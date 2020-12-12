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  3. Швейцария
Сьон
1:2
Конец матча

Стадион:
Люцерн
0'
23' Желтая карточка
Ди Сере
25' Желтая карточка
Шульц Марвин
1:0
53' Гол
Бамер Жан
68' Желтая карточка
Ibrahima N'Diaye II
1:1
72' Гол
Соргич Деян
1:2
84' Гол
Ташар Варол
90'+3
1
Timothy
Fayulu
77
Sandro
Theler
5
Бамер
Жан
68
Руиз
Жан
30
Абделлауи
Аюб
26
Ди
Сере
14
Гргич
Анто
20
Араз
Муса
23
Тосетти
Маттео
9
Робертс
Улдрикис
10
Итаитинга
32
Мюллер
Мариус
34
Silvan
Sidler
5
Lucao
II
4
Stefan
Knezevic1
13
Фрыдек
Мартин
19
Угриниц
Филип
15
Шульц
Марвин
10
Шауб
Луис
11
Шюрпф
Паскаль
9
Соргич
Деян
22
Yvan
Alounga
Сьон
4-1-2-3
Люцерн
4-4-2

Ход матча

23'
Ди Сере
 
25'
 
Шульц Марвин
53'
Бамер Жан
(Гргич Анто)
1:0
56'
 
Ibrahima N'Diaye II
Yvan Alounga
63'
Jared Khasa
Тосетти Маттео
 
68'
 
Ibrahima N'Diaye II
72'
1:1
Соргич Деян
(Шюрпф Паскаль)
78'
Ндойе Бирама
Ди Сере
 
78'
Yamato Wakatsuki
Итаитинга
 
80'
 
Ташар Варол
Шауб Луис
83'
 
Швеглер Кристиан
Silvan Sidler
84'
1:2
Ташар Варол
90'
Dennis Iapichino
Руиз Жан
 
90'
Карлен Гаэтан
Sandro Theler
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 11
  • 6 Угловые 8
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Робертс Улдрикис 2 0.2
2. Гргич Анто 2 (1) 0.2
3. Бамер Жан 2 0.2
4. Jared Khasa 2 0.2
5. Карлен Гаэтан 1 0.1
6. Ди Сере 1 (1) 0.1
7. Тосетти Маттео 0 0
8. Араз Муса 0 0
9. Клеменца Лука 0 0
Люцерн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соргич Деян 5 0.45
2. Шауб Луис 2 0.18
3. Шульц Марвин 2 (2) 0.18
4. Шюрпф Паскаль 1 0.09
5. Stefan Knezevic1 1 0.09
6. Угриниц Филип 1 0.09
7. Lucao II 1 0.09
8. Ташар Варол 1 0.09
9. Ibrahima N'Diaye II 1 0.09
10. Yvan Alounga 1 0.09
11. Silvan Sidler 0 0
12. Ashvin Balaruban 0 0

Карточки

Сьон
# Игрок      
1. Абделлауи Аюб 2 1
2. Мартич Иван 3 0
3. Ди Сере 3 0
4. Карлен Гаэтан 2 0
5. Араз Муса 2 0
6. Бамер Жан 2 0
7. Baltazar 2 0
8. Оаро Гийом 1 0
9. Dennis Iapichino 1 0
10. Тосетти Маттео 1 0
11. Ндойе Бирама 1 0
12. Робертс Улдрикис 1 0
Люцерн
# Игрок      
1. Карбонель Алекс 3 1
2. Silvan Sidler 3 0
3. Ташар Варол 3 0
4. Lucao II 1 1
5. Соргич Деян 2 0
6. Мюллер Мариус 2 0
7. Шауб Луис 2 0
8. Бюрки Марко 2 0
9. Нденге Тсии-Виллиам 2 0
10. Угриниц Филип 2 0
11. Stefan Knezevic1 2 0
12. Шульц Марвин 1 0
13. Ibrahima N'Diaye II 1 0
14. Вока Идриз 1 0
15. Yvan Alounga 1 0
16. Lorik Emini 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сьон 10% (1) 10% (1) 20% (2) 30% (3) 20% (2) 10% (1)
 Люцерн 6.25% (1) 12.5% (2) 12.5% (2) 18.75% (3) 25% (4) 25% (4)

