  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Сеара
0:2
Конец матча
Интернасьональ
0'
20' Желтая карточка
Samuel VII
30' Желтая карточка
Charles Matos
0:1
53' Гол
Кайо Ранхел
60' Желтая карточка
Bruno Pacheco III
62' Желтая карточка
Yuri Alberto
64' Желтая карточка
Куэста Виктор
70' Желтая карточка
Педринью Роша
0:2
77' Гол
Yuri Alberto
88' Желтая карточка
Эрнандес Абель
89' Желтая карточка
Vinicius Lima
90' Желтая карточка
Wescley V
90' Желтая карточка
Эденилсон дос Сантос
90'+8
91
Richard
Almeida
de
Oliveira3
22
Samuel
VII
3
Tiago
Pagnussat
13
Luiz
Otavio
II
6
Bruno
Pacheco
III
19
Fabinho
VIII
35
Charles
Matos
88
Fernando
Sobral
29
Vinicius
X
26
Leo
Chu
89
Клебер
Франсиско
12
Marcelo
Lomba
22
Марсело
Родиней
4
Моледо
Родриго
15
Куэста
Виктор
20
Moises
VII
8
Эденилсон
дос
Сантос
13
Дурадо
Родриго
47
Кайо
Ранхел
45
Bruno
Praxedes
88
Patrick
I
11
Yuri
Alberto
Сеара
4-2-3-1
Интернасьональ
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Сеара
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Vinicius X 8 (1) 0.29
2. Клебер Франсиско 6 0.21
3. Vinicius Lima 3 0.11
4. Leo Chu 2 0.07
5. Charles Matos 2 0.07
6. Saulo Mineiro 2 0.07
7. Wescley V 1 0.04
8. Samuel VII 1 0.04
9. Fernando Sobral 1 (1) 0.04
10. Leandro Carvalho 1 0.04
11. Педринью Роша 1 0.04
12. Tiago Pagnussat 1 0.04
13. Eduardo VI 1 0.04
14. Визеу Фелипе 1 0.04
15. Luiz Otavio II 1 0.04
16. Galiano da Costa Mateus III 1 0.04
17. Eduardo Brock 1 0.04
18. Vitor Jacare 1 0.04
19. Kelvyn 1 0.04
20. Bruno Pacheco III 0 0
21. Felipe XVI 0 0
22. Габриэл Барбоза 0 0
Интернасьональ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Galhardo Thiago 16 (6) 0.57
2. Yuri Alberto 6 0.21
3. Patrick I 4 0.14
4. Эденилсон дос Сантос 3 0.11
5. Герреро Паоло 3 0.11
6. Эрнандес Абель 2 0.07
7. Бошилья Габриэл 1 0.04
8. José Maurisio3 1 0.04
9. Peglow 1 0.04
10. Кайо Ранхел 1 0.04
11. Мусто Дамиан 1 0.04
12. Моледо Родриго 1 0.04
13. Дурадо Родриго 1 0.04
14. Gustavo1 1 0.04
15. Heitor Rodrigues da Fonseca 0 0
16. Moises VII 0 0
17. Uendel 0 0
18. Leandro Miguel Fernandez 0 0
19. Саравия Ренсо 0 0
20. Marcos Guilherme 0 0
21. Rodrigo I 0 0

