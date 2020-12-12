Колон
0:2
Конец матча
Химнасия Ла-Плата
17' Желтая карточкаCristian Bernardi
20' Желтая карточкаHarrinson Mancilla
24' Желтая карточкаRodrigo Aliendro
29' Желтая карточкаBruno Felix Bianchi
0:1
30' ГолВейгандт Марсело
33' Желтая карточкаEmanuel Olivera
35' Желтая карточкаGerman Guiffrey
0:2
47' ГолLeandro Contin
63' Желтая карточкаYeiler Goez
73' Желтая карточкаLuis Miguel Rodriguez
13
Alex
Vigo
19
Броун
Хорхе
16
Айяла
Виктор
43
Erik
Ramirez
15
Алеман
Брайн
10
Ariel
Garcia
- Основной состав
-
19 Броун ХорхеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Айяла ВикторПолузащитник
-
43 Erik RamirezПолузащитник
-
15 Алеман БрайнПолузащитник
-
10 Ariel GarciaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Лихт ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
29 Ivo Mammini
-
-
-
-
33 Matias Gomez
-
-
Главный тренер: Mariano Messera
Ход матча
24'
30'
0:1
33'
35'
47'
0:2
63'
Предыдущие игры
Колон Последние 20 матчей: +6 =3 -11Сентраль Кордоба 0:2 Колон Колон 1:2 Индепендьенте Колон 2:0 Дефенса и Хустисия Колон 2:0 Сентраль Кордоба
Индепендьенте 1:1 Колон Дефенса и Хустисия 0:3 Колон Росарио Сентраль 1:3 Колон Тальерес Кордоба 2:0 Колон Колон 0:4 Бока Хуниорс Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Колон Колон 1:1 Расинг Авельянеда Дефенса и Хустисия 0:0 Колон Колон 0:1 Банфилд Сентраль Кордоба 1:0 Колон Арсенал Саранди 2:1 Колон Колон 0:2 Альдосиви Велес Сарсфилд 3:1 Колон Колон 3:2 Эстудиантес Ла-Плата Индепендьенте дель Валле 3:1 Колон Колон 0:2 Атлетико Тукуман
Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +7 =8 -5Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан Велес Сарсфилд 0:1 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 0:0 Химнасия Ла-Плата Уракан 3:2 Химнасия Ла-Плата
Химнасия Ла-Плата 2:2 Велес Сарсфилд Химнасия Ла-Плата 3:0 Патронато де Парана Химнасия Ла-Плата 0:0 Банфилд Бока Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Химнасия Ла-Плата 2:0 Спортиво Барракас Индепендьенте 0:1 Химнасия Ла-Плата Росарио Сентраль 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:1 Патронато де Парана Уракан 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд Химнасия Ла-Плата 2:1 Сентраль Кордоба Банфилд 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Арсенал Саранди Альдосиви 0:3 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Эстудиантес Ла-Плата
Последние игры между собой
Колон: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 6
Химнасия Ла-Плата: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 5
Химнасия Ла-Плата 3:0 Колон Примера Колон 2:1 Химнасия Ла-Плата Примера Колон 0:0 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 1:0 Колон Примера Колон 1:3 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 0:0 Колон Примера А Колон 1:1 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 1:2 Колон Примера А Колон 2:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 1:0 Колон Примера А Колон 0:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Клаусура
Победитель
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