Предыдущие игры

Сьон Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Базель 4:2 Сьон Люцерн 2:0 Сьон Вадуц 4:1 Сьон Сьон 2:0 Серветт
Сьон 2:2 Цюрих Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Лугано 2:2 Сьон Сьон 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Сьон Шёц 0:3 Сьон Сьон 3:1 Тун Янг Бойз 3:1 Сьон Рапперсвиль-Йона 1:2 Сьон Серветт 1:2 Сьон Сьон 0:1 Янг Бойз Цюрих 0:2 Сьон Сьон 1:1 Тун Люцерн 1:2 Сьон Сьон 1:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:0 Сьон
Люцерн Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Люцерн 2:3 Янг Бойз Люцерн 2:0 Сьон Серветт 1:3 Люцерн Люцерн 1:1 Вадуц
Цюрих 2:0 Люцерн Янг Бойз 2:1 Люцерн Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Люцерн 3:2 Кринс Базель 3:2 Люцерн Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лугано 2:1 Люцерн Тун 0:1 Люцерн Люцерн 6:1 Волен Грасcхоппер 1:1 Люцерн Люцерн 2:0 Цюрих Люцерн 1:2 Янг Бойз Базель 0:0 Люцерн Люцерн 2:1 Цюрих Янг Бойз 1:0 Люцерн Люцерн 1:2 Сьон

Последние игры между собой

Сьон: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Люцерн: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Люцерн 2:0 Сьон Суперлига Люцерн 1:2 Сьон Суперлига Сьон 0:2 Люцерн Суперлига Люцерн 3:1 Сьон Суперлига
Сьон 2:1 Люцерн Суперлига Сьон 2:2 Люцерн Суперлига Люцерн 1:3 Сьон Суперлига Сьон 2:0 Люцерн Суперлига Люцерн 1:3 Сьон Суперлига Люцерн 0:1 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:1 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Люцерн Суперлига Сьон 2:3 Люцерн Суперлига Сьон 0:0 Люцерн Кубок Люцерн 0:0 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:2 Сьон Суперлига Люцерн 2:2 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Люцерн Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 9 6 3 0 13 - 5 21
2. Базель 11 6 1 4 18 - 13 19
3. Лугано 8 4 4 0 11 - 7 16
4. Санкт-Галлен 9 4 3 2 10 - 9 15
5. Цюрих 10 4 2 4 18 - 15 14
6. Лозанна-Спорт 10 3 3 4 14 - 15 12
7. Люцерн 11 3 3 5 18 - 19 12
8. Серветт 10 3 2 5 8 - 11 11
9. Сьон 10 1 4 5 10 - 17 7
10. Вадуц 10 1 3 6 9 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 5 4 1 0 12 - 7 13
2. Янг Бойз 5 4 1 0 7 - 3 13
3. Лугано 4 3 1 0 6 - 3 10
4. Цюрих 5 3 1 1 10 - 4 10
5. Лозанна-Спорт 5 3 0 2 9 - 5 9
6. Серветт 5 2 2 1 5 - 5 8
7. Санкт-Галлен 4 2 1 1 5 - 5 7
8. Сьон 5 1 3 1 5 - 4 6
9. Люцерн 5 1 3 1 9 - 8 6
10. Вадуц 6 1 1 4 6 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 4 2 2 0 6 - 2 8
2. Санкт-Галлен 5 2 2 1 5 - 4 8
3. Лугано 4 1 3 0 5 - 4 6
4. Базель 6 2 0 4 6 - 6 6
5. Люцерн 6 2 0 4 9 - 11 6
6. Цюрих 5 1 1 3 8 - 11 4
7. Серветт 5 1 0 4 3 - 6 3
8. Лозанна-Спорт 5 0 3 2 5 - 10 3
9. Вадуц 4 0 2 2 3 - 7 2
10. Сьон 5 0 1 4 5 - 13 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    25'
    Шульц Марвин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Ди Сере получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.15 3.55 2.20
Бонус: 5 000 ₽ 7.77 1.62 3.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.50 3.40 2.13
  3.55 3.57 2.14

Самый высокий коэффициент на матч «Сьон» – «Люцерн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сьон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Люцерн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сьон» – «Люцерн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.20 1.20 8.60 1.05 3.50 1.95 2.65 1.41 2.17 1.69 1.72 2.05 1.73 2.11 1.49 2.65 1.09 6.50 1.15 5.30 1.02 11.00 1.02 11.50 1.02 11.00 0.00 17.50
9.00 1.02 8.20 1.05 3.62 1.27 2.88 1.42 1.99 1.91 1.55 2.45 1.36 3.02 1.15 4.85 1.11 5.45 1.02 9.50
4.19 1.25 3.16 1.39 2.37 1.63 2.00 1.88 1.77 2.13 1.55 2.56 1.48 2.78 1.37 3.25 1.13 6.58
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.45 2.62 1.96 1.84 1.03 10.00 1.13 5.50 1.04 9.00
2.91 1.41 1.98 1.83 1.46 2.72 1.15 5.50 1.10 6.75
3.19 1.39 2.62 1.53 2.05 1.85 1.64 2.36 1.46 2.88
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.41 1.69 2.10 1.28 3.45
4.05 1.24 2.83 1.43 1.75 2.08 1.32 3.38 1.21 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.55 2.35
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Где смотреть матч Сьон 1:2 Люцерн онлайн

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