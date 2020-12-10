  1. Футбол
  2. Матчи
Виссел Кобе
1:1
Итог после пенальти
Сувон Самсунг Блювингс
0'
0:1
7' Гол
Пак Сан-Хек
29' Желтая карточка
Sang-Ki Min
31' Желтая карточка
Пак Сан-Хек
38' Красная карточка
Ким Тэ-Хван
1:1
40' Гол
Kyogo Furuhashi
75' Желтая карточка
Yutaro Oda
107' Желтая карточка
Ryuma Kikuchi
119' Желтая карточка
Пак Тэ-Вон
1:2
121' Пенальти
Ким Гон-Хи
2:2
121' Пенальти
Andrés Iniesta Luján1
2:3
121' Пенальти
Ki-Jee Lee
3:3
121' Пенальти
Douglas VIII
3:4
121' Пенальти
Ким Мин-У
4:4
121' Пенальти
Ryo Hatsuse
4:5
121' Пенальти
Ко Сын-Бом
5:5
121' Пенальти
Kyogo Furuhashi
5:6
121' Пенальти
Хан Сок-Чжон
6:6
121' Пенальти
Ямагути Хотару
6:7
122' Пенальти
Sang-Ki Min
7:7
122' Пенальти
Tetsushi Yamakawa
7:7
122' Не забитый пенальти
Чжан Хо Ик
8:7
122' Пенальти
Noriaki Fujimoto
7:6
Пен' Пенальти
 120'
1
Daiya
Maekawa
23
Tetsushi
Yamakawa
17
Ryuma
Kikuchi
4
Вермален
Томас
24
Сакаи
Готоку
27
Гоке
Юта
5
Ямагути
Хотару
22
Ниси
Дайго
14
Takuya
Yasui
11
Kyogo
Furuhashi
49
Douglas
VIII
21
Ян
Хен-Мо
35
Чжан
Хо
Ик
39
Sang-Ki
Min
3
Ян
Сан
Мин
12
Ким
Тэ-Хван
10
Ким
Мин-У
66
Хан
Сок-Чжон
98
Пак
Сан-Хек
32
Ki-Jee
Lee
77
Ко
Сын-Бом
11
Лим
Сан-Хюб
Виссел Кобе
4-2-3-1
Сувон Самсунг Блювингс
3-5-1-1

Ход матча

7'
0:1
Пак Сан-Хек
29'
 
Sang-Ki Min
31'
 
Пак Сан-Хек
38'
 
Ким Тэ-Хван
40'
Kyogo Furuhashi
1:1
46'
 
Ку Дэ-Ен
Пак Сан-Хек
46'
 
Ким Гон-Хи
Лим Сан-Хюб
46'
Yutaro Oda
Ниси Дайго
 
75'
Yutaro Oda
 
78'
Ryo Hatsuse
Yutaro Oda
 
91'
Noriaki Fujimoto
Takuya Yasui
 
107'
Ryuma Kikuchi
 
110'
 
Пак Тэ-Вон
Ку Дэ-Ен
113'
Andrés Iniesta Luján1
Гоке Юта
 
119'
 
Пак Тэ-Вон
121'
1:2
Ким Гон-Хи
121'
Andrés Iniesta Luján1
2:2
121'
2:3
Ki-Jee Lee
121'
Douglas VIII
3:3
121'
3:4
Ким Мин-У
121'
Ryo Hatsuse
4:4
121'
4:5
Ко Сын-Бом
121'
Kyogo Furuhashi
5:5
121'
5:6
Хан Сок-Чжон
121'
Ямагути Хотару
6:6
122'
6:7
Sang-Ki Min
122'
Tetsushi Yamakawa
7:7
122'
7:7
Чжан Хо Ик
122'
Noriaki Fujimoto
8:7
Пен
7:6

