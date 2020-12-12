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  3. Аргентина: Copa Diego Armando Maradona Championship: Группа B
Колон
0:2
Конец матча
Химнасия Ла-Плата
0'
17' Желтая карточка
Cristian Bernardi
20' Желтая карточка
Harrinson Mancilla
24' Желтая карточка
Rodrigo Aliendro
29' Желтая карточка
Bruno Felix Bianchi
0:1
30' Гол
Вейгандт Марсело
33' Желтая карточка
Emanuel Olivera
35' Желтая карточка
German Guiffrey
0:2
47' Гол
Leandro Contin
63' Желтая карточка
Yeiler Goez
73' Желтая карточка
Luis Miguel Rodriguez
90'+6
1
Леонардо
Буриан
6
Emanuel
Olivera
2
Bruno
Felix
Bianchi
40
Rafael
Delgado
3
Gonzalo
Piovi
23
Cristian
Bernardi
29
Rodrigo
Aliendro
14
Лертора
Федерико
13
Alex
Vigo
12
Чанкалай
Томас
19
Wilson
Morelo
19
Броун
Хорхе
57
Вейгандт
Марсело
2
Гольц
Паоло
23
Maximiliano
Angel
Coronel
32
Matias
Melluso
5
Harrinson
Mancilla
16
Айяла
Виктор
43
Erik
Ramirez
15
Алеман
Брайн
10
Ariel
Garcia
9
Leandro
Contin
Колон
3-5-2
Химнасия Ла-Плата
4-2-3-1

Предыдущие игры

Колон Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Сентраль Кордоба 0:2 Колон Колон 1:2 Индепендьенте Колон 2:0 Дефенса и Хустисия Колон 2:0 Сентраль Кордоба
Индепендьенте 1:1 Колон Дефенса и Хустисия 0:3 Колон Росарио Сентраль 1:3 Колон Тальерес Кордоба 2:0 Колон Колон 0:4 Бока Хуниорс Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Колон Колон 1:1 Расинг Авельянеда Дефенса и Хустисия 0:0 Колон Колон 0:1 Банфилд Сентраль Кордоба 1:0 Колон Арсенал Саранди 2:1 Колон Колон 0:2 Альдосиви Велес Сарсфилд 3:1 Колон Колон 3:2 Эстудиантес Ла-Плата Индепендьенте дель Валле 3:1 Колон Колон 0:2 Атлетико Тукуман
Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан Велес Сарсфилд 0:1 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 0:0 Химнасия Ла-Плата Уракан 3:2 Химнасия Ла-Плата
Химнасия Ла-Плата 2:2 Велес Сарсфилд Химнасия Ла-Плата 3:0 Патронато де Парана Химнасия Ла-Плата 0:0 Банфилд Бока Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Химнасия Ла-Плата 2:0 Спортиво Барракас Индепендьенте 0:1 Химнасия Ла-Плата Росарио Сентраль 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:1 Патронато де Парана Уракан 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд Химнасия Ла-Плата 2:1 Сентраль Кордоба Банфилд 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Арсенал Саранди Альдосиви 0:3 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Эстудиантес Ла-Плата

Последние игры между собой

Колон: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 6
Химнасия Ла-Плата: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 5
Колон 2:1 Химнасия Ла-Плата Суперлига Химнасия Ла-Плата 3:2 Колон Суперлига Колон 1:0 Химнасия Ла-Плата Суперлига Колон 1:2 Химнасия Ла-Плата Примера
Химнасия Ла-Плата 3:0 Колон Примера Колон 2:1 Химнасия Ла-Плата Примера Колон 0:0 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 1:0 Колон Примера Колон 1:3 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 0:0 Колон Примера А Колон 1:1 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 1:2 Колон Примера А Колон 2:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 1:0 Колон Примера А Колон 0:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Клаусура
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Прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 32.00 10.00 1.05
Бонус: 5 000 ₽ 2.48 3.16 3.16

Самый высокий коэффициент на матч «Колон» – «Химнасия Ла-Плата» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Колон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Химнасия Ла-Плата» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Колон» – «Химнасия Ла-Плата», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
4.40 1.18 5.30 1.14 2.85 1.38 2.23 1.66 1.90 1.90 1.67 2.20 1.35 3.05 1.22 4.00 1.02 11.00 1.04 9.10 1.02 10.00 1.01 22.00 0.00 22.00
6.70 1.06 5.50 1.12 2.54 1.49 1.94 1.86 1.57 2.56 1.24 4.05 1.17 4.80 1.04 8.90 1.02 9.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.58 2.30 1.53 2.50 1.04 9.00 1.07 8.70 1.02 11.00
2.48 1.54 1.61 2.32 1.30 3.52 1.07 8.60 1.05 10.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.11 1.73 1.49 2.46 1.16 4.80
3.10 1.37 2.04 1.78 1.46 2.72 1.15 5.50 1.10 6.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
3.95 1.25
Где смотреть матч Колон 0:2 Химнасия Ла-Плата онлайн

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