Карточки

Сеара
# Игрок      
1. Luiz Otavio II 8 1
2. Samuel VII 6 1
3. Tiago Pagnussat 7 0
4. Vinicius Lima 5 0
5. Charles Matos 5 0
6. Bruno Pacheco III 3 1
7. Leandro Carvalho 4 0
8. Vinicius X 4 0
9. Педринью Роша 4 0
10. Fabinho VIII 3 0
11. William Oliveira III 3 0
12. Fernando Sobral 3 0
13. Alyson1 3 0
14. Leo Chu 3 0
15. Eduardo VI 1 1
16. Собис Рафаэл 2 0
17. Прасс Фернандо 2 0
18. Wescley V 2 0
19. Vitor Jacare 2 0
20. Марта Пимента 1 0
21. Клебер Франсиско 1 0
22. Ricardinho VI 1 0
23. Galiano da Costa Mateus III 1 0
24. Eduardo Brock 1 0
25. Saulo Mineiro 1 0
Интернасьональ
# Игрок      
1. Куэста Виктор 8 0
2. Эденилсон дос Сантос 6 0
3. Galhardo Thiago 4 1
4. Моледо Родриго 4 1
5. Rodrigo I 5 0
6. Мусто Дамиан 3 1
7. Marcelo Lomba 4 0
8. Heitor Rodrigues da Fonseca 2 1
9. Д'Алессандро Андрес 3 0
10. Марсело Родиней 3 0
11. Yuri Alberto 3 0
12. Gustavo1 3 0
13. Bruno Praxedes 3 0
14. Jose Gabriel 1 1
15. Кайо Ранхел 2 0
16. Эрнандес Абель 2 0
17. Leandro Miguel Fernandez 2 0
18. Дурадо Родриго 2 0
19. Marcos Guilherme 2 0
20. Бошилья Габриэл 2 0
21. Jussa 2 0
22. William Pottker 0 1
23. Uendel 1 0
24. Энрике Педро 1 0
25. Саравия Ренсо 1 0
26. Danilo XVI 1 0
27. Patrick I 1 0
28. Moises VII 1 0
29. Рибейро Лукас 1 0
30. Фукс Бруно 1 0
31. Peglow 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сеара 8.33% (3) 11.11% (4) 13.89% (5) 30.56% (11) 11.11% (4) 25% (9)
 Интернасьональ 16.67% (7) 19.05% (8) 16.67% (7) 14.29% (6) 11.9% (5) 21.43% (9)

Предыдущие игры

Сеара Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Сантос 1:1 Сеара Форталеза 0:2 Сеара Сеара 1:2 Атлетико Гойяненсе Байя 0:2 Сеара
Васко да Гама 1:4 Сеара Сеара 1:1 Сан-Паулу Сеара 2:2 Атлетико Минейро Сеара 2:2 Палмейрас Гремио 4:2 Сеара Палмейрас 3:0 Сеара Сеара 0:0 Спорт Ресифи Сеара 1:0 Сантос Ботафого Рибейрао 2:2 Сеара Сантос 0:0 Сеара Сеара 2:1 Куритиба Форталеза 1:0 Сеара Флуминенсе 2:2 Сеара Сеара 2:1 Коринтианс Атлетико Паранаэнсе 0:0 Сеара Палмейрас 2:1 Сеара
Интернасьональ Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Байя 1:2 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Палмейрас Интернасьональ 2:1 Ботафого Рибейрао Бока Хуниорс 0:1 Интернасьональ
Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Бока Хуниорс Атлетико Гойяненсе 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:2 Флуминенсе Америка Минейро 0:1 Интернасьональ Сантос 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Америка Минейро Интернасьональ 2:2 Куритиба Интернасьональ 2:1 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 1:0 Интернасьональ Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьональ Интернасьональ 2:2 Фламенго Универсидад Католика Чили 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Васко да Гама Спорт Ресифи 3:5 Интернасьональ Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе

Последние игры между собой

Сеара: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 5
Интернасьональ: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 6
Интернасьональ 2:0 Сеара Серия A Сеара 2:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:0 Сеара Серия A Сеара 1:1 Интернасьональ Серия A
Интернасьональ 1:0 Сеара Серия A Интернасьональ 0:1 Сеара Серия B Сеара 0:2 Интернасьональ Серия B Сеара 3:1 Интернасьональ Кубок Бразилии Интернасьональ 1:2 Сеара Кубок Бразилии Сеара 1:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 0:1 Сеара Серия A Сеара 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:1 Сеара Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Паулу 28 16 8 4 49 - 26 56
2. Интернасьональ 28 14 8 6 43 - 26 50
3. Атлетико Минейро 27 15 4 8 46 - 34 49
4. Фламенго 27 14 7 6 47 - 37 49
5. Гремио 27 12 12 3 37 - 23 48
6. Палмейрас 26 12 8 6 37 - 25 44
7. Флуминенсе 28 12 7 9 39 - 32 43
8. Сантос 27 10 9 8 38 - 35 39
9. Коринтианс 27 10 9 8 30 - 30 39
10. Атлетико Паранаэнсе 28 11 4 13 26 - 28 37
11. Сеара 28 9 9 10 38 - 39 36
12. Атлетико Гойяненсе 0:0 28 8 11 9 25 - 32 35
13. Брагантино 28 8 10 10 35 - 33 34
14. Спорт Ресифи 28 9 5 14 24 - 36 32
15. Форталеза 28 7 10 11 24 - 26 31
16. Васко да Гама 0:0 27 7 8 12 26 - 39 29
17. Байя 28 8 4 16 34 - 50 28
18. Гойяс 28 6 8 14 29 - 43 26
19. Ботафого Рибейрао 28 4 11 13 25 - 41 23
20. Куритиба 28 5 6 17 22 - 39 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 14 10 3 1 31 - 11 33
2. Сан-Паулу 13 9 4 0 23 - 6 31
3. Гремио 14 9 4 1 26 - 13 31
4. Интернасьональ 13 8 4 1 24 - 11 28
5. Палмейрас 13 7 4 2 22 - 12 25
6. Флуминенсе 14 7 4 3 23 - 14 25
7. Фламенго 14 7 4 3 27 - 19 25
8. Брагантино 14 7 3 4 24 - 15 24
9. Сантос 14 6 6 2 26 - 17 24
10. Спорт Ресифи 14 7 1 6 15 - 16 22
11. Атлетико Паранаэнсе 14 6 3 5 13 - 10 21
12. Коринтианс 13 5 5 3 16 - 17 20
13. Форталеза 14 5 5 4 12 - 10 20
14. Сеара 14 5 5 4 16 - 16 20
15. Байя 14 6 1 7 19 - 21 19
16. Васко да Гама 0:0 13 4 4 5 12 - 14 16
17. Гойяс 14 4 4 6 16 - 21 16
18. Атлетико Гойяненсе 0:0 14 3 7 4 15 - 17 16
19. Куритиба 14 3 3 8 8 - 13 12
20. Ботафого Рибейрао 15 2 5 8 12 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Паулу 15 7 4 4 26 - 20 25
2. Фламенго 13 7 3 3 20 - 18 24
3. Интернасьональ 15 6 4 5 19 - 15 22
4. Палмейрас 13 5 4 4 15 - 13 19
5. Коринтианс 14 5 4 5 14 - 13 19
6. Атлетико Гойяненсе 0:0 14 5 4 5 10 - 15 19
7. Флуминенсе 14 5 3 6 16 - 18 18
8. Гремио 13 3 8 2 11 - 10 17
9. Атлетико Минейро 13 5 1 7 15 - 23 16
10. Атлетико Паранаэнсе 14 5 1 8 13 - 18 16
11. Сеара 14 4 4 6 22 - 23 16
12. Сантос 13 4 3 6 12 - 18 15
13. Васко да Гама 0:0 14 3 4 7 14 - 25 13
14. Ботафого Рибейрао 13 2 6 5 13 - 20 12
15. Форталеза 14 2 5 7 12 - 16 11
16. Гойяс 14 2 4 8 13 - 22 10
17. Спорт Ресифи 14 2 4 8 9 - 20 10
18. Брагантино 14 1 7 6 11 - 18 10
19. Куритиба 14 2 3 9 14 - 26 9
20. Байя 14 2 3 9 15 - 29 9
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Charles Matos получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Samuel получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.65 3.10 2.75
Бонус: 5 000 ₽ 2.96 2.99 2.62
Бонус: 5 000 ₽ 20.00 4.20 1.27
  14.22 3.73 1.39

Самый высокий коэффициент на матч «Сеара» – «Интернасьональ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сеара» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Интернасьональ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сеара» – «Интернасьональ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.60 1.09 2.60 1.46 1.94 1.81 1.52 2.42 1.18 4.50
6.40 1.07 5.25 1.13 2.49 1.51 1.88 1.92 1.53 2.67 1.23 4.20 1.17 4.80 1.04 8.90 1.02 9.40
2.90 1.38 1.92 1.82 1.70 2.08 2.20 1.67 1.15 5.00 1.66 2.21 1.09 6.50 1.05 8.50 1.04 9.00 1.04 9.00 1.02 9.70 1.01 17.00 0.00 17.50 0.00 25.00
3.08 1.39 2.54 1.54 1.99 1.87 1.60 2.39 2.31 1.64 1.89 1.97 1.44 2.84 1.29 3.67 1.46 2.77 1.26 3.96 1.17 5.29
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.33 1.56 1.54 2.37 1.27 3.50 1.05 8.60
2.40 1.57 1.59 2.36 1.30 3.52 1.06 9.00 1.04 10.50
1.30 3.30 1.01 12.60 1.10 6.25 1.04 8.50
1.17 5.12 1.37 3.11 1.12 6.29 1.34 3.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 2.12 1.67 1.48 2.55 1.11 6.00
3.00 1.39 2.03 1.79 1.47 2.68 1.15 5.45 1.11 6.70
2.02 1.76 1.44 2.65 1.14 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.05 1.71
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
4.20 1.18
Где смотреть матч Сеара 0:2 Интернасьональ онлайн

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