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 3
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Виссел Кобе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Kyogo Furuhashi 4 0.57
2. Keijiro Ogawa 3 0.43
3. Douglas VIII 2 0.29
4. Andrés Iniesta Luján1 2 0.29
5. Ниси Дайго 1 0.14
6. Ямагути Хотару 0 0
Сувон Самсунг Блювингс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лим Сан-Хюб 2 (1) 0.29
2. Ким Тэ-Хван 1 0.14
3. Ким Мин-У 1 0.14
4. Ким Гон-Хи 1 0.14
5. Антонис Терри 1 0.14
6. Хан Сок-Чжон 1 0.14
7. Пак Сан-Хек 1 0.14

Карточки

Виссел Кобе
# Игрок      
1. Yutaro Oda 2 0
2. Kyogo Furuhashi 1 0
3. Ryuma Kikuchi 1 0
Сувон Самсунг Блювингс
# Игрок      
1. Sang-Ki Min 2 0
2. Ко Сын-Бом 2 0
3. Пак Тэ-Вон 2 0
4. Пак Сан-Хек 2 0
5. Ким Тэ-Хван 0 1
6. Ким Гон-Хи 1 0
7. Чжан Хо Ик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виссел Кобе 8.33% (1) 8.33% (1) 25% (3) 16.67% (2) 25% (3) 16.67% (2)
 Сувон Самсунг Блювингс 12.5% (1) 0 0 50% (4) 12.5% (1) 25% (2)

Предыдущие игры

Виссел Кобе Последние 20 матчей: +7 =1 -12
Виссел Кобе 2:0 Шанхай СИПГ Виссел Кобе 0:2 Сувон Самсунг Блювингс Виссел Кобе 0:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 1:3 Виссел Кобе
Виссел Кобе 0:1 Урава Редс Виссел Кобе 0:2 Сёнан Бельмаре Гамба Осака 1:0 Виссел Кобе Йокогама 2:1 Виссел Кобе Симидзу С-Палс 3:1 Виссел Кобе Вегальта Сендай 2:3 Виссел Кобе Виссел Кобе 1:3 Касима Антлерс Санфречче Хиросима 2:1 Виссел Кобе Виссел Кобе 1:1 Оита Тринита Касива Рейсол 4:3 Виссел Кобе Йокогама Маринос 2:3 Виссел Кобе Виссел Кобе 1:0 Нагойя Грампус Виссел Кобе 4:0 Консадоле Саппоро Виссел Кобе 4:3 Саган Тосу Нагойя Грампус 2:1 Виссел Кобе Виссел Кобе 0:1 Серезо Осака
Сувон Самсунг Блювингс Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Йокогама Маринос 2:3 Сувон Самсунг Блювингс Виссел Кобе 0:2 Сувон Самсунг Блювингс Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 0:0 Гуанчжоу Эвергранд
Канвон 1:2 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 1:2 Сеонам Пусан Айпарк 0:0 Сувон Самсунг Блювингс Инчхон Юнайтед 0:1 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 3:1 Сеул Канвон 1:2 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 0:0 Пхохан Стилерс Сеул 2:1 Сувон Самсунг Блювингс Санджу Санму 1:0 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 3:1 Пусан Айпарк Инчхон Юнайтед 1:0 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 1:3 Чонбук Хендай Моторс Ульсан Хендай 0:0 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 0:1 Тэгу Сеонам 1:0 Сувон Самсунг Блювингс Кванджу 0:1 Сувон Самсунг Блювингс

Последние игры между собой

Виссел Кобе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Сувон Самсунг Блювингс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Виссел Кобе 0:2 Сувон Самсунг Блювингс Лига чемпионов АФК Сувон Самсунг Блювингс 0:1 Виссел Кобе Лига чемпионов АФК

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Ахли Джидда 5 2 1 2 5 - 7 7
2. Эстегляль Тегеран 4 1 2 1 6 - 4 5
3. Al Shorta1 5 1 2 2 4 - 5 5
4. Al Wahda3 2 1 1 0 2 - 1 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Хиляль Эр-Рияд 5 3 2 0 6 - 2 11
2. Пахтакор 6 3 2 1 7 - 3 11
3. Shabab Al-Ahli Dubai FC 5 2 1 2 4 - 4 7
4. Падиде 6 0 1 5 0 - 8 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Персеполис 6 3 1 2 8 - 5 10
2. Аль-Духайл 6 3 0 3 7 - 8 9
3. Аль-Тавун Бурайда 6 3 0 3 4 - 8 9
4. Аль-Шарджа 6 2 1 3 13 - 11 7

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Наср Эр-Рияд 6 3 2 1 9 - 5 11
2. Аль-Садд 6 2 3 1 14 - 8 9
3. Сепахан 6 2 1 3 6 - 8 7
4. Al Ain2 6 1 2 3 5 - 13 5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 6 5 1 0 12 - 4 16
2. Мельбурн Виктори 6 2 1 3 6 - 9 7
3. Сеул 6 2 0 4 10 - 9 6
4. Чианграй Юнайтед 6 1 2 3 5 - 11 5

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ульсан Хендай 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Токио 6 3 1 2 6 - 5 10
3. Шанхай Шэньхуа 6 2 1 3 9 - 13 7
4. Перт Глори 6 0 1 5 5 - 11 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виссел Кобе 5 3 0 2 9 - 6 9
2. Гуанчжоу Эвергранд 4 1 2 1 4 - 4 5
3. Сувон Самсунг Блювингс 5 1 2 2 4 - 4 5
4. Джохор Дарул Такзим 2 1 0 1 3 - 6 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Йокогама Маринос 6 4 1 1 13 - 5 13
2. Шанхай СИПГ 6 3 0 3 6 - 10 9
3. Чонбук Хендай Моторс 6 2 1 3 8 - 10 7
4. Сидней 6 1 2 3 8 - 10 5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Ахли Джидда 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Эстегляль Тегеран 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Al Shorta1 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Al Wahda3 1 0 1 0 1 - 1 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пахтакор 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Аль-Хиляль Эр-Рияд 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Shabab Al-Ahli Dubai FC 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Падиде 3 0 1 2 0 - 2 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Персеполис 3 2 0 1 5 - 1 6
2. Аль-Духайл 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Аль-Шарджа 3 1 1 1 6 - 5 4
4. Аль-Тавун Бурайда 3 1 0 2 2 - 7 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Садд 3 2 1 0 8 - 1 7
2. Аль-Наср Эр-Рияд 3 1 1 1 4 - 3 4
3. Сепахан 3 1 1 1 2 - 3 4
4. Al Ain2 3 0 1 2 4 - 9 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Сеул 3 2 0 1 7 - 2 6
3. Мельбурн Виктори 3 2 0 1 3 - 3 6
4. Чианграй Юнайтед 3 1 1 1 4 - 4 4

