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Виссел Кобе
0:1
Первый тайм: 13'
Сувон Самсунг Блювингс
0'
0:1
7' Гол
Пак Сан-Хек
13'
1
Daiya
Maekawa
23
Tetsushi
Yamakawa
17
Ryuma
Kikuchi
4
Вермален
Томас
24
Сакаи
Готоку
5
Ямагути
Хотару
22
Ниси
Дайго
14
Takuya
Yasui
27
Гоке
Юта
11
Kyogo
Furuhashi
49
Douglas
VIII
21
Ян
Хен-Мо
35
Чжан
Хо
Ик
3
Ян
Сан
Мин
39
Sang-Ki
Min
12
Ким
Тэ-Хван
98
Пак
Сан-Хек
66
Хан
Сок-Чжон
10
Ким
Мин-У
32
Ki-Jee
Lee
77
Ко
Сын-Бом
11
Лим
Сан-Хюб
Виссел Кобе
4-1-4-1
Сувон Самсунг Блювингс
3-5-1-1

Ход матча

7'
0:1
Пак Сан-Хек

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Виссел Кобе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Kyogo Furuhashi 3 0.5
2. Keijiro Ogawa 3 0.5
3. Douglas VIII 2 0.33
4. Andrés Iniesta Luján1 2 0.33
5. Ниси Дайго 1 0.17
6. Ямагути Хотару 0 0
Сувон Самсунг Блювингс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лим Сан-Хюб 2 (1) 0.33
2. Ким Тэ-Хван 1 0.17
3. Ким Мин-У 1 0.17
4. Ким Гон-Хи 1 0.17
5. Антонис Терри 1 0.17
6. Хан Сок-Чжон 1 0.17

Карточки

Виссел Кобе
# Игрок      
1. Kyogo Furuhashi 1 0
2. Yutaro Oda 1 0
Сувон Самсунг Блювингс
# Игрок      
1. Ко Сын-Бом 2 0
2. Sang-Ki Min 1 0
3. Ким Гон-Хи 1 0
4. Чжан Хо Ик 1 0
5. Пак Тэ-Вон 1 0
6. Пак Сан-Хек 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виссел Кобе 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2) 18.18% (2) 27.27% (3) 18.18% (2)
 Сувон Самсунг Блювингс 0 0 0 57.14% (4) 14.29% (1) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Виссел Кобе Последние 20 матчей: +7 =1 -12
Виссел Кобе 2:0 Шанхай СИПГ Виссел Кобе 0:2 Сувон Самсунг Блювингс Виссел Кобе 0:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 1:3 Виссел Кобе
Виссел Кобе 0:1 Урава Редс Виссел Кобе 0:2 Сёнан Бельмаре Гамба Осака 1:0 Виссел Кобе Йокогама 2:1 Виссел Кобе Симидзу С-Палс 3:1 Виссел Кобе Вегальта Сендай 2:3 Виссел Кобе Виссел Кобе 1:3 Касима Антлерс Санфречче Хиросима 2:1 Виссел Кобе Виссел Кобе 1:1 Оита Тринита Касива Рейсол 4:3 Виссел Кобе Йокогама Маринос 2:3 Виссел Кобе Виссел Кобе 1:0 Нагойя Грампус Виссел Кобе 4:0 Консадоле Саппоро Виссел Кобе 4:3 Саган Тосу Нагойя Грампус 2:1 Виссел Кобе Виссел Кобе 0:1 Серезо Осака
Сувон Самсунг Блювингс Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Йокогама Маринос 2:3 Сувон Самсунг Блювингс Виссел Кобе 0:2 Сувон Самсунг Блювингс Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 0:0 Гуанчжоу Эвергранд
Канвон 1:2 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 1:2 Сеонам Пусан Айпарк 0:0 Сувон Самсунг Блювингс Инчхон Юнайтед 0:1 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 3:1 Сеул Канвон 1:2 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 0:0 Пхохан Стилерс Сеул 2:1 Сувон Самсунг Блювингс Санджу Санму 1:0 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 3:1 Пусан Айпарк Инчхон Юнайтед 1:0 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 1:3 Чонбук Хендай Моторс Ульсан Хендай 0:0 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 0:1 Тэгу Сеонам 1:0 Сувон Самсунг Блювингс Кванджу 0:1 Сувон Самсунг Блювингс

