23' Желтая карточкаДи Сере
25' Желтая карточкаШульц Марвин
1:0
53' ГолБамер Жан
68' Желтая карточкаIbrahima N'Diaye II
1:1
72' ГолСоргич Деян
1:2
84' ГолТашар Варол
68
Руиз
Жан
26
Ди
Сере
14
Гргич
Анто
20
Араз
Муса
10
Итаитинга
5
Lucao
II
15
Шульц
Марвин
10
Шауб
Луис
22
Yvan
Alounga
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
68 Руиз ЖанЗащитник
- Защитник
-
26 Ди СереПолузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 ИтаитингаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
64 Edgar Andre
-
29 Jared Khasa
-
-
Главный тренер: Fabio Grosso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 Lucao IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
-
10 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Yvan AloungaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Ташар ВаролПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Челестини Фабио
Ход матча
23'
25'
53'
1:0
72'
1:1
78'
80'
84'
1:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 11
-
6 Угловые 8
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Робертс Улдрикис
|2
|0.2
|2.
|Гргич Анто
|2 (1)
|0.2
|3.
|Бамер Жан
|2
|0.2
|4.
|Jared Khasa
|2
|0.2
|5.
|Карлен Гаэтан
|1
|0.1
|6.
|Ди Сере
|1 (1)
|0.1
|7.
|Тосетти Маттео
|0
|0
|8.
|Араз Муса
|0
|0
|9.
|Клеменца Лука
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соргич Деян
|5
|0.45
|2.
|Шауб Луис
|2
|0.18
|3.
|Шульц Марвин
|2 (2)
|0.18
|4.
|Шюрпф Паскаль
|1
|0.09
|5.
|Stefan Knezevic1
|1
|0.09
|6.
|Угриниц Филип
|1
|0.09
|7.
|Lucao II
|1
|0.09
|8.
|Ташар Варол
|1
|0.09
|9.
|Ibrahima N'Diaye II
|1
|0.09
|10.
|Yvan Alounga
|1
|0.09
|11.
|Silvan Sidler
|0
|0
|12.
|Ashvin Balaruban
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Абделлауи Аюб
|2
|1
|2.
|Мартич Иван
|3
|0
|3.
|Ди Сере
|3
|0
|4.
|Карлен Гаэтан
|2
|0
|5.
|Араз Муса
|2
|0
|6.
|Бамер Жан
|2
|0
|7.
|Baltazar
|2
|0
|8.
|Оаро Гийом
|1
|0
|9.
|Dennis Iapichino
|1
|0
|10.
|Тосетти Маттео
|1
|0
|11.
|Ндойе Бирама
|1
|0
|12.
|Робертс Улдрикис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Карбонель Алекс
|3
|1
|2.
|Silvan Sidler
|3
|0
|3.
|Ташар Варол
|3
|0
|4.
|Lucao II
|1
|1
|5.
|Соргич Деян
|2
|0
|6.
|Мюллер Мариус
|2
|0
|7.
|Шауб Луис
|2
|0
|8.
|Бюрки Марко
|2
|0
|9.
|Нденге Тсии-Виллиам
|2
|0
|10.
|Угриниц Филип
|2
|0
|11.
|Stefan Knezevic1
|2
|0
|12.
|Шульц Марвин
|1
|0
|13.
|Ibrahima N'Diaye II
|1
|0
|14.
|Вока Идриз
|1
|0
|15.
|Yvan Alounga
|1
|0
|16.
|Lorik Emini
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сьон
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
|30% (3)
|20% (2)
|10% (1)
|Люцерн
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|25% (4)
|25% (4)
Предыдущие игры
Сьон Последние 20 матчей: +7 =7 -6Базель 4:2 Сьон Люцерн 2:0 Сьон Вадуц 4:1 Сьон Сьон 2:0 Серветт
Люцерн Последние 20 матчей: +7 =5 -8Люцерн 2:3 Янг Бойз Люцерн 2:0 Сьон Серветт 1:3 Люцерн Люцерн 1:1 Вадуц
Цюрих 2:0 Люцерн Янг Бойз 2:1 Люцерн Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Люцерн 3:2 Кринс Базель 3:2 Люцерн Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лугано 2:1 Люцерн Тун 0:1 Люцерн Люцерн 6:1 Волен Грасcхоппер 1:1 Люцерн Люцерн 2:0 Цюрих Люцерн 1:2 Янг Бойз Базель 0:0 Люцерн Люцерн 2:1 Цюрих Янг Бойз 1:0 Люцерн Люцерн 1:2 Сьон
Последние игры между собой
Сьон: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Люцерн: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Сьон 2:1 Люцерн Суперлига Сьон 2:2 Люцерн Суперлига Люцерн 1:3 Сьон Суперлига Сьон 2:0 Люцерн Суперлига Люцерн 1:3 Сьон Суперлига Люцерн 0:1 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:1 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Люцерн Суперлига Сьон 2:3 Люцерн Суперлига Сьон 0:0 Люцерн Кубок Люцерн 0:0 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:2 Сьон Суперлига Люцерн 2:2 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Люцерн Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|9
|6
|3
|0
|13 - 5
|21
|2.
|Базель
|11
|6
|1
|4
|18 - 13
|19
|3.
|Лугано
|8
|4
|4
|0
|11 - 7
|16
|4.
|Санкт-Галлен
|9
|4
|3
|2
|10 - 9
|15
|5.
|Цюрих
|10
|4
|2
|4
|18 - 15
|14
|6.
|Лозанна-Спорт
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|7.
|Люцерн
|11
|3
|3
|5
|18 - 19
|12
|8.
|Серветт
|10
|3
|2
|5
|8 - 11
|11
|9.
|Сьон
|10
|1
|4
|5
|10 - 17
|7
|10.
|Вадуц
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|5
|4
|1
|0
|12 - 7
|13
|2.
|Янг Бойз
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|3.
|Лугано
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|4.
|Цюрих
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|5.
|Лозанна-Спорт
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|6.
|Серветт
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|7.
|Санкт-Галлен
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|8.
|Сьон
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|9.
|Люцерн
|5
|1
|3
|1
|9 - 8
|6
|10.
|Вадуц
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|2.
|Санкт-Галлен
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|3.
|Лугано
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|4.
|Базель
|6
|2
|0
|4
|6 - 6
|6
|5.
|Люцерн
|6
|2
|0
|4
|9 - 11
|6
|6.
|Цюрих
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|7.
|Серветт
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|8.
|Лозанна-Спорт
|5
|0
|3
|2
|5 - 10
|3
|9.
|Вадуц
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|10.
|Сьон
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
Победитель
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