvalho
|4
|0
|6.
|Vinicius X
|4
|0
|7.
|Vinicius Lima
|4
|0
|8.
|Bruno Pacheco III
|2
|1
|9.
|Fabinho VIII
|3
|0
|10.
|Педринью Роша
|3
|0
|11.
|William Oliveira III
|3
|0
|12.
|Fernando Sobral
|3
|0
|13.
|Alyson1
|3
|0
|14.
|Leo Chu
|3
|0
|15.
|Eduardo VI
|1
|1
|16.
|Собис Рафаэл
|2
|0
|17.
|Прасс Фернандо
|2
|0
|18.
|Vitor Jacare
|2
|0
|19.
|Марта Пимента
|1
|0
|20.
|Клебер Франсиско
|1
|0
|21.
|Ricardinho VI
|1
|0
|22.
|Wescley V
|1
|0
|23.
|Galiano da Costa Mateus III
|1
|0
|24.
|Eduardo Brock
|1
|0
|25.
|Saulo Mineiro
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Куэста Виктор
|7
|0
|2.
|Galhardo Thiago
|4
|1
|3.
|Моледо Родриго
|4
|1
|4.
|Эденилсон дос Сантос
|5
|0
|5.
|Rodrigo I
|5
|0
|6.
|Мусто Дамиан
|3
|1
|7.
|Marcelo Lomba
|4
|0
|8.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|2
|1
|9.
|Д'Алессандро Андрес
|3
|0
|10.
|Марсело Родиней
|3
|0
|11.
|Gustavo1
|3
|0
|12.
|Bruno Praxedes
|3
|0
|13.
|Jose Gabriel
|1
|1
|14.
|Кайо Ранхел
|2
|0
|15.
|Leandro Miguel Fernandez
|2
|0
|16.
|Дурадо Родриго
|2
|0
|17.
|Marcos Guilherme
|2
|0
|18.
|Бошилья Габриэл
|2
|0
|19.
|Yuri Alberto
|2
|0
|20.
|Jussa
|2
|0
|21.
|William Pottker
|0
|1
|22.
|Uendel
|1
|0
|23.
|Эрнандес Абель
|1
|0
|24.
|Энрике Педро
|1
|0
|25.
|Саравия Ренсо
|1
|0
|26.
|Danilo XVI
|1
|0
|27.
|Patrick I
|1
|0
|28.
|Moises VII
|1
|0
|29.
|Рибейро Лукас
|1
|0
|30.
|Фукс Бруно
|1
|0
|31.
|Peglow
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сеара
|8.33% (3)
|11.11% (4)
|13.89% (5)
|30.56% (11)
|11.11% (4)
|25% (9)
|Интернасьональ
|17.5% (7)
|20% (8)
|17.5% (7)
|12.5% (5)
|12.5% (5)
|20% (8)
Предыдущие игры
Сеара Последние 20 матчей: +6 =9 -5Сантос 1:1 Сеара Форталеза 0:2 Сеара Сеара 1:2 Атлетико Гойяненсе Байя 0:2 Сеара
Васко да Гама 1:4 Сеара Сеара 1:1 Сан-Паулу Сеара 2:2 Атлетико Минейро Сеара 2:2 Палмейрас Гремио 4:2 Сеара Палмейрас 3:0 Сеара Сеара 0:0 Спорт Ресифи Сеара 1:0 Сантос Ботафого Рибейрао 2:2 Сеара Сантос 0:0 Сеара Сеара 2:1 Куритиба Форталеза 1:0 Сеара Флуминенсе 2:2 Сеара Сеара 2:1 Коринтианс Атлетико Паранаэнсе 0:0 Сеара Палмейрас 2:1 Сеара
Интернасьональ Последние 20 матчей: +8 =6 -6Байя 1:2 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Палмейрас Интернасьональ 2:1 Ботафого Рибейрао Бока Хуниорс 0:1 Интернасьональ
Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Бока Хуниорс Атлетико Гойяненсе 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:2 Флуминенсе Америка Минейро 0:1 Интернасьональ Сантос 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Америка Минейро Интернасьональ 2:2 Куритиба Интернасьональ 2:1 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 1:0 Интернасьональ Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьональ Интернасьональ 2:2 Фламенго Универсидад Католика Чили 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Васко да Гама Спорт Ресифи 3:5 Интернасьональ Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе
Последние игры между собой
Сеара: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 5
Интернасьональ: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 6
Интернасьональ 1:0 Сеара Серия A Интернасьональ 0:1 Сеара Серия B Сеара 0:2 Интернасьональ Серия B Сеара 3:1 Интернасьональ Кубок Бразилии Интернасьональ 1:2 Сеара Кубок Бразилии Сеара 1:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 0:1 Сеара Серия A Сеара 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:1 Сеара Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|28
|16
|8
|4
|49 - 26
|56
|2.