Последние игры между собой

Виссел Кобе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Сувон Самсунг Блювингс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Виссел Кобе 0:2 Сувон Самсунг Блювингс Лига чемпионов АФК Сувон Самсунг Блювингс 0:1 Виссел Кобе Лига чемпионов АФК

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Ахли Джидда 5 2 1 2 5 - 7 7
2. Эстегляль Тегеран 4 1 2 1 6 - 4 5
3. Al Shorta1 5 1 2 2 4 - 5 5
4. Al Wahda3 2 1 1 0 2 - 1 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Хиляль Эр-Рияд 5 3 2 0 6 - 2 11
2. Пахтакор 6 3 2 1 7 - 3 11
3. Shabab Al-Ahli Dubai FC 5 2 1 2 4 - 4 7
4. Падиде 6 0 1 5 0 - 8 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Персеполис 6 3 1 2 8 - 5 10
2. Аль-Духайл 6 3 0 3 7 - 8 9
3. Аль-Тавун Бурайда 6 3 0 3 4 - 8 9
4. Аль-Шарджа 6 2 1 3 13 - 11 7

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Наср Эр-Рияд 6 3 2 1 9 - 5 11
2. Аль-Садд 6 2 3 1 14 - 8 9
3. Сепахан 6 2 1 3 6 - 8 7
4. Al Ain2 6 1 2 3 5 - 13 5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 6 5 1 0 12 - 4 16
2. Мельбурн Виктори 6 2 1 3 6 - 9 7
3. Сеул 6 2 0 4 10 - 9 6
4. Чианграй Юнайтед 6 1 2 3 5 - 11 5

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ульсан Хендай 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Токио 6 3 1 2 6 - 5 10
3. Шанхай Шэньхуа 6 2 1 3 9 - 13 7
4. Перт Глори 6 0 1 5 5 - 11 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виссел Кобе 0:0 5 3 0 2 9 - 6 9
2. Гуанчжоу Эвергранд 4 1 2 1 4 - 4 5
3. Сувон Самсунг Блювингс 0:0 5 1 2 2 4 - 4 5
4. Джохор Дарул Такзим 2 1 0 1 3 - 6 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Йокогама Маринос 6 4 1 1 13 - 5 13
2. Шанхай СИПГ 6 3 0 3 6 - 10 9
3. Чонбук Хендай Моторс 6 2 1 3 8 - 10 7
4. Сидней 6 1 2 3 8 - 10 5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Ахли Джидда 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Эстегляль Тегеран 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Al Shorta1 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Al Wahda3 1 0 1 0 1 - 1 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пахтакор 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Аль-Хиляль Эр-Рияд 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Shabab Al-Ahli Dubai FC 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Падиде 3 0 1 2 0 - 2 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Персеполис 3 2 0 1 5 - 1 6
2. Аль-Духайл 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Аль-Шарджа 3 1 1 1 6 - 5 4
4. Аль-Тавун Бурайда 3 1 0 2 2 - 7 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Садд 3 2 1 0 8 - 1 7
2. Аль-Наср Эр-Рияд 3 1 1 1 4 - 3 4
3. Сепахан 3 1 1 1 2 - 3 4
4. Al Ain2 3 0 1 2 4 - 9 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Сеул 3 2 0 1 7 - 2 6
3. Мельбурн Виктори 3 2 0 1 3 - 3 6
4. Чианграй Юнайтед 3 1 1 1 4 - 4 4

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ульсан Хендай 3 2 1 0 6 - 2 7
2. Токио 3 1 0 2 2 - 3 3
3. Шанхай Шэньхуа 3 0 1 2 5 - 9 1
4. Перт Глори 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Джохор Дарул Такзим 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Виссел Кобе 0:0 3 1 0 2 5 - 5 3
3. Сувон Самсунг Блювингс 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
4. Гуанчжоу Эвергранд 2 0 1 1 2 - 4 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Йокогама Маринос 3 2 0 1 9 - 3 6
2. Чонбук Хендай Моторс 3 1 0 2 3 - 4 3
3. Сидней 3 0 2 1 4 - 5 2
4. Шанхай СИПГ 3 0 0 3 0 - 7 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Al Wahda3 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Эстегляль Тегеран 2 0 1 1 2 - 3 1
3. Al Shorta1 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Аль-Ахли Джидда 3 0 1 2 2 - 6 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Хиляль Эр-Рияд 3 1 2 0 2 - 1 5
2. Пахтакор 3 1 1 1 2 - 2 4
3. Shabab Al-Ahli Dubai FC 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Падиде 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Тавун Бурайда 3 2 0 1 2 - 1 6
2. Персеполис 3 1 1 1 3 - 4 4
3. Аль-Шарджа 3 1 0 2 7 - 6 3
4. Аль-Духайл 3 1 0 2 3 - 6 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Наср Эр-Рияд 3 2 1 0 5 - 2 7
2. Al Ain2 3 1 1 1 1 - 4 4
3. Сепахан 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Аль-Садд 3 0 2 1 6 - 7 2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Мельбурн Виктори 3 0 1 2 3 - 6 1
3. Чианграй Юнайтед 3 0 1 2 1 - 7 1
4. Сеул 3 0 0 3 3 - 7 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ульсан Хендай 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Токио 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Шанхай Шэньхуа 3 2 0 1 4 - 4 6
4. Перт Глори 3 0 1 2 3 - 6 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виссел Кобе 0:0 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Гуанчжоу Эвергранд 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Сувон Самсунг Блювингс 0:0 3 1 1 1 4 - 3 4
4. Джохор Дарул Такзим 1 0 0 1 1 - 5 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай СИПГ 3 3 0 0 6 - 3 9
2. Йокогама Маринос 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Чонбук Хендай Моторс 3 1 1 1 5 - 6 4
4. Сидней 3 1 0 2 4 - 5 3
  • Первый тайм
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Sang-Hyeok Park бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Виссел Кобе
Ничья
Сувон Самсунг Блювингс
2.80
3.25
3.10
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.45 3.25 2.95
Бонус: 5 000 ₽ 2.80 3.10 3.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.62 3.08 2.83
  2.73 2.92 2.91

Самый высокий коэффициент на матч «Виссел Кобе» – «Сувон Самсунг Блювингс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Виссел Кобе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сувон Самсунг Блювингс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Виссел Кобе» – «Сувон Самсунг Блювингс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.40 1.07 5.50 1.13 2.55 1.47 1.96 1.84 1.70 2.17 1.55 2.48 1.23 3.85 1.17 4.60 1.05 8.60 1.04 9.30 1.01 24.00 1.01 22.00 0.00 22.00
6.00 1.09 5.00 1.13 2.66 1.44 2.03 1.77 1.61 2.42 1.29 3.52 1.21 4.10 1.06 7.40 1.04 8.00 1.00 10.50
3.35 1.33 2.59 1.51 2.25 1.66 1.92 1.95 1.65 2.28 1.50 2.63 1.35 3.21 1.40 3.10 1.23 4.39 1.10 7.72
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.52 1.52 1.57 2.41 1.27 3.55 1.05 8.20
2.31 1.60 1.59 2.33 1.31 3.38 1.12 5.90 1.09 7.20
2.39 1.58 1.99 1.86 1.54 2.50 1.36 3.17 1.27 3.81
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.35 2.08 1.70 1.47 2.55 1.16 4.90
3.20 1.34 2.16 1.68 1.53 2.47 1.23 4.10 1.17 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.01 1.75
Букмекер Да Нет
5.60 1.12
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
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