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ульсан Хендай 3 2 1 0 6 - 2 7
2. Токио 3 1 0 2 2 - 3 3
3. Шанхай Шэньхуа 3 0 1 2 5 - 9 1
4. Перт Глори 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Джохор Дарул Такзим 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Виссел Кобе 3 1 0 2 5 - 5 3
3. Сувон Самсунг Блювингс 2 0 1 1 0 - 1 1
4. Гуанчжоу Эвергранд 2 0 1 1 2 - 4 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Йокогама Маринос 3 2 0 1 9 - 3 6
2. Чонбук Хендай Моторс 3 1 0 2 3 - 4 3
3. Сидней 3 0 2 1 4 - 5 2
4. Шанхай СИПГ 3 0 0 3 0 - 7 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Al Wahda3 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Эстегляль Тегеран 2 0 1 1 2 - 3 1
3. Al Shorta1 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Аль-Ахли Джидда 3 0 1 2 2 - 6 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Хиляль Эр-Рияд 3 1 2 0 2 - 1 5
2. Пахтакор 3 1 1 1 2 - 2 4
3. Shabab Al-Ahli Dubai FC 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Падиде 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Тавун Бурайда 3 2 0 1 2 - 1 6
2. Персеполис 3 1 1 1 3 - 4 4
3. Аль-Шарджа 3 1 0 2 7 - 6 3
4. Аль-Духайл 3 1 0 2 3 - 6 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Наср Эр-Рияд 3 2 1 0 5 - 2 7
2. Al Ain2 3 1 1 1 1 - 4 4
3. Сепахан 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Аль-Садд 3 0 2 1 6 - 7 2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Мельбурн Виктори 3 0 1 2 3 - 6 1
3. Чианграй Юнайтед 3 0 1 2 1 - 7 1
4. Сеул 3 0 0 3 3 - 7 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ульсан Хендай 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Токио 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Шанхай Шэньхуа 3 2 0 1 4 - 4 6
4. Перт Глори 3 0 1 2 3 - 6 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виссел Кобе 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Гуанчжоу Эвергранд 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Сувон Самсунг Блювингс 3 1 1 1 4 - 3 4
4. Джохор Дарул Такзим 1 0 0 1 1 - 5 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай СИПГ 3 3 0 0 6 - 3 9
2. Йокогама Маринос 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Чонбук Хендай Моторс 3 1 1 1 5 - 6 4
4. Сидней 3 1 0 2 4 - 5 3
  • Второй тайм
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 78'
    Yutaro Oda уходит с поля. Ryo Hatsuse выходит вместо него
  • Желтая карточка
    75'
    Yutaro Oda получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Лим Сан-Хюб уходит с поля. Ким Гон-Хи выходит вместо него
  • 46'
    Sang-Hyeok Park уходит с поля. Ку Дэ-Ен выходит вместо него
  • 46'
    Ниси Дайго уходит с поля. Yutaro Oda выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Kyogo Furuhashi бьет в цель!
  • Желтая карточка
    38'
    УДАЛЕНИЕ! - Ким Тэ-Хван увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    31'
    Sang-Hyeok Park получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Sang-Ki Min получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Sang-Hyeok Park бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.50 1.57 7.77
Бонус: 5 000 ₽ 2.62 3.08 2.83
  4.34 1.42 7.93

Самый высокий коэффициент на матч «Виссел Кобе» – «Сувон Самсунг Блювингс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Виссел Кобе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сувон Самсунг Блювингс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Виссел Кобе» – «Сувон Самсунг Блювингс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой таймПенальти
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.40 1.07 5.50 1.13 3.90 1.25 2.63 1.23 1.70 2.17 2.20 1.66 1.11 6.50 1.06 8.80 1.14 5.55 1.03 12.00 1.01 24.00 1.01 22.00 0.00 22.00
6.00 1.09 5.00 1.13 2.66 1.44 2.03 1.77 1.61 2.42 1.29 3.52 1.21 4.10 1.06 7.40 1.04 8.00 1.00 10.50
3.35 1.33 2.59 1.51 3.91 1.25 3.17 1.35 2.18 1.68 1.45 2.77 1.24 4.00 1.32 3.30 1.22 4.17 1.45 2.74 1.28 3.57 1.10 7.72
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.52 1.52 1.57 2.41 1.82 1.97 1.23 4.05 1.13 5.80
2.31 1.60 1.59 2.33 1.31 3.38 1.12 5.90 1.09 7.20
2.39 1.58 1.99 1.86 1.54 2.50 1.36 3.17 1.21 4.49 1.10 6.84 1.14 5.79 1.11 6.93
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.40 1.87 1.92 1.40 2.90 1.16 4.90
3.20 1.34 2.16 1.68 1.53 2.47 1.23 4.10 1.17 4.90
Букмекер 0.5 0.5 1.5 1.5
1.37 3.05 1.03 12.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой таймПенальти
Букмекер Да Нет
1.58 2.35
Букмекер Да Нет
5.55 1.33
Букмекер Да Нет
4.60 1.19
Букмекер Да Нет
10.00 1.04
Где смотреть матч Виссел Кобе 1:1 Сувон Самсунг Блювингс онлайн

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