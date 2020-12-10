Виссел Кобе
1:1
Итог после пенальти
Сувон Самсунг Блювингс
0:1
7' ГолПак Сан-Хек
29' Желтая карточкаSang-Ki Min
31' Желтая карточкаПак Сан-Хек
38' Красная карточкаКим Тэ-Хван
1:1
40' ГолKyogo Furuhashi
75' Желтая карточкаYutaro Oda
107' Желтая карточкаRyuma Kikuchi
119' Желтая карточкаПак Тэ-Вон
1:2
121' ПенальтиКим Гон-Хи
2:2
121' ПенальтиAndrés Iniesta Luján1
2:3
121' ПенальтиKi-Jee Lee
3:3
121' ПенальтиDouglas VIII
3:4
121' ПенальтиКим Мин-У
4:4
121' ПенальтиRyo Hatsuse
4:5
121' ПенальтиКо Сын-Бом
5:5
121' ПенальтиKyogo Furuhashi
5:6
121' ПенальтиХан Сок-Чжон
6:6
121' ПенальтиЯмагути Хотару
6:7
122' ПенальтиSang-Ki Min
7:7
122' ПенальтиTetsushi Yamakawa
7:7
122' Не забитый пенальтиЧжан Хо Ик
8:7
122' ПенальтиNoriaki Fujimoto
24
Сакаи
Готоку
27
Гоке
Юта
22
Ниси
Дайго
14
Takuya
Yasui
49
Douglas
VIII
21
Ян
Хен-Мо
35
Чжан
Хо
Ик
39
Sang-Ki
Min
12
Ким
Тэ-Хван
10
Ким
Мин-У
66
Хан
Сок-Чжон
98
Пак
Сан-Хек
32
Ki-Jee
Lee
77
Ко
Сын-Бом
11
Лим
Сан-Хюб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Сакаи ГотокуЗащитник
-
27 Гоке ЮтаПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Ниси ДайгоПолузащитник
-
14 Takuya YasuiПолузащитник
- Полузащитник
-
49 Douglas VIIIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Leo OsakiЗащитник
-
44 So FujitaniЗащитник
-
19 Ryo HatsuseЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
41 Yutaro Oda
-
Главный тренер: Atsuhiro Miura
- Основной состав
-
21 Ян Хен-МоВратарь
-
35 Чжан Хо ИкЗащитник
-
39 Sang-Ki MinЗащитник
- Защитник
-
12 Ким Тэ-ХванПолузащитник
-
10 Ким Мин-УПолузащитник
-
66 Хан Сок-ЧжонПолузащитник
-
98 Пак Сан-ХекПолузащитник
-
32 Ki-Jee LeeПолузащитник
-
77 Ко Сын-БомПолузащитник
-
11 Лим Сан-ХюбНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
90 Ку Дэ-ЕнЗащитник
-
27 Ли Пун-ЁнЗащитник
- Защитник
-
22 Ким Чжун-ХенПолузащитник
-
25 Чой Сун-КьюнПолузащитник
-
14 Ким Гон-ХиНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Kun-Ha Park
Ход матча
7'
0:1
29'
31'
38'
40'
1:1
46'
46'
75'
107'
110'
119'
121'
1:2
121'
121'
2:3
121'
3:3
121'
3:4
121'
4:4
121'
4:5
121'
5:5
121'
5:6
121'
6:6
122'
6:7
122'
122'
7:7
122'
8:7
Пен
7:6
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 3
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Kyogo Furuhashi
|4
|0.57
|2.
|Keijiro Ogawa
|3
|0.43
|3.
|Douglas VIII
|2
|0.29
|4.
|Andrés Iniesta Luján1
|2
|0.29
|5.
|Ниси Дайго
|1
|0.14
|6.
|Ямагути Хотару
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лим Сан-Хюб
|2 (1)
|0.29
|2.
|Ким Тэ-Хван
|1
|0.14
|3.
|Ким Мин-У
|1
|0.14
|4.
|Ким Гон-Хи
|1
|0.14
|5.
|Антонис Терри
|1
|0.14
|6.
|Хан Сок-Чжон
|1
|0.14
|7.
|Пак Сан-Хек
|1
|0.14
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Yutaro Oda
|2
|0
|2.
|Kyogo Furuhashi
|1
|0
|3.
|Ryuma Kikuchi
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Sang-Ki Min
|2
|0
|2.
|Ко Сын-Бом
|2
|0
|3.
|Пак Тэ-Вон
|2
|0
|4.
|Пак Сан-Хек
|2
|0
|5.
|Ким Тэ-Хван
|0
|1
|6.
|Ким Гон-Хи
|1
|0
|7.
|Чжан Хо Ик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Виссел Кобе
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|25% (3)
|16.67% (2)
|25% (3)
|16.67% (2)
|Сувон Самсунг Блювингс
|12.5% (1)
|0
|0
|50% (4)
|12.5% (1)
|25% (2)
Предыдущие игры
Виссел Кобе Последние 20 матчей: +7 =1 -12Виссел Кобе 2:0 Шанхай СИПГ Виссел Кобе 0:2 Сувон Самсунг Блювингс Виссел Кобе 0:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 1:3 Виссел Кобе
Виссел Кобе 0:1 Урава Редс Виссел Кобе 0:2 Сёнан Бельмаре Гамба Осака 1:0 Виссел Кобе Йокогама 2:1 Виссел Кобе Симидзу С-Палс 3:1 Виссел Кобе Вегальта Сендай 2:3 Виссел Кобе Виссел Кобе 1:3 Касима Антлерс Санфречче Хиросима 2:1 Виссел Кобе Виссел Кобе 1:1 Оита Тринита Касива Рейсол 4:3 Виссел Кобе Йокогама Маринос 2:3 Виссел Кобе Виссел Кобе 1:0 Нагойя Грампус Виссел Кобе 4:0 Консадоле Саппоро Виссел Кобе 4:3 Саган Тосу Нагойя Грампус 2:1 Виссел Кобе Виссел Кобе 0:1 Серезо Осака
Сувон Самсунг Блювингс Последние 20 матчей: +8 =5 -7Йокогама Маринос 2:3 Сувон Самсунг Блювингс Виссел Кобе 0:2 Сувон Самсунг Блювингс Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 0:0 Гуанчжоу Эвергранд
Канвон 1:2 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 1:2 Сеонам Пусан Айпарк 0:0 Сувон Самсунг Блювингс Инчхон Юнайтед 0:1 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 3:1 Сеул Канвон 1:2 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 0:0 Пхохан Стилерс Сеул 2:1 Сувон Самсунг Блювингс Санджу Санму 1:0 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 3:1 Пусан Айпарк Инчхон Юнайтед 1:0 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 1:3 Чонбук Хендай Моторс Ульсан Хендай 0:0 Сувон Самсунг Блювингс Сувон Самсунг Блювингс 0:1 Тэгу Сеонам 1:0 Сувон Самсунг Блювингс Кванджу 0:1 Сувон Самсунг Блювингс
Последние игры между собой
Виссел Кобе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Сувон Самсунг Блювингс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Ахли Джидда
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|2.
|Эстегляль Тегеран
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|3.
|Al Shorta1
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|4.
|Al Wahda3
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|2.
|Пахтакор
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|3.
|Shabab Al-Ahli Dubai FC
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|4.
|Падиде
|6
|0
|1
|5
|0 - 8
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Персеполис
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|2.
|Аль-Духайл
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|3.
|Аль-Тавун Бурайда
|6
|3
|0
|3
|4 - 8
|9
|4.
|Аль-Шарджа
|6
|2
|1
|3
|13 - 11
|7
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Наср Эр-Рияд
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|2.
|Аль-Садд
|6
|2
|3
|1
|14 - 8
|9
|3.
|Сепахан
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|4.
|Al Ain2
|6
|1
|2
|3
|5 - 13
|5
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|6
|5
|1
|0
|12 - 4
|16
|2.
|Мельбурн Виктори
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|3.
|Сеул
|6
|2
|0
|4
|10 - 9
|6
|4.
|Чианграй Юнайтед
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ульсан Хендай
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|Токио
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|3.
|Шанхай Шэньхуа
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|4.
|Перт Глори
|6
|0
|1
|5
|5 - 11
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виссел Кобе
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|3.
|Сувон Самсунг Блювингс
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|4.
|Джохор Дарул Такзим
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Йокогама Маринос
|6
|4
|1
|1
|13 - 5
|13
|2.
|Шанхай СИПГ
|6
|3
|0
|3
|6 - 10
|9
|3.
|Чонбук Хендай Моторс
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|4.
|Сидней
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Ахли Джидда
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Эстегляль Тегеран
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Al Shorta1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|Al Wahda3
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пахтакор
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Shabab Al-Ahli Dubai FC
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Падиде
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Персеполис
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|2.
|Аль-Духайл
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Аль-Шарджа
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|4.
|Аль-Тавун Бурайда
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Садд
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|2.
|Аль-Наср Эр-Рияд
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|3.
|Сепахан
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|4.
|Al Ain2
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|Сеул
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|3.
|Мельбурн Виктори
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|4.
|Чианграй Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ульсан Хендай
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Токио
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|3.
|Шанхай Шэньхуа
|3
|0
|1
|2
|5 - 9
|1
|4.
|Перт Глори
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Джохор Дарул Такзим
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Виссел Кобе
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|3.
|Сувон Самсунг Блювингс
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|4.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Йокогама Маринос
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|2.
|Чонбук Хендай Моторс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|3.
|Сидней
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|4.
|Шанхай СИПГ
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Al Wahda3
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Эстегляль Тегеран
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|3.
|Al Shorta1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|Аль-Ахли Джидда
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|2.
|Пахтакор
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|3.
|Shabab Al-Ahli Dubai FC
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Падиде
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Тавун Бурайда
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|2.
|Персеполис
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|3.
|Аль-Шарджа
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|4.
|Аль-Духайл
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Наср Эр-Рияд
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|Al Ain2
|3
|1
|1
|1
|1 - 4
|4
|3.
|Сепахан
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Аль-Садд
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Мельбурн Виктори
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|3.
|Чианграй Юнайтед
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|4.
|Сеул
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ульсан Хендай
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Токио
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Шанхай Шэньхуа
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|4.
|Перт Глори
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виссел Кобе
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Сувон Самсунг Блювингс
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|4.
|Джохор Дарул Такзим
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай СИПГ
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|2.
|Йокогама Маринос
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Чонбук Хендай Моторс
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|4.
|Сидней
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
Победитель
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