|Атлетико Минейро
|27
|15
|4
|8
|46 - 34
|49
|3.
|Фламенго
|27
|14
|7
|6
|47 - 37
|49
|4.
|Гремио
|27
|12
|12
|3
|37 - 23
|48
|5.
|Интернасьональ
|0:0
|28
|13
|9
|6
|41 - 26
|48
|6.
|Палмейрас
|26
|12
|8
|6
|37 - 25
|44
|7.
|Флуминенсе
|28
|12
|7
|9
|39 - 32
|43
|8.
|Сантос
|27
|10
|9
|8
|38 - 35
|39
|9.
|Коринтианс
|27
|10
|9
|8
|30 - 30
|39
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|28
|11
|4
|13
|26 - 28
|37
|11.
|Сеара
|0:0
|28
|9
|10
|9
|38 - 37
|37
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|27
|8
|10
|9
|25 - 32
|34
|13.
|Брагантино
|28
|8
|10
|10
|35 - 33
|34
|14.
|Спорт Ресифи
|28
|9
|5
|14
|24 - 36
|32
|15.
|Форталеза
|28
|7
|10
|11
|24 - 26
|31
|16.
|Васко да Гама
|26
|7
|7
|12
|26 - 39
|28
|17.
|Байя
|28
|8
|4
|16
|34 - 50
|28
|18.
|Гойяс
|28
|6
|8
|14
|29 - 43
|26
|19.
|Ботафого Рибейрао
|28
|4
|11
|13
|25 - 41
|23
|20.
|Куритиба
|28
|5
|6
|17
|22 - 39
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|14
|10
|3
|1
|31 - 11
|33
|2.
|Сан-Паулу
|13
|9
|4
|0
|23 - 6
|31
|3.
|Гремио
|14
|9
|4
|1
|26 - 13
|31
|4.
|Интернасьональ
|0:0
|13
|8
|4
|1
|24 - 11
|28
|5.
|Палмейрас
|13
|7
|4
|2
|22 - 12
|25
|6.
|Флуминенсе
|14
|7
|4
|3
|23 - 14
|25
|7.
|Фламенго
|14
|7
|4
|3
|27 - 19
|25
|8.
|Брагантино
|14
|7
|3
|4
|24 - 15
|24
|9.
|Сантос
|14
|6
|6
|2
|26 - 17
|24
|10.
|Спорт Ресифи
|14
|7
|1
|6
|15 - 16
|22
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|6
|3
|5
|13 - 10
|21
|12.
|Сеара
|0:0
|14
|5
|6
|3
|16 - 14
|21
|13.
|Коринтианс
|13
|5
|5
|3
|16 - 17
|20
|14.
|Форталеза
|14
|5
|5
|4
|12 - 10
|20
|15.
|Байя
|14
|6
|1
|7
|19 - 21
|19
|16.
|Васко да Гама
|13
|4
|4
|5
|12 - 14
|16
|17.
|Гойяс
|14
|4
|4
|6
|16 - 21
|16
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|3
|6
|4
|15 - 17
|15
|19.
|Куритиба
|14
|3
|3
|8
|8 - 13
|12
|20.
|Ботафого Рибейрао
|15
|2
|5
|8
|12 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|15
|7
|4
|4
|26 - 20
|25
|2.
|Фламенго
|13
|7
|3
|3
|20 - 18
|24
|3.
|Интернасьональ
|0:0
|15
|5
|5
|5
|17 - 15
|20
|4.
|Палмейрас
|13
|5
|4
|4
|15 - 13
|19
|5.
|Коринтианс
|14
|5
|4
|5
|14 - 13
|19
|6.
|Атлетико Гойяненсе
|14
|5
|4
|5
|10 - 15
|19
|7.
|Флуминенсе
|14
|5
|3
|6
|16 - 18
|18
|8.
|Гремио
|13
|3
|8
|2
|11 - 10
|17
|9.
|Атлетико Минейро
|13
|5
|1
|7
|15 - 23
|16
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|5
|1
|8
|13 - 18
|16
|11.
|Сеара
|0:0
|14
|4
|4
|6
|22 - 23
|16
|12.
|Сантос
|13
|4
|3
|6
|12 - 18
|15
|13.
|Васко да Гама
|13
|3
|3
|7
|14 - 25
|12
|14.
|Ботафого Рибейрао
|13
|2
|6
|5
|13 - 20
|12
|15.
|Форталеза
|14
|2
|5
|7
|12 - 16
|11
|16.
|Гойяс
|14
|2
|4
|8
|13 - 22
|10
|17.
|Спорт Ресифи
|14
|2
|4
|8
|9 - 20
|10
|18.
|Брагантино
|14
|1
|7
|6
|11 - 18
|10
|19.
|Куритиба
|14
|2
|3
|9
|14 - 26
|9
|20.
|Байя
|14
|2
|3
|9
|15 - 29
|9
Победитель
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