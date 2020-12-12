Бока Хуниорс
1:0
Второй тайм: 64'
Арсенал Саранди
1:0
30' ГолDiego Gonzalez VI
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тевес КарлосПолузащитник
-
38 Luis Vazquez
-
-
12 Pablo Gerzel
-
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
15 Ramiro Luna
-
-
-
-
18 Julian Navas
-
32 Bruno Baez
-
-
-
23 Facundo Pons
-
21 Leonel Picco
-
10 Lucas Necul
-
Главный тренер: Sergio Rondina
Ход матча
30'
Предыдущие игры
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +14 =4 -2Бока Хуниорс 0:1 Интернасьональ Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс Интернасьональ 0:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Ньюэллс Олд Бойз
Бока Хуниорс 1:2 Ланус Бока Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Бока Хуниорс Ланус 1:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Каракас Бока Хуниорс 0:0 Либертад Индепендьенте Медельин 0:1 Бока Хуниорс Либертад 0:2 Бока Хуниорс Годой Крус 1:4 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Индепендьенте Медельин Бока Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Каракас 1:1 Бока Хуниорс Колон 0:4 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Годой Крус Сентраль Кордоба 0:4 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Тукуман
Арсенал Саранди Последние 20 матчей: +6 =8 -6Арсенал Саранди 1:0 Расинг Авельянеда Атлетико Тукуман 3:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:3 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 0:2 Арсенал Саранди
Арсенал Саранди 1:2 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 0:0 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 1:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 4:0 Альдосиви Росарио Сентраль 3:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:4 Велес Сарсфилд Индепендьенте 1:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба Патронато де Парана 2:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Арсенал Саранди 2:1 Колон Уракан 0:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Ланус Химнасия Ла-Плата 0:1 Арсенал Саранди Бока Хуниорс 5:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:2 Сентраль Кордоба
Последние игры между собой
Бока Хуниорс: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
Арсенал Саранди: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Бока Хуниорс» – «Арсенал Саранди» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бока Хуниорс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арсенал Саранди» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бока Хуниорс» – «Арсенал Саранди», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров